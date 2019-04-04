البنك الدولي يرصد انخفاضا طفيفا في معدل الفقر المدقع بالمملكة

هسبريس - محمد الراجي

كشفت معطيات نشرها البنك الدولي تراجعا ملموسا لنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بالمغرب، خلال سنة 2018، إذ وصل التراجع إلى 1.1 في المائة، مقارنة بسنة 2017.

ولم يتعدّ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي نحو 3 في المائة خلال السنة الفارطة، مقابل 4.1 في المائة سنة 2018. وعزا البنك الدولي هذا التراجع إلى انخفاض نمو القيمة المضافة الزراعية.

وحسب المصدر ذاته، فقد سجّل معدل البطالة انخفاضا بنسبة ضئيلة، حيث انتقل إلى 9.8 في المائة، غير أن معدّل المشاركة في القوى العاملة، أي الفئة المندمجة في سوق الشغل، خاصة الشباب والنساء، تراجع بنسبة 0.5 في المائة، ليستقر في 46.2 في المائة.

ويتوقع البنك الدولي أن يتحسن الأداء الاقتصادي المغربي على المدى المتوسط، بفضل السياسات المالية العامة، والسياسات النقدية التي تنهجها الدولة، فضلا عن تحسين مناخ الاستثمار وتوفير بيئة ملائمة لتطوره.

وبخصوص نسبة النمو المحتمل أن تتحقق خلال سنة 2019، توقع البنك الدولي أن تكون في حدود 2.9 في المائة، نتيجة توقّع انخفاض الإنتاج الفلاحي، وعلى المدى المتوسط توقعت المؤسسة ذاتها أن يستقر معدل النمو في 3.6 في المائة.

ويُرجع البنك الدولي احتمالَ استقرار معدل النمو في 3.6 في المائة، على المدى المتوسط، إلى الاستثمارات الأجنبية الضخمة في صناعات السيارات والطيران، التي عرفت تطورا لافتا بالمغرب خلال السنوات الأخيرة، إضافة إلى توسيع خدمات قطاع الشركات والقطاع العائلي.

ولا يزال النمو الاقتصادي بالمغرب ضعيفا، حسب بيانات البنك الدولي، ويرجع ذلك إلى اعتماد الاقتصاد الوطني على قطاعات الموارد الطبيعية، إذ كلما انخفض إنتاج القطاع الفلاحي، بسبب شحّ التساقطات المطرية، انخفضت نسبة النمو.

من جهة ثانية، سجّل البنك الدولي انخفاض معدلات الفقر بالمغرب في النصف الأول من العقد الثاني من الألفية الجديدة (ما بين 2010 و2015)، مشيرا إلى أنّ مستوى الفقر، بناء على نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، سيستمر في الانخفاض، ولكن بوتيرة بطيئة.

وتشير التوقعات الخاصة بسنة 2019 إلى أنّ نسبة الفقر المدقع، التي تُحتسب وفق خط الفقر الدولي البالغ 1.9 دولار، ستكون أقل بقليل من 1 في المائة، بينما ستكون نسبة الفقراء، الذين يحصلون على 3.2 دولارات، أعلى بقليل من 6 في المائة، وهي تقريبا النسبة نفسها المسجلة في السنة الفارطة (6.36 في المائة).