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الرئيسية | مجتمع | البنك الدولي يرصد انخفاضا طفيفا في معدل الفقر المدقع بالمملكة

البنك الدولي يرصد انخفاضا طفيفا في معدل الفقر المدقع بالمملكة

البنك الدولي يرصد انخفاضا طفيفا في معدل الفقر المدقع بالمملكة
هسبريس - محمد الراجي
الخميس 04 أبريل 2019 - 10:00

كشفت معطيات نشرها البنك الدولي تراجعا ملموسا لنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بالمغرب، خلال سنة 2018، إذ وصل التراجع إلى 1.1 في المائة، مقارنة بسنة 2017.

ولم يتعدّ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي نحو 3 في المائة خلال السنة الفارطة، مقابل 4.1 في المائة سنة 2018. وعزا البنك الدولي هذا التراجع إلى انخفاض نمو القيمة المضافة الزراعية.

وحسب المصدر ذاته، فقد سجّل معدل البطالة انخفاضا بنسبة ضئيلة، حيث انتقل إلى 9.8 في المائة، غير أن معدّل المشاركة في القوى العاملة، أي الفئة المندمجة في سوق الشغل، خاصة الشباب والنساء، تراجع بنسبة 0.5 في المائة، ليستقر في 46.2 في المائة.

ويتوقع البنك الدولي أن يتحسن الأداء الاقتصادي المغربي على المدى المتوسط، بفضل السياسات المالية العامة، والسياسات النقدية التي تنهجها الدولة، فضلا عن تحسين مناخ الاستثمار وتوفير بيئة ملائمة لتطوره.

وبخصوص نسبة النمو المحتمل أن تتحقق خلال سنة 2019، توقع البنك الدولي أن تكون في حدود 2.9 في المائة، نتيجة توقّع انخفاض الإنتاج الفلاحي، وعلى المدى المتوسط توقعت المؤسسة ذاتها أن يستقر معدل النمو في 3.6 في المائة.

ويُرجع البنك الدولي احتمالَ استقرار معدل النمو في 3.6 في المائة، على المدى المتوسط، إلى الاستثمارات الأجنبية الضخمة في صناعات السيارات والطيران، التي عرفت تطورا لافتا بالمغرب خلال السنوات الأخيرة، إضافة إلى توسيع خدمات قطاع الشركات والقطاع العائلي.

ولا يزال النمو الاقتصادي بالمغرب ضعيفا، حسب بيانات البنك الدولي، ويرجع ذلك إلى اعتماد الاقتصاد الوطني على قطاعات الموارد الطبيعية، إذ كلما انخفض إنتاج القطاع الفلاحي، بسبب شحّ التساقطات المطرية، انخفضت نسبة النمو.

من جهة ثانية، سجّل البنك الدولي انخفاض معدلات الفقر بالمغرب في النصف الأول من العقد الثاني من الألفية الجديدة (ما بين 2010 و2015)، مشيرا إلى أنّ مستوى الفقر، بناء على نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، سيستمر في الانخفاض، ولكن بوتيرة بطيئة.

وتشير التوقعات الخاصة بسنة 2019 إلى أنّ نسبة الفقر المدقع، التي تُحتسب وفق خط الفقر الدولي البالغ 1.9 دولار، ستكون أقل بقليل من 1 في المائة، بينما ستكون نسبة الفقراء، الذين يحصلون على 3.2 دولارات، أعلى بقليل من 6 في المائة، وهي تقريبا النسبة نفسها المسجلة في السنة الفارطة (6.36 في المائة).

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - mohamed3 الخميس 04 أبريل 2019 - 10:12
كيف سجل الفقر انخفاضا و نحن نعرف ان الدولة لم تفعل شيئا بل اضافت الضرائب و جمدت التوظيف و ازدادت الاسعار و افشلت الحوار الاجتماعي منذ حلول الحكومتين الاخيرة و لهذا يتضح جليا ان البنك الدولي الذي يضغط على الحكومات يكذب بل يستحمر المواطن الذي شعر ان الفقر يزداد .
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2 - معلقة الخميس 04 أبريل 2019 - 10:16
وناري على كدبة على الصباح انا بعدا خدامة وكنعيش الفقر المدقع( مكنهدرش على الدار والطوموبيل كنهدر غي على مكلت كرشي والتطبيب) اما لمخدامش شنو غادي يكون عايش
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3 - رقابة هسبريس الخميس 04 أبريل 2019 - 10:19
"تراجعا طفيفا في الفقر" هل البنك الدولي، والعاملين فيه، يعيشون في الأحياء، والأزقة الشعبية، والمناطق النائية ؟
الحقيقة، أن الفقر في ازدياد، كيف ينتاقص الفقر، والبطالة، والتشغيل، والتمدرس، والصحة، على حالها منذ سنوات، بل وازدادت خلال "حكومة الأحزاب الستة"، بقيادة بنكيران ثم العثماني، والدليل، هو أفواج المضربين والمتظاهرين، من متعاقدين، و "حسيميين" و"جراديين"، و "متصرفين" و تقنيين"، و "أطباء"، وغيرهم، أليست هذه هي الحقيقة التي لايحجبها الغربال ولا رقابة هسبريس، ولا سلطة بنكيران والعثماني.
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4 - مواطنة الخميس 04 أبريل 2019 - 10:23
طبعاً لن نصدق رأي البنك الدولي !!! هو سبب ما نحن عليه من تراجع والزيادة في نسبة الفقر في بلدنا الحبيب !!! انخفضت نسبة الطبقة المتوسطة لتضاف لنسبة الفقر !!! طبعاً لكي يرضى علينا البنك الدولي ويغرقنا بالمزيد من الديون التي يستفيد منها الأغنياء !
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5 - مغربي قح الخميس 04 أبريل 2019 - 10:26
الفقر يضرب المغاربة على جميع المستويات والفئات،ماديا وعقليا وثقافيا ،حتى الاغنياء ناهبي المال العام يفتقرون الوطنية!
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6 - B MOHAMMEDIA الخميس 04 أبريل 2019 - 10:34
C'est la banque mondiale elle même qui est la cause de cette apauvrissement, c'est elle l'architecte de la destuction de tous ce qui est facteur de developpement et de richesse pour le pays, c'est elle qui demande au gouvernement de réduire les budgets de la justice de l'education de la santé de tous les infrastrictures essentiel pour remonter les peuples contre ses dirigeants afin d'éxercer un chantage qui liguottes toutes initiative qui permet de sortir de leur emprise, la banque mondiale c'est le diable
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7 - عبد الله الخميس 04 أبريل 2019 - 10:36
مأرغب في التخلص من الجنسية المغربية المفروضة علي مقابل أي جنسية أخرى حرفيا أي جنسية أنا لست رعية و لا أعبد البشر و لا أعرف جلالة الا جلالة الله سبحانه و تعالى لقد أصبحت أغتلس يوميا كلما تذكرت أمني ـحمل الجنسية المغربية لا أريدها لا أريدها لا أريدها لست مغربيا و لا أكن أي ولاء و لا حب لهذا الأسم أن اين الأرض و لست اين الدولة
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8 - Sareg الخميس 04 أبريل 2019 - 10:36
كل معطيات البنك الدولي غلط في غلط،فهو يقوم بالدراسة عن بعد،في حين ان الواقع شيء اخر.هناك مءات الاسر لم يشملها الاحصاء تعيش تحت تحت عتبة الفقر( ان صح التعبير)
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9 - Maroc1 الخميس 04 أبريل 2019 - 10:37
إنخفاضا طفيفا في لغة الجرائد و المجلات تعني

( باقي كل شيء كيف ماكان )


الأغنياء يزدادون غناء يسكنون الفيلات و لهم السيارات الفخمة
و

الفقراء مازالوا في البراري ك

وأضاف إليهم الأغنياء مخيمات من الأفارقة السود


ا


الأغنياء أخدوا أموال من أوروبة واقتسموها

مقابل المال

أضافوا لفقراء المغرب منتخب من الأفارقة الطائشين في جوارهم


أصحاب الأبناك
أغنياء المغرب

يضحكون على الفقير المغربي لأنهم فقروه و أضافوا إلي جانبة الطائشين الأفارقة
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