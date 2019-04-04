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كُتّاب وآراء
أساتذة التعاقد يزيدون الضغط على الحكومة بالتجمّع 3 أيام في العاصمة
رداً على مُبادرات الحكومة المغربية الرّامية إلى إرجاع آلاف الأطر التعليمية المُضربة إلى المدارس، لجأ أساتذة التعاقد إلى التّصعيد من جديد بإعْلانهم "تنفيذ إنزالٍ وطنيٍّ بمدينة الرباط مرْفوقاً بأشكال موازية أيام 8 و9 و10 أبريل الجاري، مُطالبينَ "بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية دون قيد أو شرط، وإسقاط التعاقد في صيغته المعلنة والخفية الرامية إلى تحميل الأسر نفقات التعليم معَ إرجاع كافة المطرودين والمرّسبين".
التّصعيد الجديد للأساتذة الرّافض لنظام التوظيف الجهوي، والذين يقولون إنه "فُرض عليهم"، يأتي بعدَ 5 أيام من مداولات عقدها المجلس الوطني لتنسيقية أساتذة التعاقد، الذي خرجَ بدعْوته الأطر التعليمية إلى "مزيد من الضّغط على وزارة التربية الوطنية والحكومة، إلى حينِ إدماجهم في صفوف الوظيفة العمومية".
وقال الأساتذة المحتجون إنّ "وزارة التربية الوطنية باشرتْ حملة مغرضة لتغليط الرأي العام أبت إلا أن تواصل من خلالها مسلسل التزييف قصد عزل إطارنا عن باقي مكونات الشعب التي عبرت عن فهمها لما يحاك ضد المدرسة العمومية ولمضامين سياسة التعاقد في القطاعات الاجتماعية الحيوية كالتعليم والصحة التي لا تقبل المغامرة"، وفق تعابيرهم، مشيرينَ إلى أن "الحكومة لمْ تستجبْ لمطالب الأساتذة".
وأوضحت التنسيقية الوطنية أنّ "الوزارة تحاول التغطية عن أساليبها القمعية اللاتربوية وكذا محاولاتها للتغطية عن إقبالها على تدمير المدرسة العمومية وتفكيكها عبر فرضها رسوم التسجيل على الأسر الفقيرة وفتح المجال للخواص باعتباره ميدانا خصباً للاستثمار، إذ تعمل على تعميم نظام السوق والمضاربات ضد على تكافؤ الفرص والمساواة".
وعن التعديلات التي باشرتها الوزارة وشملتْ نظام العقدة، أوضحت تنسيقية الأساتذة أن "الحكومة تسعى إلى إقناع الرأي العام بصواب ما يسمى الوظيفة العمومية الجهوية دون امتلاكها الجرأة الكاملة للحديث على التخلي عن نفقات التعليم الثانوي والجامعي وتنويع مصادر تمويله؛ لأن الأمر سيحمل الأسر على مصاريف تعليم أبنائها، وسيفتح الباب للقطاع الخاص في ضرب صارخ لمدرسة الإنصاف والجودة".
وانتقدت التنسيقية "هروب الوزارة الوصية إلى الأمام والقفز عن المطالب الحقيقية، وفي ظل غياب أي حوار جدي ومنتج بمخرجات واضحة تفضي لإيجاد حلول عادلة ومنصفة للملفات العالقة وسط المنظومة التربوية والتعليمية ولوتيرة الاحتجاجات والإضرابات المتوالية التي يلجأ إليها الأساتذة مضطرين؛ مما ينذر بسنة بيضاء نحمل المسؤولية للحكومة على هذه الأزمة غير المسبوقة".
وعبّر الأساتذة الغاضبون عن "استعدادهم لفتح حوار جدي ومسؤول مع الوزارة الوصية وكافة الأطراف المعنية من أجل إيجاد حل جذري للملف بإشراك الإطارات النقابية"، منددين بالتدخل القمعي في حق معتصم التنسيقية يوم 23 مارس الماضي وباقي الوقفات المحلية والجهوية للأساتذة.
واعتبرت التنسيقية أنّ الدولة المغربية مستمرة في نهج سياستها الرامية إلى خوصصة التعليم وتبضيعه وتكريس المزيد من الهشاشة تحت شعارات متناقضة تتمثل في الجودة، المردودية، التشغيل بالعقدة من أجل محاربة الاكتظاظ في الفصول الدراسة، توفير الشغل.
وأورد التنظيم الاحتجاجي ذاته أنّ "المعركة النضالية التي تخوضها التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والتي انطلقت منذ أكثر من سنة من أجل إسقاط مخطط التعاقد وإدماج الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية، انطلاقاً من حمل الشارات الحمراء والوقفات والمسيرات خارج الزمن المدرسي حرصاً على مصلحة المتعلمين، ستستمرُّ؛ لأن الوزارة لم تتدخل لفتح حوار جدي قصد إيجاد حل جذري لمطالبنا المشروعة والعادلة، بل استمرت في التجاهل والتعنت".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (46)
اي واحد عنده شوية الوعي ا يتضامن معاهم
و لي ضدهم اعذروه راه معارفش القصة الكاملة
حالة التذمر تلك التي تسود في صفوف الأساتذة بمختلف فئاتهم،إذ لا حديث في مجامعهم و صفحاتهم الفايسبوكية و منتدياتهم سوى عن الإضراب المفتوح كرد على سياسة التجاهل و الآذان الصماء التي تواجه بها مطالبهم و تجمد الحوار الاجتماعي و الزيادة في الأجور.
هذا وقد سبق لأساتذة الزنزانة 9 أن أعلنوا عن التنسيق مع المتعاقدين للدخول في إضراب مفتوح في حال استمر تعنت الوزارة و تجاهلها لمطالبهم.
و في حال تنفيذ الأساتذة لوعيدهم هذا،فإن ذلك يعني لا محالة سنة بيضاء
لأنهم ابانو عن عدم اهليتهم ..واتبتو للمغاربة ان همهم الوحيد هو تسوية وضعيتهم ..حتى وان كانو على غير حق
لانه سبق بهم ان وقعو العقود ولا احد اقول لا احد ارغمهم على ذلك
والآن بدؤو يساومون ويهددون ويجعلون التلاميد دروعا للاحتماء
اي عبث هدا ؟؟!
ٱما إدماج الأساتذة فقد صار أمرا واقعا، يحتاج بعض الوقت فقط، وهذا ما يروج في كواليس المحكومة، التب تريد جس نبض الأساتذة ومدى انخراطهم في الإضارب بعد العطلة.
Les enseignants "soumis au contrat"!!!
Ca veut dire ces enseignants ont été obligé et soumis á signer ce contrat???
Ce n´est pas logique, comment on peut obliger quelqu´un á accepter un contrat????
Depuis quelques semaines j´ai lu aussi que le ministere de l´education et le ministere de l´interieur voulaient ouvrir un dialogue mais les enseignants ont refusé et maintenant ils veulent dialoguer je ne comprend rien.
En plus dans presque tous les pays un emploi fixe s´appelle contrat á durée indeterminée CDI avec des clauses d´exception comme par exemple annuler le CDI au cas óu l´employé ne remplis pas les conditions du contrat. Mais ici je lis qu´ils veulent un CDI sans conditions et sans clauses.
J ´aurai du respect pour ces enseignants s´ils ont mené une gréve avec un rubon dans les classes car ils ont choisis ce metier qu´ ils aiment et ne peuvent pas laisser tomber les eleves. Mais je vois pas c´est le cas
34 سنة من ممارسة هذه المهنة أقول : 80بالمائة من هؤلاء غشاشون ولا يُعتمد عليهم
حذاري حذاري الثقة المفرطة لدى الحكومة!!!!
فهم المناضلين الذين شنفوا أذاننا بشعارات محاربة الريع و الفساد
و هاهم اليوم بعدما وقعوا عقود لتدريس أبناء المغاربة يريدون الانضمام إلى جيش الأشباح و أصحاب الريع فيما يسمى بالوظيفة العمومية
لمحاربة الريع و عدم المردودية في جميع هياكل الدولة يجب الضرب بقوة على هؤلاء المرتزقة الذين دنسوا النضال بنفاقهم و ابتززازهم في أيامهم الأولى من العمل لأنه لن يرجى منهم امل في سنواتهم الأخيرة من العمل
لقد قبلتم العمل بهذه الصيغة منذ اليوم الأول.
مسيروا التنسيقية كانوا أمام المديريات في 2016 يمنعون المجازين من دفع ملفاتهم قصد التوظيف.( الناس لي مدفعوش باقين مشومرين ينتظرون مرور القطار كل سنة للاسف،)
أين هي حقوق التلميذ ( شهر بدون دراسة) .وتتقاضون رواتبهم .
دبا عاد بقات فيكم المدرسة العمومية.
راها قلة الحيا هذي .
1) المقال: 'وإسقاط التعاقد في صيغته المعلنة والخفية الرامية إلى تحميل الأسر نفقات التعليم' , إنها مزايدات و مغالطات ليس إلا من أجل حشد متعاطفين، لأن كل ما نعرفه هو أن الدولة و من أجل محاربة الهدر المدرسي تقدم إعانات نقدية سنوية للأسر المعوزة التي لها أبناء متمدرسين، و إلا كيف تشجع على التعليم بالملموس و صاحب التصريح أعلاه يقول أن الدولة تحمل الأسر نفقات التعليم. إذن تكهن خاطئ و مغرض.
2) التنسيقيون أحسوا أن لعبتهم بدأت تنكشف و بأن العديد من الأساتذة يريدون الرجوع إلى حجراتهم الدراسية لأداء رسالتهم تجاه أبناء الشعب، و بالتالي فإنهم يريدون لعب آخر أوراقهم قبل الدخول المدرسي أي قبل أن ينكشف أنهم هم الوحيدون الذين هم ضد مصلحة التلميذ، مصلحة الشعب و مصلحة الوطن.
رقصة الديك المدبوح فلا تعولوا على أساتذة فاس
هذا هو لسان حال الاساتذة المتعاقدين .وكان الله في عون مدرسي المؤسسات الخاصة الذين تمتص دماؤهم من طرف اصحاب تلك المؤسسات ويحصل تلاميذهم على معدلات عالية في الامتحانات الموحدة كمستوى السادس ابتدائي حيث تدرس ابنتي وصعقت عنما اخبرت ان اجر عدد كبير من المدرسيين لا يتعدى 1500 درهم وان العقد هو مؤقت لا يتعدى سنة دراسية واحدة يتجدد كل سنة اي ربع ما يتقاضاه المتعاقد الذي يعبث بمستقبل ابناء هذا الوطن .
لن نقبل بأنصاف الحلول.
لا بد من اسقاط مخطط التعاقد وادماج كافة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية.
شكرا جزيلا للجريدة الرائعة هسبريس على الاهتمام بقضية الشعب.
فلو كنتم تحت التهديد لما قبل منكم توقيعكم على العقد, فمابالكم وأنتم بكامل حريتكم و قواكم العقلية.
والان تقدمون درس اخر في التحايل و الهروب من الواجبات المهنية و نقض العقود و الحط من الكرامة أمام المخزن في الجري وراء مصالح فئوية دنيوية .
على العموم على سلامتكم و تحية نضالية لما أبنتم عنه من صمود في وجه عصا الشرطة بدون ادنى مقاومة و الضاهر أنكم اشتقتم لها مرة أخرى ...أتفهمكم كونها "عزيزة عليكم" و "أليفة لديكم"...
جل هؤلاء الاساتذة لم يحلموا يوما ان يصبحوا اساتذة لانهم يعرفون مستواهم جيدا بل هم خائنون للعهد و الثقة و هم من وقعوا عقدا و كانوا فرحين به
الصراحة وجب طردهم و متابعتهم قانونيا