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أساتذة التعاقد يزيدون الضغط على الحكومة بالتجمّع 3 أيام‬ في العاصمة

أساتذة التعاقد يزيدون الضغط على الحكومة بالتجمّع 3 أيام‬ في العاصمة
هسبريس ـ عبد السلام الشامخ
الخميس 04 أبريل 2019 - 14:00

رداً على مُبادرات الحكومة المغربية الرّامية إلى إرجاع آلاف الأطر التعليمية المُضربة إلى المدارس، لجأ أساتذة التعاقد إلى التّصعيد من جديد بإعْلانهم "تنفيذ إنزالٍ وطنيٍّ بمدينة الرباط مرْفوقاً بأشكال موازية أيام 8 و9 و10 أبريل الجاري، مُطالبينَ "بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية دون قيد أو شرط، وإسقاط التعاقد في صيغته المعلنة والخفية الرامية إلى تحميل الأسر نفقات التعليم معَ إرجاع كافة المطرودين والمرّسبين".

التّصعيد الجديد للأساتذة الرّافض لنظام التوظيف الجهوي، والذين يقولون إنه "فُرض عليهم"، يأتي بعدَ 5 أيام من مداولات عقدها المجلس الوطني لتنسيقية أساتذة التعاقد، الذي خرجَ بدعْوته الأطر التعليمية إلى "مزيد من الضّغط على وزارة التربية الوطنية والحكومة، إلى حينِ إدماجهم في صفوف الوظيفة العمومية".

وقال الأساتذة المحتجون إنّ "وزارة التربية الوطنية باشرتْ حملة مغرضة لتغليط الرأي العام أبت إلا أن تواصل من خلالها مسلسل التزييف قصد عزل إطارنا عن باقي مكونات الشعب التي عبرت عن فهمها لما يحاك ضد المدرسة العمومية ولمضامين سياسة التعاقد في القطاعات الاجتماعية الحيوية كالتعليم والصحة التي لا تقبل المغامرة"، وفق تعابيرهم، مشيرينَ إلى أن "الحكومة لمْ تستجبْ لمطالب الأساتذة".

وأوضحت التنسيقية الوطنية أنّ "الوزارة تحاول التغطية عن أساليبها القمعية اللاتربوية وكذا محاولاتها للتغطية عن إقبالها على تدمير المدرسة العمومية وتفكيكها عبر فرضها رسوم التسجيل على الأسر الفقيرة وفتح المجال للخواص باعتباره ميدانا خصباً للاستثمار، إذ تعمل على تعميم نظام السوق والمضاربات ضد على تكافؤ الفرص والمساواة".

وعن التعديلات التي باشرتها الوزارة وشملتْ نظام العقدة، أوضحت تنسيقية الأساتذة أن "الحكومة تسعى إلى إقناع الرأي العام بصواب ما يسمى الوظيفة العمومية الجهوية دون امتلاكها الجرأة الكاملة للحديث على التخلي عن نفقات التعليم الثانوي والجامعي وتنويع مصادر تمويله؛ لأن الأمر سيحمل الأسر على مصاريف تعليم أبنائها، وسيفتح الباب للقطاع الخاص في ضرب صارخ لمدرسة الإنصاف والجودة".

وانتقدت التنسيقية "هروب الوزارة الوصية إلى الأمام والقفز عن المطالب الحقيقية، وفي ظل غياب أي حوار جدي ومنتج بمخرجات واضحة تفضي لإيجاد حلول عادلة ومنصفة للملفات العالقة وسط المنظومة التربوية والتعليمية ولوتيرة الاحتجاجات والإضرابات المتوالية التي يلجأ إليها الأساتذة مضطرين؛ مما ينذر بسنة بيضاء نحمل المسؤولية للحكومة على هذه الأزمة غير المسبوقة".

وعبّر الأساتذة الغاضبون عن "استعدادهم لفتح حوار جدي ومسؤول مع الوزارة الوصية وكافة الأطراف المعنية من أجل إيجاد حل جذري للملف بإشراك الإطارات النقابية"، منددين بالتدخل القمعي في حق معتصم التنسيقية يوم 23 مارس الماضي وباقي الوقفات المحلية والجهوية للأساتذة.

واعتبرت التنسيقية أنّ الدولة المغربية مستمرة في نهج سياستها الرامية إلى خوصصة التعليم وتبضيعه وتكريس المزيد من الهشاشة تحت شعارات متناقضة تتمثل في الجودة، المردودية، التشغيل بالعقدة من أجل محاربة الاكتظاظ في الفصول الدراسة، توفير الشغل.

وأورد التنظيم الاحتجاجي ذاته أنّ "المعركة النضالية التي تخوضها التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والتي انطلقت منذ أكثر من سنة من أجل إسقاط مخطط التعاقد وإدماج الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية، انطلاقاً من حمل الشارات الحمراء والوقفات والمسيرات خارج الزمن المدرسي حرصاً على مصلحة المتعلمين، ستستمرُّ؛ لأن الوزارة لم تتدخل لفتح حوار جدي قصد إيجاد حل جذري لمطالبنا المشروعة والعادلة، بل استمرت في التجاهل والتعنت".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (46)

1 - Abuanass الخميس 04 أبريل 2019 - 14:09
نعم للاحتجاج السلمي والاضراب ضد تدمير المدرسة وضد حقد الحاقدين والحاسدين.
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143
2 - مواطن الخميس 04 أبريل 2019 - 14:13
الله يعز هذ الاساتذة الشباب
اي واحد عنده شوية الوعي ا يتضامن معاهم
و لي ضدهم اعذروه راه معارفش القصة الكاملة
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124
3 - فرض عليه التعاقد من العطاوية الخميس 04 أبريل 2019 - 14:13
امزازي يهدد.......التنسيقية تصعد
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104
4 - youssef الخميس 04 أبريل 2019 - 14:14
تحية نضالية للإخوة و الأخوات . الموت و لا المذلة
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90
5 - حاتم الخميس 04 أبريل 2019 - 14:14
وفقهم الله في مرادهم و إدماجهم في وزارة التربية الوطنية.. الوضيفة العمومية كانت آخر معاقل "ولد المسكين" الذي أفنى سنوات العمر في التحصيل و الدراسة لتحقيق العيش الكريم و جزء من الكرامة المهدورة لوالديه العجوزين و تكوين أسرة مبنية على أسس الإستقرار المادي و المعنوي و الإجتماعي ... ولكن المخزن و حكومة الندالة و التعمية لن يرتاحوا حتى يروا شباب هذه الأمة مكحطين مبهدلين ... الله ياخد الحق..
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101
6 - كاعي على الوضع الخميس 04 أبريل 2019 - 14:14
هل يفعلها الرسميون و يعلنونها سنة بيضاء؟
حالة التذمر تلك التي تسود في صفوف الأساتذة بمختلف فئاتهم،إذ لا حديث في مجامعهم و صفحاتهم الفايسبوكية و منتدياتهم سوى عن الإضراب المفتوح كرد على سياسة التجاهل و الآذان الصماء التي تواجه بها مطالبهم و تجمد الحوار الاجتماعي و الزيادة في الأجور.
هذا وقد سبق لأساتذة الزنزانة 9 أن أعلنوا عن التنسيق مع المتعاقدين للدخول في إضراب مفتوح في حال استمر تعنت الوزارة و تجاهلها لمطالبهم.
و في حال تنفيذ الأساتذة لوعيدهم هذا،فإن ذلك يعني لا محالة سنة بيضاء
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82
7 - ولد الشعب الخميس 04 أبريل 2019 - 14:18
الحكومة المحكومة تواجه جميع الاحتجاجات بالزرواطة وسياسة الادن الصماء مع تغليط للرأي العام واستحمار لعقول المغاربة بغية الاستمرار في الإجهاز على مكتسبات الشعب المغربي نزولا عند رغبات البنك الماسوني. نقول لكم كفا تم كفا فقد طفح الكيل ولكم في الجارة الغربية عبرة لمن يعتبر.
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79
8 - جمال اوبيري الخميس 04 أبريل 2019 - 14:18
إننا نطالب المسؤولين بضرورة التحلي بالروح الوطنية العاليةوالتعجيل بإعادة الاعتبار للمدرسة حماية الوظيفة العمومية بتفعيل الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة وتوفير فرص شغل حقيقية عوض اللجوء إلى "الترقيع" بالعقدةالذي لن يحل إشكالية ضعف الموارد البشرية بقدرما سيزيدها تعقيدا لما له من عواقب وخيمة على مستقبل البلاد والعباد. فخوض المتعاقد تجربة لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة، يعني الحكم عليه بالشرود الذهني وعدم الفعالية ولا حتى التفكير في بناء أسرة أو الدخول في التزامات مالية أو الانخراط في أي مشروع آخر لتطوير ظروف عيشه وسيجد نفسه بعد نهاية العقد عائدا إلى جحيم البطالة مطوقا بمسؤوليات اجتماعية وأسرية لا قبل له بها.
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67
9 - مغربي غيور الخميس 04 أبريل 2019 - 14:20
لا فائدة ترجوا وراء هؤلا المتعاقدين
لأنهم ابانو عن عدم اهليتهم ..واتبتو للمغاربة ان همهم الوحيد هو تسوية وضعيتهم ..حتى وان كانو على غير حق
لانه سبق بهم ان وقعو العقود ولا احد اقول لا احد ارغمهم على ذلك
والآن بدؤو يساومون ويهددون ويجعلون التلاميد دروعا للاحتماء
اي عبث هدا ؟؟!
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-78
10 - بنسودة الخميس 04 أبريل 2019 - 14:20
الدولة العميقة تعلم أنها خسرت المعركة وتحاول تمديد المشكل لتشويه حزب الباجدة، وإرسال رسالة لباقي الموظفين، أن الحل ليس سهلا، بل يحتاج وقتا طويلا وله كلفة مادية وجسدية ومعنوية، وهذا ا سيجعل أي فئة تفكر مليون مرة قبل مطالبتها بحقوقها من خلال سلطة الشارع المقدس أطال الله في عمره.

ٱما إدماج الأساتذة فقد صار أمرا واقعا، يحتاج بعض الوقت فقط، وهذا ما يروج في كواليس المحكومة، التب تريد جس نبض الأساتذة ومدى انخراطهم في الإضارب بعد العطلة.
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55
11 - عادل الخميس 04 أبريل 2019 - 14:21
أمزازي لا يدرك خطورة المرحلة، فالأستاذ تاريخيا لا يهاب الجوع ولا العطش ولا حتى الطرد، لأن بضاعته غالية،....
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57
12 - محمد الخميس 04 أبريل 2019 - 14:21
الحكومة بكل مكوناتها واتجاهاتها انبطحت للقرارات الفوقية واصبحت تتغنى بان التعاقد قرار لارجعة فيه.فلا احد يستطيع ان يقول عكس ذلك.فبرلمانيونا لم يلتزموا بالتعاقد الذي من اجله صوتنا عليهم ومن حقنا اذن ان نخرج ونطالب بفسخ العقدة .تاريخ المغرب معروف .فلا تستحمرونا
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47
13 - Marocain الخميس 04 أبريل 2019 - 14:22
Pouvez-vous m´expliquer l´expression que je lis toujours sur ce sujet:
Les enseignants "soumis au contrat"!!!
Ca veut dire ces enseignants ont été obligé et soumis á signer ce contrat???
Ce n´est pas logique, comment on peut obliger quelqu´un á accepter un contrat????
Depuis quelques semaines j´ai lu aussi que le ministere de l´education et le ministere de l´interieur voulaient ouvrir un dialogue mais les enseignants ont refusé et maintenant ils veulent dialoguer je ne comprend rien.
En plus dans presque tous les pays un emploi fixe s´appelle contrat á durée indeterminée CDI avec des clauses d´exception comme par exemple annuler le CDI au cas óu l´employé ne remplis pas les conditions du contrat. Mais ici je lis qu´ils veulent un CDI sans conditions et sans clauses.
J ´aurai du respect pour ces enseignants s´ils ont mené une gréve avec un rubon dans les classes car ils ont choisis ce metier qu´ ils aiment et ne peuvent pas laisser tomber les eleves. Mais je vois pas c´est le cas
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-37
14 - فاعل جمعوي الخميس 04 أبريل 2019 - 14:23
من اعماق جبال الريف تاكد لي بالملموس ان هذه المحكومة لا تهمها مصلحة التلميذ فبعد توقف الدراسة لازيد من شهر لم تحرك ساكنا واصبح واجبا علينا كهيآت المجتمع المدني اعلان عصيان مدني والانخراط مع اساتذة التعاقد لانهم وبصراحة يضحون من اجل المدرسة العمومية الى مزبلة التاريخ يا عثماني
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52
15 - الرحيق المختوم الخميس 04 أبريل 2019 - 14:23
وتستمر معركة تكسير العظام بين الدولة، أقول الدولة، وبين الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد. إذا استمرت الاحتجاجات القطاعية المطلبية، وأظنها ستستمر، أتوقع مزيدا من الاحتقان الاجتماعي الذي سيؤدي في النهاية إلى انفجار الوضع وخروجه عن السيطرة.
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31
16 - Hicham الخميس 04 أبريل 2019 - 14:23
لم استعب بعد هاذه المساومات من طرف اطر التعليم المتعاقدون . اشتغلوا بمحظ ارادتهم بالتعاقد ويعلمون علم اليقين ان الحكومة يستحيل عليها ادماجهم في اسلاك الوظيفة العمومية . كان من الاجدر المطالبة بتحسين شروط التعاقد في اطار الحوار البناء . وليس ابتزاز الحكومة و حرمان التلاميذ من التمدرس . واللي ما عجبوش التعاقد يمشي فحالو يقلب على ما احسن ما شي دايرين عليه السيف باش يخدم بزز.
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-46
17 - مغربي جنوبي الخميس 04 أبريل 2019 - 14:26
إنه العبث ...عبث الأطفال الصغار بعد سنتين من ممارسة المهنة
34 سنة من ممارسة هذه المهنة أقول : 80بالمائة من هؤلاء غشاشون ولا يُعتمد عليهم
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-40
18 - صالح الخميس 04 أبريل 2019 - 14:26
أعتقد أن وسائل الإعلام بشتى تلاوينها مخطئة برأيي في إيلاء هؤلاء العدميين وانشطتهم اللاقانونية والفوضوية اهتماما وعناية ومواكبة.يجب تجاهلهم وعدم الاكتراث بشغبهم حتى يحسوا أنهم نشاز وخارجون على القانون .الإهتمام بهم يشعرهم بقيمة وشرعية مزعومة ومظلمة. ما يستفزني أكثر أن كل من ينتقدهم يعتبرونه إما حاقد عليهم مع العلم أن كل شرائح المجتمع ضدهم.واما مخزني باجدي واما واما واما....نحن ولاة أمور التلاميد فقراء غير محزبين ولا مخزنيين بمعناها الدي تقصدونه ولا جهلة فالامور واضحة وضوح الشمس. كيف تصفون من ينتقدكم بالجهل مع العلم أنه من بين المنتقدين لكم دكاترة وأصحاب شواهد عليا أخرى
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-57
19 - أبو اسحاق الخميس 04 أبريل 2019 - 14:27
على الحكومة إنصافهم على غرار كل رجالات التعليم وموظفي الدولة ،وإلا الأمر سيخرج من نطاق المتعاقدين ليشمل كافة المهن والحرف والعاطلين وعامة المحرومين ،،الوضع في احتقان واختناق، ،،
حذاري حذاري الثقة المفرطة لدى الحكومة!!!!
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37
20 - غيور الخميس 04 أبريل 2019 - 14:29
صراحة هذ الفئة من الأساتذة تبرز الصورة الحقيقية من المجتمع المغربي المليئ بالتناقضات و النفاق
فهم المناضلين الذين شنفوا أذاننا بشعارات محاربة الريع و الفساد
و هاهم اليوم بعدما وقعوا عقود لتدريس أبناء المغاربة يريدون الانضمام إلى جيش الأشباح و أصحاب الريع فيما يسمى بالوظيفة العمومية
لمحاربة الريع و عدم المردودية في جميع هياكل الدولة يجب الضرب بقوة على هؤلاء المرتزقة الذين دنسوا النضال بنفاقهم و ابتززازهم في أيامهم الأولى من العمل لأنه لن يرجى منهم امل في سنواتهم الأخيرة من العمل
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-38
21 - سوسي الخميس 04 أبريل 2019 - 14:30
والله.وخا.ترسموهم.اوتزدوهم.فالصالير.اكترهم.محسينش.بالامسولية.كيخليو.التلاميدفالاقسام.منوضن الصداع هوما مجتمعين على الهواتف
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-35
22 - ملاحظ الخميس 04 أبريل 2019 - 14:32
للمسؤولين المركزيين والجهويين والإقليميين والمحليين وللأطر من السلم العاشر وما فوق وللأساتذة المرسمين في إطار الوظيفة العمومية ممن يؤيدون نظام التعاقد سواء بصيغته الأولى أو المعدلة بين قوسين ما رأيكم لو أحدثت الوزارة نظاما إلكترونيا لتبادل الوضعيات الإدارية هل ستكونون مستعدين للتبادل والعمل في إطار التعاقد.. واش غتديروها وتوريونا حنة يديكم ولا غير النظري وحلان الفم
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17
23 - الدكالي الخميس 04 أبريل 2019 - 14:33
من فرض عليكم التعاقد؟
لقد قبلتم العمل بهذه الصيغة منذ اليوم الأول.
مسيروا التنسيقية كانوا أمام المديريات في 2016 يمنعون المجازين من دفع ملفاتهم قصد التوظيف.( الناس لي مدفعوش باقين مشومرين ينتظرون مرور القطار كل سنة للاسف،)
أين هي حقوق التلميذ ( شهر بدون دراسة) .وتتقاضون رواتبهم .
دبا عاد بقات فيكم المدرسة العمومية.
راها قلة الحيا هذي .
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-25
24 - فبلادي ظلموني الخميس 04 أبريل 2019 - 14:33
المسألة ليست مشكل خاص بالاساتذة المتعاقدين فقط انها مجموعة من المكتسبات أجهزت عليها حكومة البجيدي لنيل رضا المخزن، وغدا هناك مكتسبات أخرى سيتم الاجهاز عليها الوظيفة العمومية، التقاعد، الأمن الاجتماعي، تعويضات ملفات الصحة، خوصصة التعليم، الصحة، ضرائب على دارت و على النوم و على الهواء .... في حين الأموال تصرف في المهرجانات و الاستعراضات و الحفالات و البرلمان و الوزارات و ما وراء البحور
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23
25 - مواطن الخميس 04 أبريل 2019 - 14:34
اذا كان اقتراح الحكومة يضمن جميع الحقوق بما في ذلك الترسيم والتقاعد والتربية . وان المشكل الوحيد هو التوضيف الجهوي عوض الوطني فليس هناك اي مشكلة بما ان هذا النوع من الوظيفة موجودة منذ سنوات طويلة في قطاعات أخرى كالداخلية والصحة.كما انني لا ارى اي رابط بين التوظيف الجهوي و مجانية التعليم،لان الدولة اذا استطاعت أن تفرض رسوما على المواطنين فستفرضها بغض النظر عن النظام الوظيفي.المشكل بالنسبة للمغرب هو هذا الاستنزاف للقطاع عبر التقاعد المبكر لذوي الخبرة وتعويضهم بجيوش من المدرسين الذين لا يمتلكونها بل البعض منهم لا يمتلك حتى المعرفة الأكاديمية :مترشحون نجحوا في المباراة بمعدل يقل عن 5/20
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-8
26 - Observateur الخميس 04 أبريل 2019 - 14:35
أعرف أستاذ من جهة الشرق متضامن مع المتعاقدين متواجد حاليا بمدينة طنجة لتتبع بناء منزل له مكون ب 3 طوابق ب لفلوس ديال سوايع !!
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-14
27 - فئوية و ابتزاز و تسييس الخميس 04 أبريل 2019 - 14:36
ما سمي باحتجاجات المتعاقدين لن تحضى بأي دعم شعبي لأنها احتجاجات فئوية انتهازية ضيقة تم الركوب عليها و استغلالها سياسيا من عدة أطراف سياسوية و نقابوية معروفة بابتزازها و فسادها و حربائيتها و فوضويتها و انتهازيتها.....كما أن هؤلاء المتعاقدين تمت تلبية مطالبهم عبر التوظيف الجهوي في الأكاديميات وهم أفضل حالا من عدة شرائح من الشعب الكادح و المقهور المتردية أوضاعه المعيشية الصعبة و القاسية بفعل سياسات التفقير و التجويع والقهر والتراجع اللاشعبية المخزنية المنتهجة من طرف حكومة خدام الدولة العاجزة و الفاشلة....
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-13
28 - غيور الخميس 04 أبريل 2019 - 14:38
عندي ملاحظتين إثنتين:
1) المقال: 'وإسقاط التعاقد في صيغته المعلنة والخفية الرامية إلى تحميل الأسر نفقات التعليم' , إنها مزايدات و مغالطات ليس إلا من أجل حشد متعاطفين، لأن كل ما نعرفه هو أن الدولة و من أجل محاربة الهدر المدرسي تقدم إعانات نقدية سنوية للأسر المعوزة التي لها أبناء متمدرسين، و إلا كيف تشجع على التعليم بالملموس و صاحب التصريح أعلاه يقول أن الدولة تحمل الأسر نفقات التعليم. إذن تكهن خاطئ و مغرض.
2) التنسيقيون أحسوا أن لعبتهم بدأت تنكشف و بأن العديد من الأساتذة يريدون الرجوع إلى حجراتهم الدراسية لأداء رسالتهم تجاه أبناء الشعب، و بالتالي فإنهم يريدون لعب آخر أوراقهم قبل الدخول المدرسي أي قبل أن ينكشف أنهم هم الوحيدون الذين هم ضد مصلحة التلميذ، مصلحة الشعب و مصلحة الوطن.
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-9
29 - خالد الخميس 04 أبريل 2019 - 14:39
هده المرة يبحثون عن شيء آخر فحتى المواطنون سيكونون ضدهم ادا عرقلوا حركة المرور و شل الرواج التجاري ايام العمل و ليس يوم الأحد و لكن مجرد تحريض من التنسيقية اما أغلبية الاساتدة سيلتحقون بعملهم بعد العطلة
رقصة الديك المدبوح فلا تعولوا على أساتذة فاس
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-17
30 - محسن الخميس 04 أبريل 2019 - 14:40
قلة مت الاساتذة المتعاقدين من بقيت تناضل اما الاغلبية فقد التحقت بالفصول الدراسية يوم الجمعة الماضي. لقد خرج النظام الاساسي الخاص بالمتعاقدين الى حيز الوجود ولذلك صار النضال من اجل الادماج مغامرة وهدرا للوقت والجهد .
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-10
31 - المدرس الخصوصي الخميس 04 أبريل 2019 - 14:41
* مصلحتي مصلحتي ولتذهب المدرسة العمومية وابناء الفقراء الذين يتمدرسون بها الى الجحيم *
هذا هو لسان حال الاساتذة المتعاقدين .وكان الله في عون مدرسي المؤسسات الخاصة الذين تمتص دماؤهم من طرف اصحاب تلك المؤسسات ويحصل تلاميذهم على معدلات عالية في الامتحانات الموحدة كمستوى السادس ابتدائي حيث تدرس ابنتي وصعقت عنما اخبرت ان اجر عدد كبير من المدرسيين لا يتعدى 1500 درهم وان العقد هو مؤقت لا يتعدى سنة دراسية واحدة يتجدد كل سنة اي ربع ما يتقاضاه المتعاقد الذي يعبث بمستقبل ابناء هذا الوطن .
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-7
32 - مغربي الخميس 04 أبريل 2019 - 14:43
في الواقع يصعب التعاطف مع رجل التعليم الذي أصبح يتاجر في أبناء الشعب وأصبح لكل مادة تريف شهري. وعمليا فقد أصبح التعليم العمومي أكثر كلفة بكثير من التعليم الخصوصي لأن الأداء يكون على كل مادة.
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-8
33 - Anwar الخميس 04 أبريل 2019 - 14:45
لا أظن الدولة ستستجيب ...الدفاع عن مجانية تعليم غير نساوها ....راه بنكيران وداخ علينا...تجي انت عندك عشرين سنة تكدب عليا...أنتم تدافعو على مصالحكم الشخصية..وخير دليل التلميذ في الشارع...ديرو بحال الفرنسيين الأسبوع عمل ...وأيام العطلة احتجاج ...اما كل الأسبوع بزاف....أظن الدولة غاديا تحزم ليكم دبا....ومن بعد غادين تغنيو اش داني علاش مشيت
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-11
34 - وزاني الخميس 04 أبريل 2019 - 14:45
القضية ليست قضية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد فقط، بل هي قضية الشغيلة التعليمية كافة وقضية الشعب المغربي بصفة عامة.
لن نقبل بأنصاف الحلول.
لا بد من اسقاط مخطط التعاقد وادماج كافة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية.
شكرا جزيلا للجريدة الرائعة هسبريس على الاهتمام بقضية الشعب.
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7
35 - mouad الخميس 04 أبريل 2019 - 14:47
قدمتم لنا درسا قيما في الإنبطاح و الجبن في قبول شروط العقد.
فلو كنتم تحت التهديد لما قبل منكم توقيعكم على العقد, فمابالكم وأنتم بكامل حريتكم و قواكم العقلية.
والان تقدمون درس اخر في التحايل و الهروب من الواجبات المهنية و نقض العقود و الحط من الكرامة أمام المخزن في الجري وراء مصالح فئوية دنيوية .
على العموم على سلامتكم و تحية نضالية لما أبنتم عنه من صمود في وجه عصا الشرطة بدون ادنى مقاومة و الضاهر أنكم اشتقتم لها مرة أخرى ...أتفهمكم كونها "عزيزة عليكم" و "أليفة لديكم"...
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-5
36 - استاد رسمي الخميس 04 أبريل 2019 - 14:51
اتضامن معهم المزيد من الضغط على حكومة الباجدة التى خربت كل شيء التعليم الصحة .....
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4
37 - الحمريطي الحارس العام الخميس 04 أبريل 2019 - 14:52
يبدو أن المعلمين لا يبالون إلا لمصالحهم... وسيلة الظغط والإضراب أصبحت متجاوزة وانتهت صلاحيتها... انتم وافقتم على التعاقد في الاول... حرمتم مترشحين آخرين كانوا يتمنون التشغيل بالتعاقد أو غير التعاقد... المهم يستفيدون من راتب كل شهر يسد بها رمقهم... وهم الآن يعانون من البطالة والفقر في صمت ... وانتم بالف خير تقبضون رواتبكم كل شهر ... نحن كمغاربة نستنكر هذا التصرف الممارس من طرفكم ...وحرمان أولاد الشعب الفقراء من الدراسة... نطالب من الإدارة أن تلغي كل تعاقد مدرس يرفض التدريس ... وبصفة نهاءية... وتعويضه باستاذ آخر يقبل الشغل بااتعاقد وما اكثرهم ... اتخاذ جميع الإجراءات القانونية في حق كل من يخرج من المعلمين إلى الشارع ويتظاهر فتجب معاقبته بجرم التحريض والفوضى....
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38 - تلميدة سلمى الخميس 04 أبريل 2019 - 14:53
الله يوفقكم وتحصل لمطالبكم وعندما تنتهي العطلة ترجع لاقسامكم
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39 - ملاحظ دقيق الخميس 04 أبريل 2019 - 14:55
يجب على النقابات ان تدخل على الخط، ويجب على الجمعيات أن تكسر صمتها، ويجب على الجسم الديمقراطي والتقدمي أن يكشر عن ساعديه للدفاع عن المدرسة المغربية والمواطنة التي أصبحت في كف عفريت ، في هذه اللحظة التاريخية يجب على كل طرف أن يتحمل مسؤوليته، فلم يعد للكلام الفارغ والمزايدات السياسية مكان ، يجب على النقابات أن تنضم الى الإحتجاج قصد الدفاع عن المكتسبات ، وإلا فبعد الغد لن ينفع معها ذلك الخطاب الديماغوجي والكلام الشعبوي
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40 - مهتم الخميس 04 أبريل 2019 - 14:55
لو بقيت امتحانات الدخول لمراكز التكوين كما كانت لما دخل ٩٠% منكم بل لن تمروا من مرحلة الانتقاء اصلا فأغلبكم حاصل على اجازة بنظامها الجديد بميزة مقبول اضافة الى الغش في الكتابي و هل تعرفون ان اغلبكم لم يحصل على ١٠ /٢٠ هه قالك استاذ و هو لا يعرف حتى قواعد اللغة العربية و الفرنسية
جل هؤلاء الاساتذة لم يحلموا يوما ان يصبحوا اساتذة لانهم يعرفون مستواهم جيدا بل هم خائنون للعهد و الثقة و هم من وقعوا عقدا و كانوا فرحين به
الصراحة وجب طردهم و متابعتهم قانونيا
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41 - جنات الخميس 04 أبريل 2019 - 14:56
الحكومة كذبت على الشعب وقالت التعاقد يدخل في استراتيجية إلا أن هاهو رءيس البعثة صندوق الدولي يقول بالفم المليان التعاقد في قطاع التعليم في المملكة يندرج في إطار عملية إصلاح كبيرة إذا كان ما يجري في البلاد إلا الإملاءات لماذا هذه الحكومة من طابور ديال الوزراء فكوا ونكون قد ربحنا تكلفة اجرهم اهولاء لا يستحيون وكلنا عليكم الله
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42 - samir الخميس 04 أبريل 2019 - 14:58
على الدولة أن تعيد هيبتها فأقسم بالله فبعد إن استجابت الدولة لهذه الفئة اي المتعاقدين ة فهناك بعض الفئات تندس وسط هده التنسيقية و تدفعها للمواجهة مع الدولة من أجل نيل اهدافها الانتهازية و الفئوية .و اذا حصل ضعف من الدولة و استجابت لمطالب غير مقبولة وغير معقولة .فإن جميع الفئات ستنتفض .بل إن جميع القطاعات ستتمرد على كل الادارات . ومن ثم لا قدر الله فمصير الدولة مجهول.... أحيطكم علما أن التعاقد يطبق في الولايات المتحدة الامريكية .
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43 - الحمد لله الخميس 04 أبريل 2019 - 14:59
اكثر من 95 في 100 من الاساتدة المتعاقدين لا يحسنون اللغة العربية او الفرنسية لا كلاما ولا كتابتا لذا وجب اعادة النظر في اندماجهم ولا يعرفون كتابة نص باي لغة اجتياز مباريات في اتقان اللغة في الخط في الهندام واحد داير طبسيلة في راسو اوو بغا ايكون استاد المبارة هي الحل الوحيد لاختيار من هو احق لهذا الشرف
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44 - المواطن الصالح الخميس 04 أبريل 2019 - 15:00
هؤولاء الأساتذة هم من قاموا بتوقيع التزامهم وعقودهم لا أحد فرض عليهم الأمر أو قام بارغامهم الان يطبلون ويهددون بسنة بيضاء والضحية هنا التلاميذ الذين ضاع مستقبلهم مع هؤولاء الاساتذة
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45 - مهتم الخميس 04 أبريل 2019 - 15:02
المشكل اليوم لم يعد التعاقد فقط، بل انظروا كيف فضحهم مبعوث صندوق النقد الدلي-بلانشي- منذ ثلاثة ٱؤام فقط و من العاصمة الرباط. ثم لاحظوا ٱيضا كيف إنقلب نواب البيجيدي على كل النواب-ٱغلبية و معارضة بعدما كانوا توافقوا معهم حول إطار التربية الوطنية المصادقة عليه يوم الاثنين،و لم يصوت عليه الى الان. فكما يفتي البنك الدولي و صندوق النقد الدولي على الحكومة ما يجب ٱن تفعله،كذلك ٱفتى بنكيران على النواب ماذا عليهم فعله. الحكومة إذن غير مستقلة و القرار ليس بيدها في الحالتين: التعاقد و التصويت عاى القانون الاطار للتربية و التكوين. الان يجب المطالبة بمحاكمة الحكومة،ٱو من المسؤول عن هذه الافعال.الحكومة لها ولاء لجهات من خارجها،إذن تخدم ٱجندات خارج تصريحها ٱمام النواب.ٱلا يعد هذا غدرا و خيانة يعاقب عليهما قانونيا؟؟؟ نرجوا من رجال القانون ٱن يفيدونا في هذا الباب!!!؟؟؟
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46 - المندر الخميس 04 أبريل 2019 - 15:04
مخطط خبيث يخططونه هؤلاء المسمون اساتدة . على قرايتهم هذيك الزينة . فهؤلاء جلهم كان قد اكل الضهر عليه وشرب وغملوا فالبطالة ولفوها ولما داخت الدولة في قلة الاساتدة بدات تشغلهم كحل ترقيعي فهاهي النتيجة يريدون اجور بلا عمل ولن يتوقفوا حتى ولو استجابة لهم الدولة ووضفتهم فمطالب الكسلان لا تنتهي
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