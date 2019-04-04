الملك يترأس بالرباط جلسة تطوير التكوين المهني

هسبريس من الرباط

ترأس الملك محمد السادس، اليوم الخميس، بالقصر الملكي بالرباط، جلسة تقديم خارطة الطريق المتعلقة بتطوير التكوين المهني وإحداث "مدن المهن والكفاءات" في كل جهة.

في ما يلي بلاغ للديوان الملكي:

"ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، يوم الخميس 04 أبريل 2019 ، بالقصر الملكي بالرباط، جلسة تقديم خارطة الطريق المتعلقة بتطوير التكوين المهني وإحداث "مدن المهن والكفاءات" في كل جهة.

وتأتي هاته الجلسة استكمالا للاجتماعات السابقة التي ترأسها صاحب الجلالة والمخصصة للنهوض بقطاع التكوين المهني.

حضر هذه الجلسة رئيس الحكومة، ومستشارو جلالة الملك، وأعضاء الحكومة، والمديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل".