مبصاريون يستنكرون "التحامل وتبخيس المهنة"

هسبريس من الرباط

استنكر مبصاريون مغاربة ما وصفوه بـ"التحامل المفاجئ" عليهم وعلى المهنة، "وتبخيس دورها ومحاولة الحجر على المهنيين ضدا على القوانين الجارية بها العمل، وعلى مصلحة شريحة واسعة من المواطنين".

جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن تدخلات لممثلي المكاتب الجهوية للمبصاريين على هامش أشغال المعرض الدولي للبصريات بطنجة، إذ تم عقد جمع عام استثنائي "خصص لتدارس المستجدات التي يعرفها مسار مشروع القانون 13-45، والهجمة التي تتعرض لها المهنة من طرف بعض الجهات المهنية".

وكانت رئيسة النقابة، مينة أحكيم، عرضت خلال اللقاء تقريرا عن أنشطة اللجنة القانونية قبيل مناقشة مشروع القانون 13-45 من طرف مجلس المستشارين، والاتصالات التي قامت بها مع مختلف الهيئات والمؤسسات من أجل توضيح رؤية النظاراتيين المبصاريين في هذا الشأن.

كما دعا المبصاريون في تدخلاتهم إلى "عدم الركوب على بعض الحالات الفردية المهنية التي تتطلب زجرا وردعا خاصا للمعني بالمخالفة المهنية وفقا للقوانين الجاري بها العمل"، مع الدعوة إلى "تكثيف الاتصالات مع كل المؤسسات والهيئات المهنية والمجتمع المدني من أجل شرح رؤية النظاراتيين المبصاريين في ما يتعلق بقياس البصر والقوانين المنظمة للمهنة".

كما طالب المبصاريون الحاضرون في الجمع الاستثنائي بالالتجاء إلى المؤسسات الدستورية المعنية بالمنافسة "من أجل ضمان حق المواطن في حرية الاختيار في ما يتعلق بقياس البصر، لتجنب وضعية احتكارية"، مع التأكيد على "ضرورة دعوة كل الشركاء إلى الاستثمار الأمثل للكفاءات العلمية المتراكمة لدى النظاراتيين المبصاريين على امتداد 65 سنة من الممارسة، وكذا توزيعهم الجغرافي الذي يغطي كل ربوع المملكة، من أجل الرقي بالصحة البصرية في المغرب، بعيدا عن الإقصاء وفي تناغم تام بين كل القطاعات المهنية".

كما دعت الاقتراحات المقدّمة إلى العمل على تطوير التكوين في قطاع البصريات بعقد شراكات مع الجامعات المغربية من أجل خلق ماستر في قياس البصر في إطار التكوين الأساسي، ودبلوم جامعي بالنسبة للتكوين المستمر، مع المطالبة بالتفكير في تصعيد كل الأشكال النضالية وتفويض المكتب الوطني التقرير في الخطوات المقبلة.