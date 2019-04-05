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الرئيسية | مجتمع | وزارة التربية تعد بالمساواة في الحقوق بين الأساتذة المتعاقدين والرسميين

وزارة التربية تعد بالمساواة في الحقوق بين الأساتذة المتعاقدين والرسميين

وزارة التربية تعد بالمساواة في الحقوق بين الأساتذة المتعاقدين والرسميين
هسبريس - محمد الراجي
الجمعة 05 أبريل 2019 - 12:10

بعد إعلان وزير التربية الوطنية قرار الحكومة الشروعَ في عزْل الأساتذة أعضاء التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد، "بسبب تحريضهم لزملائهم على الإضراب عن العمل"، قدمت الوزارة وعودا جديدة، اليوم الجمعة، للأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي وعدت "الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد"، كما يسمّون أنفسهم، بجميع الضمانات القانونية التي تكفل المساواة والمماثلة في الحقوق والواجبات بينهم وبين الأساتذة الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.

وقالت الوزارة في بلاغ توضيحي إنّ نمط التوظيف بالتعاقد "تم التخلي التام والنهائي عنه"، وأكّدت أنها تضمن "عدم التمييز بين الأستاذ كإطار بالأكاديمية والأستاذ الخاضع للنظام الأساسي؛ إذ إن كليهما يمارسان مهام التدريس بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، سواء بالثانوي التأهيلي أو الثانوي الإعدادي".

ويأتي الوعْد الجديد الذي قدمته وزارة التربية الوطنية للأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في ظل استمرار إضرابهم عن العمل للأسبوع الخامس على التوالي، واستعدادهم للدخول في اعتصام لمدة ثلاثة أيام، من 8 إلى 10 أبريل الجاري، في العاصمة الرباط.

وفيما يستمر شدّ الحبل بين الوزارة والأساتذة المعنيين، قال الحسن البغدادي، منسق "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، إنهم يرحّبون بالحوار مع وزارة التربية الوطنية من أجل إيجاد مخرج لقضيتهم، المتمثلة أساسا في مَطلب إدماجهم في النظام الأساسي، بدل توظيفهم كأطر للأكاديميات، ولكنه شدّد على أن الحوار "يجب أن يكون جدّيا ومسؤولا".

وسبق لوزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي، أن عبّر عن رفضه لأيّ حوار مع "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد"، لكنّه رحّب بالحوار مع الأساتذة تحت مظلة النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، وليس تحت مظلة التنسيقية الممثلة لهم.

وردّا على طرح وزير التربية الوطنية، قال الحسن البغدادي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، "لا مشكل لدينا في أن نجلس إلى طاولة الحوار مع الوزارة، في إطار حوارها مع النقابات التعليمية"، مضيفا: "نحن واعون بأنّ الحوار لا يمكن أن يكون بدون إطار شرعي".

وجوابا على سؤال حول ما إذا كان "الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد" سيعودون إلى استئناف عملهم بعد انتهاء العطلة المدرسية، بعد تهديدات وزير التربية الوطنية بالشروع في عزلهم، قال البغدادي إنّ مسألة العودة سيُحسم فيها خلال انعقاد المجلس الوطني لـ"التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد، يوم الخميس المقبل".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - أستاذ فرض عليه التعاقد الجمعة 05 أبريل 2019 - 12:22
الوزارة تغالط الرأي العام
أولا ما نشرته اليوم غير موجود في الأنظمة الأساسية التي نشرتها الجهات البارحة ومن ذلك المادة 106 حيث أشارت إلى عزل الأستاذ في حالة العجز المرضي.
والوزارة تتناقض مع نفسها حين تقول تم إلغاء التقاعد وفي تتمة حديثها تقول "يتجدد كل سنتين" يا ترى ما الذي يتجدد كل سنتين؟
وقمة السخرية على الأستاذ عندما قالت له في بلاغها التوضيحي" لاتتحدث عن الترقية فأنت لازلت في بداية مشوارك" كيف سنتق في هذا الكلام كذلك؟
بالإضافة إلى المادة 3 التي تؤكد أن النظام قابل للتعديل وهذا يعني أن وضعية الأستاذ الذي فرض عليه التعاقد مهددة .
لا نتق في الوزارة، الشارع والإضراب هو الفيصل بيننا
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2
2 - ميمون الجمعة 05 أبريل 2019 - 12:23
هل هته حكومة...

هل هته إصلاحات...

التضييق على الضعفاء...

لا صحة...
لا عدل...
لا عدالة اجتماعية...
لا تعليم...

أفين غاديين بينا...
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1
3 - فرض عليه التقاعد الجمعة 05 أبريل 2019 - 12:24
قبل كل شيء يجب طرد رؤوس الفتنة للتنسيقية قبل انتهاء العطلة ،من الاولويات فصلهم هم ليسوا أساتذة ضلموا بنات وأبناء الفقراء ،طردهم بات ضروريا قبل كل شيء
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-4
4 - abde الجمعة 05 أبريل 2019 - 12:25
الحمدلله . حان الوقت للجهاد في التعليم و بناء منظومة قوية من أجل تطوير هذا الأخير وفقكم الله لما فيه الخير
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-1
5 - بنسودة الجمعة 05 أبريل 2019 - 12:25
الوزارة في ورطة حقيقية، وبدأت تهييء لفتح حوار مع التنسيقية الوطنية عبر وساطة النقابات. ولهذا عادت الوزارة لرشدها بعدما شدد الملك بالأمس على الوزير بأنه مسؤول عن مصير أبناء المغاربة ويجب عليه أن يجد مخرجا للأزمة .. ولهذا نجده اليوم يستجدي الأساتذة بهذه الطريقة بعد اللقاء الملكي مباشرة، وهذا يوضح كل شيء، ويعطي بشارة سارة لكل الأساتذة المتعاقدين الذين نتمنى لهم التوفيق في مسارهم الدراسي بعد الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.
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3
6 - Houssam الجمعة 05 أبريل 2019 - 12:26
صحيح هي تحاول ان تحول الأساتذة المرسمين إلى متعاقدين.لست أدري ماذا يريد هؤلاء اللامسؤولين بهذا الشعب ؟أصبحنا نخاف على حاظرنا و على مستقبلنا و نحن لماضينا لأنه كان أفظل .حسبنا الله و نعم الوكيل في من تكالب على تعليمنا و صحتنا و حياتنا بصفة عامة.
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1
7 - استاذ الجمعة 05 أبريل 2019 - 12:26
باينة من هذاك النظام الأساسي لأطر الأكاديميات
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1
8 - محمد الجمعة 05 أبريل 2019 - 12:26
الوزارة كعادتها تحاول الكذب وتغليط الرأي العام
أتحدى أي شخص أن يقرأ النظام الأساسي الذي نشرته الأكاديميات البارحة ثم يأتي ليحدثني عن الاستقرار المهني والنفسي والمماثلة، لا بديل عن الادماج في أسلاك الوظيفة العمومية
وأدعوا الشعب المغربي للمساندة في شوارع الرباط أيام 8 / 9 / 10
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1
9 - عبدالهادي الجمعة 05 أبريل 2019 - 12:26
كيف لهؤلاء الأساتذة ان يدرسوا ابنائنا وهم يكذبون فرض عليهم التعاقد أليست هذه اكبر كذبة أطلقها وصدقوها
اجتازوا المبارة وهم موافقون بشروط الوزارة وحين تمكنوا تركوا أبناء الفقراء عرضة لضياع لو كانوا أبناء الاغنياء لطبق فيهم الفصل بسبب اضربهم او بالأحرى لن يضربوا اصلا
لكم الله يا أبناء الفقراء
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-2
10 - اب تلاميذ الجمعة 05 أبريل 2019 - 12:27
كيبان ليا باش ما الوزرارة تتعطيهم الإمتيازات وهوما كيزيغو.
موعدنا نهاية العطلة. تا حنا ولادنا مضرورين. والى استمروا هاد البراهش على هاد التبرهيش غتكون لأباء والأولياء هضرة خرا.
براكا على وليداتنا من الضياع.
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-2
11 - احديش الجمعة 05 أبريل 2019 - 12:28
المماتلة تكون بنشر النظامم الأساسي في الجريدة الرسمية ...
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2
12 - بيضاوي الجمعة 05 أبريل 2019 - 12:29
عن أي حقوق تتحدث الحكومة.و هل للرسميين حقوق أصلا ؟!ربما الحكومة ستساوي بين الرسميين و المتعاقدين و ليس العكس.
نسأل الله أن يفرجها على الفئتين،فالمتعاقدين و الرسميين وضعهما لا يحسد عليه و ليس بخير.
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0
13 - استاذ متقاعد وافتخر الجمعة 05 أبريل 2019 - 12:29
افتخر لاني التقي بتلميذي وهو في اعلى المراتب اما هاذ الناس ليسوا اكفاء الا القليل منهم اساتذة موقع قلمي و محفضتي ينقلون الدروس ولا يكلفون انفسهم عناء الاجتهاد والبحث يجب ان يخضعوا لمباراة صارمة الكفؤ مرحبا به و اللي مسالي الله يعاونوا اما ما تقوم به الوزارة هو ضرب التعليم وتخريج افواج من المكلخين لان هؤلاء هم من سيسهر على تخرج المكلخين من المدرسة العمومية لان جلهم مثلهم رحم الله التعليم واسكنه فسيح جناته
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14 - المكلخ الجمعة 05 أبريل 2019 - 12:30
اين صندوق التقاعد و الحركة الانتقالية الوطنية
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15 - Ali الجمعة 05 أبريل 2019 - 12:31
متعاقد رسمي كاين فرق كبير Basta
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0
16 - مغربية الجمعة 05 أبريل 2019 - 12:33
صدعتونا بغيتو تقريو قريو ما بغيتوش سيرو الله يعاونكم عطا الله اللي باغي يخدم بلا ادماج بال حتى شي حاجة وغير بنص الشهرية ديالكم اما هدك الحكومة الضعيفة عيقات بالتنازلات قاليك كاد ان يكون رسولا عار على من شبهكم بالرسل اعطوني وجها واحدا فقط للتشابه بينكم وبين الرسل حقا لا يملا جوف بني ادم الا التراب
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17 - سلالة عرقوب الجمعة 05 أبريل 2019 - 12:34
المغاربة اعتادوا من حكومتهم نقض الوعود،بل نقض العهود المكتوبة التي هي بمثابة التزام ،ومن أمثلة ذلك: تفعيل كل نتائج الحوار الاجتماعي ل 26أبريل 2011 الموقع من طرف الحكومة والنقابات،(مرت عليهأكثرمن 8 سنوات) ومحضر 20يوليوز 2011 الخاص بحملة الشواهد العليا. فحكوماتنا تتوارث جِينات عرقوب!
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