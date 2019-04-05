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الرئيسية | مجتمع | حزب الاستقلال: "فرنسة العلوم" مقامرة خاسرة بمستقبل الأجيال القادمة

حزب الاستقلال: "فرنسة العلوم" مقامرة خاسرة بمستقبل الأجيال القادمة

حزب الاستقلال: "فرنسة العلوم" مقامرة خاسرة بمستقبل الأجيال القادمة
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الجمعة 05 أبريل 2019 - 15:00

التّوافق الوَطني حول مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التعليم لم يعُدْ ممكناً، بعدما قرّر حزب الاستقلال المعارض الانسحابَ من أيّ خطوةٍ ترومُ إخْراج مشروع قانون الإطار للتربية والتكوين من مرحلة "البلوكاج" بمجلس النواب، وذلك "بسبب فشل الأغلبية الحكومية في تدبير هذا الموضوع وبسبب الارتباك الذي وسمَ تعاطيها مع مشروع القانون الإطار".

وقسّم القانون الإطار للتعليم مكونات الأغلبية الحكومية بسبب تنامي الخلاف حول تدريس بعض المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية، وذلك بعد تراجع فريق حزب العدالة والتنمية عن التوافقات التي عقدها مع مكونات الغرفة الأولى، وهو ما سيجْعلُ مستقبل التحالف الحكومي غامضاً.

ويأتي انسحابُ حزب الاستقلال من التّوافق الوطني حول مشروع القانون الإطار بعدما كان قد قاطعَ الاجتماع الذي كان مبرمجا أمسِ الخميس بين رؤساء الفرق البرلمانية حول الموضوع. كما يأتي في خضمّ دعوة حزب "علال" رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إلى تفْعيل مقتضيات الفصل 103 من الدستور، من خلال ربْطِ طلبِ الموافقة على مشروع القانون الإطار المذكور، لدى مجلس النواب، بتصْويت منْح الثقة للحكومة.

ويرفضُ الاستقلاليون تدريس العلوم بالفرنسية لأن ذلك "يمثل تطاولًا غير مقبول في حق الدستور المغربي، ومقامرة خاسرة بمستقبل الأجيال القادمة، ورهانًا بيداغوجيًا غير منتج، لأن التلميذ المستهدف حاليًا لا يمتلك الكفايات اللغوية الأساسية التي ستمكنه من الفهم والاستيعاب بهذه اللغة الأجنبية".

وفي هذا السياق، قال عمر عباسي، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال: "عبّرنا في حزب الاستقلال خلال اجتماع لجنة التعليم أننا لم نعد معنيين بأيّ توافق، وذلك بسبب فشل الأغلبية الحكومية في تدبير هذا الموضوع وبسبب الارتباك الذي وسمَ تعاطيها مع قضية مجتمعية بالغة الأهمية".

وأضاف عباسي في تصريح لجريدة هسبريس: "لقد دافعنا في الحزب منذ البداية على ضرورة احترام الثوابت الدستورية المنصوص عليها في الفصل الخامس، وفي مقدمتها اعتبار اللغة العربية أساسية في التدريس، وهو الأمر الذي تضمنته المادة 31 من المشروع القانون الإطار، بيد أن فشل مكونات الأغلبية في التوافق حول هذا الموضوع حال دون ذلك الاجماع الوطني الذي نَعْتبر أن نجاح ورش إصلاح منظومة التربية والتعليم رهين به".

وأورد عباسي أن "الحكومة الحالية لا تمضي قدما في مسار الإصلاح، وذلك بسبب الصراعات التي نخرت أغلبيتها والتي لم تعد خافية على أحد. ولذلك طالب الحزب رئيس الحكومة بإعمال المادة 103 واختبار ثقة أغلبيته، وذلك بربط التصويت على هذا المشروع باستمرار حكومته من عدمه".

وأكد المتحدث موقف الحزب الداعي إلى العودة إلى المسار التشريعي العادي للمشروع "حتى يتسنى لنا الدفاع عن تعديلاتنا التي بلغت 117 تعديلا"، مؤكداً أنه "بخلاف ما ادعاه البعض، فإن مواقفنا من المشروع ظلت وفية للإرث المذهبي والنضالي لحزب الاستقلال، التي لا يمكن أن تكون موضوع مزايدات من طرف أي جهة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - medmed الجمعة 05 أبريل 2019 - 15:14
حزب الاستقلال أكبر مقامر بالشعب. كفانا استهثار . وزد عليهم حزب لا عدالة ولا هم يحزنون . والكلام كثير . باختصار الشعب واع بما يدور في فلك الأحزاب.
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31
2 - ناصح الجمعة 05 أبريل 2019 - 15:14
كما نطالب كمواطنيين مغاربة لجعل جميع الوثائق باللغة العربية. و كذلك إعادة تكوين الموظفين الذين يتكلمون معنا بالفرنسية عندما نذهب للإدارات
و لا نفهم منهم شيء و نحس كأننا في بلد غريب و نحس بالغربة و اليأس.
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-9
3 - Tariq الجمعة 05 أبريل 2019 - 15:15
المقامرة الفاشلة انكم تستغلون اي شيئ لتكسبو أصوات الشعب اتقو الله في هذا الوطن ونضع يدا فيدا ونترك حب التحكم والمناصب ونفكر بجدية فما هو خير للوطن
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11
4 - محمد الجمعة 05 أبريل 2019 - 15:17
لأن التلميذ المستهدف حاليًا لا يمتلك الكفايات اللغوية الأساسية التي ستمكنه من الفهم والاستيعاب بهذه اللغة الأجنبية"
ومتى سيمتلك هذا التلميذ هذه الكفايات، هل بعد بلوغه التعليم العالي وتفرنسون المواد العلمية لتكون عقبة له للحصول على الشواهد العليا التي ستبقى حكرا على ابنائكم الذي يتابعون دراستهم في المدارس الخصوصية والمعاهد الاجنبية. كفى كفى كفى ....
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16
5 - ملاحظ تربوي الجمعة 05 أبريل 2019 - 15:17
كل إجراء يوفر فرص الشغل للمواطن المغربي كيفما كان انتمائه الاجتماعي في المستقبل فالشعب معه.لا لتسييس الأمور خدمة للطبقة البورجوازية كي تبق دائما متحكمة في اقتصاد البلاد.نحن مع التطور التكنولوجي كيفما كانت اللغة المستعملة.لا تضحكوا على الشعب بهذه الورقة(اللغة)!تعلمون أولادكم اللغات الأجنبية للتحكم دائما في المناصب العليا!كفانا من هذا العبث السياسي!!!
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15
6 - محمد الجمعة 05 أبريل 2019 - 15:18
المشكل ان التلميذ يدرس العلوم بالعربية ثم في الجامعة يدرسها بالفرنسية.اما ترجعوا التعليم كامل بالعربية ثانوي وجامعي.او فرنسي بالكامل.
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14
7 - شكرا للاستقلاليين الجمعة 05 أبريل 2019 - 15:19
اقتبس من قانون اطار التعليم الجديد الذي جاء فيه بالحرف
"تمكين المتعلم من اتقان اللغتين الرسميتين واللغات الاجنبية ولاسيما في التخصصات العلمية والتقنية مع مراعاة مبادء الانصاف وتكافء الفرص"
"إعمال مبدأ التناوب اللغوي من خلال تدريس بعض المواد و المضامين والمجزوءات بلغة او لغات اجنبية"
بمعنى انه يحق لوزير التعليم تدريس جميع المواد العلمية والادبية والتقنية باللغة الفرنسية على حساب الانجليزية والعربية والامازيغية
من اجل ماذا من اجل عيون فرنسا التي هي نفسها تدرس المواد العلمية والتقنية بالانجليزية؟
يا ترى ما مصلحة حزب الاصالة والمعاصرة من تمرير نص قانوني يحمل دلالات عديدة ويشمل مصطلحات واسعة التكييف
من الواضح ان كل من حزب الاصالة والمعاصرة ووزير التعليم امزازي وعيوش عضو اللجنة الذين هم يستعملون الفرنسية والدارجة ولا يجيدون اللغتان الرسميتان للمغرب العربية والامازيغية نطقا يرغبون في فرنسة كل التعليم وليس فقط المواد العلمية لغاية في نفس يعقوب
كمواطنين نطالب الحكومة باحالة القانون الاطار للتعليم على المحكمة الدستورية للنظر في مدى دستوريته واحترامه للدستور وللغتان العربية والامازغية الرسميتين.
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-5
8 - chakib الجمعة 05 أبريل 2019 - 15:21
فرنسة العلوم او انجلزتها هي مفتاح التطور و التقدم و التنمية بجانب اللغة الام التي يجب تعليمها للأجيال ويجب حمايتها من الدخلاء .
السيد بركات بأي لغة تعلمت و السيد الدوير اين تعلم و باية لغة و السيد احجيرة وووو بأي لغة انهالوا معارفهم و علومهم طبعا بلغات اجنبية بالاضافة للغة العربية و هذا يبدو جليا في تكويناتهم ،
اذن لماذا الاصرار على حرمان ابنائنا من لغات التعلم الاخرى ؟
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6
9 - salah kamal الجمعة 05 أبريل 2019 - 15:21
للأسف الشديد مستقبلنا و مستقبل أطفالنا هو الذي سيبقى غامضا مع هذه الحكومة المغمضة.
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3
10 - تخليخ الشعب الجمعة 05 أبريل 2019 - 15:23
قرارات فاشلة بامتياز الدولة تريد تكليخ اولاد لبوفير باعتبار استاذ ساقول لك ياهذه لحكومة ان قانون الاطار سيجعلك في تدهور وانهيار وشعب سيخرج الى الشارع بدون نقاش لان دلك سيجعلنا في انهيار هذا لقطاع
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0
11 - خليلوفيتش الجمعة 05 أبريل 2019 - 15:27
جاء في المقال ما يلي (( ويرفضُ الاستقلاليون تدريس العلوم بالفرنسية لأن ذلك "يمثل تطاولًا غير مقبول في حق الدستور المغربي، ومقامرة خاسرة بمستقبل الأجيال القادمة، ورهانًا بيداغوجيًا غير منتج، لأن التلميذ المستهدف حاليًا لا يمتلك الكفايات اللغوية الأساسية التي ستمكنه من الفهم والاستيعاب بهذه اللغة الأجنبية".)) مستقبل الأجيال القادمة هههههه عن أي أجيال من قام قام بتعريب المواد العلمية أليس حكومة برئاسة حزب الإستقلال انا ما زلت أتذكر اول فوج من طبق عليهم هذه التجربة التي اعتبرها إعداما في حق أجيال بأكملها كيف يعقل ان تدرس المواد العلمية بالعربية و عند حصولك على البكالوريا تجد نفسك خاصة ذوي التوجه العلمي أمام مواد علمية كلها بالفرنسية في الجامعات و المعاهد و هي تابعة لنفس الوزارة في نفس الدولة غريب أمر الساسة أم أنهم ضمنوا مستقبل أبنائهم غريب أمرك يابلادي
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12 - مطلع على القسم الجمعة 05 أبريل 2019 - 15:28
لنكن صادقين مع أنفسنا هل بإمكان أساتذتنا التدريس باللغة الفرنسية ؟؟ هل تعلمون أن اساتذة اللغة الفرنسية غالبا في التعليم العمومي لا يدرسون الجميع بدعوى أن مستوى التلاميذ متفاوت ..ساشرح لكم .. غالبا في القسم مستوى التلاميذ متفاوت للغاية في اللغة الفرنسية الاستاذ يؤدي الدرس بالفرنسية و لا يفهم الدرس تقريبا إلا القليل تلميذ او تلميذين أو 4 حسب المنطقة .. السؤال ما هو مصير بقية التلاميذ الذين لا يفهمون في القسم ؟؟ غالبا يتم إقصائهم بدعوى أن مستواهم هزيل و يتم منحهم نقطة متوسطة كي ينجحو في المعدل العام و هكذا يصلون للجامعة و هم لا يفرقون بين الفعل و الاسم في الفرنسية (لازمة ماعنديش مع الفرنسية) .... اذا تم فرض تدريس العلوم بالفرنسية هذا هو الذي سيجري ستفهم فقط النخبة (من والديهم متعلمان أو مستواهم الاقتصادي جيد) و الباقي سيتم اقصاؤه من العملية التعليمية .... غااالبا في الوضع الحالي التلميذ لما يصل الجامعة يعود ليدرس الفرنسية و يتدارك نقصه إذا تم تدريس العلوم بالفرنسية لن يصل اصلا للجامعة .... أعباد الله مسألة اللغة مسالة ديداكتيكية يعني اتركوها للمدرس هو الادرى بمستوى تلاميذه
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13 - مواطن مع وقف التنفيذ الجمعة 05 أبريل 2019 - 15:29
كل حزب بما لديهم فرحون.....
بالله عليكم الا يكفيكم ما وصلنا إليه في هذا البلد..
هجرة الأدمغة
هجرة اليأس....(السرية)
تعليم بدون افق ......وبدون أي مستوى
وكذلك جل المجالات الصحة الشغل.......
أليست هذه دعوة للفتنة؟
حسبنا الله ونعم الوكيل....
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14 - استاذ الفيزياء و الكيمياء الجمعة 05 أبريل 2019 - 15:30
لا للتدريس بالفرنسية لغة المستعمر و لغة صعبة على التلاميذ الذين لا يجيدون حتى اللغة العربية . اظن ان الحل هو استمرار تدريس المواد العلمية بالعربية سواء على المستوى الابتدائي و الاعدادي و الثانوي و إسقاط اللغة الفرنسية من التعليم الجامعي و تغييره باللغة العربية ثم التدرج فيما بعد في إدخال اللغة الانجليزية خطوة خطوة الى المواد العلمية بالتوازي مع اللغة العربية لأنه يجب الاحتفاظ بالأصل و الانفتاح على لغة العلم و هي الانجليزية كما هو معمول به بالدول المتقدمة . أضف إلى ذلك يجب إقصاء الفرنسية من جل المرافق العمومية للدولة سواء في الإدارات او الشركات الى غير ذلك وتعويضها بالعربية و الأمازيغية حسب التقسيم الجغرافي للناطقين بها . اقول لو تم تعريب التدريس الجامعي و التدرج في إدخال اللغة الانجليزية و تغيير المناهج الفاشلة التي تنتج افواجا من الفاشلين لكان الأمر يبشر خيرا.
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15 - مستكمار الجمعة 05 أبريل 2019 - 15:31
كلكم تقامرون بمصير ابناء الشعب الدي صار مجرد ورقة انتخابية اما ابناؤكم فهم بالخارج يدرسون اللغات كي يعودوا لحكم الفقراء الدين تريدونهم مجرد وعاء انتخابي.عربتم العلوم وخربتم التعليم.ومازلتم سائرون في تعديب هدا الشعب المسكين.حسبي الله ونعم الوكيل
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16 - محمد الجمعة 05 أبريل 2019 - 15:31
اللغة العربية هي أم العلوم. درسوا العلوم باللغة العربية ولكن درسوا اللغتين الفرنسية والانجليزية من الابتدائي. تدريس اللغات من الابتدائي ينمي الذكاء لدى الطفل ويسهل عليه التعليم العالي باللغات الثلاث وإيجاد فرص العمل في جميع بلدان العالم
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17 - souhayb الجمعة 05 أبريل 2019 - 15:33
Il vaut mieux enseigner à nos enfants les sciences en français en attendant de former des enseignants capables d'enseigner les sciences en anglais . Je vous invite à consulter les journaux scientifiques vous allez rien trouver traduit en arabe, toutes les sciences sont en anglais puis dans les autres langue français , espagnole et d'autres langues mais rien en arabe. je vous invite aussi à consulter les manuels scolaires des sciences de nos écoles , collèges et lycées, c'est vraiment grave, ils sont traduits n'import comment, je ne sais pas comment les enseignants arrivent à expliquer des choses incompréhensibles à nos enfants
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18 - مواطن غيور الجمعة 05 أبريل 2019 - 15:33
لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم فكرة التعريب لا زال ينهجها البعض خوفا من أبناء الشعب في منافستهم في المناصب وفي الاقتصاد وفي....غيره والسؤال المطروح بأية لغة يتعلم ذوي التكنولوجيا والصناعات المتطورة؟ نريد إجابة شافية لمن يدعي التعريب الذي لم يعطي أي ثمار منذ الاستقلال.
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19 - غيثة الجمعة 05 أبريل 2019 - 15:33
ادا انتم لستم ممن لا يشجعون على فرنسة العلوم فلمادا بالجامعة تدرس بالعلوم باللغة الفرنسية و كدالك جل أبنائكم تبعثوهم بعثات خارجية للدراسة بفرنسا كندا بلجيكا ..و يعودون للمغرب مفرنسين 1000%
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20 - هشام الجمعة 05 أبريل 2019 - 15:37
حزب الاستقلال هو من ورط المغرب في تعريب غير مهيأ لها الظروف والآليات للتنزيل دون مشاكل
ادن استراتيجية حزب الاستقلال وتسييسه التعليم الدي هو مصيري هي التي أدت إلى تقهقر التعليم وتدني مستوى التلميد
ادن لماذا يصر حزب الاستقلال فيما فشل فيه سابقا
هو من قاد التعريب ولم يستطع إرساء الدعامات الأساسية لانجاحه
كمن يقول لشخص ما أن السباحة في هدا مكان مفيدة أن يعطيه ما يكفي من معلومات ودون تزويده بشروط السلامة حتى لا يغرق
حزب الاستقلال غرق المغرب في تعريب غير مخطط له ونحن نعيش تبعات قرارات المرتجلة لحزب الاستقلال
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21 - مغربي الجمعة 05 أبريل 2019 - 15:37
ماذا قلت لكم حزب الإستقلال يريد تعليم فاشل لأبناء الشعب أمينه العام يتكلم الفرنسية أبناءه كذلك أطره عار عليهم يا مغاربة كفى قاطعوا جميع الأحزاب المغربية من الإستغلال إلى العدالة والتنمية كفى
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