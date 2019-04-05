24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|5
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:39
|07:07
|13:35
|17:05
|19:55
|21:11
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- رصيف الصحافة: مقاتلون مُحتجزون بسوريا ينتظرون الترحيل للمغرب
- دعوات بإشراك الجمعيات في المناظرة الوطنية للجبايات
- "لغات التدريس" تنذر بالتسبب في استقالة جماعية لحكومة العثماني
- محاولة إجهاض فاشلة تورط زوجين بمدينة سطات
- المغربي حمد الله يحطم الأرقام في الدوري السعودي
الساسي يرصد تحول إسلاميين مغاربة إلى التشبه بسلوكات علمانيين (5.00)
بعد استقالة بوتفليقة.. الجزائريون يتظاهرون ضد "الباءات الثلاث" (5.00)
سرحان "يكتشف" الغُدد الضوئية .. عندما يحتضن العقل الجنون (5.00)
شبح سنة بيضاء يخيم على كليات الطب والطلبة يتشبثون بالمقاطعة (5.00)
برلمانيون أوروبيون يطالبون سلطات المغرب بإطلاق سراح الزفزافي (5.00)
- وزارة التربية تعد بالمساواة بين "الأساتذة المتعاقدين" والرسميين - (86)
- تعديلات "البيجيدي" تفاقم أزمة التحالف الحكومي حول "لغة التدريس" - (79)
- "لغات التدريس" تنذر بالتسبب في استقالة جماعية لحكومة العثماني - (78)
- بوهندي: الأذان بالموسيقى "إبداع" .. ومسيحيون يحاربون الإسلام - (67)
- شبح سنة بيضاء يخيم على كليات الطب والطلبة يتشبثون بالمقاطعة - (62)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
حزب الاستقلال: "فرنسة العلوم" مقامرة خاسرة بمستقبل الأجيال القادمة
التّوافق الوَطني حول مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التعليم لم يعُدْ ممكناً، بعدما قرّر حزب الاستقلال المعارض الانسحابَ من أيّ خطوةٍ ترومُ إخْراج مشروع قانون الإطار للتربية والتكوين من مرحلة "البلوكاج" بمجلس النواب، وذلك "بسبب فشل الأغلبية الحكومية في تدبير هذا الموضوع وبسبب الارتباك الذي وسمَ تعاطيها مع مشروع القانون الإطار".
وقسّم القانون الإطار للتعليم مكونات الأغلبية الحكومية بسبب تنامي الخلاف حول تدريس بعض المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية، وذلك بعد تراجع فريق حزب العدالة والتنمية عن التوافقات التي عقدها مع مكونات الغرفة الأولى، وهو ما سيجْعلُ مستقبل التحالف الحكومي غامضاً.
ويأتي انسحابُ حزب الاستقلال من التّوافق الوطني حول مشروع القانون الإطار بعدما كان قد قاطعَ الاجتماع الذي كان مبرمجا أمسِ الخميس بين رؤساء الفرق البرلمانية حول الموضوع. كما يأتي في خضمّ دعوة حزب "علال" رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إلى تفْعيل مقتضيات الفصل 103 من الدستور، من خلال ربْطِ طلبِ الموافقة على مشروع القانون الإطار المذكور، لدى مجلس النواب، بتصْويت منْح الثقة للحكومة.
ويرفضُ الاستقلاليون تدريس العلوم بالفرنسية لأن ذلك "يمثل تطاولًا غير مقبول في حق الدستور المغربي، ومقامرة خاسرة بمستقبل الأجيال القادمة، ورهانًا بيداغوجيًا غير منتج، لأن التلميذ المستهدف حاليًا لا يمتلك الكفايات اللغوية الأساسية التي ستمكنه من الفهم والاستيعاب بهذه اللغة الأجنبية".
وفي هذا السياق، قال عمر عباسي، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال: "عبّرنا في حزب الاستقلال خلال اجتماع لجنة التعليم أننا لم نعد معنيين بأيّ توافق، وذلك بسبب فشل الأغلبية الحكومية في تدبير هذا الموضوع وبسبب الارتباك الذي وسمَ تعاطيها مع قضية مجتمعية بالغة الأهمية".
وأضاف عباسي في تصريح لجريدة هسبريس: "لقد دافعنا في الحزب منذ البداية على ضرورة احترام الثوابت الدستورية المنصوص عليها في الفصل الخامس، وفي مقدمتها اعتبار اللغة العربية أساسية في التدريس، وهو الأمر الذي تضمنته المادة 31 من المشروع القانون الإطار، بيد أن فشل مكونات الأغلبية في التوافق حول هذا الموضوع حال دون ذلك الاجماع الوطني الذي نَعْتبر أن نجاح ورش إصلاح منظومة التربية والتعليم رهين به".
وأورد عباسي أن "الحكومة الحالية لا تمضي قدما في مسار الإصلاح، وذلك بسبب الصراعات التي نخرت أغلبيتها والتي لم تعد خافية على أحد. ولذلك طالب الحزب رئيس الحكومة بإعمال المادة 103 واختبار ثقة أغلبيته، وذلك بربط التصويت على هذا المشروع باستمرار حكومته من عدمه".
وأكد المتحدث موقف الحزب الداعي إلى العودة إلى المسار التشريعي العادي للمشروع "حتى يتسنى لنا الدفاع عن تعديلاتنا التي بلغت 117 تعديلا"، مؤكداً أنه "بخلاف ما ادعاه البعض، فإن مواقفنا من المشروع ظلت وفية للإرث المذهبي والنضالي لحزب الاستقلال، التي لا يمكن أن تكون موضوع مزايدات من طرف أي جهة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (21)
و لا نفهم منهم شيء و نحس كأننا في بلد غريب و نحس بالغربة و اليأس.
ومتى سيمتلك هذا التلميذ هذه الكفايات، هل بعد بلوغه التعليم العالي وتفرنسون المواد العلمية لتكون عقبة له للحصول على الشواهد العليا التي ستبقى حكرا على ابنائكم الذي يتابعون دراستهم في المدارس الخصوصية والمعاهد الاجنبية. كفى كفى كفى ....
"تمكين المتعلم من اتقان اللغتين الرسميتين واللغات الاجنبية ولاسيما في التخصصات العلمية والتقنية مع مراعاة مبادء الانصاف وتكافء الفرص"
"إعمال مبدأ التناوب اللغوي من خلال تدريس بعض المواد و المضامين والمجزوءات بلغة او لغات اجنبية"
بمعنى انه يحق لوزير التعليم تدريس جميع المواد العلمية والادبية والتقنية باللغة الفرنسية على حساب الانجليزية والعربية والامازيغية
من اجل ماذا من اجل عيون فرنسا التي هي نفسها تدرس المواد العلمية والتقنية بالانجليزية؟
يا ترى ما مصلحة حزب الاصالة والمعاصرة من تمرير نص قانوني يحمل دلالات عديدة ويشمل مصطلحات واسعة التكييف
من الواضح ان كل من حزب الاصالة والمعاصرة ووزير التعليم امزازي وعيوش عضو اللجنة الذين هم يستعملون الفرنسية والدارجة ولا يجيدون اللغتان الرسميتان للمغرب العربية والامازيغية نطقا يرغبون في فرنسة كل التعليم وليس فقط المواد العلمية لغاية في نفس يعقوب
كمواطنين نطالب الحكومة باحالة القانون الاطار للتعليم على المحكمة الدستورية للنظر في مدى دستوريته واحترامه للدستور وللغتان العربية والامازغية الرسميتين.
السيد بركات بأي لغة تعلمت و السيد الدوير اين تعلم و باية لغة و السيد احجيرة وووو بأي لغة انهالوا معارفهم و علومهم طبعا بلغات اجنبية بالاضافة للغة العربية و هذا يبدو جليا في تكويناتهم ،
اذن لماذا الاصرار على حرمان ابنائنا من لغات التعلم الاخرى ؟
بالله عليكم الا يكفيكم ما وصلنا إليه في هذا البلد..
هجرة الأدمغة
هجرة اليأس....(السرية)
تعليم بدون افق ......وبدون أي مستوى
وكذلك جل المجالات الصحة الشغل.......
أليست هذه دعوة للفتنة؟
حسبنا الله ونعم الوكيل....
ادن استراتيجية حزب الاستقلال وتسييسه التعليم الدي هو مصيري هي التي أدت إلى تقهقر التعليم وتدني مستوى التلميد
ادن لماذا يصر حزب الاستقلال فيما فشل فيه سابقا
هو من قاد التعريب ولم يستطع إرساء الدعامات الأساسية لانجاحه
كمن يقول لشخص ما أن السباحة في هدا مكان مفيدة أن يعطيه ما يكفي من معلومات ودون تزويده بشروط السلامة حتى لا يغرق
حزب الاستقلال غرق المغرب في تعريب غير مخطط له ونحن نعيش تبعات قرارات المرتجلة لحزب الاستقلال