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الرئيسية | مجتمع | بحث قضائي في "أعمال فساد" بالقوات المسلحة

بحث قضائي في "أعمال فساد" بالقوات المسلحة

بحث قضائي في "أعمال فساد" بالقوات المسلحة
هسبريس – و.م.ع
الجمعة 05 أبريل 2019 - 18:25

أعلنت القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية أنه تم فتح بحث قضائي، بناء على عناصر معلومات، بخصوص أعمال فساد مفترضة مست الصفقات العمومية، بين سنتي 2006 و2012.

وأوضحت القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية في بلاغ لها أنه سيتم الاستماع لمجموع الأشخاص الذين لهم علاقة بهذه القضية، بمن فيهم ضابط سابق عمل بمصالح الصحة العسكرية.

وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم القيام بالتحقيقات لتحديد الوقائع المرتبطة بهذه القضية وذلك طبقا للمقتضيات التنظيمية والقضائية الجاري بها العمل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - medmod الجمعة 05 أبريل 2019 - 18:59
بادرة حسنة ولكن وجب التحقيق مع 90 % من الضباط الذين اغتنوا من الصفقات . بالملايير واستفاذوا لهم ضيعات و أراضي شاسعة ومشاريع في أسماء أبناءهم وزوجاتهم . هبش تجبد حنش
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40
2 - ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ الجمعة 05 أبريل 2019 - 18:59
هل كان من الضروري للتقارير الأمريكية أن تحرك المسؤولين لفتح هذا البحث القضائي !!!!!؟
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17
3 - طارق الجمعة 05 أبريل 2019 - 19:02
بحال جميح التحقيقات لي تفتحو وعمرهوم تسدو
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26
4 - عبسى قدور الجمعة 05 أبريل 2019 - 19:03
وما خفي كان اعظم !!مؤسسة لا يقترب منها اَي احد تفعل ما تشاء وتقرر ما تشاء !! يقع هذا في دول تنعدم فيها الديمقراطية والشفافية ودولة الحق والقانون واستقلال القضاء !!
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27
5 - jamal الجمعة 05 أبريل 2019 - 19:11
الجيش ملئ حد الثمالة بالفساد والمفسدين. ولو تم فتح تحقيقات قضائية جدية ونزيهة لافتضح أمر أناس كثر. لاكن الكل يعلم كيف تجري التحقيقات في هذا الميدان وفي الأخير يسجن الضعفاء ويترك الشرفاء (الشريف هنا ليس بمعنى النزيه إنما بمعنى الذي يملك نفوذا وسلطة)
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24
6 - متتبع الجمعة 05 أبريل 2019 - 19:15
يجب إنزال أقصى العقوبات الممكنة على الأشخاص الذين لهم علاق بأعمال الفساد بالقوات المسلحة .. كما يجب إنزال أقصى العقوبات الممكنة على "تجار سوايع" الذين استحوذوا على الملايير من مال الفقراء .. القانون للجميع و فوق الجميع .. لا أحد فوق القانون.
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11
7 - elhass الجمعة 05 أبريل 2019 - 19:36
يتم الاخبار عند فتح تحقيقات بشان اختلاس اموال عمومية تم يتم السكوت عن هذه التحقيقات من دون ان يعلم المواطن مصيرها ، وكمثال ** عليوة .......... ** الخ
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0
8 - fes الجمعة 05 أبريل 2019 - 19:37
بلا مزاح ان شاء الله غنسمعوا عفى الله عما سلف كما نسمعها دائما واقالة المفسدين هي بدالية جديدة لهم في مراكز احسن وبمرتبات سخية كي يتابعوا عملهم
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9 - عبدو(برشيد ) الجمعة 05 أبريل 2019 - 19:41
السلام..نتمنووا..النوبة.لسياسيين.والاحزاب.الفاسدة.المغزنية. واللوبي.العقار..
. والناهبين.المال.العام..والعاءلات.المتحكمة..في.الثروة..البلاد... عقبالهم..اللهم امين يارب العالمين. من اجل.تقدم.والازدهار.والعيش.الكريم..
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10 - samir الجمعة 05 أبريل 2019 - 19:45
وأين هي الرقابة الداخلية ؟ أليس هناك أجهزة تقوم بدورها ؟ وهل من الضروري أن ترد أخبار الفساد في المواقع العالمية حتى نتحرك نحن لحفظ ماء الوجه ؟؟
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11 - mosi. الجمعة 05 أبريل 2019 - 19:49
من بديهيات التاريخ ان الفساد اذا تسلل الى الجيش فسدت الدولة كلها...
رؤساء الجيش هم الذين يفترض بهم ان يكونوا نزهاء و نظيفي اليد و السريرة...ولكن اذا اعتلى الفساد قادة الجيش فبمن سيثق المواطن العادي و الجندي البسيط...
نحن نعي و نفهم ان ينتشر الفساد بين السياسيين...ولكن من الخزي و العار ان يكون هناك فساد في الجيش...
بإعتباري قريب من العسكر لأن والدي كان جنديا و عايشت المئات من الجنود فأنا اعرف ان مسألة التحقيق في الفساد في الجيش ليس حديثا..بل هو دائم و يومي..وانا اعرف شخصيا ظابط سام في الجيش تم تسريحه من الجيش بعد ان تم ظبطه في قضية فساد بالجنوب الشرقي و هو الان يتسكع دون عمل بعد ان امضي 18 شهرا في السجن العسكري...
الجيش مثله مثل كل المحاكمات...يجب الحصول على دلائل ثابتة و براهين ملموسة...اما الأقوال والتكهنات و النمائم فلا وزن لها عنذ جميع الشرائع في ااعالم
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12 - latifa الجمعة 05 أبريل 2019 - 19:58
uor country is govern by a Mafia now we have an octopus ,you cut a head and multiple heads came out
God help our king and help us
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-1
13 - الصحراوي إبن تافيبلالت الجمعة 05 أبريل 2019 - 20:01
ولما لايفتح ةتحيق في مندوبية أسرة المقاومة وجيش التحرير ..وكذلك في قضية تهميش قادة المقاومة وجيش التحرير ، وكذبك في قضية الانمتخابات والتي لايوجد حقيقة حقيقية حول الانتخابات لا التي جرت في الأولى والثانية .وللعلم ف|إن استقالات رئيس المجلس الوطني بونعيلات ..ولا زالت الحالة متوقفة منذ ا، إعتزل بونعيلات من الرئاسة وبعد موتهى ..أين هي الشفافية ، وقضي المقاوم رئيس منظمة اليد السوداء مع مندوب المقاومة ونا ئبه السابق ببني ملال والتي لازالت تلكم القضية مهمشة ..ولرلعلم فإن المقاوم العلوي المدغري رئيس منظمة اليبد السوداء سابقا بمدينة خنيفرة وهو المرسس الرئيسي لثورة الملك والشعب بمديبنمتي خنيفرة ووادي زم تلكم الثورة التي حققت عودة محمدج الخامس وأسرته من المنفغى واعنراف فرنسا باستقلال المغرب من الاستعمار والحماية الفرنسية ..هذه الحقائد التي همشها لكثيري مندوب المقاومة بيالمندوبيسة المركزية بيالرباط ..نريد التحقيق في هذا كله ..
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14 - elhass الجمعة 05 أبريل 2019 - 20:01
طبعنا مع الفساد الى الحد الذي اصبح هو الاساس في تسيير المال العام حتى اصبح كل مسؤول يجيب ** الحمد لله راني مدور الحركة في هاد المسؤولية ** ودون حياء . من المسؤول عن انتشار الفساد في وطني ؟؟؟!!!!!!!!! لك الله يابلدي.
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15 - اسامة الجمعة 05 أبريل 2019 - 20:04
في مثل هذه المراضيع فساد مسؤولين الشرطة او الجيش و القضاء يخرجون لنا فقط انه تم فتح تحقيق و الاستماع ووو ،،،،نريد ان نرى محاكمات علنية تغطيها الصحافة و أحكام نهائية و قد تم استرداد اموال الضرائب و الثروات الطبيعية هذا البلد الذي يقولون أنه فقير و سجن الجنات و فضح تلك الشخصيات علنا للعامة عبر الصحافة ،عندها فقط سيكون المواطن يثق في مثل هذه الخرجات الاعلامية لهذه المؤسسات ويحترمها.
يجب ان يفهم الموتطن ان بعض المؤسسات و وزارات لا تنتج شيءً لتدعيم الخزينة العامة للدولة اي لا يصنعون ولت يصدرون ولا ينتجون بل فقط يستهلكون من اموال الخزينة مثل مؤسسات الجيش و الشرطة و الدرك و البرلمان و غيره كثير،لذلك وجب قطع أيادي هؤلاء المسؤولين حتى لو سرقو درهما واحدا ،لأن الكثير من المواطنين الفقراء لا تعطيهم الدولة نقود (كاش)ويأتي مسؤول براتب محترم و يسرق (كاش) لذلك سنبقى مدى الظهر تحت رحمة الغرب
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