24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|5
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:39
|07:07
|13:35
|17:05
|19:55
|21:11
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- رصيف الصحافة: مقاتلون مُحتجزون بسوريا ينتظرون الترحيل للمغرب
- دعوات بإشراك الجمعيات في المناظرة الوطنية للجبايات
- "لغات التدريس" تنذر بالتسبب في استقالة جماعية لحكومة العثماني
- محاولة إجهاض فاشلة تورط زوجين بمدينة سطات
- المغربي حمد الله يحطم الأرقام في الدوري السعودي
الساسي يرصد تحول إسلاميين مغاربة إلى التشبه بسلوكات علمانيين (5.00)
بعد استقالة بوتفليقة.. الجزائريون يتظاهرون ضد "الباءات الثلاث" (5.00)
الملك يدعو البنك الإسلامي لدعم "خط الغاز" بين المغرب ونيجيريا (5.00)
سرحان "يكتشف" الغُدد الضوئية .. عندما يحتضن العقل الجنون (5.00)
- تنسيقيات أمازيغية تؤيد التدريس بالفرنسية والانفتاح على الإنجليزية - (122)
- وزارة التربية تعد بالمساواة بين "الأساتذة المتعاقدين" والرسميين - (108)
- "لغات التدريس" تنذر بالتسبب في استقالة جماعية لحكومة العثماني - (86)
- حزب الاستقلال: "فرنسة العلوم" مقامرة خاسرة بمستقبل الأجيال القادمة - (73)
- شبح سنة بيضاء يخيم على كليات الطب والطلبة يتشبثون بالمقاطعة - (71)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
بحث قضائي في "أعمال فساد" بالقوات المسلحة
أعلنت القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية أنه تم فتح بحث قضائي، بناء على عناصر معلومات، بخصوص أعمال فساد مفترضة مست الصفقات العمومية، بين سنتي 2006 و2012.
وأوضحت القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية في بلاغ لها أنه سيتم الاستماع لمجموع الأشخاص الذين لهم علاقة بهذه القضية، بمن فيهم ضابط سابق عمل بمصالح الصحة العسكرية.
وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم القيام بالتحقيقات لتحديد الوقائع المرتبطة بهذه القضية وذلك طبقا للمقتضيات التنظيمية والقضائية الجاري بها العمل.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (15)
. والناهبين.المال.العام..والعاءلات.المتحكمة..في.الثروة..البلاد... عقبالهم..اللهم امين يارب العالمين. من اجل.تقدم.والازدهار.والعيش.الكريم..
رؤساء الجيش هم الذين يفترض بهم ان يكونوا نزهاء و نظيفي اليد و السريرة...ولكن اذا اعتلى الفساد قادة الجيش فبمن سيثق المواطن العادي و الجندي البسيط...
نحن نعي و نفهم ان ينتشر الفساد بين السياسيين...ولكن من الخزي و العار ان يكون هناك فساد في الجيش...
بإعتباري قريب من العسكر لأن والدي كان جنديا و عايشت المئات من الجنود فأنا اعرف ان مسألة التحقيق في الفساد في الجيش ليس حديثا..بل هو دائم و يومي..وانا اعرف شخصيا ظابط سام في الجيش تم تسريحه من الجيش بعد ان تم ظبطه في قضية فساد بالجنوب الشرقي و هو الان يتسكع دون عمل بعد ان امضي 18 شهرا في السجن العسكري...
الجيش مثله مثل كل المحاكمات...يجب الحصول على دلائل ثابتة و براهين ملموسة...اما الأقوال والتكهنات و النمائم فلا وزن لها عنذ جميع الشرائع في ااعالم
God help our king and help us
يجب ان يفهم الموتطن ان بعض المؤسسات و وزارات لا تنتج شيءً لتدعيم الخزينة العامة للدولة اي لا يصنعون ولت يصدرون ولا ينتجون بل فقط يستهلكون من اموال الخزينة مثل مؤسسات الجيش و الشرطة و الدرك و البرلمان و غيره كثير،لذلك وجب قطع أيادي هؤلاء المسؤولين حتى لو سرقو درهما واحدا ،لأن الكثير من المواطنين الفقراء لا تعطيهم الدولة نقود (كاش)ويأتي مسؤول براتب محترم و يسرق (كاش) لذلك سنبقى مدى الظهر تحت رحمة الغرب