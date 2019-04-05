أمريكا تدرّب عشرات "القادة الطلاب" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

هسبريس - مصطفى شاكري (صور: محمد اكريمي)

احتفت وزارة الخارجية الأمريكية بالقادة الطلاب الجامعيين المتميزين في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمدينة الدار البيضاء، بعدما تلقوا دورة تدريبية مكثفة في مجال القيادة بواشنطن، طوال خمسة أسابيع. ويوجد ضمن هذا البرنامج المتميز بعض الطلاب المغاربة الذين نجحوا في إقناع المسؤولين الأمريكيين بفرادة المشاريع التي تقدموا بها بالمملكة.

ويندرج برنامج "القادة الطلاب" ضمن مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية "ميبي"، التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عبر دعم حكومات دول المنطقة ومواطنيها، بغية تحقيق العديد من الأهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية المشتركة. لذلك أُحدث برنامج "القادة الطلاب"، الهادف إلى تعزيز مهارات القيادة والحكامة التشاركية لدى الشباب، في أفق تقوية العلاقة بين الحكومات والمواطنين في المستقبل القريب بالمنطقة.

البرنامج سالف الذكر انتقى ستين طالباً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا السنة الماضية، بناء على معايير انتقائية صارمة، تبتدئ بإجراء مقابلات باللغة الإنجليزية مع الطلاب المعنيين من قبل السفارات. وتتكلف وزارة الخارجية الأمريكية بكل مصاريف البرنامج، الذي يستقطب فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و24 سنة.

في هذا الصدد، قالت حنان قادة، المكلفة بالتواصل في برنامج "القادة الطلاب"، التابع لمبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية، إن "البرنامج ممول من قبل من وزارة الخارجية الأمريكية، وهو عبارة عن تدريب موجه إلى الطلاب في المنطقة يمتد على طول أسابيع معينة بواشنطن"، مضيفة أن "العدد الإجمالي للطلبة المشاركين يصل إلى ستين في المعدل".

وأوضحت المتحدثة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "البرنامج يروم التدريب على تملك مهارات القيادة، الأمر الذي يستدعي اختيار المشاركين على أساس معايير محددة، بهدف تسهيل عملية إنشاء مشاريعهم الشخصية في بلدانهم الأصلية"، وزادت: "نعمل على تلقينهم مهارات الإشهار والتشبيك، وذلك من قبل أساتذة جامعيين متخصصين ومهنيين فاعلين في المجال".

أيمن آيت حجي، مستفيد من البرنامج بالمغرب، شدد على أن "البرنامج يسعى أساسا إلى تكوين الشباب في مجال إنشاء المشاريع الذاتية"، مردفا بأنه "شارك في نسخته الماضية، بعدما اجتاز الانتقاء الأولي والمقابلة المهنية بنجاح تام"، وزاد موضحا: "تقدمت بمبادرة شخصية أسستها في مدينة تزنيت، لترى النور بعد ذلك في 11 نونبر من الموسم المنصرم".

وأكد آيت حجي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الطلاب تعلموا العديد من المهارات والمعارف المتنوعة بواشنطن، من قبيل التحدث أمام الرأي العام بطلاقة، ثم كيفية استقطاب الجمهور في المشروع"، وزاد مستدركا: "الآن جئنا إلى مدينة الدار البيضاء بغية تقييم حصيلة البرنامج، لاسيما على مستوى إنجاز المشاريع الذاتية، إلى جانب خضوعنا لتكوينات جديدة دامت يومين متتالين".

من جانبها، قالت رزان أمين، المشاركة من لبنان: "التجربة مهمة للغاية بالنسبة للطلاب في المنطقة. كنت أتوفر على حلم كبير لطالما أردت تحقيقه، وها هو يخرج إلى حيز الوجود في نهاية المطاف"، لافتة الانتباه إلى كونها "تشتغل على برنامج تعليمي موجه للاجئين السوريين في لبنان، تواصلت بخصوصه مع منظمات أمريكية ولبنانية لتوفير الدعم المالي، الذي حصلت عليه في نهاية المطاف".

"البرنامج التعليمي المميز يوجه إلى اللاجئين السوريين الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و13 سنة، لأنهم لم يلجوا المدارس أبدا بسبب أتون الحرب، ما جعلهم يحرمون من أبسط حقوقهم، المتمثلة في التعليم"، تورد رزان، مستطردة: "وصلت إلى الهدف الذي سطرته في بداية العمل، إذ تقدم نحو 300 متطوع للبرنامج، اخترنا منهم أربعين فقط، بغية ضمان التعليم لستين لاجئا سوريا في لبنان".