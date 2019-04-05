فاتح شهر شعبان يحل يوم الأحد 7 أبريل الجاري

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر شعبان لعام 1440 هجرية سيكون بعد غد الأحد.

وذكرت الوزارة، في بلاغ، أنها راقبت هلال شهر شعبان لعام 1440 هجرية بعد مغرب اليوم الجمعة فتأكد لديها عدم ثبوت رؤيته، وعليه فإن شهر رجب يكون قد استكمل الثلاثين يوما، ويكون فاتح شهر شعبان هو يوم الأحد 7 أبريل 2019 ميلادية.

وبمناسبة حلول شهر شعبان تتمنى جريدة هسبريس الإلكترونيّة، لكافّة الشعب المغربي داخل الوطن وخارجه شهرا مباركا سعيدا، وكلّ عام وأنتم بألف خير.