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الرئيسية | مجتمع | فاتح شهر شعبان يحل يوم الأحد 7 أبريل الجاري

فاتح شهر شعبان يحل يوم الأحد 7 أبريل الجاري

فاتح شهر شعبان يحل يوم الأحد 7 أبريل الجاري
هسبريس من الرباط
الجمعة 05 أبريل 2019 - 21:40

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر شعبان لعام 1440 هجرية سيكون بعد غد الأحد.

وذكرت الوزارة، في بلاغ، أنها راقبت هلال شهر شعبان لعام 1440 هجرية بعد مغرب اليوم الجمعة فتأكد لديها عدم ثبوت رؤيته، وعليه فإن شهر رجب يكون قد استكمل الثلاثين يوما، ويكون فاتح شهر شعبان هو يوم الأحد 7 أبريل 2019 ميلادية.

وبمناسبة حلول شهر شعبان تتمنى جريدة هسبريس الإلكترونيّة، لكافّة الشعب المغربي داخل الوطن وخارجه شهرا مباركا سعيدا، وكلّ عام وأنتم بألف خير.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - mmm الجمعة 05 أبريل 2019 - 21:47
اللهم بلغنا رمضان و ارزقنا العفو و الرحمة و الغفران
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36
2 - من المغرب الجمعة 05 أبريل 2019 - 21:50
شهر مبارك إن شاء الله على جميع المغاربة و المسلمين و إن شاء الله يليه شهر رمضان المبارك و الكل في صحة جيدة
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23
3 - عربي مغربي الجمعة 05 أبريل 2019 - 22:00
اتمنى ان يحل هاد الشهر على عرب وامازيغ المغرب وكل المسلمين في بقاع الأرض بالخير واليمن ويوحدنا لما فيه الخير
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16
4 - المصطفاوي الجمعة 05 أبريل 2019 - 22:02
اللهم أهله علينا وعلى الأمة الإسلامية قاطبة باليمن والإيمان والسلامة والإسلام.
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13
5 - badr.madrid الجمعة 05 أبريل 2019 - 22:11
اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان الكريم.
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17
6 - Ader الجمعة 05 أبريل 2019 - 22:12
 اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَب، وَشَعْبَانَ، وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ
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17
7 - ahmed الجمعة 05 أبريل 2019 - 22:15
بمناسۃ حلول شهر رجب اتقدم باحر التهاني لملكنا نصره الله و للشعب المغربي
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-6
8 - rachida الجمعة 05 أبريل 2019 - 22:21
شهر مبارك على الجميع الله يدخله علينا بالصحة والرزق والمغفرة ويلحقنا بالشهر الفضيل لا فاقدين ولا مفقودين .امين .
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9
9 - نواس المصطفى الجمعة 05 أبريل 2019 - 22:35
بهذه المناسبة السعيدة والمباركة اطلب من العلي القدير أن يمن علينا بالمغفرة والرضى وان يدخل الأمن والأمان لكل البيوت وان يبارك فيه لكل الأقطار العربية والإسلامية ويعم فيه السلم والسلام
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