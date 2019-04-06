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كُتّاب وآراء
محكمة الاستئناف تؤيد سجن الزفزافي 20 سنة.. و3 سنوات للمهدوي
طوت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ليلة الجمعة، ملف حراك الريف، بعد جلسات ماراطونية، وشد وجذب بين المتهمين وهيئة الحكم، بإدانتها للنشطاء بالعقوبة السجنية التي حكم عليهم بها في المرحلة الابتدائية.
وهكذا حكمت الهيئة على زعيم الحراك ناصر الزفزافي، رفقة "دينامو الحراك" نبيل أحمجيق، وسيم البوستاتي وسمير اغيد بعشرين سنة سجنا نافذا.
وبخصوص محمد الحاكي، زكريا ادهشور ومحمد بوهنوش، فقد حكم عليهم بـ15 سنة سجنا نافذا، فيما حكم على محمد جلول، أمغار، صلاح لشخم، بوحراس، بلال أهباط، أشرف اليخلوفي وجمال يوحدو بعشر سنوات نافذة.
كما قررت الهيئة نفسها تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق حميد المهدوي، الصحافي المتابع في القضية، والمتمثل في ثلاث سنوات حبسا نافذا، مع منحه مهلة عشرة أيام من أجل النقض والإبرام.
وشهد بهو المحكمة مباشرة بعد صدور الحكم ترديد عائلات المعتقلين مجموعة من الشعارات، المنددة بهذه الأحكام، معتبرة ذلك ظلما طال النشطاء الذين خرجوا رافعين شعارات ومطالب اجتماعية واقتصادية بالحسيمة.
وشهدت الجلسة الأخيرة حضور عدد من ممثلي الهيئات الحقوقية المغربية والدولية، إذ تابعها ممثلون عن السفارة الهولندية بالرباط، وممثل للاتحاد الأوروبي، ومنظمة المحامين الكبار، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وجماعة العدل والإحسان.
وعرفت جلسات محاكمة المتهمين في هذا الملف، في المرحلة الاستئنافية، غليانا كبيرا وشدا وجذبا بين النشطاء والمحكمة، خاصة أن المتابعين قرروا مقاطعة الجلسات، قبل أن يطالبوا دفاعهم بالتزام الصمت وعدم الترافع باسمهم.
وأكد المدانون في المرحلة الابتدائية أن الجلسات الأخيرة لمحاكمتهم "تعتبر مثالا حيا على التعسف، فقد منعت هيئة الدفاع بشكل مستفز وبحس غير مهني ولا مسؤول من تقديم ملتمس السراح المؤقت الذي يخوله القانون، فضلا عن رفع الجلسات أثناء تناول المحامين للكلمة، متطاولة بذلك على كل الأعراف وأدبيات المحاكمة".
ولفت المعتقلون الانتباه إلى أن الرأي العام والأسرة الحقوقية وكل المهتمين والمتتبعين لقضية محاكمة معتقلي حراك الريف، على المستويين الوطني والدولي، كانوا ينتظرون من المحكمة أن "تأخذ مسارا إيجابيا، تستدرك فيه الأخطاء الجسيمة التي واكبت أطوار المحاكمة الابتدائية في جل جلساتها والأحكام الصادرة عنها، وأن ترتقي بسياسات المنظومة القضائية نحو احترام المبادئ الكونية للعدالة، المتمثلة في احترام قرينة البراءة وضمان المحاكمة العادلة".
وأضاف المتابعون القابعون في سجن "عكاشة" بالدار البيضاء: "نجد أن المحاكمة الاستئنافية سارت على خطى نظيرتها الابتدائية، وتركت دار لقمان على حالها، ضاربة بعرض الحائط كل الملتمسات التي تقدمنا بها كمعتقلين، والرامية إلى تحقيق شروط المحاكمة العادلة ومحكمة تترأسها هيئة مستقلة محايدة منزهة عن منطق التدخل والتوجيه".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (42)
الزفزافي اسمك سيبقى خالدا في التاريخ يا اخي.
أنا أعطيت حماري ، لم يبقى لدي ما أقوله ،
ولا حول ولا قوة الا بالله .
لن نركع لكم مهما فعلتم الحرية للجميع المختطفين
اللهم عليك بالظالمين
اللهم عليك بالظالمين
اللهم عليك بالظالمين
لكن....
مجرد سؤال للمداويخ يوميا تنظرون و تقدمون النصائح و الخطط لشعب الجزائري الذي خرج لشوارع يطلب بإسقاط النظام و يعود في المساء لبيته أمن مطمئن
الا تستحون من انفسكم فيكم من طحن في شاحنات المزابل بغير حق...ومن حكم عليه 20 سنة سجن لمجرد طلبه مستشفى و مدرسة و الزرواطة اللغة التي تخاطبون بها سواء كنتم اساتذة او كل من اراد ان يطالب بحقوق بسيطة و غرستم رؤسكم في تراب و تمارس حريتك الوهمية في شتم الجزائر و التنظير لهم هههه
#دمتم كما انتم
الحرية للمعتقلين
أرجو النشر
حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الكيل في من ظلمنا وسلب حقوقنا ظلما عدوانا
كل الدول الشمولية تستغل القضاء للسيطرة على الشعب و الإنتقام من المعارضين.
نفس الشئ وقع بالجزائر أين توبع الصحافيون و المعارضون و تم غض الطرف عن زمرة النظام. لكن بمجرد خروج الناس للشارع انقلبت الآية. فصاح القضاء و الوكلاء العامون بأعل صوتهم ضد سياسة الأوامر و الهاتف و التعليمات و رفضوا محاكمة المحتجين المسالمين. و بالمقابل تم القبض على رموز النظام الفاسدين.
الدول الشمولوية لا تعترف لا بحق و لا بقانون.فهي لا ترضخ إلا للقوة. تهاب الشعب عندما ينزل للشارع كما حدث في الجزائر أو تهاب الدول القوية كهيبة السعودية من أمريكا.
دولة لا تفقه شيئا .
هذا وأسأل ألله العلي القدير ان يفرج على الجميع.
الوطنية ورفع العلم المغربي علامة ضرورية وخط احمر لا يجب المس بها .هذا رأيي ولكم واسع النضر.
نشطاء حراك الريف غلبتهم الحماسة و هذا لا بأس به...ولكن الاحكام مبالغ فيها و غير عادلة...20 سنة هو حكم القاتل العمد..و 15 سنة حكم الضرب و الجرح المفضي للموت و 10 سنوات حكم القتل غير العمد....
لا اظن ان احدا من أولئك الشباب قتل احدا...ومن الضلم حرمانهم من شبابهم حتى ولو كانوا انفصاليين...
قلتها سابقا..دولة ديمقراطية يتوجب عليها احترام جميع القناعات...بما فيها قناعة الانفصال و الجمهورية.....فذلك يدخل في حق الفكر و التعبير....ولا يشكل اي خطورة على الوطن مادام الاغلبية تؤمن بالاتحاد و وحدة الوطن.