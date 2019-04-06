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الرئيسية | مجتمع | محكمة الاستئناف تؤيد سجن الزفزافي 20 سنة.. و3 سنوات للمهدوي

محكمة الاستئناف تؤيد سجن الزفزافي 20 سنة.. و3 سنوات للمهدوي

محكمة الاستئناف تؤيد سجن الزفزافي 20 سنة.. و3 سنوات للمهدوي
هسبريس-عبد الإله شبل
السبت 06 أبريل 2019 - 00:04

طوت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ليلة الجمعة، ملف حراك الريف، بعد جلسات ماراطونية، وشد وجذب بين المتهمين وهيئة الحكم، بإدانتها للنشطاء بالعقوبة السجنية التي حكم عليهم بها في المرحلة الابتدائية.

وهكذا حكمت الهيئة على زعيم الحراك ناصر الزفزافي، رفقة "دينامو الحراك" نبيل أحمجيق، وسيم البوستاتي وسمير اغيد بعشرين سنة سجنا نافذا.

وبخصوص محمد الحاكي، زكريا ادهشور ومحمد بوهنوش، فقد حكم عليهم بـ15 سنة سجنا نافذا، فيما حكم على محمد جلول، أمغار، صلاح لشخم، بوحراس، بلال أهباط، أشرف اليخلوفي وجمال يوحدو بعشر سنوات نافذة.

كما قررت الهيئة نفسها تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق حميد المهدوي، الصحافي المتابع في القضية، والمتمثل في ثلاث سنوات حبسا نافذا، مع منحه مهلة عشرة أيام من أجل النقض والإبرام.

وشهد بهو المحكمة مباشرة بعد صدور الحكم ترديد عائلات المعتقلين مجموعة من الشعارات، المنددة بهذه الأحكام، معتبرة ذلك ظلما طال النشطاء الذين خرجوا رافعين شعارات ومطالب اجتماعية واقتصادية بالحسيمة.

وشهدت الجلسة الأخيرة حضور عدد من ممثلي الهيئات الحقوقية المغربية والدولية، إذ تابعها ممثلون عن السفارة الهولندية بالرباط، وممثل للاتحاد الأوروبي، ومنظمة المحامين الكبار، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وجماعة العدل والإحسان.

وعرفت جلسات محاكمة المتهمين في هذا الملف، في المرحلة الاستئنافية، غليانا كبيرا وشدا وجذبا بين النشطاء والمحكمة، خاصة أن المتابعين قرروا مقاطعة الجلسات، قبل أن يطالبوا دفاعهم بالتزام الصمت وعدم الترافع باسمهم.

وأكد المدانون في المرحلة الابتدائية أن الجلسات الأخيرة لمحاكمتهم "تعتبر مثالا حيا على التعسف، فقد منعت هيئة الدفاع بشكل مستفز وبحس غير مهني ولا مسؤول من تقديم ملتمس السراح المؤقت الذي يخوله القانون، فضلا عن رفع الجلسات أثناء تناول المحامين للكلمة، متطاولة بذلك على كل الأعراف وأدبيات المحاكمة".

ولفت المعتقلون الانتباه إلى أن الرأي العام والأسرة الحقوقية وكل المهتمين والمتتبعين لقضية محاكمة معتقلي حراك الريف، على المستويين الوطني والدولي، كانوا ينتظرون من المحكمة أن "تأخذ مسارا إيجابيا، تستدرك فيه الأخطاء الجسيمة التي واكبت أطوار المحاكمة الابتدائية في جل جلساتها والأحكام الصادرة عنها، وأن ترتقي بسياسات المنظومة القضائية نحو احترام المبادئ الكونية للعدالة، المتمثلة في احترام قرينة البراءة وضمان المحاكمة العادلة".

وأضاف المتابعون القابعون في سجن "عكاشة" بالدار البيضاء: "نجد أن المحاكمة الاستئنافية سارت على خطى نظيرتها الابتدائية، وتركت دار لقمان على حالها، ضاربة بعرض الحائط كل الملتمسات التي تقدمنا بها كمعتقلين، والرامية إلى تحقيق شروط المحاكمة العادلة ومحكمة تترأسها هيئة مستقلة محايدة منزهة عن منطق التدخل والتوجيه".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (42)

1 - سوسي السبت 06 أبريل 2019 - 00:12
مهزلة والله، رحم الله القضاء في بلادي الحبيبة
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2 - كاتبون السبت 06 أبريل 2019 - 00:15
حشومة كاع..حتى هذاك البصيص ديال الأمل لي بقى قتلتوه فينا..واش هادشي كامل حقد على الشعب!!! بيننا الشارع
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3 - RIF السبت 06 أبريل 2019 - 00:17
"المخزن يحفر لنفسه قبرا عمييقا"
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4 - الحرية لزفزفي السبت 06 أبريل 2019 - 00:17
ضلم ضلم ضلم الزافزفي كيطلب بالحق والقانون ونتم بغين تخرجو على بلاد دنيا بطمة وطراكس عطيوهم الوسيم وزفزفي عطيوها لعصير في كاس كبير ،
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5 - مغربييييي السبت 06 أبريل 2019 - 00:17
الدولة المغربية تغامر كثيرا و تستفز الشعب ! عشرون سنة كاملة لم يزهق فيها رجل روحا و لم يرتكب جرما سوى الصيح و المطالبة بأبسط الحقوق المدنية ! لن يخرج إلا و هو رجل كهل لا أهل و لا دار. هذا هو الظلم عينه
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6 - مراقب السبت 06 أبريل 2019 - 00:18
مع الاسف،في بلادي ضلموني .الله يكون مع العائلات ديالهم.
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7 - souisi السبت 06 أبريل 2019 - 00:18
الظلم ظلمات يوم القيامة و ويل لقاضي الارض من قاضي السماء
الزفزافي اسمك سيبقى خالدا في التاريخ يا اخي.
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8 - موقف السبت 06 أبريل 2019 - 00:18
اللهم إن هذا منكر.. الحرية والعدالة للمعتقلين السياسيين
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9 - nour lhouda السبت 06 أبريل 2019 - 00:19
لا حول ولا قوة إلا بالله ماذا يحصل في بلدي هل أصبح المطالب بأبسط حقوقه يقبع في السجن والمفسد يتجول بسيارته الفاخرة بدون حساب ولا عقاب
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10 - Brahim السبت 06 أبريل 2019 - 00:19
عند الله تلتقي الخصوم و لاينفع آنذاك لاجاه و لامنصب. لكم الله يامظلومين.
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11 - أستغفر للله السبت 06 أبريل 2019 - 00:20
لا حول ولا قوة الا بالله من يقول الحق ويطالب بأبسط حقوقع يسجن ومن ينهب أموال الشعب بالملايير ومن يتجبر على الفقراء نرفع قيمته حاشا ولله ان تكون هذه الدولة اسلامية لان الاسلام لا يمث بهذه الافعال بصلةفما عدنا نراه يؤكد لنا اننا نعيش على دولة ليست باسلامية ( العدل مات مع عمر ) وان سألوك عن العدل قل مات عمر ، اين القولة الشهير حكمت ف عدلت ف أمنت ف نمت في زمننا هذا حسبنا الله ونعم الوكيل موعدنا في الاخرة هناك سنأخذ حقوقنا بطريقة اخرى .
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12 - خويا م سليمان السبت 06 أبريل 2019 - 00:20
صراحة لا اعرف اي جريمة ارتكبها هؤلاء،انهم مواطنون احرار رفضوا الذل ونادو بالحرية والعدالة وبعض المطالب المشروعة،تزعموا حشودا من الناس وارادت الدولة ان ترهبنا وتعطنا العبرة،ففبلاد امير المؤمنين لك خياران اتعيش كالقطيع تتفرج وتصفق او تسجن وتسحل وتضرب و...،لو كان العدل في هذا الوطن لوجدت ان هذا القاضي سجين قضايا رشاوي وفساد.لو كان العدل لسجن الذين نهبوا خيرات هذا الوطن.لنا الله وتبا لكم. شكرا هسبريس على هذه الفسحة
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13 - لا حول ولا قوة الا بالله السبت 06 أبريل 2019 - 00:20
لا حول ولا قوة الا بالله .
أنا أعطيت حماري ، لم يبقى لدي ما أقوله ،
ولا حول ولا قوة الا بالله .
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14 - Rifain السبت 06 أبريل 2019 - 00:20
Il faut savoir que la politique de peur ne fonctionne plus maintenant , vous ne faites que aggraver les choses en pire au grand pire , c'est ca la démocratie ? c'est ca le développement térritoriale ? L'Etat est un systéme qui a été fait pour aider sa population et résoudre leur probléme , ms vous vous faites l'inverse , croyez moi que le maroc retourne mille fois en arriére par cette décision !
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15 - لوسيور السبت 06 أبريل 2019 - 00:20
على كل ...وبقي حكم الله لم يصدر بعد....ستتعقد العلاقة بين المخزن والريف..والسلام
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16 - الجالية السبت 06 أبريل 2019 - 00:21
عرفنا في البداية كل شيء والقرار يأتي عبر المكالمة الهاتفية من السلطة المركزية بالرباط انكشف الغطاء عن القضاء المغضوب عليه
لن نركع لكم مهما فعلتم الحرية للجميع المختطفين
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17 - مدوخ السبت 06 أبريل 2019 - 00:21
هناك احتجاجات دات خلفيات إيديولوجية وسياسية مغلفة بمطالب إجتماعية ،كيف يمكن أن ترفع علما غير علم بلادك وتدعي أنك تطالب بحقوقك وأنت أصلا لا تعترف بهده الدولة التي تطلب منها أن تلبي مطالبك،الدولة منحتكم حق الإحتجاج والتظاهر لمدة شهور لكن عندما خرج الإحتجاج عن مساره وهوجمت قوات الأمن وتم الإعتداء على الممتلكات العامة والخاصة والتشويش على أماكن العبادة فلابد للدولة أن تتدخل لحفظ النظام وتطبيق القانون
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18 - صحراوی لمتونی السبت 06 أبريل 2019 - 00:21
وهکذا یصل الرعب الی کل من سولت له نفسه معارضه السلطات بل النظام فی المغرب٠٠٠فالاحکام الابتداٸیه صارت نهاٸیه٠٠٠ومن اراد ان یلعب دور البطل فمصیره سیکون مماثلا لنشطاء الریف٠٠٠ لک الله یا وطنی٠٠٠
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19 - امين السبت 06 أبريل 2019 - 00:22
بدون تعليق الله اكبر .......الله اكبر ....الله اكبر
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20 - ابوخديجة السبت 06 أبريل 2019 - 00:22
ولا حولا ولا قوة إلا بالله العلي العضيم
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21 - مواطن غيور السبت 06 أبريل 2019 - 00:22
اللهم هذا منكر اللهم هذا منكر اللهم هذا منكر
اللهم عليك بالظالمين
اللهم عليك بالظالمين
اللهم عليك بالظالمين
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22 - محمد السبت 06 أبريل 2019 - 00:23
ههههه المغرب أجمل بلد في العالم .... و الهرررررربببببببببة
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23 - واقعي السبت 06 أبريل 2019 - 00:23
من اعماق قلبي اتمنى الحرية للأخ الزفزافي و الصحفي المهداوي انه الاستبداد بكل تجليته
لكن....
مجرد سؤال للمداويخ يوميا تنظرون و تقدمون النصائح و الخطط لشعب الجزائري الذي خرج لشوارع يطلب بإسقاط النظام و يعود في المساء لبيته أمن مطمئن
الا تستحون من انفسكم فيكم من طحن في شاحنات المزابل بغير حق...ومن حكم عليه 20 سنة سجن لمجرد طلبه مستشفى و مدرسة و الزرواطة اللغة التي تخاطبون بها سواء كنتم اساتذة او كل من اراد ان يطالب بحقوق بسيطة و غرستم رؤسكم في تراب و تمارس حريتك الوهمية في شتم الجزائر و التنظير لهم هههه
#دمتم كما انتم
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24 - CATALAN السبت 06 أبريل 2019 - 00:23
رغم حكمهم وظلمهم لأبناء الريف قسما برب الكعبة أنهم أبرياء وشرفاء،سيسجل التاريخ كل الطغاة الذين أيدو الحكم الطاغي على المناضلين وسيشهد كل الأبرياء امان الله على ظلمهم من القضاة،فويل من قضاة هذا الزمان في المغرب فأمامهم رب عظيم ينتظرهم يوم لا ينفع ندم،عاش الريف ولا عاش من خانه.
الحرية للمعتقلين
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25 - بن تامي عبدو السبت 06 أبريل 2019 - 00:23
لاحولا ولا قوات إلا بالله العلي العظيم حسبوناالله وانعما الوكيل ألله ياخد الحق في لي كان حيلا وسباب ياربي تخرجنا من المغرب بلا عيب
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26 - بوكارو السبت 06 أبريل 2019 - 00:23
بعد تاكيد الاحكام الضالمة فالمخزن وقضاءه يدشن عهد جديدا من القطيعة مع الريف وتنظاف الى سلسلة من المهازل بعد هئية الانصاف والمصالحة ونعود ااى نقطة الصفر الى حين انفجار الاوضاع ...
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27 - جواد السبت 06 أبريل 2019 - 00:24
بدون تعليق!!!!واهم من ينتظر العدل من المحاكم المغربية...على "الدولة" أن تفتح من الان هيأة الانصاف والمصالحة مستقلة لفتح ملفات الفساد القضائي والامني والاقتصادي ...في "العهد الجديد"ورد الاعتبار للضحايا
أرجو النشر
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28 - souliii السبت 06 أبريل 2019 - 00:24
اللهم ان هذا منكر اللهم يا قاضي السماء ارنا عدالتك في هؤلاؤ القضاة الزنادقة التي هي يد النضام الفاسد . اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك. #اطمن انت مش لوحد يا اخ الزفزافي#
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29 - أيوب الريفي السبت 06 أبريل 2019 - 00:24
كين عدالة الله لا تظنون انكم ربحتم القظية
حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الكيل في من ظلمنا وسلب حقوقنا ظلما عدوانا
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30 - علال السبت 06 أبريل 2019 - 00:25
هذه عبرة لمن سولت له نفسه المس بالنظام العام للمملكة المغربية الشريفة. يحيى العدل.
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31 - Azizda السبت 06 أبريل 2019 - 00:26
حسبي الله و نعم الوكيل في القضاء المغربي
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32 - فيصل السبت 06 أبريل 2019 - 00:28
الظلم ظلمات يوم القيامة ، طالبوا بأبسط الحقوق فحوكموا ب 30 سنة سجنا. لك الله يا وطني
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33 - مواطن السبت 06 أبريل 2019 - 00:28
20 سنة سجنا لا حول و لا قوة إلا بالله الضلم بأم أعينه علاش 20سنة مالو قاتل فرنس النهر ... ما فهتش واحد يغتصب و يقتل و ما يخدش هذه المدة من الحبس لكن مواطن مغربي قال كلمت حق حتى لو كان خاطئا 20 سنة بززززززاف الله يكون في عوان والديه
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34 - Ziryab السبت 06 أبريل 2019 - 00:28
أحكام كانت متوقعة بالنظر إلى عدم استقلالية القضاء.
كل الدول الشمولية تستغل القضاء للسيطرة على الشعب و الإنتقام من المعارضين.
نفس الشئ وقع بالجزائر أين توبع الصحافيون و المعارضون و تم غض الطرف عن زمرة النظام. لكن بمجرد خروج الناس للشارع انقلبت الآية. فصاح القضاء و الوكلاء العامون بأعل صوتهم ضد سياسة الأوامر و الهاتف و التعليمات و رفضوا محاكمة المحتجين المسالمين. و بالمقابل تم القبض على رموز النظام الفاسدين.
الدول الشمولوية لا تعترف لا بحق و لا بقانون.فهي لا ترضخ إلا للقوة. تهاب الشعب عندما ينزل للشارع كما حدث في الجزائر أو تهاب الدول القوية كهيبة السعودية من أمريكا.
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35 - المخنوق السبت 06 أبريل 2019 - 00:28
لا حول ولا قوة إلا ب اللّه
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36 - pop السبت 06 أبريل 2019 - 00:29
دولة الحق و القانون ههههه القانون يطبق على الفقراء.
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37 - hamza السبت 06 أبريل 2019 - 00:30
حتى في استمالة عطف المواطنين لا يعرفون ، كان الجدير ببرائة المهداوي و تخفيف الحكم عن الزفزافي و رفاقه ليعطى ذلك الشعور انه يوجد عدل و تعزيز ثقة الشعب و الريف خاصة باسس الدولة .
دولة لا تفقه شيئا .
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38 - مهداوي السبت 06 أبريل 2019 - 00:30
اشهد ياتاريخ يحيا العدل 2019/5/04الرباط
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39 - rachid السبت 06 أبريل 2019 - 00:31
أرى أن من تطاول على السيادة الوطنية ومس الحرمات، وجب عليه القصاص.
هذا وأسأل ألله العلي القدير ان يفرج على الجميع.
الوطنية ورفع العلم المغربي علامة ضرورية وخط احمر لا يجب المس بها .هذا رأيي ولكم واسع النضر.
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40 - عثمان السبت 06 أبريل 2019 - 00:33
الصراحة لم يبقى لي شيء ليقول فقط لدون ان هذا التعليق غير لائق فقط
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41 - mosi. السبت 06 أبريل 2019 - 00:33
20 سنة و 15 و 10...كثيييير جدا و قاسي جدا جدا....لست اعلم ماذا فعلوا..ولكن نتمنى ان نرى نفس قسوة القضاء اتجاه المفسدين و لصوص المال العام...
نشطاء حراك الريف غلبتهم الحماسة و هذا لا بأس به...ولكن الاحكام مبالغ فيها و غير عادلة...20 سنة هو حكم القاتل العمد..و 15 سنة حكم الضرب و الجرح المفضي للموت و 10 سنوات حكم القتل غير العمد....
لا اظن ان احدا من أولئك الشباب قتل احدا...ومن الضلم حرمانهم من شبابهم حتى ولو كانوا انفصاليين...
قلتها سابقا..دولة ديمقراطية يتوجب عليها احترام جميع القناعات...بما فيها قناعة الانفصال و الجمهورية.....فذلك يدخل في حق الفكر و التعبير....ولا يشكل اي خطورة على الوطن مادام الاغلبية تؤمن بالاتحاد و وحدة الوطن.
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42 - متتبع للقضية السبت 06 أبريل 2019 - 00:34
لو ان المحكمة الاستئنافية تداركت اخطاء شقيقتها الابتدائية الظالمة لتم الافراج عن الزفزافي معززا مكرما ترفرف فوق راسه راية الحرية والامان ولكن الكل في فلك الظلم والجور يسبحون .
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