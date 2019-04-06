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الرئيسية | مجتمع | الأشعري يدعو إلى "تجاوز الصدمة" وصياغة حل لمعضلة الريف

الأشعري يدعو إلى "تجاوز الصدمة" وصياغة حل لمعضلة الريف

الأشعري يدعو إلى "تجاوز الصدمة" وصياغة حل لمعضلة الريف
هسبريس - عبد السلام الشامخ
السبت 06 أبريل 2019 - 21:00

دعا محمد الأشعري، وزير الثقافة والاتصال السابق، إلى تجاوزِ صدمة الأحكام القضائية في حقّ معتقلي الحراك الشعبي في الرّيف والتّوجه أكثر صوْبَ التفكير في صيغة سياسية جديدة كفيلة بأنْ تضعَ حدّاً لمعضلة الرّيف التي تمثّل "شوكة في حلق الديمقراطية وحقوق الإنسان بالمغرب".

وطوتْ محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الجمعة، ملف حراك الريف، بعد جلسات ماراطونية وشد وجذب بين المتهمين وهيئة الحكم، بإدانتها للنشطاء بالعقوبة السجنية التي حكم عليهم بها في المرحلة الابتدائية؛ وهو الحكم الذي خلّف استياء وسط نشطاء مغاربة، الذينَ كانوا "ينتظرونَ على الأقل التخفيف لإقرار مصالحة حقيقية مع المنطقة".

وفي هذا الصدّد، أورد الأديب المغربي محمد الأشعري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "الآن وصلَ القضاء إلى المرحلة النهائية من المساطر القضائية المُتبعة في قضية الرّيف، وعلينا اليوم أن ننسى المسألة القضائية التي لا يمكنها لوحدها أن تحلَّ معضلة بحجم معضلة الرّيف".

قال الأشعري: "يجب إقرارُ معالجة جديدة لا تستحضرُ المساطر القضائية؛ لكن ستحضرُ مكانة الريف وتطلعات ساكنة المنطقة وحقوقها، من خلال الاستفادة من خيرات البلاد ومن خلال التوزيع العادل للثروة والعدالة المجالية"، مشدداً في هذا الصدد: "يحب أن لا يظلَّ هذا الملف شوكة في حلق الديمقراطية وحقوق الإنسان بالمغرب"، وفق تعبيره.

وزاد الأشعري: "انتهت الحكاية قضائياً، ويجب الآن أن ننْتعشَ سياسياً وأن نبحث عن الحلول، وأنْ تختار هذه الحلول لغة العقل ولا تختارُ التأزيم؛ لأن ذلك ليس في صالح الديمقراطية في البلاد والآمال العريضة للشعب وللريف نفسه"، مبرزاً "يجب أن نستعيد العمل السياسي بالمنطقة، وأن ننسى المعالجة القضائية".

وحكمت هيئة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء على ناصر الزفزافي، زعيم الحراك، رفقة كل من نبيل أحمجيق، "دينامو الحراك"، ووسيم البوستاتي وسمير اغيد بعشرين سنة سجنا نافذة. وبخصوص محمد الحاكي، زكريا ادهشور ومحمد بوهنوش، فقد حكم عليهم بـ15 سنة سجنا نافذة، فيما حكم على محمد جلول وأمغار وصلاح لشخم وبوحراس وبلال أهباط وأشرف اليخلوفي وجمال يوحدو بعشر سنوات نافذة.

كما قررت الهيئة نفسها تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق حميد المهداوي، الصحافي المتابع في القضية، والمتمثل في ثلاث سنوات حبسا نافذة، مع منحه مهلة عشرة أيام من أجل النقض والإبرام.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - ولد الشعب السبت 06 أبريل 2019 - 21:17
لو رفعو في نضالهم هموم جميع المغاربة دون تفرقة لما رأيت تلك الأحكام.
لكنهم اختارو العزلة وإهانة بقية الشعب وأكأن الريف هو المغرب.
"إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية"
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-25
2 - المغرب ينتظره مصير الجزائر السبت 06 أبريل 2019 - 21:18
مشكلة المخزن في المغرب هو : الثقة المفرطة في النفس ....يعتقد المخزن بسداجة بالغة بأنه بمقدوره عن طريق القبضة الأمنية حل مشاكل المغرب ...بعبارة أخرى من تكلم سفط بوه 20 عام ديال السجن ..مثل هذا الطريقة في التفكير لدى العقل الأمني ستؤدي بالمغرب إلى الحائط ...الجزائر تتوفر على جهاز استخبارتي قوى ويحكمها العسكر من الوريد إلى الوريد ومع ذلك خرج المواطنون بالملايين ضد الظلم لأنه الشعب الجزائرى وصل لديه الاحتقان قمته فخرج بدون تنسيق ولا سابق إعلام ...ما هي الرسالة التي تريد الدولة ان توصلها للشعب : هل تريد أن توصل رسالة ردع ...الشعب وصلته ليس رسالة الردع وإنما رسالة تقول بأن الدولة سائرة في طريق الظلم ...والشعب سيرد على الرسالة حينما ستصل قدرته على التحمل أقصاها ...هناك الأن في المغرب احتقان كبير بسبب السياسة الفاشلة للمخزن ..هناك تذمر كبير ...هناك سخط عارم في النفوس ...هناك شعور كبير بالظلم والحنق على الدولة التي يعتبرها الشعب بمثابة استعمار جديد يجب مقاومته ..حذاري من دفع الناس لقمة سخطهم حذاري ثم حذاري ..فالاتحاد السوفياتي انهار في رمشة عين فما بالك بالمخزن
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15
3 - Abdallah السبت 06 أبريل 2019 - 21:28
إذا كنا نتكلم على دولة الحق والقانون فالقانون فوق الكل
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3
4 - Agrzam السبت 06 أبريل 2019 - 21:31
الافراج عن كل هؤلاء المعتقلين( الريف) سوف يثلج صدور كل اامغاربة الاحرار،سواء بعفو ملكي او بغيره،اللهم الطف بهم .
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5
5 - القستافي السبت 06 أبريل 2019 - 21:33
الزفزافي ورفاقه تركهم المخزن واعتقدهم مواطنين مغاربة لكن الزفزافي تمادى كثيرا حين كان يحرض الشباب على مره الدولة المغربية واعتبارها كيانا استتماريا للريف وشجع على مره النؤسسات والجمعيات والاحزاب وتسميتها بالدكاكين السياسية وتحقير واهانة ثوابت الامة ومواجهة رجال الامن باعتبار ذلك دفاعا عن النفس كنا يزعم والتءبب في ا5اقة داىمة لرجال الامن وموت احد المتظاهرين.....عقوبة 20 سنة قليلة بحقه.
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-2
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