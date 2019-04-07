باحث مغربي يروج للسياحة الدينية بمؤتمرات دولية ‬

أيوب صدور من وزان

بتكوين عال وجامعي موزع بين وزان وعروس الشمال طنجة، تشكلت شخصية سليم قيدي التدبيرية في ميدان السياحة، وهذه المكتسبات النظرية شكلت قنطرة نقلته من "دار الضمانة" إلى مستقره الحالي، بعدما أضحى يمثل المغرب في مؤتمرات وطنية ودولية تعنى بالسياحة، واضعا لنفسه خارطة طريق تلائم قدراته، وصل بها إلى خطوات عالمية في الترويج للسياحة الدينية والقروية لمنطقتي وزان وشفشاون.

ولد سليم قيدي بحي الليمون بالعاصمة الإدارية للمملكة قبل 28 سنة ونيف من الآن، وبوزان تدرج في تعليمه الابتدائي والإعدادي والثانوي إلى أن حاز شهادة الباكالوريا من ثانوية ابن زهر بدار الضمانة، ليختار الإقبال على المجال السياحي، مستثمرا تعامله اللبق مع الأغيار بحثا عن مستقبل في هذا المضمار ومستعينا في هذا المسار على تمكنه من لغات أجنبية أبرزها الفرنسية والإنجليزية، متخرجا منها بـ"ماستر" في المجال السياحي سنة 2014.

ويحسب للباحث في سلك الدكتوراه أنه استطاع بحدسه وشغفه الكبير بمجال السياحة تعميق البحث في التاريخ العريق لدار الضمانة وشفشاون، مسخرا اطلاعه العلمي للترويج لمعالم المدينتين الضاربتين في القدم من خلال انكبابه على مشروع تخرج يستند إلى خلاصات تدريب خارج المملكة، منفتحا بذلك على استجماع خبرة دولية مبكرة، جمعها في بحث على مدى 140 صفحة "LE JUDAISME DANS LA REGION DE OUEZZANE UN MARCHE AMBITIEUX MAIS AUSSI PROMOTTEUR" "اليهودية في منطقة وزان سوق فتي وواعد".

لا ينقص الشاب الطموح لا الإصرار أو العزيمة ليشق طريقه الخاص في مجال السياحة الدينية، من أجل الترويج لمنطقته وزان، فكلامه الرزين ومهارته العالية في الحوار يغنيان رصيده، ويدعمان طموح فكرته الفريدة في خلق متنفس إيكولوجي سياحي بحاضرة دار الضمانة لتجد لنفسها موطئ قدم وسط ما توفره الوجهات السياحية الوطنية والدولية.

يقول خريج المعهد العالي الدولي للسياحة بخليج طنجة: "قمت بما أحتاج من أبحاث عن المنطقتين، خاصة بحيرة بودروة وضريح اليهود رابي عمرام بنديوان بجماعة آسجن القصية عن حاضرة وزان قرابة 9 كيلومترات، و"شريف دار الضمانة"، قبل خوض غمار التحدي بنية خلق إشعاع دولي متعرف"، مبديا استعداده للتعامل معه بكل إيجابية، وتقديم خبرته التي راكمها على مدى سنوات للمهتمين والفاعلين في المجال بالمدينة والإقليم. ويزيد قيدي أنه حرص على نيل توجيهات من مغاربة مستقرين بدول أجنبية بما يتوافق مع المخططات والرؤية الإستراتيجية للمملكة.

توفق سليم في المسارين المهني والأكاديمي معا محرزا تميزا في عمله كإطار بنكي، ومكتسبا قدرات متقدمة في التواصل باللغة الإنجليزية والفرنسية ودراية بمتطلبات العمل في مجال السياحة عموما، وتحديدا إستراتيجية تدبير المقاولات السياحية.

وما إن تحصل الطالب الباحث على "ماستر" في التخصص سالف الذكر، حتى انخرط في العمل وسط ما توفره مدينة وزان من عروض سياحية وسط تنظيم جمعوي يهتم بالتنمية، واضعا السياحة على رأس اهتماماته وانشغالاته، ومراكما مزيدا من المراس عبر الأداء الميداني واستجمع مهاراته وتجربته للارتقاء بطموحاته في مجال السياحة من طور الأداء العلمي، الذي دام سنوات، ليسخر تجربته في خدمة اقتصاد المدينة وسياحتها.

ويستثمر الباحث في سلك الدكتوراه ضمن السنة الثالثة بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة قدراته على التشبيك ونسج العلاقات الموثوقة للتأرجح بين مؤسسات خدماتية عديدة، مبينا ميله أكثر إلى الترويج للسياحة الدينية لضريح رابي بن عمران اليهودي بجماعة آسجن، وضريح مولاي عبد الله الشريف، وعدد من الأولياء بتراب دار الضمانة.

ولم يكتفِ سليم بتنمية خبرته الميدانية وهو يقبل على تكوينات نظرية تضمن له التطور، خاصة ما يتعلق بالارتقاء إلى مواقع المسؤولية المهنية، بل حزم أمتعته من جديد كي ينتقل إلى العواصم الأوروبية والآسيوية والأمريكية، فكان الممثل الوحيد للمغرب ضمن النسخة الأولى من الملتقى العالمي للدراسات المعمقة بالسياحة "بشارلوفوا" بإقليم الكيبك الكندي.

وراكم الباحث نفسه مشاركات وطنية بالجامعة الدولية بأكادير، ومشاركة ضمن المؤتمر الدولي للسياحة والنقل واللوجيستيك ((The IRES بالعاصمة اللبنانية بيروت. وإلى جانب كل ما سبق يواظب الباحث في سلك الدكتوراه على كتابة ونشر مقالات علمية وأخرى صحافية في عدد من المنابر الدولية، ملتزما بالبحث عن المستجدات اليومية، ومقبلا من خلال هذا الاختيار على تطوير المدارك تحفيزا لاستكمال التطور بتكوين مغربي وخبرة دولية.

يعمد سليم في إستراتيجيته الخاصة إلى وضع أهداف، قصيرة ومتوسطة المدى، ثم مواكبتها بالعمل الجاد حتى تحقيقها..دائبا على هذا التعاطي من مرحلة التدرج في التكوين الأكاديمي والجامعي.

أحلام سليم ترتبط، في الوقت الحالي، باستغلال التجربة التي راكمها والمدارك التي استجمعها، ويبتغي المساهمة في الترويج للسياحة بالمدينة، حيث ترعرع للرقي بالسياحة المغربية، خاصة في ما يتعلق بالدينية منها على وجه الخصوص، لتصبح جسر تواصل، وتربة للسلام والتعايش المتناغم بين الأديان والحضارات، فهل تجد التحركات والمؤتمرات الدولية للباحث المغربي آذانا صاغية وسواعد وطنية للإقلاع بالاقتصاد المحلي والمغربي؟.