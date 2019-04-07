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الرئيسية | مجتمع | نقابات تطلب محاسبة المسؤولين عن قطاع التعليم

نقابات تطلب محاسبة المسؤولين عن قطاع التعليم

نقابات تطلب محاسبة المسؤولين عن قطاع التعليم
هسبريس من الرباط
الأحد 07 أبريل 2019 - 10:42

سجلت النقابات التعليمية الخمس (النقابة الوطنية للتعليم CDT - الجامعة الحرة للتعليم UGTM - النقابة الوطنية للتعليم FDT - الجامعة الوطنية للتعليم UMT - الجامعة الوطنية للتعليم FNE)، المجتمعة بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدرالبيضاء، النجاح الذي عرفته الوقفة أمام البرلمان والمسيرة بالرباط الثلاثاء 2 أبريل 2019 "احتجاجا على تقديم القانون الإطار للتربية والتعليم التراجعي"، مطالبة بسحبه ومحاسبة المسؤولين عما آل إليه الوضع التعليمي بالبلاد.

وشجبت النقابات "استمرار الحكومة في تأجيج الوضع التعليمي من خلال إجراءاتها التي لن تثني نساء ورجال التعليم عن المشاركة في مختلف الاحتجاجات"، وطالبت بـ"تسريح الأجور الموقوفة وبإرجاع الأموال المقرصنة من أجور المضربين، بشكل غير قانوني، في غياب قانون تنظيمي"، معبرة عن "تشبثها بعدالة ضريبية ترفع الحيف عن الموظفين العموميين بصفة عامة ونساء ورجال التعليم خصوصا"؛ كما طالبت بـ"زيادة في الأجور لرد الاعتبار لكرامة نساء ورجال التعليم".

وأعلنت التنظيمات النقابية ذاتها عزمها مراسلة وزير التربية الوطنية ورئيس الحكومة لتجديد الدعوة لفتح الحوار مع النقابات التعليمية حول جميع ملفات الشغيلة، بما فيها ملف المفروض عليهم التعاقد، وبحضور ممثليهم، لجعل حد للنزاعات القائمة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، ومراسلة منظمة العمل الدولية واليونسكو والمنظمات النقابية الدولية حول تردي أوضاع التعليم بالمغرب والحريات النقابية التعليمية، وغياب التفاوض الجاد المسبب في الإضرابات التعليمية المتتالية.

وأكدت النقابات التعليمية أنها لن تدخر جهدا في الدفاع المستميت عن كل نساء ورجال التعليم ضد مختلف الإجراءات التعسفية، مجددة دعوتها نساء ورجال التعليم إلى "الاستمرار في رفض كل الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة والأكاديميات والمديريات الإقليمية، التي تهدف إلى كسر إضراب الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، ورفض حصص ما سمي زورا الدعم خلال العطلة".

ودعت الهيئات ذاتها إلى المساهمة في إنجاح المحطة الاحتجاجية لـ"التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد" المتعلقة بالإنزال الوطني بالرباط أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء 8 و9 و10 أبريل 2019، داعية نساء ورجال التعليم إلى الاستمرار في التعبئة لتنزيل البرنامج الاحتجاجي الذي ستعلنه قريبا، "أمام لامبالاة وتمادي الحكومة في عدم الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة العامة والمشتركة والخاصة بكل فئة تعليمية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - لورزازي الأحد 07 أبريل 2019 - 10:52
مبادرة مزيانة يجب محاسبة الناس لي دخلو هد الاساتدة لي خرجو على التلامد
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2 - الاستاذ عبدو الأحد 07 أبريل 2019 - 11:00
صحيح، الاصلاح يبدأ من دهاليز الوزارة ، ومحاسبة الأباطرة والديناصورات ، عدا ذلك سنبقى ندور في حلقة مفرغة, يجب اصلاح الاسباب عوض علاج النتائج
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6
3 - حسن الأحد 07 أبريل 2019 - 11:11
السلام عليكم من اسباب افلاس التعليم بالبلاد هم النقابات اول من يجيب محاسبتهم على مختلف اتجاهاتهم الفكرية لكثرة التجادب فيما بينهم والحلقة الضائعة في السلسلة هو التلميذ و الاب . والكلام كثير في النازلة و للاسف لا حياة لمن تنادي للاصلاح.
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4 - عبد الوهاب الأحد 07 أبريل 2019 - 11:14
الحكومة من خلال وزارتها المشرفة على التعليم لا تعمل سوى على تأجيج الوضع باجراءاتها الاستعبادية للموظفين. هؤلاء يريدون اقنانا وعبيدا في المرافق العمومية بلا حقوق ولا ضمان حماية، ومع ذلك تنتظر منهم المردودية!! عجبا كيف يمكن للموظف المحكور أن يكون متفائلا ومتفانيا في عمله وهو يلاحظ وزارته تنتهك ابسط حقوقه! استبحتم رواتبنا وتعملون على الاقتطاع منها رغم هزالتها وضعفها؟؟؟؟ يا عجبا من حكومة الاخوان غير المسلمين الذين لا يجدون حرجا في تبرير كل هذه التعسفات في حق رجال التعليم؟؟
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