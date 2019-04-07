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الرئيسية | مجتمع | انطلاق التسجيلات الجديدة بالتعليم الأولي والابتدائي

انطلاق التسجيلات الجديدة بالتعليم الأولي والابتدائي

انطلاق التسجيلات الجديدة بالتعليم الأولي والابتدائي
هسبريس من الرباط
الأحد 07 أبريل 2019 - 12:17

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، أن عملية التسجيلات الجديدة بالتعليم الأولي انطلقت، يوم الاثنين فاتح أبريل 2019، بالمدارس الابتدائية التي تتوفر على أقسام للتعليم الأولي المدمجة، وبجميع المدارس الابتدائية بالنسبة للتسجيلات الجديدة التي تهم السنة أولى من التعليم الابتدائي، على أن تستمر إلى غاية 15 يونيو 2019 كآخر أجل.

ودعت الوزارة، في بلاغ لها، أمهات وآباء وأولياء الأطفال، إلى المبادرة بتسجيل بناتهم وأبنائهم لدى أقرب مؤسسة عمومية قريبة من مقر إقامتهم، داخل هذه الآجال، وكذا أطفالهم البالغين أربع سنوات بالمدارس الابتدائية التي تتوفر على أقسام للتعليم الأولي المدمجة، علما أن كل طلبات التسجيل بالسنة أولى ابتدائي الواردة خارج هذه الآجال ستتم معالجتها حسب ما تتيحه الطاقة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية والإمكانات المتوفرة.

وخلص البلاغ إلى أنه يمكن ربط الاتصال بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وبالمديريات الإقليمية والمؤسسات التعليمية للرد على كافة التساؤلات والاستفسارات حول العمليات والإجراءات الخاصة بعملية التسجيلات الجديدة.

حري بالذكر أن الوزارة كانت قد فتحت ورش التعميم التدريجي للتعليم الأولي بجميع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، "من خلال تأهيل وتجهيز جميع حجرات التعليم الأولي بمؤسسات التعليم العمومي وبناء حجرات إضافية، خاصة بالعالم القروي، إلى جانب التكوين الأساس والمستمر لفائدة المربيات والمربيين وتوحيد المنهاج الدراسي المعتمد، وتراهن من خلال هذا الورش أن يكون الدخول المدرسي 2019-2020 محطة أولى ومهمة لقياس مؤشرات نجاح هذا المشروع الإصلاحي"، وفق البلاغ.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - البشير 2 الأحد 07 أبريل 2019 - 12:25
الموسم الدرلسي سالا وتسمع المعلمين اطر الاكاديميات يقولون سنة بيضاء .
لو كانت فيكم غيرة على التعليم لن تستغلو التلاميذ كنقطة ضغط انتم الان مرتاحين في العطلة ومع بداية العطلة تعودون للصياح كأن احدا مهتما لكم .
تحياتي للسيد الوزير في انتظار تطبيق الطرد في حق الغائبين بعد العطلة ان شاء الله فالمجازين ينتظرون ادنى فرصة شغل من عقود
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2
2 - ولد الشعب الأحد 07 أبريل 2019 - 12:30
لو كان بيدي القرار ما تركت والدي يسجلاني في هذه المنظومة الفاشلة
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-1
3 - واحد دايز الأحد 07 أبريل 2019 - 12:53
هذا ما يسمى الضحك على الذقون
أي تعليم أولي؟
طفل 4 سنوات يحضر للمدرسة العمومية
واش داخت ليكم الحلوفة؟؟؟؟
غيروا مناهج التدريس فقط
طريقة تدريس اللغات هي المشكل
تدريس العلوم بلغات أجنبية لن يجدي نفعا ية هاذ القوم
راجعوا الزمن المدرسي المناهج المواد المدرسة والمضامين
او باراكا من الركيييع
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0
4 - jamit الأحد 07 أبريل 2019 - 12:53
لا للتعاقد نريد الادماج الامشروط في الوظيفة العمومية
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