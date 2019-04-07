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كُتّاب وآراء
المغرب يتوج بذهبية أولمبياد الرياضيات الإفريقية
توّج الفريق الوطني المغربي بالميدالية الذهبية في الدورة السابعة والعشرين من الأولمبياد الإفريقية في الرياضيات، التي نُظمت بكاب تاون بجنوب إفريقيا، ما بين 31 مارس و07 أبريل 2019.
وحصل الفريق المغربي، وفق بلاغ صادر عن وزارة التربية الوطنية، على الرتبة الأولى (147 نقطة) على صعيد ترتيب الدول المشاركة، متبوعاً بجنوب إفريقيا (142 نقطة، الميدالية الفضية)، ثم تونس (133 نقطة، الميدالية النحاسية).
وقد شارك في هذه التظاهرة العلمية 12 بلداً بــمجموع 62 مشاركاً، من بينهم المغرب بفريق ضم ستة تلاميذ (3 إناث و3 ذكور)، شعبة علوم رياضية-خيار فرنسية، حققوا خلالها إنجازا متميزا.
وقد كانت الميدالية الذهبية من نصيب التلميذ مروان شافي، كما أحرز كل من التلاميذ البوزيدي التيالي إيناس ومريم الخطري وزياد الدين أمزيل على ميداليات فضية، بينما حصدت التلميذة البوزيدي التيالي ايناس ميدالية ذهبية في الترتيب الخاص بالإناث متوجة بلقب ملكة الرياضيات الإفريقية 2019، فيما عادت الميدالية النحاسية للتلميذين خولة المداح والورغي أدم.
وهنأت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والمكتب الشريف للفوسفاط، المحتضن الرسمي لمشاركة بلادنا في هذه التظاهرة العلمية، جميع المتوجات والمتوجين المنتمين لجهات المغرب المختلفة، والمؤطرين الذين سهروا على إعدادهم لهذه التظاهرة العلمية الدولية، وأستاذاتهم وأساتذتهم.