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الرئيسية | مجتمع | الأساتذة المتعاقدون" يرفضون مقترحات أمزازي ويتشبثون بالاحتجاج

الأساتذة المتعاقدون" يرفضون مقترحات أمزازي ويتشبثون بالاحتجاج

الأساتذة المتعاقدون" يرفضون مقترحات أمزازي ويتشبثون بالاحتجاج
هسبريس - محمد الراجي (صور: منير امحيمدات)
الأحد 07 أبريل 2019 - 22:55

تتجه الأزمة القائمة بين وزارة التربية الوطنية والأساتذة المتعاقدين المستمرة منذ خمسة أسابيع إلى مزيد من التصعيد، بعد إعلان "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، رفضها جميع مقترحات الوزير أمزازي، وإعلانها الاستمرار في النزول إلى الشارع، وجعله "الفيَصل" بينها وبين الوزارة.

وخصص منسقو "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" ندوة صحافية، نظموها مساء الأحد بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، للرد على تصريحات وزير التربية الوطنية في الندوة التي عقدها قبل أسبوعين، والتي هدد فيها بطرد من سمّاهم "محرّضي أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين على الاحتجاج"، ومباشرة إجراءات العزل في حق باقي الأساتذة في حال رفضهم استئناف عملهم.

ولم تُفلح كل التطمينات، التي قدمتها وزارة التربية الوطنية بشأن المساواة في الحقوق بين الأساتذة العاملين وفق النظام الأساسي لوزارة التربية والأساتذة العاملين في إطار النظام الأساسي للأكاديميات، في إقناع هؤلاء بوقف إضرابهم عن العمل، إذ اعتبروا أن مقترحات أمزازي "ما هي إلا مغالطات وتضليل للرأي العام".

وقال محمد آيت أحمد، منسق "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" بشيشاوة، إن "الوزير قال إن نظام التعاقد أُلغي، ونحن نقول إن هذا الكلام ما هو إلا تحوير للنقاش وتحويله إلى نقاش مفاهيمي فقط، أما جوهر نظام التعاقد فلا يزال ساريا، وما تروّجه الحكومة مجرد ادعاء كاذب وافتراء على الرأي العام".

واستدل آيت أحمد بالقانون المحدد لاختصاصات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والذي يسمّي الموظفين الذين توظفهم الأكاديميات بالأعوان، قائلا إن "التوظيف في النظام الأساسي يجب أن يتم بمرسوم، وهذا لم يتمّ، وحتى إذا افترضنا أن هناك مرسوما، فقانون الأكاديميات يتحدث عن أعوان متعاقدين وليس موظفين عموميين، كما تغالط بذلك الحكومةُ الرأيَ العام".

وأبدى "الأساتذة المتعاقدون" تمسّكهم بمطلب إسقاط نظام التعاقد نهائيا، عبر إصدار مرسوم يلغي كل أطره المرجعية المستمدّة من الميثاق الوطني للتربية والتكوين، والرؤية الاستراتيجية 2015-2030، واعتبروا أن "جوهر هذا النظام لا يزال قائما، رغم مساعي الحكومة لإقناع الأساتذة بخلاف ذلك عبر تغييره من حيث الشكل".

وحرص الأساتذة المتعاقدون في ندوتهم الصحافية على الدفاع عن موقفهم من نظام التوظيف بالتعاقد عبر قراءة قانونية في بنوده، ومقارنتها ببنود النظام الأساسي لأساتذة وزارة التربية الوطنية، مؤكدين أن نظام التعاقد، رغم التعديلات الأربعة عشر المدخلة عليه، "يكرس التمييز بين الأساتذة المتعاقدين والأساتذة المرسمين".

من جهتها، قالت نزهة ماجدي، منسقة "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض علهم التعاقد" بجهة سوس ماسة، إن "وزير التربية الوطنية حين يتحدث عن كون الأساتذة المتعاقدين يتمتعون بالحقوق نفسها التي يتمتع بها الأساتذة المرسمون، يغالط الرأي العام"، مقدمة عددا من "أوجه التمييز" بينهما.

وأوضحت ماجدي أن "الأساتذة المتعاقدين يطالهم الحيف في الحركة الانتقالية، إذ يُفرض عليهم الاشتغال في نطاق جهة واحدة، والإقامة الاجبارية داخلها، وعدم الحلم بالانتقال خارجها".

وأضافت أن الأساتذة المتعاقدين يطالهم التمييز مقارنة بزملائهم المرسمين فيما يتعلق بالتعويض عن الوفاة، مشيرة إلى أن النظام الأساسي للأكاديميات لا يخول لعائلات الأساتذة المتعاقدين أن تستفيد من أي تعويض. واستحضرت في هذا السياق حالة أستاذ توفي في البرنوصي بالدار البيضاء دون أن تستفيد عائلته من أي تعويض، وحالة أستاذة بتطوان طالبت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة طنجة تطوان الحسيمة عائلتها، بعد وفاتها، بإرجاع أجرة الأيام المتبقية من الشهر التي غابت فيها.

وأردفت منسقة "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض علهم التعاقد" بجهة سوس ماسة أن "الأساتذة المتعاقدين يطالهم التمييز فيما يتعلق بالإعفاء، موضحة أن "إعفاء الموظف العمومي يتطلب إجراءات ومساطر تجعل العزل شبه مستحيل، بينما الأستاذ المتعاقد يمكن عزله بجرة قلم". كما أشارت إلى حق طلب الاستقالة المضمون لموظفي القطاع العمومي، بينما تؤدي استقالة الأستاذ المتعاقد إلى حذفه نهائيا من إمكانية العمل في الوظيفة العمومية".

ويبدو أن تهديد وزير التربية الوطنية بطرد منسقي "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" لم يؤثر في الأساتذة المتعاقدين، إذ قال محمد آيت أحمد إن "الوزير لا يعرف أنه يتكلم مع أساتذة كاملي الصفة يعرفون ما لهم وما عليهم، وأي مقاربة من هذا القبيل لن تؤدي إلا إلى تأجيج الوضع أكثر، وستحول معركتنا إلى جهات أخرى لأن جميع الأساتذة يعتبرون أنفسهم منسقين".

وأضاف "مطالبنا مشروعة، ومن حقنا الاحتجاج والإضراب لأن الدستور يضمن لنا هذا الحق، ونحن لن نتوقف إلا بتحقيق ملفنا المطلبي، وهو الإدماج في الوظيفة العمومية أسوة بزملائنا المرسمين".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (30)

1 - أستاذة بالإعدادي متقاعدة الأحد 07 أبريل 2019 - 23:08
وا عباد الله الأساتذة المرسمون تلقوا تكوينهم لمدة سنتين في المراكز التربوية الجهوبة ذاقوا فيها مرارة الامتحانات الشاقة او مركز الإنيس بالنسبة للسلك الثاني فكيف تقارنون أنفسكم بهم انتم الذين بدون مشقة ولا تعب ولا امتحان تخرج تطلبون المساواة . والله بلد المغالطات والمفارقاة وسخونية الراس
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-42
2 - hassan الأحد 07 أبريل 2019 - 23:09
حزب العدالة والتنمية لم يراع لمستقبله السياسي السائر نحو مزبلة التاريخ
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16
3 - البشير الأحد 07 أبريل 2019 - 23:09
فالعطلة مرتاحين وايامات القراية اضراب باش استغلو التلميذ كنقطة ضغط .
كرهت سمية استاذ او معلم والشعب عاق بالقوالب ديالكم اللي بغيتو ديروهو ديروه.
قالو ليك السنة البيضاء اصلا العام سالا .
غا اللي مبغاش اجي اكمل ديك 20 يوم اللي بقات اجريو عليه .
تحياتي السيد الوزير
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-40
4 - عباسي الأحد 07 أبريل 2019 - 23:10
سؤال فقط لماذا نسبة الإضراب الأساتذة المتعاقدون في الدار البيضاء والرباط جد ضئيلة وتجدها مرتفعة في جهات أخرى كدرعة تافيلالت والريف؟؟
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0
5 - الصنهاجي الأحد 07 أبريل 2019 - 23:11
بالأمس كان معضم هوءلاء الأساتذة يتجولون ويقومون بوقفات أمام البرلمان علا وعسى ان يجدوا لهم أي شيء لكي يتخلصوا من الأم العطالة، والآن بعد ان حن الله عليهم في هذا الرزق، انضر ماذا هم فاعلين الان، سبحان مبدل الأحوال ، كما يقول المثل المغربي، من لم يقتنع بخبزة، فليقتنع بنصفها، بالنسبة هوءلاء الناس لا يقدرون المسؤولية التي عليهم، أطفال يضيعون وهم لا يهمهم أي شيء، لو كنت أنا الوزير لارجعتكم الى أبواب البرلمان لتقضوا أيامكم هناك، وابحث عن البديل، والمغرب مملوء بكفاءات قادرة على ان توحدي هاته المهمة
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-17
6 - قنيطري .... الأحد 07 أبريل 2019 - 23:12
مزيداً من الصبر و ستفوزون بالمعركة النضالية .. فالحقوق في المغرب تنتنزع و لا تعطى .
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24
7 - ايور الأحد 07 أبريل 2019 - 23:14
الاساتذة المتعاقدون لا يهمهم سوى المصالح الشخصية الضيقة فلا داعي للكذب علينا و ادعاء اصلاح التعليم الغرض هو الترسيم وضمان اجرة ثابتة و دفع الشواهد الطبية و العمل بالمؤسسات الخاصة انتهى الكلام
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-21
8 - حصلة هذه الأحد 07 أبريل 2019 - 23:14
* إذا ما نفذ السيد الوزير وعده ، و طرد المضربين و المحرضين ،
بماذا سيعوضهم ؟ و بأي شروط ؟ بالتعاقد أم ماذا ؟
* و الله حصلة هذه ،
* المتعاقدون شدوا الحكومة ، شدان الأعمى في الظلمة .
*القضية لا يفكها سوى البنك الدولي .
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7
9 - أيوب الأحد 07 أبريل 2019 - 23:16
لا بديل عن الإدماج في النظام الأساسي لموظفي الوزارة وإسقاط مخطط التعاقد .. موعدنا غذا في الإنزال الوطني للجماهير الأستاذية بالرباط لنقول بصوت واحد الإدماج أو البلوكاج.
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20
10 - كاره للريع الأحد 07 أبريل 2019 - 23:17
نحن آباء وأولياء التلاميذ نعلن تضامننا المطلق لأول مرة في تاريخ هذه الحكومة مع السيد وزير التربية والتعليم في هدا القرار التاريخي ألا وهو نظام التعاقد الشرعي الشعبي.واقول لاشباه الأساتذة عودوا لاقسامكم وباشروا عملكم وابينوا على علو كعبكم إن اردتم الاستمرار في الوظيفة والا فالعزل المشروع في انتظاركم
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0
11 - مراد الأحد 07 أبريل 2019 - 23:18
لو سبق موجة التعاقد حذف جميع الامتيازات التي تعطى للبرلمانيين والوزراء والقياد ومحاسبة كبار المسيرين واعفاء ابناءهم من الوظاءف والمشاريع والمنح
حينها يكون التعاقد مقبولا
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0
12 - بنسودة الأحد 07 أبريل 2019 - 23:18
النصر قريب، وعما قريب سيعرف المشكل طريقه للحل.. فالدولة تلعب أخر أوراقها. ولم يعد لها حل سوى إدماج الأساتذة. وهي تبحث فقط عن الصيغة التي يتم بها الإدماج.
أما الإدماج فهو واقع فرض نفسه على الوزارة بسبب الحراك الأستاذي التلقائي.
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0
13 - ابو انس ج- الأحد 07 أبريل 2019 - 23:20
هناك جرأة كبيرة على مقومات العشب المغربي من طرف فئة قليلة لا تربطها بالمغاربة اية رابطة قيمية و لا دينية و لا لغوية و لا مصلحية و لا ارضية...فئة تعيش في عالم اخر غير المغرب بحجره و انسانه و تاريخه و ذاكرته...يتم قمع اية حركة سلمية بسيطة تطالب بحق بسيط و منهم الاساتذة و منذ 10 سنوات و مظهر تعنيف الاساتذة بفئاتهم في الشوارع و اسالة دماءهم صار شيئا عاديا لا يهز ساكنة البلد...اللغة العربية و الاساتذ و الاسلام و التعليم و الصحة و الموظف اصبح الحائط القصير الذي يمكن تجازوه و قهره و ضربه و تجويعه و التنكيل به...بخلاف ذلك يتم التسامح و تناسي نهب الثروات المغربية و سرقة صناديق التقاعد و التنمية القروية و المحروقات و الصيد في اعالي البحار و الفوسفاط و المعادن الاخرى الخ الخ...مكاتب الكهرباء و الماء و السكك و المقاصة الخ اين هي؟ اين القضاء؟ القضاء مسلط على الصحفيين و البسطاء من الشعب..و للتضليل يجرون بعض المستشارين من جماعات هامشية فقيرة و يتجاهلون الجماعات الغنية الكبرى الخ الخ
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14 - متضرر الأحد 07 أبريل 2019 - 23:22
أنا لا أجد عملا أعيل به أسرتي و لن أسامح المسؤولين لانهم لا يعملون على راحة المواطن وحفظ كرامته.أنتم أيها الأساتذة على الأقل تجدون عملا يقيكم مذلة السؤال و مرارة الفقر المذقع. أنشروا جزاكم الله .
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15 - مغربية الأحد 07 أبريل 2019 - 23:22
الحكومة الضعيفة التي تتوعد بالطرد وتعجز عن التنفيذ تستحق ان يفعل بها اكثر من ذلك
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16 - أستاد متعاقد و الحمد لله الأحد 07 أبريل 2019 - 23:23
سؤالي لمادا قبلتم شروط العقد . و لمادا قبلتم جميع البنود ...تم لمادا دخلتم الى التدريس و بعدها بدأتم في الاحتجاج و المراوغة و ممارسة النفاق . اعتقد ان تستقيلوا . و تقبلوا على القطاع الخاص بأجر زهيد و ساعات عمل كبيرة ...و بدون امتيازات .....احمدوا الله على انقادكم من البطالة .
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17 - مهتم الأحد 07 أبريل 2019 - 23:23
سبق ٱن قلت مرارا عبر هذا المنبر ٱن هؤلاء الاساتذة تنتمي لجيل لا يعترف بٱي قانون يقصيهم.و هذا نلمسه في قضايا كثيرة نعيشها يوميا.إنها لغة المغاربة اليوم.المستقبل سيكون صعبا جدا على الحكومات المقبلة.على المسؤولين الحاليين و القادمين ٱن يعرفوا ٱن ما هو آت غاية في الصعوبة،فإن لم يتداركوا الفجوة الموجودة حاليا بينهم و بين شباب اليوم،فستكون هناك قطيعة تامة، آنذاك يكون قد فات الاوان.الوزراء يكذبون و لا يشعرون بٱي ذنب،مصيبة.لن يعودوا و لا يجب ٱن يعودوا،تكذبون عليهم،لا بل تصرحون بما هو غير قانوني،يجب ٱن تحاكموا،نعم يجب ٱن يقاضيكم هؤلاء الاساتذة،هذا و دوليا أن تطلب الامر ذلك.
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18 - ولد الشعب الأحد 07 أبريل 2019 - 23:24
سؤال موجه للحكومة. لمدا لا يتم ترسيم هولاء الاساتدة مع الدولة بدلا الأكاديميات مادامت هده الأخيرة تحصل على تمويلها من الدولة؟ما الفرق أن ياخد هولاء الاساتدة رواتبهم مباشرة من الدولة.وبين أن يأخذها بواسطة الاكاديمية؟الجواب هو مربط الفرس وهو النية السيئة للدولة تجاه أبناء الشعب.
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19 - Freethinker الأحد 07 أبريل 2019 - 23:25
أرجو ان يسارع الوزير الى طرد هؤلاء لان هذه فعلا "دسارة" تجاوزت كل الحدود!!!
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20 - معلم فرعية شتوكة الأحد 07 أبريل 2019 - 23:26
مجموعة من الغشاشة و النقالة و الكسالى عملت فيهم الدولة خير ووظفتهم مع الاكاديميات فبدأو في عمل الديماغوجية و الحربائية ...اكترهم لا يستحقون مهنة التدريس لانهم مجرد شيئ أجوف ...شهادة لله.
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21 - شملال الأحد 07 أبريل 2019 - 23:28
جيش من العاطلين ثم توظيفهم وبعد تمردو كيف تقببلون بنظام التعاقد ثم تسعون لنسفه يجب فصل وطرد كل من لم يلتحق بعمله وفتح باب الترشح في وجه الراغبين . فهناك من يقبل بالتعاقد
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22 - القادري الأحد 07 أبريل 2019 - 23:28
إن لم يفهموا أن التوظيف على المستوى الجهوى يعتبر مدخلا معقولا للإصلاح بل وكذلك التوظيف بالتعاقد فإن هؤلاء الاشخاص أنانيون وانتهازيون ولايريدون أي إصلاح وبالتالي فهم غير مؤهلون للقيام بتربية الاجيال، لكن من جهة أخرى يجب أن ينسحب هذا الاصلاح على كل القطاعات العمومية إذ لا يعقل أن يكون لدينا فئتين من الموظفين فهذا حيف غير مقبول
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23 - اسماعيل الأحد 07 أبريل 2019 - 23:30
الحل سهل الا وهو طرد المنسقين فورا وانذار التابعين وبعد ذلك سوف ترى بام عينك الهرولة نحو الاقسام .لا لابتزاز الدولة نحن في غنى عن ذلك اصلا مجموعة من الاساتذة ذوو التوجه القاعدي والنهجي والعدلي هم من يحرضون على الفوضى وما تبقى لا يعرف انه اصبح استاذا حقا .
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24 - محمد بنسعيد الأحد 07 أبريل 2019 - 23:30
أحمد الله اني ساغادر هذه المهنة الشريفة والتي اعطتني الكثير واعطيتها الكثير واتيتها عن حب في نبل رسالتها قبل ان إجمالي اشباه الأساتذة هؤلاء الذين مازالوا يعتبرون أنفسهم في المدرجات والتي ابتعد عنها الكثير منهم منذ زمن طويل و مازالوا بجنون الاضرابات ولو تحققت مطالبهم .إن تعليم التلاميذ وتدريسهم مسؤولية كبيرة وكبيرة جدا وقد ابنتم عن عدم تقدير هذه المسؤولية وانتم لم تبداوا حتى مشواركم المهني فمابال ما هو آب من الايام كان الله في عون الوزارة معكم وفي عون التلاميذ فلدان اكباد الوطن منكم هذا إذا كانت لاغلبكم القدرة على التدريس بضوابطه.لا حول ولا قوة إلا بالله
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25 - مفتش تربوي متقاعد الأحد 07 أبريل 2019 - 23:30
شهادة لله و للتاريخ و للوطن ...معظم المتعاقدين حتى لا اعمم لا يستحقون شرف التعليم لان فاقد الشيئ لا يعطيه ...شباب يرتكب اخطاء لغوية املائية . لا تربية و لا تكوين و لا بيداغوجيا . الغش و الشفوي يعجبونك في المظاهرات ....صراحة لو كنت مكان امزازي لعملت سياسة البقاء للاجدر و المجد و النوابغ .. اما الكسالى و الغشاشة فليدهبوا الى البناء و كنس الطرقات . و شكرا لمن لهم ضمير
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26 - المغرب هاته اللحظة الأحد 07 أبريل 2019 - 23:30
يتبين أن هؤلاء المتعاقدين لا تهمهم سوى مصلحتهم الفئوية الانتهازية الضيقة و مدى قصر نظرهم و انغلاقهم و انسداد أفقهم الإحتجاجي و إحساسهم الأكيد بوصول ما سمي بنضالاتهم إلى نفق مظلم و حائط مسدود المآلات و أن احتجاجاتهم هي من أجل الإحتجاج فقط لإرباك الموسم الدراسي وهدر الزمن التعليمي والمدرسي للآلاف من  الناشئة التعليمية المغربية بسبب إختراق و ركوب جهات سياسوية و نقابوية معروفة بحربائيتها و فوضويتها و انتهازيتها و ابتزازها ...
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27 - مغربي بأمريكا الأحد 07 أبريل 2019 - 23:32
رداءة و تخلف التعليم المغربي ستزيد مع توظيف الكسالى .
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28 - ابن حيون الأحد 07 أبريل 2019 - 23:34
انا مع تعليق الاستاذة المتعاقدة الرسمي مر بتكوينات جد صعبة بما فيها المباراة القاسية المتعاقدون دخلوا بما يسمى الواطساب فاغلبهم لايعرفون الواو من الزرواطة وكنت في الحراسة اخواني كلهم ينقلون عبر الواطساب
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29 - أبوبكر الأحد 07 أبريل 2019 - 23:35
نعم للمساوات المادية.لا لخرق بنود الاتفاق.ثم اذا كان لابد من التظاهر فعليكم ان تأخذو مصلحة التربية والتعليم بعين الاعتبار. مثلا ان يخرج نصف العدد للتظاهر على ان يبقى النصف الآخر داخل الأقسام ليقوم بمهمته ومهمة زملاءه المتظاهرين بتصرف وبتناوب..عندها ينظر الى امركم بجدية اكثر ...وفقكم الله
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30 - saad الأحد 07 أبريل 2019 - 23:36
ليس هناك تعاقد مفروض هؤلاء حين كانوا يعانون البطالة قبلوا بشروط التوظيف على الدولة أن تصون هيبتها وان تنفذ بنود التعاقد و بالتالى وجب وضع المتخلين منهم عن العمل تحت الالتزام والمضي قدما في العقوبات الواجب اتخاذها في حقهم ثم أن الالتجاء إلي التعاقد مع الأساتذة المتقاعدين احسن علي الاقل هناك عامل التجربة الطويلة و التكوين .
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