24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|8
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:34
|07:03
|13:34
|17:06
|19:57
|21:14
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الزفزافي يدعو إلى "ثورة ثقافية" في رسالة إلى "الحركة الأمازيغية"
- مدرسة 1337 بخريبكة
- حملة بيئية لجمع وإتلاف الأكياس البلاستيكية بتنغير
- اختيار لغة التدريس.. غبار على أعين المغاربة
- المخدرات تجر سائق طاكسي وشريكته إلى العدالة
الزفزافي يدعو إلى "ثورة ثقافية" في رسالة إلى "الحركة الأمازيغية" (5.00)
سائقون بالبيضاء يشْكون البطالة بسبب شركات "التطبيقات الذكية" (5.00)
- الجيش المغربي يُطلق أضخم مناورة عسكرية قرب الحدود الجزائرية - (148)
- أخنوش ينتقدُ انقلاب "العدالة والتنمية" عن التوافق حول لغات التدريس - (110)
- الزفزافي يدعو إلى "ثورة ثقافية" في رسالة إلى "الحركة الأمازيغية" - (102)
- "الأحرار" يتواصلون مع ساكنة جماعة إمينتليت - (97)
- سائقون بالبيضاء يشْكون البطالة بسبب شركات "التطبيقات الذكية" - (79)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
والد الزفزافي: القمع لا يصنع هيبة الدولة .. والحسيمة مدينة مقدسة
طالب أحمد الزفزافي، والد ناصر الزفزافي، بإطلاق سراح ابنه وجميع المعتقلين، ووقف المتابعات القضائية، مشيرا إلى أن الدولة عليها أن تفتخر بالمعتقلين عوض سجنهم وتعذيبهم.
الزفزافي الذي كان يتحدث عبر "الفايسبوك"، اعتبر أن المسؤولين قادرون على إيجاد حل للملف الذي أسماه "المعضلة"، وقال: "أنتم قادرون على إيجاد حل في 24 ساعة".
وأضاف والد "أيقونة حراك الريف" ناصر الزفزافي: "في رأيي، مشكل الريف يجب أن يحل بسرعة، ولا تظنوا أن نيتي سيئة، أرجوكم ابحثوا عن حل لهذه المعضلة لنستريح جميعا، ولا تتشبثوا بـ"هيبة الدولة"، اشرحوا لنا ما معنى هذه الكلمة. أنتم من خلقتم الوضعية الحالية وعليكم حلها".
واعتبر الزفزافي الأب، الذي كان يتحدث وخلفه صور لابنه ناصر ولعبد الكريم الخطابي، أن "هيبة الدولة لا تكمن في القمع، ولا في التعذيب الذي تعرض له ناصر ورفاقه بالسجون".
وطالب أحمد الزفزافي باقي عائلات المعتقلين بالخروج إلى العلن والمطالبة بإطلاق سراح أبنائها. كما طالب برفع الحصار عن الحسيمة، التي اعتبرها "مدينة مقدّسة أريقت على تخوم جبالها دماء الأشاوس الذين صنعوا التاريخ"، قبل أن يضيف "أطلقوا سراحها واتركونا نعيش بقية عمرنا. تريدون قتلنا قبل القضاء والقدر".
واسترسل أحمد الزفزافي قائلا: "هرمنا ونحن على مشارف القبر، ولكن عليكم البحث عن حلول مع هذا الجيل الصاعد إذا كنتم تريدون مصلحة الوطن. أطلقوا سراحهم بشكل مستعجل".
واستنكر والد ناصر الزفزافي كون الهيئة الناظرة في الملف لم تستمع حتى إلى الشهود وتسجيلات سمعية وأشرطة في صالح المتهمين، مضيفا أن الأحكام عللت فقط بملخصات محاضر الشرطة القضائية.
وكانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أيدت، مساء الجمعة، الأحكام الابتدائية التي قضت بالسجن عشرين عاما في حق الزفزافي وثلاثة معتقلين، بعد إدانتهم بتهم عدّة، فيما تراوحت بقية الأحكام بين عام واحد و15 عاماً.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (21)
حفظ الله المغرب .
يرفضون الاستعمار و يحنون اليه "الاسباني"
يرفضون التصويت و يحاسبون المنتخبين
يرفضون الدولة و يريدون ان تهتم بيهم
يرفضون الخكومة و يريدون التحاور معاها
يرفضون الملكية و ييتنجدون بها
يرفضون ان ينعتوا بالانفصاليين و يحملون راية جمهورية الريف
يرفضون رؤوس الاموال الخاصة و يطالبون بالاستتمار
يرفضون الراية المغربية و يلجاؤون الى تضامن المغاربة معهم.
يرفضون مايريدون و يريدون مايرفضون.
يهجمون على المساجد و يضربون رجال الشرطة و ينعتون عموم الشعب بالعروبي مع العلم العربية منزلة بالقران من عند الخالق سبحانه.
نحن في امس الحاجة الى دولة الحق و القانون و المساواة انظرو الى جيراننا في الشرق الكل متضامن لا فرق بين قبايلي او شاوي اة من غرداية كلهم يحملون اعلامهم الوطنية موحدة دون نعرة او نزعة عرقية اكل الدهر عليها و شرب.
الآن الأحكام صدرت والموضوع طٌوي بلا رجعة..
حياتنا لن تقف عند المسجون الزفزافي؛ والذي لازال يبين عن حقده للغة البلد وعلم البلد وطالب بثورة الأمازيغية..
على العموم الآن وجب المرور لأشياء أخرى رُفع القلم وانتهى...
المشكل أن المغاربة ليسوا على قلب رجل واحد ، و الكل يشكك في وطنية الآخر.
المهم، ملي تطيح البقرة كيكثروا الجناوة
رفضوا الدفاع عن أنفسهم وقاطعوا جلسات المحكمة في الإستئناف وبذلك يكونوا قد أقروا بجرائمهم.
نحن المغاربة من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب لا فرق بين مددنا ومن أراد أن يدس التفرقة بين المغاربة فهولندا وحزب بوديمس أولى به
لم يعد المغاربة ينخدعون بالكلام المنمق
هل المطالب ظهرت لكم حتى وقعت حادثة المرحوم فكري بل تم استغلالها فمن انتم عندما رفضت الحوار مع مسؤولين
.Marrakech, fes, case, Rabat, taroudante, Tanger, Meknes....sont tous des villes saintes.
Nous pensons que toutes les villes marocaines sont saintes....
Votre petit garçon n'a meme pas le baccalaureat, il se croit un Che Gevara ou Mao tsitong....hahahahaha
من يزرع الشوك يحصد الجراح...ونخوة الريفيين لا تكسر ابدا..والسلام
انا شخصيا كنت داااائما مساندا للزفزافي ورفاقه في كل طلباتهم و كنت ولازلت اطالب باطلاق سراحهم...ليس لأنهم ابرياء تماما من اعمال العنف ولكن لأن وسائل معالجة الملف كانت سيئة والدولة ارتكبت سيل من الاخطاء منذ البداية...
ولكن في الجهة الاخرى انا ضد هذا الشخص والد ناصر الزفزافي...شخص للأسف لا يرقى ان يكون ابا...راح يبيع شهرة ابنه بالتفاهات و لم يستفد شيئا الا السياحة في اوروبا...ظل ينفخ في ابنه و اصدقائه حتى جابو 20/20...
الاب يجب ان يكون حكيما و رزينا...لو قارنا بين احاديث ناصر و ابوه لظننا ان الكبير العاقل هو ناصر و ان ابوق طفل غر مراهق يتبع اي عرس بالتصفيق دون ان يدرك لماذا يصفق حتى...
الاعتراف بالخطأ فضيلة...ناصر ورفاقه و غيرهم اخطاؤا و الدولة اخطأت...ولا يجب تغطية الشمس بالغربال...
انا كنت في الحسيمة بعد القاء القبض على الزفزافي وسمعت اناس حسيميين يشكرون الله للقبض على الزفزافي...وقالوا اشياء سيئة على الزفزافي و رفاقه و الحراك...
احمدى الله ان المحكمة لم تحكم عليه بالإعدام