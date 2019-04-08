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الرئيسية | مجتمع | والد الزفزافي: القمع لا يصنع هيبة الدولة .. والحسيمة مدينة مقدسة

والد الزفزافي: القمع لا يصنع هيبة الدولة .. والحسيمة مدينة مقدسة

والد الزفزافي: القمع لا يصنع هيبة الدولة .. والحسيمة مدينة مقدسة
هسبريس من الرباط
الاثنين 08 أبريل 2019 - 00:00

طالب أحمد الزفزافي، والد ناصر الزفزافي، بإطلاق سراح ابنه وجميع المعتقلين، ووقف المتابعات القضائية، مشيرا إلى أن الدولة عليها أن تفتخر بالمعتقلين عوض سجنهم وتعذيبهم.

الزفزافي الذي كان يتحدث عبر "الفايسبوك"، اعتبر أن المسؤولين قادرون على إيجاد حل للملف الذي أسماه "المعضلة"، وقال: "أنتم قادرون على إيجاد حل في 24 ساعة".

وأضاف والد "أيقونة حراك الريف" ناصر الزفزافي: "في رأيي، مشكل الريف يجب أن يحل بسرعة، ولا تظنوا أن نيتي سيئة، أرجوكم ابحثوا عن حل لهذه المعضلة لنستريح جميعا، ولا تتشبثوا بـ"هيبة الدولة"، اشرحوا لنا ما معنى هذه الكلمة. أنتم من خلقتم الوضعية الحالية وعليكم حلها".

واعتبر الزفزافي الأب، الذي كان يتحدث وخلفه صور لابنه ناصر ولعبد الكريم الخطابي، أن "هيبة الدولة لا تكمن في القمع، ولا في التعذيب الذي تعرض له ناصر ورفاقه بالسجون".

وطالب أحمد الزفزافي باقي عائلات المعتقلين بالخروج إلى العلن والمطالبة بإطلاق سراح أبنائها. كما طالب برفع الحصار عن الحسيمة، التي اعتبرها "مدينة مقدّسة أريقت على تخوم جبالها دماء الأشاوس الذين صنعوا التاريخ"، قبل أن يضيف "أطلقوا سراحها واتركونا نعيش بقية عمرنا. تريدون قتلنا قبل القضاء والقدر".

واسترسل أحمد الزفزافي قائلا: "هرمنا ونحن على مشارف القبر، ولكن عليكم البحث عن حلول مع هذا الجيل الصاعد إذا كنتم تريدون مصلحة الوطن. أطلقوا سراحهم بشكل مستعجل".

واستنكر والد ناصر الزفزافي كون الهيئة الناظرة في الملف لم تستمع حتى إلى الشهود وتسجيلات سمعية وأشرطة في صالح المتهمين، مضيفا أن الأحكام عللت فقط بملخصات محاضر الشرطة القضائية.

وكانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أيدت، مساء الجمعة، الأحكام الابتدائية التي قضت بالسجن عشرين عاما في حق الزفزافي وثلاثة معتقلين، بعد إدانتهم بتهم عدّة، فيما تراوحت بقية الأحكام بين عام واحد و15 عاماً.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - ريفي الاثنين 08 أبريل 2019 - 00:09
بصراحة كان الحكم مخفف ،كانوا يستحقون عقوبات رادعة لتهورهم بل لتطاولهم على الوطن
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-53
2 - ابن طنجة الاثنين 08 أبريل 2019 - 00:10
عندما طالب الشرفاء الاحرار في الحسيمة الزفزافي ومن معه بجامعة ومستشفى بمدينتهم زج بهم في السجن أما المجرمين الحقيقين أباطرة المخدرات في الريف والشمال عموما لا تعتقلهم الدولة!!
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22
3 - قنيطري .... الاثنين 08 أبريل 2019 - 00:14
الزفزافي فقط طالب ببناء مستشفى و تشييد مدارس و محاربة الفساد و التوزيع العادل للثروات ... هذا و فقط و كان جزائه التعذيب و السجن الطويل الأمد .. الله ياخد الحق في كل مسؤول ..
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30
4 - أ يت السجعي الاثنين 08 أبريل 2019 - 00:15
السيد الزفزافي الأب عليك الاعتراف بأن ابنك قد تطاول على الدولة وعلى القوات العمومية وعلى المؤسسات وعلى المسجد وعلى المغاربة أنفسهم وأنه استهتر بوضعه كمعتقل و استهتر بالمحكمة نفسها حينما رفض المثول أمامها كما أنه لا يزال يرسل الرسائل من وراء القضبان وهي رسائل تعبر عن تعنته وتماديه في طريق تحدي الدولة ومؤسساتها ونحن ندعوكم إلى أن تتواضعوا وتطبلوا العفو من من خوله الدستور حق العفو وترجعون إلى طريق الصواب أما غير ذلك فلا تعولوا على المغاربة أن يتضامنوا معكم.
حفظ الله المغرب .
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-22
5 - mounir الاثنين 08 أبريل 2019 - 00:15
مشكلة المغرب أن القانون لا يخضع له الجميع ولذلك نرى الناس تحتج على الاحكام الصادرة عن القضاء رغم أنها أحكام لا غبار عليها ومعللة لانها ترى بأم عينها مسؤولين وعائلاتهم لا تتخذ في حقهم اجراءات رغم ما يقترفونه من جرائم.سيادة القانون هو الحل واستقلالية القضاء هو الحل للحفاظ على ما تبقى من المغرب
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28
6 - هشام كولميمة الاثنين 08 أبريل 2019 - 00:16
نعم إن القمع لا و لن يحافظ على هيبة الدولة...و لكن،مع احتراماتي للزفزافي الأب:فكل المدن المغربية مقدسة...و ليست الحسيمة وحدها.(المغرب كله مقدس).
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55
7 - مغربي الاثنين 08 أبريل 2019 - 00:21
لقد ابان حراك الريف عن انفصام في الشخصية و سالخصها على النحو التالي:
يرفضون الاستعمار و يحنون اليه "الاسباني"
يرفضون التصويت و يحاسبون المنتخبين
يرفضون الدولة و يريدون ان تهتم بيهم
يرفضون الخكومة و يريدون التحاور معاها
يرفضون الملكية و ييتنجدون بها
يرفضون ان ينعتوا بالانفصاليين و يحملون راية جمهورية الريف
يرفضون رؤوس الاموال الخاصة و يطالبون بالاستتمار
يرفضون الراية المغربية و يلجاؤون الى تضامن المغاربة معهم.
يرفضون مايريدون و يريدون مايرفضون.
يهجمون على المساجد و يضربون رجال الشرطة و ينعتون عموم الشعب بالعروبي مع العلم العربية منزلة بالقران من عند الخالق سبحانه.
نحن في امس الحاجة الى دولة الحق و القانون و المساواة انظرو الى جيراننا في الشرق الكل متضامن لا فرق بين قبايلي او شاوي اة من غرداية كلهم يحملون اعلامهم الوطنية موحدة دون نعرة او نزعة عرقية اكل الدهر عليها و شرب.
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32
8 - Morocco الاثنين 08 أبريل 2019 - 00:22
الأحكام عادلة ومخففة جدا ، وقد كان حضور وفود من الخارج الذي تتباهى وتستقوى بهم على بلدك ،
الآن الأحكام صدرت والموضوع طٌوي بلا رجعة..
حياتنا لن تقف عند المسجون الزفزافي؛ والذي لازال يبين عن حقده للغة البلد وعلم البلد وطالب بثورة الأمازيغية..
على العموم الآن وجب المرور لأشياء أخرى رُفع القلم وانتهى...
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4
9 - Adam الاثنين 08 أبريل 2019 - 00:23
عندما يطالب شخص بالعيش الكريم و العداله الاجتماعيه من واجب جميع المغاربه التضامن معه ولكن عندما يطالب بتقسيم هدا الوطن فلا يجوز حتى الاستماع اليه وشكرا
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18
10 - إيكو الاثنين 08 أبريل 2019 - 00:24
أريد أن أعرف ما هي تهمتهم؟؟؟
المشكل أن المغاربة ليسوا على قلب رجل واحد ، و الكل يشكك في وطنية الآخر.
المهم، ملي تطيح البقرة كيكثروا الجناوة
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-6
11 - نبيل الاثنين 08 أبريل 2019 - 00:25
زفزافي وجماعته ارتكبوا أخطاء جسيمة في حق الحسيمة.

رفضوا الدفاع عن أنفسهم وقاطعوا جلسات المحكمة في الإستئناف وبذلك يكونوا قد أقروا بجرائمهم.
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8
12 - abdellah 44 الاثنين 08 أبريل 2019 - 00:27
معلومة جديدة ان يعرف المغاربة ان الحسيمة مدينة مقدسة ستشد لها الركاب
نحن المغاربة من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب لا فرق بين مددنا ومن أراد أن يدس التفرقة بين المغاربة فهولندا وحزب بوديمس أولى به
لم يعد المغاربة ينخدعون بالكلام المنمق
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26
13 - خالد الاثنين 08 أبريل 2019 - 00:35
الآلاف من السجناء في المغرب و لمادا التركيز على الزفزافي و مند سنوات و المعتقلون يمضون فترة السجن بعيدين عن مدنهم و ليس حتى الآن و على اب الزفزافي أن يتساءل لمادا تم تخفيف العقوبة عن سجناء جرادة أو آخرون بالعفو لأن التخفيف عنده شروط في العالم اما من راسو قاصح فسيمضي مدة العقوبة كلها اما نحن لا نركع فمن طلب منكم دلك و نحن الأحرار فالكمال لله عز و جل و الغرور و العصبية لا تنفع
هل المطالب ظهرت لكم حتى وقعت حادثة المرحوم فكري بل تم استغلالها فمن انتم عندما رفضت الحوار مع مسؤولين
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0
14 - Lies talk but the truth walks الاثنين 08 أبريل 2019 - 00:36
Pourquoi al hoceima est une ville sainte Mr. Pere Zefzafi....??
.Marrakech, fes, case, Rabat, taroudante, Tanger, Meknes....sont tous des villes saintes.
Nous pensons que toutes les villes marocaines sont saintes....
Votre petit garçon n'a meme pas le baccalaureat, il se croit un Che Gevara ou Mao tsitong....hahahahaha
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8
15 - معطلاوي الاثنين 08 أبريل 2019 - 00:37
لو اعترف الاب بالحقيقة كما يجب لعفية عن ابنه ولاكن بتطاوله عل السلطة يزيد الطين بلة ولربما زج به حتى هو
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-3
16 - baba الاثنين 08 أبريل 2019 - 00:38
كل حفنة رمل او تراب مقدسة في هدا البلد وزدها العلم الوطني هو كدلك مقدس لا تلك الراية التي يرفعها إبنك ودافعيه الى الهاوية.
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3
17 - لوسيور الاثنين 08 أبريل 2019 - 00:40
ما ذا بعد...هيبة الدولة اي الخوف من الدولة ...بعبع الدولة...يوما بعد يوم تزداد الكراهية..لقد أوغروا صدورنا بالكراهية والمقت....كالبوا بمطالب اجتماعية فسجنوا لإخافة بقية القطيع..ولكن إقبالا ستكون مطالبهم سياسية وهم اقرب الى اسبانيا واروبا
من يزرع الشوك يحصد الجراح...ونخوة الريفيين لا تكسر ابدا..والسلام
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1
18 - mosi. الاثنين 08 أبريل 2019 - 00:42
كل من يقزم الوطن في قرية او مدينة او منطقة او عشيرة او عرق فهو ليس قاصرا فكريا فقط بل اخرق لا يستحق الرد...
انا شخصيا كنت داااائما مساندا للزفزافي ورفاقه في كل طلباتهم و كنت ولازلت اطالب باطلاق سراحهم...ليس لأنهم ابرياء تماما من اعمال العنف ولكن لأن وسائل معالجة الملف كانت سيئة والدولة ارتكبت سيل من الاخطاء منذ البداية...
ولكن في الجهة الاخرى انا ضد هذا الشخص والد ناصر الزفزافي...شخص للأسف لا يرقى ان يكون ابا...راح يبيع شهرة ابنه بالتفاهات و لم يستفد شيئا الا السياحة في اوروبا...ظل ينفخ في ابنه و اصدقائه حتى جابو 20/20...
الاب يجب ان يكون حكيما و رزينا...لو قارنا بين احاديث ناصر و ابوه لظننا ان الكبير العاقل هو ناصر و ان ابوق طفل غر مراهق يتبع اي عرس بالتصفيق دون ان يدرك لماذا يصفق حتى...
الاعتراف بالخطأ فضيلة...ناصر ورفاقه و غيرهم اخطاؤا و الدولة اخطأت...ولا يجب تغطية الشمس بالغربال...
انا كنت في الحسيمة بعد القاء القبض على الزفزافي وسمعت اناس حسيميين يشكرون الله للقبض على الزفزافي...وقالوا اشياء سيئة على الزفزافي و رفاقه و الحراك...
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2
19 - ملاحظ الاثنين 08 أبريل 2019 - 00:50
من هو هذا الزفزافي و ابنه ، ماذا فعل ابنك حتى يكون من خيرة الشباب ،
احمدى الله ان المحكمة لم تحكم عليه بالإعدام
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0
20 - Freethinker الاثنين 08 أبريل 2019 - 00:56
عاش المغرب المقدس ولا عاش من خانه!!!!
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0
21 - مهاجر الاثنين 08 أبريل 2019 - 00:58
المغرب كله مقدس من صغيره حتى كبيره وباركا من زرع الفتنة والتفرقة ولنتحد جميعا لمحاربة الفساد والمفسدين لتيسرقوا أموال الشعب وليس الريف لوحده ...
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3
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