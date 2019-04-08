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الرئيسية | مجتمع | الملك محمد السادس ينادي بإعطاء الرعاية الصحية الأولية لكلّ المغاربة

الملك محمد السادس ينادي بإعطاء الرعاية الصحية الأولية لكلّ المغاربة

الملك محمد السادس ينادي بإعطاء الرعاية الصحية الأولية لكلّ المغاربة
هسبريس - محمد الراجي
الاثنين 08 أبريل 2019 - 12:00

وجّه الملك محمد السادس الحكومة إلى الإسراع بإصدار النصوص التشريعية والتنظيمية والتطبيقية الخاصة بإصلاح الرعاية الصحية الأوّلية، ومواصلة توسيع التأمين الإجباري على المرض، وذلك في رسالة وجهها الى المشاركين في حفل تخليد اليوم العالمي للصحة، الذي ارتأت منظمة الصحة العالمية تنظيمه بشراكة مع وزارة الصحة المغربية هذه السنة في العاصمة الرباط.

وقال الملك محمد السادس إن تسريع الحكومة بإصدار النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالرعاية الصحية وتوسيع التأمين الإجباري عن المرض سيتيح تعزيز الولوج إلى خدمات صحية عن قرب، ذات جودة عالية، وبكلفة معقولة، كما سيتيح إعطاء مسؤولية أكبر للمستوى الترابي، في إطار الجهوية الموسعة واللاتمركز الإداري.

وأكد الملك محمد السادس في رسالته الموجهة إلى للمشاركين في حفل تخليد اليوم العالمي للصحة، المنظم هذه السنة تخت شعار "الرعاية الصحية الأولية: الطريق نحو التغطية الصحية الشاملة"، أنه ما فتئ يولي بمنظومة الحماية الاجتماعية عموما، وبصحة المواطنين والمواطنات على وجه الخصوص.

كما أكد الأهمية البالغة التي تكتسيها خدمات الرعاية الصحية الأساسية بصفة عامة، لكونها نهجا يشمل كل مكونات المجتمع ويتمحور حول احتياجات وأولويات الأفراد والأسر والمجتمعات، ويهتم بصحتهم، بجوانبها البدنية والنفسية والاجتماعية الشاملة والمترابطة، إرشادا ووقاية وعلاجا وإعادة تأهيل.

وأشار الملك محمد السادس إلى أن الرعاية الصحية الأولية ترتكز على الالتزام بالعدالة الاجتماعية والمساواة في الولوج إلى الخدمات الصحية، وعلى الاعتراف بالحق الأساسي في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة، كما ورد في المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكما نص على ذلك دستور منظمة الصحة العالمية.

الملك محمد السادس قال إن توفير الموارد المالية والبشرية الصحية الملائمة ضروري لتوفير الرعاية الصحية الأولية، لكن، يضيف الملك، "من الواجب التعامل بمنهجية مع المحددات الأوسع للصحة، بما في ذلك العوامل الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والسلوكية".

واستطرد الملك في رسالته أن التعامل بمنهجية مع المحددات الأوسع للصحة يقتضي بلورة وإقرار سياسات وإجراءات قطاعية وبين قطاعية، تأخذ بعين الاعتبار العوامل المذكورة مجتمعة، في إطار المسؤولية المشتركة بين كافة المتدخلين في الشأن الصحي، التي تملي عليهم جميعا تضافر الجهود، وترشيد الموارد.

وشدد الملك في رسالته على عزم المغرب على تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، قائلا إن تحقيق التغطية الشاملة ليس أمرا بعيد المنال، كما أنه ليس حكرا على الدول المتقدمة، مضيفا أن تجارب عديدة أظهرت، وبشكل ملموس، أنه يمكن بلوغ هذا الهدف كيفما كان مستوى نمو الدول.

الوفاء بهذا لالتزام، يضيف الملك، يتطلب توافر بعض الشروط الأساسية في النظام الصحي، من بينها نهج سياسية دوائية بناءة تروم توفير الأدوية الأساسية، التي تعتمد عليها البرامج الصحية العمومية ذات الأولوية، وتشجيع التصنيع المحلي للأدوية الجنيسة، والمستلزمات الطبية ذات الجودة، من أجل تحقيق السيادة الدوائية.

علاقة بذلك، دعا الملك محمد السادس إلى تعزيز الحماية المالية للأفراد والأسر لتحقيق سياسة دوائية فعالة، حتى لا يضطر المواطنون، لا سيما ذوو الدخل المحدود، إلى تسديد معظم تكاليف علاجاتهم من مواردهم الذاتية.

وأكد الملك أن التغطية الصحية الشاملة ليست رهينة التمويل فقط، ولا تقتصر على مجهودات قطاع الصحة وحده، بل يجب اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الكفيلة بضمان المساواة والإنصاف في الولوج إلى الخدمات الصحية، وتحقيق التنمية المستدامة، والإدماج والتماسك الاجتماعيين.

وبخصوص تمويل الرعاية الصحية، قال الملك إنه يتعين اعتماد تمويلات مبتكرة للخدمات التي توفرها، خصوصا في وقت يشهد ارتفاع التكاليف، وتزايد وتيرة شيخوخة السكان، وزيادة الأمراض المزمنة، وتوافر علاجات جديدة ذات تكلفة أكبر، وهو ما يتطلب، يضيف الملك، البحث أولا عن آليات للحد من جوانب هدر التمويل، وضعف الفعالية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (22)

1 - ona الاثنين 08 أبريل 2019 - 12:06
منذ توليه العرش وهو يعطي تعليماته السامية ولا شيء تغير
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85
2 - رضوان الاثنين 08 أبريل 2019 - 12:07
هذا قرار ملكي ابشر جميع المغاربة برعاية صحية سليمة
اللهم حفظ صاحب الجلالة محمد السادس و الأسرة العلوية الشريفة
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-59
3 - المغرب المهمش والمفقر الاثنين 08 أبريل 2019 - 12:09
قطاع الصحة في المغرب صلينا عليه صلاة الجنازة شحال هدي.
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76
4 - توكار ديال فرنسا -ضاحية باريس الاثنين 08 أبريل 2019 - 12:14
شكرا للملك على اهتمامه لكن يبقى السؤال قائم: علاش يتدخل الملك كل مرة في مثل هذه الامور التي يه من اختصاص الحكومة المنتخبة...الشعب انتخب حكومة و الحكومة تبقى مسؤولة امام الشعب فقط..القرارات الملكية لم تنتج عن برنامج انتخابي اختاره الشعب و هي قرارات لا نعرف من يتخدها و لماذا و ما هي الاهداف و لم لم تكن ضمن تعاقد اجتماعي واضح بين من يسير الشأن العام و الشعب الظي يؤذي الضرائب و يعمل و يكدح من اجل ذلك..القرارات الكبرى مصدرها لا نعلمه و يتخدها اناس لا نعرف وجوهم و لا اصولهم و لا سيرتهم الذاتية و في مكاتب و اماكن مغلقة و فيما بينهم و في اوقات لا نعلم شيئا عن سياقاتها عكس الحكومة حيث المداولات و النقاش و الصراع الفكري و الاقناع و الالتزام...نريد قبل اصدار الاوامر و اتخاذ القرارات تجديد العقد الاجتماعي السياسي الدستوري القانوني بين الحاكم الفعلي للبلد و السكان لان المغرب حقا استثناء لان القرارات فيه الاكثر فردية و ذاتية و الاقل وضوحا و مراقبة و نقدا و مناقشة..الشعب هو الذي يقرر و الاخرون هم من ينفد و ليس قلب الاية و عكس الامور..الحكومة و الاحزاب ليس لها وجود حقيقي..اين السياسة؟ لا وجود لها...
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-18
5 - ولد البلاد الاثنين 08 أبريل 2019 - 12:15
لا حياة لمن تنادي،انتهى الكلام
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38
6 - Ahmad الاثنين 08 أبريل 2019 - 12:16
نعم الصحة هي الاولى لكن حان الوقت ان ترفع الدولة يدها عن التعليم والصحة
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-33
7 - الغريب الاثنين 08 أبريل 2019 - 12:16
بل ينبغي أن تعطى الأهمية لتتطبيب في كل مراحله الأولي والنهائي مجانا وبجودة عالية.
الصحة و التعليم للأسف في المغرب لا شيئ.
وهما أساسا مجتمع سليم وقادر على الانتاج.
بارك وتغطيو الشمس بالغربال.
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33
8 - خير ان شاء الله الاثنين 08 أبريل 2019 - 12:17
كلشي ممكن تفائلوا بالخير تجدوه
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-24
9 - Mimo11 الاثنين 08 أبريل 2019 - 12:26
رسالة توجيهية شاملة و متكاملة تضع الأصبع على مكامن الخلل في نظام الرعاية الصحية بالمغرب... لكن هل تستطيع حيتان و أباطرة القطاع الصحي أن تكون في مستوى هذا الخطاب؟؟؟؟ لا أعتقد أن هذا الخطاب سهل الهضم بالنسبة لهم فقد ألفوا التهام الموارد كيفما كانت مصادرها سواءا من الشعب أو من خزينة الدولة... والأهم من ذلك كله هو إصلاح الإدارة بشكل جدري فهي أصل كل الآفات... الإدارة والإدارة ثم الإدارة لا تتوفر على كفاءات منتجة للحلول فقط اجتمع فيها كل من استحلى الوظيفة العمومية من أجل امتيازاتها وذوي المصالح الفردية و العائلية...
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-5
10 - ayoub tourabi الاثنين 08 أبريل 2019 - 12:29
Soyons raisonnables !!Lorsqu’on prive ce département d’un budget conséquent suivant les ordres des banques mondiales personne ne peut rien faire !!
La santé publique et l’école publique n’existent plus en réalité !!
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4
11 - مهجر الاثنين 08 أبريل 2019 - 12:30
تمنينا منك أمير المؤمنين لو انك تعالج مثلنا في المغرب و ليس فرنسا لتقف عند مهزلة المستشفيات المغربية . و ما نعانيه داخل البلاد .
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50
12 - محمد بن احمد108 الاثنين 08 أبريل 2019 - 12:30
الصحة للجميع هي مطلب الشعب و تتمثل فيما يلي :
اولهااحداث مستشفيات ذات تجهيزات عصرية بكل الاقاليم دون تمييز + تعيين الاطباء بكل الاقليم وتوزيعهم حسب التخصصات + توفير الادوية المجانية بالمستشفيات العمومية + تقليص ثمن الادوية التي تعتبر خيالية في المغرب حيث نجد مثلا دواء لمرضى القلب في المغرب ثمنه ازيد من 470 درهم و في دول الجوار لا يصل الى 130 درهم فقط + مراقبة المصحات الخصوصية لمبالغتها في الاثمان + تعويض الاطباء المتقاعدين او المغادرين لوظائفهم.
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20
13 - Hassan الاثنين 08 أبريل 2019 - 12:33
الله ينصر الملك محمد السادس.خص يعرف سيدنا بان المسكين ميمكنش شري الدواء نعطيك مثال دواء tasgna ثمن 33000dh
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-22
14 - kharkhoud الاثنين 08 أبريل 2019 - 12:33
مرة أخرى يتأكد بالملموس أن مبادرات الملك واقتراحاته وأفكاره وتطلعاته بل وحتى أوامره فوق مستوى الحكومة والأحزاب المرتبكة في اتخاذ القرارات وتفعيلها وكأنها مصابة بالهديان السياسي .الله يحفظك لينا أولد الخير ولهلا يخطيك.
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-19
15 - hassia الاثنين 08 أبريل 2019 - 12:42
للملك رؤيا تابتة ,ليس متل الممتلين.النقابيين,الوزراء,المتقفون,الاكادميون,الفقهاء والبرلمانيون الخ.أين هو التضامن,يجب أن يتمتع كل مغربى بتغطية صحية جيدة,عوض التسول للمساعدة فى ليوتوب والجرائد الالكترونية.الطلبة بالعلالى
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-15
16 - Jacky الاثنين 08 أبريل 2019 - 12:43
إصلاح كل من التعليم و الطب يبدأ بتحسين وضعيات المعلم و الطبيب، العامل البشري هو أساس التقدم، القوانين و النصوص لدينا ما يكفي منها. الله يصوب للجميع
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9
17 - marrakech الاثنين 08 أبريل 2019 - 12:43
خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ .

ليست هناك امراة نصف حامل.

الاموال لاتسقط من السماء سيلا, بل تاخذ اولا من جيوب الاغنياء.

كل الاغنياء محتاجون للشعب, والا لغادروا البلاد. والشعب لايطلب غني عن حقه ولايجوز له ان ياخذ منه ماله..

الحاكم كما في القران وليس كلام الاخوان وكما في الغرب والشرق غير القران هو من ياخذ من مال الغني وايصاله للفقير...
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6
18 - aabdi الاثنين 08 أبريل 2019 - 12:43
التعليمات ها هي أو التنفيذ فينا هو لهلا يوصلنا كاع لهاذ المستشفيات ديالكم بقاوا فيهم غير الكزارا أو مصاصين الدماء لا عمومي اما الخصوصي غير موت بلا متوصلهم إلا دخلتي عندهم مشيتي فيها الحمد لله والشكر لله على النعمة والصحة التي أنعم علينا بها بدون مقابل في حين كثير من الناس لا يعرفون قيمتها ولا يشكرون الله اللهم أنعم على المسلمين كافة برحمتك وعافيتك واشفي كل مريض يارب
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8
19 - مغربي الاثنين 08 أبريل 2019 - 12:44
اللهم دم العز و النصر و التمكين و الصحة و السلامة و الافراح و المسرات و التوفيق و التفوق باستمرار على ملكنا المفدى يارب العالمين و كن له ولي و الحافظ و المعين اينما حل و ارتحل الرائد بالجميع المقاييس في الخدمة المغاربة المغرب الاحرار بشتى المجالات دون ملل او كلل و النكران الذات.
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-5
20 - مغربي الاثنين 08 أبريل 2019 - 12:44
ملكي العزيز
لاحياة لمن تنادي , البرلمانيون نيام و غائبون سعيا لربح الصفقات و العقارات
رؤساء المستشفيات ينهبون المزانية التي يرونها غير محدودة
الأطباء لا خبرة و لا حضور في الوقت و لا مبالاة لصحة المريض
الممرضين غير الله استر او صافي موحال واش كاع قاريين هادوك
حتى من الامن في المستشفى موجود فقط من أجل تعنيف المرضى
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-6
21 - مريض الاثنين 08 أبريل 2019 - 12:47
لا نحتاج نصوصا، نحتاج مستشفيات وتجهيزات وكفاءات بشرية على أرض الواقع.
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10
22 - yassine الاثنين 08 أبريل 2019 - 12:50
وأخيرا تصيبون هدفا من الاهداف المتبقية التعليم و العدالة فلنصرف بسخاء على الصحة لأن بنيتها في المغرب لا شئ ستعاد من الاساس ونرجوا من ملك المغرب أنيتكفل بهادا الموضوع ويعطيه إهتماما خاصا وأن لا يتركه في يد صماصرة الصحة بأن هناك لوبيات تعمل لصالح المستشفيات الخاصة التي ستحبط هته المشارع فل يوفك الله يا ملك المغرب
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