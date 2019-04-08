شكايات دولية تدخل الخط في قضية "أساتذة التعاقد"

هسبريس من الرباط

وجه حقوقيون شكايات دولية وأخرى وطنية ضد كل من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والحكومة المغربية، بسبب ما أسموه "الشطط في استعمال السلطة" في قضية الأساتذة المتعاقدين.

ويتعلق الأمر بالرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان التي وضعت شكاية ضد الحكومة المغربية لدى لجنة الخبراء المشتركة بمنظمة العمل الدولية واليونسكو، والتي تتلقى ادعاءات بشأن عدم الالتزام بالتوصيات وبانتهاكات حقوق الأساتذة.

كما توجهت الرابطة بشكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة النقض بالرباط ضد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي على خلفية ما أسمته "شططه في استعمال السلطة والتهديد في حق الأساتذة ومجموعة من المخالفات والجنح القانونية".

وضمن مراسلة توصلت هسبريس بنسخة منها، دعت الرابطة الحكومة المغربية إلى عدم التمييز بين الأساتذة وإلحاق كافة الأساتذة بنظام الوظيفة العمومية، لضمان حق التلاميذ في تعليم عمومي مجاني وجيد.

وحمّلت الرابطة الحكومة المغربية ما أسمته "مسؤولية احتقان الأوضاع والخلل في النظام التعليمي هذه السنة، بقرارتها أحادية الجانب التي من المفروض أن يتم التوافق عليها من خلال الحوار الاجتماعي الذي تتعامل معه الحكومة بمنطق الإملاءات والصراع".

وأوردت المراسلة أن "كلفة السلم الاجتماعي والتعليم العمومي الجيد لا تقدر بثمن، وإن الطريق الأمثل لترشيد النفقات يمر عبر محاسبة الفاسدين والناهبين، وليس عبر التقشف في قطاعات مرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وبالأخص الصحة والتعليم".

وشرحت الرسالة أن الحكومة المغربية ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قد قامتا بـ"خرق واضح للمادتين 45 و46 من توصية منظمة العمل الدولية واليونسكو بشأن أوضاع المدرسين".

وتنص المادة 45 على أن "الاستقرار في الوظيفة والأمن الوظيفي في ممارسة المهنة شرطان جوهريان لمصلحة التعليم والمدرس على السواء، وينبغي كفالتهما عند إجراء تغييرات في النظام المدرسي كله أو في جانب منه"، فيما تنص المادة 46 على أنه "ينبغي أن تتوافر للمدرسين الحماية الكافية ضد الاجراءات التعسفية التي تؤثر في أوضاعهم المهنية أو مستقبلهم المهني".

وذكّرت الرابطة بتوصية منظمة العمل الدولية واليونسكو بشأن أوضاع المدرسين الصادرة عام 1966، التي تضع المعايير الدولية في كل المجالات المرتبطة بالتعليم التي تؤكد على وجوب وجود تعاون وثيق بين السلطات المختصة ومنظمات المدرسين (التنسيقيات نموذجا)، ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال (النقابات)، ومنظمات الأهل (جمعيات الآباء)، والمنظمات الثقافية، ومؤسسات التعليم والبحوث، بغية تحديد السياسة التعليمية وأهدافها بدقة.