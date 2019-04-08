البيجيدي: احتقان اجتماعي واقتصادي يسود الريف

هسبريس من الرباط

قال حزب العدالة والتنمية عبر فرعه في إقليم الحسيمة إن إدانة "شباب حراك الريف"، التي تم تأييدها استئنافياً، "أحكام قاسية وظالمة وتطرح من جديد مدى استقلالية القضاء ونزاهته".

وأشار الفرع الإقليمي للحزب القائد الائتلاف الحكومي، في بلاغ له، إلى أن "مقاربة الدولة لملف حراك الريف كانت مقاربة أمنية بمخرجات قضائية، وهو ما يستوجب البحث عن حل سياسي يفتح آفاقاً جادة لانفراج الوضع في المنطقة، ويستجيب لمطالب وانتظارات الساكنة".

وشدد المصدر على أن "مطالب سكان الريف هي مطالب عادلة ومشروعة، وهي نتيجة سنوات من التهميش والإقصاء، التي تستوجب مقاربة جادة لجبر الضرر الجماعي، تقدم إجابات حقيقية على الفوارق الاجتماعية والهشاشة التي تعيشها مختلف مناطق وجماعات الإقليم".

وجدد المكتب الإقليمي للحزب مطالبه بـ"إطلاق سراح جميع معتقلي حراك الريف، باعتباره الخطوة الأولى لأي مصالحة حقيقية مع المنطقة"، ولفت الانتباه إلى أن "الوضع بإقليم الحسيمة يعرف احتقاناً اجتماعيا ًواختناقاً اقتصادياً، يهدد السلم الاجتماعي بالمنطقة، ويستوجب تدابير مستعجلة وآنية لهذه الأوضاع ومعالجة تبعاتها".

وكانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أكدت، يوم الجمعة من الأسبوع الماضي، كل أحكام الإدانة الصادرة ضد نشطاء حراك الريف، التي تراوحت بين الحبس عاماً واحداً والسجن عشرين عاماً.