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الرئيسية | مجتمع | البيجيدي: احتقان اجتماعي واقتصادي يسود الريف

البيجيدي: احتقان اجتماعي واقتصادي يسود الريف

البيجيدي: احتقان اجتماعي واقتصادي يسود الريف
هسبريس من الرباط
الاثنين 08 أبريل 2019 - 17:05

قال حزب العدالة والتنمية عبر فرعه في إقليم الحسيمة إن إدانة "شباب حراك الريف"، التي تم تأييدها استئنافياً، "أحكام قاسية وظالمة وتطرح من جديد مدى استقلالية القضاء ونزاهته".

وأشار الفرع الإقليمي للحزب القائد الائتلاف الحكومي، في بلاغ له، إلى أن "مقاربة الدولة لملف حراك الريف كانت مقاربة أمنية بمخرجات قضائية، وهو ما يستوجب البحث عن حل سياسي يفتح آفاقاً جادة لانفراج الوضع في المنطقة، ويستجيب لمطالب وانتظارات الساكنة".

وشدد المصدر على أن "مطالب سكان الريف هي مطالب عادلة ومشروعة، وهي نتيجة سنوات من التهميش والإقصاء، التي تستوجب مقاربة جادة لجبر الضرر الجماعي، تقدم إجابات حقيقية على الفوارق الاجتماعية والهشاشة التي تعيشها مختلف مناطق وجماعات الإقليم".

وجدد المكتب الإقليمي للحزب مطالبه بـ"إطلاق سراح جميع معتقلي حراك الريف، باعتباره الخطوة الأولى لأي مصالحة حقيقية مع المنطقة"، ولفت الانتباه إلى أن "الوضع بإقليم الحسيمة يعرف احتقاناً اجتماعيا ًواختناقاً اقتصادياً، يهدد السلم الاجتماعي بالمنطقة، ويستوجب تدابير مستعجلة وآنية لهذه الأوضاع ومعالجة تبعاتها".

وكانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أكدت، يوم الجمعة من الأسبوع الماضي، كل أحكام الإدانة الصادرة ضد نشطاء حراك الريف، التي تراوحت بين الحبس عاماً واحداً والسجن عشرين عاماً.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - فرنسا الاثنين 08 أبريل 2019 - 17:10
يقتلون الميت و يتبعون الجنازة ! حزب المنافقين
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2 - حمزة الاثنين 08 أبريل 2019 - 17:18
مرة نسمع كلام من وزير العدل الرميد يقول أن القضاء مستقل والآن يخرج فرع الحسيمة بكلام عكس ما قيل على لسان قيادي البيجيدي إما أنها حملة سابقة لأوانها لكسب أصوات الريف وإما أن الحزب يعيش عاى تفرقة
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3 - مراقب الاثنين 08 أبريل 2019 - 17:21
مابقيت فاهم والو فهاد البلاد ياك هوما ليحاكمين
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4 - صابر عبد الصبور الاثنين 08 أبريل 2019 - 17:23
هذا الاحتقان من صب عليه الزيت ليزيد اشتعالا هو صنمكم في الجماعة ابن كيران فهل تبراتم من صنيعه ام هي محاولة للعودة إلى المشهد السياسي الحسيمي تهييءا لحملة إنتخابية سابقة لاوانها؟!!!!
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5 - jawad الاثنين 08 أبريل 2019 - 17:25
حزب العدالة و التنمية الى مزبلة التاريخ. الاوضاع في الحسيمة والاحتقان بدء في عهد حكومتكم.
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6 - حاميدو الاثنين 08 أبريل 2019 - 17:26
البيجيدي حصر الاحتقان في منطقة الريف وكأن باقي مناطق المغرب تعيش الرخاء ورغد العيش.الاحتقان يضرب البلاد من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب ومن يشعل هذا الاحتقان هو البيجيدي ولا أحد غير البجيدي.
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7 - ماسينيسا الاثنين 08 أبريل 2019 - 17:30
من جانبنا نطالب إخوتنا في هذا الفرع الإنسحاب من هذا الحزب و مقاطعته كما الدكاكين الأخرى. نحن نعرفكم فردا فردا و نكن لكم احتراما منذ الطفولة و أيام الدراسة الإبتدائية لكن لا نفهم كيف يسمح لكم ضميركم الإنتماء إلى هذا الحزب أو ذاك في مملكة الموز تلك. هذا الحزب كان قادته و لايزالون طرفا في إهانة أهلنا في الريف و المشاركة في تغييبهم عن الساحة. لابد للدولة أن تدفع ثمن كل الجرائم في حق مختطفينا، لا يمكن التغاضي عما اقترفته و تقترفه في حق الريف و أسوده.
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8 - ملاحظ مغربي الاثنين 08 أبريل 2019 - 17:38
احتقان الريف بدء في عهد شيخكم عندما كان رئيسا للحكومة..
مع العلم ان السياسة الظالمة والمجحفة التي اتخدها قادة حزب تجار الدين ضد الطبقة المستضعفة في المغرب هي التي أقهرت سكان الريف، بل وأقهرت كل سكان المغرب..
البجيديين يبيعون القرد ويضحكون على من اشتراه..
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9 - حاميدو الاثنين 08 أبريل 2019 - 17:50
نتوما ماشي حزب العدالة والتنمية نتوما حزب الفتنة والاحتقان....
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