24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|8
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:34
|07:03
|13:34
|17:06
|19:57
|21:14
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مدرسة 1337 بخريبكة
- اختيار لغة التدريس.. غبار على أعين المغاربة
- رفض "الباءات الثلاث" يقلّص حظوظ بن صالح في رئاسة الجزائر
- جنرال متقاعد: المغرب عدوّ الدولة الجزائرية ما بعد مرحلة بوتفليقة
- الصامدون يتأهبون لخلافة ريال مدريد على عرش دوري أبطال أوروبا
جنرال متقاعد: المغرب عدوّ الدولة الجزائرية ما بعد مرحلة بوتفليقة (5.00)
رباح: ترشيد استعمال الطاقة يُخفض خُمس فاتورة الكهرباء بالمغرب (5.00)
- جنرال متقاعد: المغرب عدوّ الدولة الجزائرية ما بعد مرحلة بوتفليقة - (311)
- والد الزفزافي: القمع لا يصنع هيبة الدولة .. والحسيمة مدينة مقدسة - (120)
- "الأحرار" يتواصلون مع ساكنة جماعة إمينتليت - (98)
- الأساتذة المتعاقدون" يرفضون مقترحات أمزازي ويتشبثون بالاحتجاج - (83)
- الجيش الجزائري يشهر الأسلحة الحربية الحيّة قبالة الحدود المغربيّة - (73)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
البيجيدي: احتقان اجتماعي واقتصادي يسود الريف
قال حزب العدالة والتنمية عبر فرعه في إقليم الحسيمة إن إدانة "شباب حراك الريف"، التي تم تأييدها استئنافياً، "أحكام قاسية وظالمة وتطرح من جديد مدى استقلالية القضاء ونزاهته".
وأشار الفرع الإقليمي للحزب القائد الائتلاف الحكومي، في بلاغ له، إلى أن "مقاربة الدولة لملف حراك الريف كانت مقاربة أمنية بمخرجات قضائية، وهو ما يستوجب البحث عن حل سياسي يفتح آفاقاً جادة لانفراج الوضع في المنطقة، ويستجيب لمطالب وانتظارات الساكنة".
وشدد المصدر على أن "مطالب سكان الريف هي مطالب عادلة ومشروعة، وهي نتيجة سنوات من التهميش والإقصاء، التي تستوجب مقاربة جادة لجبر الضرر الجماعي، تقدم إجابات حقيقية على الفوارق الاجتماعية والهشاشة التي تعيشها مختلف مناطق وجماعات الإقليم".
وجدد المكتب الإقليمي للحزب مطالبه بـ"إطلاق سراح جميع معتقلي حراك الريف، باعتباره الخطوة الأولى لأي مصالحة حقيقية مع المنطقة"، ولفت الانتباه إلى أن "الوضع بإقليم الحسيمة يعرف احتقاناً اجتماعيا ًواختناقاً اقتصادياً، يهدد السلم الاجتماعي بالمنطقة، ويستوجب تدابير مستعجلة وآنية لهذه الأوضاع ومعالجة تبعاتها".
وكانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أكدت، يوم الجمعة من الأسبوع الماضي، كل أحكام الإدانة الصادرة ضد نشطاء حراك الريف، التي تراوحت بين الحبس عاماً واحداً والسجن عشرين عاماً.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
مع العلم ان السياسة الظالمة والمجحفة التي اتخدها قادة حزب تجار الدين ضد الطبقة المستضعفة في المغرب هي التي أقهرت سكان الريف، بل وأقهرت كل سكان المغرب..
البجيديين يبيعون القرد ويضحكون على من اشتراه..