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الرئيسية | مجتمع | النقابات تلاقي أمزازي لإسقاط التعاقد ورفض "تسييس لغة التدريس"

النقابات تلاقي أمزازي لإسقاط التعاقد ورفض "تسييس لغة التدريس"

النقابات تلاقي أمزازي لإسقاط التعاقد ورفض "تسييس لغة التدريس"
هسبريس ـ نورالدين إكجان (كاريكاتير: عماد السنوني)
الاثنين 08 أبريل 2019 - 14:00

جولة جديدة من المفاوضات مرتقبة غدا الثلاثاء بين المركزيات النقابية ووزارة التربية الوطنية من أجل وقف النزيف الحاصل على مستوى المؤسسات التعليمية، حيث يدخل إضراب الأساتذة المتعاقدين شهره الثاني، فيما تنفذ النقابات برنامجها التصعيدي بشكل دوري، كما تتواصل مع مختلف التنسيقيات الأخرى التي تختار الرباط مركزا لأشكالها الاحتجاجية المنددة بإقصائها من نيل حقوقها المشروعة.

اللقاء المرتقب جاء بعد طلب قدمته النقابات يوم الجمعة الماضي، حسب مصادر نقابية، وأجابت عنه الوزارة مساء أمس الأحد بتحديد غد الثلاثاء موعدا لذلك، ومن المنتظر أن "يخصص لتدارس ملف التعاقد فقط، حيث تقرر رصد لقاء آخر يوم الخميس المقبل لباقي القضايا العالقة، من حاملي الشواهد والزنزانة 9 وضحايا النظامين، وغيرها".

وتأتي الجولة الجديدة في سياق يتسم بتقاطب سياسي حاد فيما يتعلق بالقانون الإطار للتربية، خصوصا في شقيه المرتبطين بلغة التدريس ومجانية التعليم، حيث تسببت النقطتان في أزمة كبيرة داخل الأغلبية الحكومية، تناسلت بعدها تعليقات قيادات حزبية رافضة التراجع الذي سجله فريق "العدالة والتنمية" في موضوع الانفتاح على اللغات الأجنبية للتدريس.

عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قال إن النقابات تنتظر العرض الذي ستقدمه الوزارة وإلى أي مدى ستتمكن من الخروج من مأزق الإضرابات، مضيفا: "قطع أجور قيادات التنسيقية لا مبرر له على المستوى القانوني والإداري، ولا يمكن فهمه سوى عبر ربطه بالانتقام".

وأبرز الراقي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "النقابات أصدرت موقفا رافضا لقانون التعليم، والنقاش الدائر حاليا مفتعل لدواعي انتخابية وسياسية"، مشيرا إلى أن "أخطر نقطة جاء بها القانون هي ضرب مجانية التعليم، من خلال إجراءات الأداء في مرحلة التعليم العالي والتنصيص على نقل الأمر صوب الثانوي التأهيلي، فضلا عن فتح المدرسة العمومية أمام مالّينْ الشّْكارة من أجل التدبير".

وأورد القيادي النقابي أن "القانون يضم كذلك خيار تنويع الوضعيات النظامية، حيث نص على وجود المتعاقدين والنظاميين، وكل ما سُرد هي إجراءات مرفوضة، حيث ستكرس سرعات مختلفة داخل منظومة التربية والتكوين".

بدوره، سجل عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، أن "اللقاء سيتجه نحو المطالبة بضرورة إلغاء نظام التعاقد، حيث سبق وتم التفصيل في كون الحكومة قادرة ولها كافة الإمكانيات من أجل التراجع عنه"، لافتا إلى أن "الجزائر على سبيل المثال سبق وأدمجت المتعاقدين".

وأوضح الإدريسي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "القانون الإطار يضرب عمق مجانية التعليم، حيث اتجه نحو الخوصصة والتسليع"، مشددا على "ضرورة توحيد التعليم، فمن غير المعقول أن يدرس أبناء المسؤولين في البعثات، ويرسل الفقراء أبناءهم صوب المسيد أو مدارس ضعيفة الجودة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (22)

1 - Abdelghani الاثنين 08 أبريل 2019 - 14:15
اول حاجة هي الغاء التعليم الخصوصي .. المغاربة كاع من حقهم تعليم وطني جيد ... مايمكنش ندخل ولدي لمدرسة عمومية يبقى يدي و يجيب ف الطريق على والو و يقريوه المواد العلمية بالعربية في حين ولد مول الشكارة تيقري ولدو ف الخصوصي و المواد العلمية بالفرونسي ... راه هذا حيف و ظلم و اقصاء و تهميش و طبقية و عنصرية ... كلنا اولاد تسع شهور و كلنا مغاربة بغينا تكافئ الفرص اولا و اخيرا
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9
2 - هماندوزي الاثنين 08 أبريل 2019 - 14:16
النقابات في المغرب تساوي صفر اي لا شيء مثلها مثل الاحزاب السياسية والجمعيات من مختلف انواعها ومسمياتها الكل يلهث من اجل الاسترزاق والوصول الى منصب محترم من اجل المادة فقط لا تهمهم مشاكل ولا هموم الاخرين المغاربة ملوا من هذه المسرحيات .
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8
3 - Kiko الاثنين 08 أبريل 2019 - 14:17
السلام عليكم ورحمة الله
انصح الحكومة البائسة و من ورائها المؤسسة الملكية بالتجاوب التام مع المطالب المشروعة لاسرة التعليم . و إلا غادي تمشي الامور إلى ما لا يحمد عقباه . و ذلك بانضمام فئات الشعب الأخرى للاحتجاجات في الشارع .
مجرد نصيحه
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-3
4 - مهتم الاثنين 08 أبريل 2019 - 14:19
إن تعامل وزارة التربية الوطنية فيما يخص ٱجور الاساتذة المتعاقدين عمل مخز و شيطاني،ما معنى ٱن يشتغل ٱساتذة فوج 2018 الى الآن و لم يتقاضوا و لو درهم واحد منذ 8 ٱشهر. إسٱلوا ٱساتذة اكاديمية طنجة-تطوان-الحسيمة مثلا. هذه معاملة زنقاوية،عيب ٱن نقول إننا في دولة و لها استراتيجية و تفقد صوابها بهذه السهولة. المغرب إذن دولة من ورق،دولة فاشلة،ٱنا و الله لن ٱرضى ٱن ٱنزل لهذا المستوى المنحط و ٱقول لدي رؤية و استراتيجية لتكبير ملفات ٱمة!!!؟؟؟ مهزلة و فضيحة و خبث.
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6
5 - عادل عادل الاثنين 08 أبريل 2019 - 14:19
نقابات و الوزارة وجهان لعملة واحدة
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10
6 - الطرد هو الحل الاثنين 08 أبريل 2019 - 14:23
حذار من التنازلات لرؤوس الفتنة ،أصبح فصل رؤوس التنسيقية ضروريا وملحا قبل انتهاء العطلة لا حاجة للمغاربة لمن تعدى على ابناءهم
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-7
7 - متعاقد الاثنين 08 أبريل 2019 - 14:28
انا استاذ متعاقد لابديل عن ادماج
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0
8 - said الاثنين 08 أبريل 2019 - 14:29
التعاقد سندان في نعش مجانية التعليم. اسقطوا التعاقد لانقاد المدرسة العمومية من الافلاس.
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0
9 - رضى الاثنين 08 أبريل 2019 - 14:31
أسمع و إقرأ و إتمعن أيها المغربي المدافع عن وزارة التربية الوطنية و الحاقد على الأساتذة المتعاقدين راه الدولة تخطط لخوصصة التعليم فيصبح مول الشكارة يتحكم في جهة من جهاة المملكة وبدوره مول الشكارة لكبيرة يفرق الجهة لي أتقدى إلى أصحاب الشكراة الصغيرة و منها نقول بأن التعليم دربوا لخلا
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10 - زهير الاثنين 08 أبريل 2019 - 14:31
النقابات تلاقي أمزازي لإسقاط التعاقد ورفض "تسييس لغة التدريس" .. يجب إسقاط المتعاقدين و ليس التعاقد .. لا لتسييس لغة التعليم، نعم و ألف نعم لمغربة التعليم.
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0
11 - عبدالقادر الحدوشي الاثنين 08 أبريل 2019 - 14:32
الكَذَبـَة، يدعون أن الطالب المغربي الذي يدرس في المراحل الإعدادية والثانوية المواد العلمية باللغة العربية يواجه مشاكل متابعة دراستها باللغة الفرنسية في الأقسام الجامعية.
نقول لهؤلاء المدعون، إن كنتم صادقين، وتريدون التغلب على معضلة البطالة أفسحوا المجال أمام طلبة باقي الشعب الشرعية، والأدبية، مجال الولوج إلى مختلف التخصصات الهندسية، والطبية، والصيدلانية، وتقنيات المعلوميات وغيرها، وسوف ترون ما يسر البلاد.
النقابيون، والأحزاب السياسية، ووزارة التعليم " بلا تربية "... يعرفون بأن الكثير من طلبة المغرب الحاصلون على الباكالوريا الأدبية، درسوا تخصصات علمية في دول شرق أوروبا: روسيا وبولونيا وبلغاريا، ثم عادوا إلى بلدهم أطباء، ومهندسين، وأطباء أسنان، ومنهم متخصصون في المعلوميات، وغيرها من التقنيات العالية التخصص.
إن خريجي الجامعات، ومعاهد دول شرق أوروبا، لم يقل لهم أحد بأنهم سوف يدرسون بلغات لا قبل لهم بها ولا حتى سمعوا عنها من قبل إشتراكيي المغرب وشيوعييه، ولا حتى أيضا من العلمانيين، والتقدميين، والرجعيين، في زمن الضياع.
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12 - المغرب بلدي الاثنين 08 أبريل 2019 - 14:32
فقط مجانية التعليم!؟. تخافون فقط على مناصبكم و امتيازاتكم، أين هي لغة التدريس؟ ألا تهمكم؟ ألديكم الأطر القادرة على مسايرة فرنسة التعليم، أم هي سياسة يصبح و يفتح ؛ ألا تهمكم جودة التعليم؟ أليس للتلميذ حق عندكم تلقينه و توجيهه و مواكبة مساره؟
إن هذه الأسئلة تظهر لنا بجلاء انتقائية هذه النقابات و مطالبها الفئوية الضيقة و أنانيتها اتجاه مصير شعب و تخليها عن التعليم كرسالة إنسانية...
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13 - مواطن من دولة نامية الاثنين 08 أبريل 2019 - 14:34
ما دام الحقد يدفع بعض الهامشيين إلى تأييد كل مجحف تأتي به الحكومة...فلا بأس أن يؤدوا الفاتورة بعد بضع سنين حين يطلب منهم تسديد رسوم أبنائهم المتمدرسين...
فحينما يخرج الأستاذ مطالبا بحقوقه المشروعة التي لا تنفصل بتاتا عن حقوق الشعب...يخج علينا بعض الغوغائيين الحاقدين وبعض المنتدبين لدى الدولة ليحرضو الرأي العام ضد الأساتذة ويوهموه أن هؤلاء مجرد انتهازيين لا يأبهون إلا لمالحهم الشخصبة...
شر البلية ما يضحك حينما يريد شعب النيل من الأستاذ بقيمته المقدسة في باقي مداشر العالم
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14 - امغار نا ريف توري توري الاثنين 08 أبريل 2019 - 14:36
كل النفايات عفوا النقابات وكذلك الدكاكين السياسية تبحث عن مصالحها الشخصية وتنتعش على حساب مشاكل كانت هي المسببة لها فالنقابات هي التي مررت قانون اصلاح التقاعد لانها قايضته مع المحكومة مقابل ان تتخلى المحكومة عن قانون تنطيمي للنقابات سيحاسبها عن الاموال الطاءلة التي تمدها لها المحكومة وكذلك عن ملكية النقابات فكل مسؤول نقابي يتربع عرش النقابة ولا يتزعزع حتى الموت خروقات كثيرة ومؤامرات على الشعب من لذن المحكومة والدكاكين السياسوية والنفايات عفوا النقابات الشعب ليس في المستوى فكان من الواجب مقاطعة الانتخابات ورفض النفايات وخلق تنسيقيات في كل قطاع هذا هو الحل الصحيح وما دونه استهلاك للوقت وتسمين للمفسدين وتشجيع للفساد
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15 - bouchra zago الاثنين 08 أبريل 2019 - 14:36
أتمنى من الله أن ينصرنا على حزب المنافقين الذي وضع التعاقد للشعب و الترسيم بالملايين لأولاد البورجوا
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16 - منير الاثنين 08 أبريل 2019 - 14:36
قضية الاساتذة المتعاقدين لا تختلف عن قضية معطلي محضر 20يوليوز. ان الاساتذة المتعاقدين ومعهم الشعب المغربي فقد الثقة في خطاب الحكومة المغربية يوم تنكر بنكيران لالتزام الدولة المغربية الشهير بمحضر 20يوليوز. بعد ذلك التنكر القذر غسل المغاربة ايديهم بالماء وجافيل من الثقة في اي التزام او خطاب حكومي.
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17 - منير الاثنين 08 أبريل 2019 - 14:36
قضية الاساتذة المتعاقدين لا تختلف عن قضية معطلي محضر 20يوليوز. ان الاساتذة المتعاقدين ومعهم الشعب المغربي فقد الثقة في خطاب الحكومة المغربية يوم تنكر بنكيران لالتزام الدولة المغربية الشهير بمحضر 20يوليوز. بعد ذلك التنكر القذر غسل المغاربة ايديهم بالماء وجافيل من الثقة في اي التزام او خطاب حكومي.
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18 - Observateur الاثنين 08 أبريل 2019 - 14:37
النشيد أفضل من كل شيء التنكر بتاريخ وهويته وتقالدك التعاقد ميناء لا رجعة فيه نحن ينادي الواجب بالصح التطوع لإنجاح الجهوية لأننا زطنيين
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19 - Hassan الاثنين 08 أبريل 2019 - 14:37
هذا اللغو حول لغة التدريس غير مجدي . التعليم مشروع مجتمعي . فشل هذه المنظومة راجع لسوء التدبير .
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20 - Man Antom الاثنين 08 أبريل 2019 - 14:37
هم طوروا لغاتهم والبحث العلمي وتقدموا ونحن كالخرفان نريد فقط النسخ لأننا شعب جاهل عقيم لا يعرف معنى العلم يظن أنه فقط لغة. ثم للكسالى الذين لا يريدون التدريس بالعربية فأنا وأصدقائي بعد أن درسنا بالعربية ونلنا شهادة الباكالوريا تعلمنا الألمانية ودرسنا في ألمانيا والحمد لله تخرجنا بعضنا مهندس في البرمجيات وآخرون في مجال الصناعة وآخر طبيب وبمعدلات جيدة٠ فإن كنت كسولا فلن تنفعك حتى الشينوية٠ الكسالى فقط من يرمون لغتهم الأم بالحجارة٠ وللتذكير لو كانت جامعاتنا توفر تعليم جيد بالعربية وهناك فرص للشغل لبقينا في المغرب فالمشكل مشكل أموال لبناء جامعات، للبحث العلمي، لتكوين أساتذة، لإنشاء شركات من أجل العمل٠ لكن البعض شاد في القشور، الحمد لله خرجت من ذلك البلد، شعب هبيل٠
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21 - محمد الاثنين 08 أبريل 2019 - 14:42
لا بد من اكمال تعريب الجامعة عن طريق الطرجمة ، كما هي جميع الدول التي تحترم نفسها ... للحفاظ على هوية الدولة و التماسك الهوياتي و الاجتماعي -. اما التخصصات العلمية الدقيقة في ما بعد الاجازة و البحث العلمي ... .فلا تنفعك الا الانجليزية في جميع الدول بما فيها فرنسا نفسها .
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22 - marocaine الاثنين 08 أبريل 2019 - 14:42
ce qui fait l'essor de l'apprentissage dans les écoles françaises...(la mission) situées au Maroc par rapport aux écoles marocaines ce n'est nullement la langue utilisée c'est plutôt et avant tout le contenu vous n'avez qu'à comparer leurs programmes, manuels ... bien riches bien élaborés ...avec ceux des écoles publiques marocaines
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