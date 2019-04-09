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الحكومة تقاوم الأمراض المزمنة بالحد من تعاطي السجائر والكحول

الحكومة تقاوم الأمراض المزمنة بالحد من تعاطي السجائر والكحول
هسبريس - محمد الراجي (صور: منير امحيمدات)
الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 10:00

جرى الاثنين، التوقيع على ميثاق الوقاية ومكافحة الأمراض غير السارية، على هامش الحفل المنظم بمناسبة اليوم العالمي للصحة، من لدن وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، بحضور تيدروس أدهانوم، المدير العام للمنظمة سالفة الذكر.

ويأتي توقيع ميثاق الوقاية ومكافحة الأمراض غير السارية في ظلّ العبء الذي تشكّله هذه الأمراض على المجتمع وعلى التنمية في البلاد، والتي ما فتئ المصابون بها في تزايد مستمر، بسبب التغيرات الجذرية لأنماط العيش في المجتمع المغربي.

والأمراض غير السارية، حسب تعريف منظمة الصحة العالمية، هي الأمراض المزمنة التي تدوم فترات طويلة وتتطور ببطء في غالب الأحيان؛ وأبرزها هذه الأمراض أمراض القلب والشرايين، والسكري، والسرطان، والأمراض العقلية، والإدمان، وهي من الأسباب الرئيسية للوفاة في المغرب.

وبتوقيع ميثاق الوقاية ومكافحة الأمراض غير السارية، تلتزم القطاعات الوزارية والشركاء الذين وقعوا على الميثاق بمجموعة من الالتزامات، كل حسب اختصاصاته ومجال تدخلاته؛ أولها تبني الإستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للوقاية ومراقبة الأمراض غير السارية، وتنزيل ما تتضمنه من رؤية وأهداف وآليات التطبيق.

كما يلتزم الموقعون على الميثاق بالمساهمة في وضع خطة عمل موحدة للوقاية ومكافحة الأمراض غير السارية، واعتماد القوانين والتشريعات من أجل تعزيز التغذية الصحية والحدّ من تعاطي التبغ والكحول، ومساندة القطاعات الفاعلة في تنفيذ خطة العمل متعددة القطاعات من أجل تعزيز نمط العيش السليم.

تيدروس أدهانوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، نوّه، في كلمة ألقاها خلال حفل تخليد اليوم العالمي للصحة، الذي ارتأت المنظمة تنظيمه في العاصمة المغربية الرباط، بالمجهودات التي يبذلها المغرب من أجل ضمان الرعاية الصحية للجميع.

وثمّن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ما جاء في الرسالة التي بعثها الملك محمد السادس إلى المشاركين في حفل تخليد اليوم العالمي للصحة، معتبرا أنّها "ذات مضمون قوي"، منوّها بالتزام الملك برعاية إنجاح ورش إرساء أسس الرعاية الصحية للجميع في المغرب.

وأضاف أدهانوم أنّ الالتزام السياسي ضروري ومهم لإنجاح مشروع تمتيع المواطنين بالرعاية الصحية، مشددا على أن "ما جاء في الرسالة الملكية هو تعبير عن تغيير جذري في السياسة الصحية التي ينهجها المغرب، وهذه مسألة مهمة ومرحب بها؛ لأن الصحة حق إنساني".

من جهته، قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إنّ الرعاية الصحية الأولية تحظى بدعم قوي من الدولة والحكومة، باعتبار أهميتها القصوى، للوقاية من مجموعة من الأمراض، وبالتالي توفير صحة أفضل واقتصاد في المال والجهد والعمل.

وأضاف العثماني أنّ المغرب قطع أشواطا في مجال تطوير الرعاية الصحية وتطوير الخدمات الصحية، قبل أن يستدرك "ولكننا نحس بأن هناك جهودا يجب أن تبذل وأهدافا ينبغي الوصول إليها تم تحديدها في مخطط 2025، وهناك أوراش تحتاج إلى تسريع ودعم قوي".

في السياق ذاته، أكد أحمد سليم سيف المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أهمية تعاضد التغطية الصحية الشاملة مع الرعاية الصحية الأولية، وتعزيز كل منهما الأخرى، من أجل توفير خدمات الرعاية الصحية للمواطنين.

وكشف سيف المنظري أن منظمة الصحة العالمية واليونسيف بصدد إطلاق مبادرة إقليمية جديدة لتعزيز الرعاية الصحية الأولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما تخططان لبدء إطلاق تقييمات موحّدة لنظم الرعاية الصحية الأولية في بلدان الإقليم.

وشدّد المتحدث ذاته على أهمية الرعاية الصحية الأولية باعتبارها عنصرا أساسا للحصول على الخدمات الصحية الجيدة، وباعتبارها ضرورية للتعامل مع مختلف أوجُه التغطية الصحية الشاملة، حيث يمكن تقديم ما يتراوح بين 80 و90 في المائة من الخدمات الصحية الأساسية على مستوى الرعاية الصحية الأولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - المدرسة الوطنية الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 10:09
كانت يجب عليها مقاومة الأمراض المزمنة باستقالتها. ليرتاح الشعب من أعراض بن كيران وأمراض العثماني...
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2 - عزيز الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 10:10
أصعب مرض يعاني منه المغاربة هو الحكومة نفسها فاللهم إرفع عنا البلاء.
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3 - فجيج الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 10:20
أفضل قرار لمن تعاطي المخدرات هو اطلاق تعليمات سامية من صاحب الجلالة نصره الله لرفع ثمن السجائر الى أضعاف مضاعفة
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4 - متعجب الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 10:22
الحد من تعاطي السجائر والكحول هو منع بيعها ماشي القانون تيقول بيع الكحول لغير المسلمين وحنا كالقاو الحانات والعلب الليلية والبيسريات مافيهم حتى نصراني عامرين غير بالمغاربة المسلمين والبوليس قدام هذه المحلات يوفر الأمن والمداخيل الضريبية للكحول هي التي تنقذ ميزانية الدولة هذا هو العبث كيف يمكن الحد من استهلاك الكحول ونحن لا يكفينا ما ننتج والدولة الله يجازيها بخير كاتسورد لينا باش نكملو النشاط؟؟؟
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5 - الوطنية الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 10:22
والله عندما نقرأ مقالا من هذا القبيل الوصول إلى 80 او 90٪ من التغطية الصحية تقول واش فعلا هذ الشي ف المغرب لأنك اذا ذهبت إلى المستشفيات المغربيه ترى ما يدمي قلبك تعالى إلى السويسري ومستشفى التخصصات وابن رشد و20 غشت لتقيم ما يقوله هذا الكذاب رغم حرص عاهلنا على العناية بصحة المواطن. ثم هل بالزيادة في الكحول وفي السجائر التي ازداد ثمنها مرتين في 2019 يمكن أن نحافظ على صحة المواطن
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6 - عبداللطيف الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 10:23
والدليل على محاربتها للسجاءر والكحول هو الزيادة المتتالية في اسعارها
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7 - حسن الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 10:24
شكون داير لينا المرض من غيركم انتم سبب مرض المغاربه
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8 - بائع القصص الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 10:24
اعتقد ان الشعب يعاني تحت هذه الحكومة أكثر من الأمراض المزمنة، متى ترحلون لا احد انتخبكم ولا احد ريدكم يا صحاب الكوستيمات ولكريمات
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9 - جسار الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 10:30
اخوكم مدمن خمر حاولت مرارا لكن كل مرة اعود اكثر ادمان
حالتي الاجتماعية لا باس بها وكان ممكن ان تكون افضل
امارس الرياضة بار بوالدتي لكن ابناءي وزوجتي يعانون من غيابي عصبيتي مزاجيتي بسسب هذا السم البطيء
ارجوكم ادعو معي في هذا الشهر الكريم
اللهم اعف عني وعن كل مبتلى
اللهم شافينا جميعا
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10 - مغربي الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 10:37
أنا خليولي غي الكحول، هو الدواء ديالي لمكافحة مرض اسمه الحياة في المغرب.
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11 - عدمي و افتخر الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 10:38
لتطوير الطب و الصيدلة و تمكين المواطن من العلاج و اللقاح و الرعاية الجيدة طبيان .... كيرفعو ثمن الكحول و السجائر متافقين و حتا ثمن السكر و اللحم و الدجاج و السمك و الفواكه .....و .... مزيان حسن المواطن يدير ريجيم و حسم ما يمرضش لا يجي للمستشفى العمومي يموت
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12 - فرنسا الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 10:40
الأمراض المزمنة و النفسية هم أنتم يا حكومة الغش و النهب و الكذب ! عند ربكم تختصمون
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13 - حسن التادلي الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 10:44
التوزيــــــــــــــــــــع العــــــــــــــــدل للثروات .............. هو مطلب الشعب.
والفقر هو مصدر كافة الامراض ....
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