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الرئيسية | مجتمع | "ميمي" تثير خلافا في محاكمة المتهمين بترويج "الذبيحة السرية"

"ميمي" تثير خلافا في محاكمة المتهمين بترويج "الذبيحة السرية"

"ميمي" تثير خلافا في محاكمة المتهمين بترويج "الذبيحة السرية"
هسبريس - عبد الإله شبل
الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 11:00

خلّفت الخبرة العلمية التي أجرتها مصالح المختبر الوطني للدرك الملكي على مادة بيضاء تدعى "ميمي"، جرى حجزها في إطار الملف الذي بات معروفا إعلاميا بـ"الذبيحة السرية"، نقاشا حادا بين محاميي المتهمين وبين أعضاء الهيئة التي تنظر في الملف بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

واعتبر دفاع المتهمين، الذين أدينوا في المرحلة الابتدائية بسبعين سنة سجنا نافذة من لدن محكمة المحمدية، في الجلسة التي عقدت ظهر أمس، أن الخبرة على المادة المذكورة كان يفترض فيها أن تتم قبل الحكم عليهم في المرحلة الابتدائية، وليس إلى حين بلوغ القضية مرحلة الاستئناف وقطعها هذه الأشواط.

واحتج محامو المتهمين على هذه الخبرة العلمية وتأخرها، مطالبين في الوقت نفسه بمنحهم مهلة من أجل ترجمتها والاطلاع على مضامينها؛ وهو الطلب الذي استجابت له الهيئة، ليتقرر على إثرها تأجيل الملف إلى غاية الأسبوع المقبل.

وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن الخبرة العلمية على المادة البيضاء "ميمي" ذائعة الصيت بين الجزارين، خاصة الذين يعمدون إلى الذبيحة السرية، بحكم كونها تساعد على تغيير لون اللحوم، أظهرت أنها مادة سامة؛ وهو ما كان قد أكده هشام لويسكي، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، حين شدد على أن "مادة نترات الصوديوم، المعروفة بمادة ميمي، تسبب سرطان الرئة، وتصيب الكبد والكلي والقناة الهضمية".

وشهدت الجلسة الماضية مطالبة النيابة العامة، بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهمين، حيث قال نائب الوكيل العام للملك "إن الأفعال التي ارتكبها هؤلاء المتهمون لا يمكن لشخص سوي أن يقوم بها؛ لأن من يقبل على تسمين الكلاب وذبحها وطحنها وتقديم لحومها إلى المواطن غير سوي"، مضيفا أن من يقوم بذلك فقد تجرد من إنسانيته.

وشدد ممثل الحق العام على أن "الأفعال موضوع المتابعة تبقى ثابتة في حق المتهمين، نظرا لحالة التلبس"، لافتا إلى أن المسمى "الرداد" اعترف في البحث التمهيدي بالمنسوب إليه، وأكد أنه فعلا يمارس الذبيحة السرية.

وتابع: "خطورة الأفعال لا تستهدف فئة معينة، بل تستهدف كافة المواطنين، 35 مليون مغربي ينتظر حكما عادلا يكون بإدانة هؤلاء الذين عرضوا حياة المواطن للخطر"، مضيفا: "هؤلاء عماتهم الدنيا وتجردوا من إنسانيتهم، وهذه الأفعال تستهدف المستهلك وجميع المواطنين".

من جهته، حاول دفاع المتهمين تفنيد ما جاءت به النيابة العامة، من خلال تأكيده على أن محضر الضابطة القضائية "باطل"، حيث أشار المحامي حسن ماحي إلى أن "أي متابعة لا تأتي من عدم، والمتابعة اعتمدت على محضر باطل، وبالتالي فالحكم الابتدائي باطل".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - Aly d'Agadir الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 11:29
يجب مضاعفة العقوبة السجنية .. أرى بأنه يجب أن يُحْكَم على هؤلاء المتهمين بعشرين سنة سجنية نافذة .. ليكونوا عبرة لغيرهم .. أتمنى حقا مضاعفة العقوبة أو أقسى من ذلك ..
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27
2 - المكناسي الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 11:33
إدا تبت على أنهم يستعملون هده المواد السامة والمسرطنة فنطالب باعدامهم . بدل السجن
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26
3 - جواد الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 11:35
أعمتهم الدنيا..لا حول ولا قوة إلا بالله....الذبيحة السرية منتشرة بشكل كبير...لاحظوا عدد كبير من الجزارين يصبحون أغنياء في مدة و جيزة وهذا راجع الى الذبيحة السرية من المواشي المريضة و الميتة...هذا كلام قاله لي جزار...وهم يعرفون بعضهم..والغريب ان بعض المراقبين لا يهمهم سوى تلقي الرشاوي ..هذا واقع لا ننكره
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26
4 - ما شاء الله الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 11:44
ان الجشع والطمع يدفع الانسان الى الانسلاخ من آدميته وانسانيته وتخلى عن دينه وقيمه ومبادئه
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0
5 - مغربي الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 11:44
السلام
الى كل مواطن الدي لا يعرف ميمي:
ميمي هي مادة كيماوية ملونة تستخدم اصلا في تغيير الالوان و اعطاءه بريق و لمعان لكي يظهر ان اللحم او الكفتة او صوصيص يتميزون بالطراوة و هي مادة مسرطنة و متاحة في الاسواق و على ما اظن تمنها13درهم للكيلو.
ارجوا تشديد المراقبة على محلات انتاج الكفتة و الصوصيص و بعض الورشات التي نبتت كالفطر في الاحياء الشعبية التي تصنع المورتديلا و الكاشير دون ادنى الشروط الصحية.
و صراحة اني ابتعدت عن اكل كل هو مصنوع في المغرب من معلبات و اجبان و زبادي و عصاءر الاطفال لانها و بكل بساطة قنابل للجهاز الهضمي و العصبي.اما المنتوجات الاروبية فاني اكلها و عيناي مغمضتين لاني واتق انهم لن يضروا شعبهم و مواطنيهم و اكل حيوانتهم من كلاب و قطط يضاهي نظافة منتوجتنا ب 1000000%
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-1
6 - مهتم الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 11:53
لا شك انه في الاسواق الاسبوعية تراقب بعض البهاءم المعدة للدبح بينما تدبح اخرى في اماكن اخرى وتحمل الى السوق وتباع دون حسيب ولا رقيب كما ان بعض الجزارين يشترون بقرات مسنات مريضات ويبيعونها للمستهلك المسكين لقد تجرد هؤلاء من بشريتهم ويجب اعدامهم لانهم يعدمون اخوانهم كل يوم
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7 - مغربي الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 11:55
الاعدام هو مايجب تطبيقه على هؤلاء القتلة ليكونوا عبرة لمن سواهم من مستعملي هذه المواد المحرمة و البائعين للحوم الكلاب و القطط و مايسمى بالطيحان و خانز و لذيذ "الصوصيص" الذي يستعملون فيه مصارن الدجاج الرومي و شحومهم وازبالهم و ماخفي اعظم، نلاحظ انتشار هؤلاء الباعة بدون رخص و بتواطئ مع جهات "مسؤولة" في كل المدن المغربية و الرشوة متفشية من اجل غض الطرف عن هؤلاء المفسدين.
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8 - محمد فرنسا الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 12:04
قال الرسول(ص) من غشنا فليس منا٠هولاء الجزارون قد اقترفوا خيانة الشعب المغربي،وخيانة الشعب كخيانة الوطن،وحكمها واضح وضوح الشمس في النهار٠عيد الاضحي الماضي احتفلت به وزوجتي في المغرب منذ حوالي ٣٠ سنة نظرا لطبيعة عملي آنذاك التي لم تسمح لي بالقدوم الا في الصيف٠والمصيبة الكبرى لقد تحولت فرحة العيد إلى كابوس لا زال يعذبني،ذلك ان الذبيحة قد فسدت كليا خلال المساء بفعل الزرقة المفرطة التي اصابت اللحم٠
مما سبق أتمنى ان تضرب العدالة بيد من حديد على هؤلاء الخونة المارقون،وإذا لم تتخذ السلطات التدابير اللازمة،فلن يبق أمام المواطن الا حق مقاطعة اللحوم بصفة عامة،علما ان اللحوم تبقى مصدرا مهما لمجموعة من الأمراض،كالشرايين والكوليسترول والسكري وهلم جرا٠
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9 - عزيزكك الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 12:11
محاموا المتهمين في هذه القضية الخطيرة يركزون فقط على الاجراءات الشكلية و مدى صحتها رغم ان الجريمة تابثة في حقهم باعترافاتهم لكن مدامت ان اتعاب المحامي اهم من صحة الناس و الاطفال فلا حرج ان تتوقع مثل هذه الامور
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10 - سكينة Sa الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 12:13
جاء التحذير من خطورة الغش والتأكيد على تحريم الإسلام له في العديد من الأحاديث النبوية والآيات القرآنية، منها ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صُبرة طعام، فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللا، فقال: «ما هذا يا صاحب الطعام» قال أصابته السماء يا رسول الله «أي أمطرت عليه»، قال: «أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟»، ثم قال: «من غشنا فليس منا»، وفي هذا الحديث يبين رسولنا الكريم كيفية صيانة حقوق الناس في البيع والشراء وجميع المعاملات.
حسبي الله ونعم الوكيل
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