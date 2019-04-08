وزارة الداخلية تعلن انطلاق عملية الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية

هسبريس من الرباط

في إطار الإعداد لعملية الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية برسم سنة 2019، المقرر إجراؤها ابتداء من يوم غد الثلاثاء 9 أبريل 2019 إلى غاية يوم الجمعة 7 يونيو 2019، ينهي وزير الداخلية إلى علم الشباب، البالغ من العمر ما بين 19 و25 سنة، أن قوائم الأشخاص المدعوين لملء استمارة الإحصاء تم حصرها من طرف اللجنة المركزية المختصة، خلال الاجتماع الذي عقدته لهذه الغاية، يوم الثلاثاء 2 أبريل 2019، برئاسة السيد نائب الرئيس الأول لمحكمة النقض ورئيس غرفة بالمحكمة المذكورة.

وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أن القوائم السالفة الذكر، التي تم حصرها من طرف اللجنة المركزية طبقا لأحكام القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه، وأخذا بعين الاعتبار لمبدأ المساواة بين المواطنين وضمان التوازن فيما بين الجهات، قد أحيلت إلى مصالح العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات لطبع الإشعارات الموجهة للأشخاص المعنيين، قصد دعوتهم لملء استمارة الإحصاء الخاصة بهم.

وأضاف المصدر ذاته أنه تبعا لذلك، فإن وزير الداخلية يهيب بالشباب الذين سيتوصلون من السلطات الإدارية المحلية بالإشعارات الخاصة بهم إلى أن يبادروا إلى ملء استمارة الاحصاء عبر الموقع الإلكتروني www.tajnid.ma، وذلك فور توصلهم أو توصل أفراد أسرهم بهذه الإشعارات.

وفي نفس السياق، يخبر وزير الداخلية كافة الشباب المستوفين لشرط السن المذكور أنه يمكنهم أن يتأكدوا، عبر نفس الموقع الالكتروني، من إدراج أو عدم إدراج أسمائهم ضمن قوائم الأشخاص المدعوين لأداء الخدمة المذكورة برسم السنة الجارية.

ومن جهة أخرى، يضيف البلاغ، يخبر وزير الداخلية الشباب الذين لم يتم استدعاؤهم لأداء هذه الخدمة برسم السنة الجارية، والراغبين في أدائها، وكذلك الشابات الراغبات في أدائها، أنه بإمكانهم ملء استمارة الإحصاء عبر نفس الموقع الالكتروني.

كما يمكن للشباب من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج المسجلين بالسجلات القنصلية، والراغبين في أداء الخدمة المذكورة، أن يقوموا بملء استمارة الإحصاء عبر نفس الموقع الإلكتروني.

وفي الأخير، يذكر وزير الداخلية أنه يمكن للشباب الحصول على المعلومات المتعلقة بالخدمة عسكرية إما لدى السلطات الإدارية المحلية القريبة من محل سكناهم، أو لدى مصلحة الإرشاد المحدثة بالعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، أو عبر الموقع الإلكتروني www.tajnid.ma.