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الرئيسية | مجتمع | مستشفى الأطفال بـ"السويسي" يسجل وفاة أربعة رضع في يوم واحد

مستشفى الأطفال بـ"السويسي" يسجل وفاة أربعة رضع في يوم واحد

مستشفى الأطفال بـ"السويسي" يسجل وفاة أربعة رضع في يوم واحد
هسبريس - أمال كنين
الاثنين 08 أبريل 2019 - 20:20

حالات وفاة أخرى تحدث بمستشفى الولادة والأطفال "السويسي" بالرباط؛ فبعد قضية وفاة رضيع بسبب لقاح، توفي، يوم السبت الماضي، أربعة رضع آخرين، نتيجة انقطاع التيار الكهربائي بالمركز الجامعي ابن سينا، وفق رواية مصدر هسبريس.

وأفاد مصدر من داخل المستشفى ذاته بأن أربعة رضع خدج توفوا يوم السبت الماضي، نتيجة انقطاع التيار الكهربائي، مؤكدا أن السبب راجع بالأساس إلى توقف أجهزة التنفس؛ وهو ما أدى إلى توقف نبض الخدج الخمسة.

إدارة المشفى سالف الذكر أكدت، في اتصال بهسبريس، حالات الوفيات، واعتبرت أنها وفيات "عادية"، نافية أن تكون ناتجة عن انقطاع التيار الكهربائي وتوقف أجهزة التنفس؛ بل إنها مرتبطة بـ"ضعف الحالة الصحية للمواليد الأربعة".

من جانبه، يتساءل الحبيب كروم، عضو الشبكة المغربية للدفاع عن الصحة، قائلا: "كيف يعقل أن تحدث أربع وفيات في وقت واحد؟"، مؤكدا أن الوفيات المذكورة حصلت نتيجة انقطاع التيار الكهربائي.

ووصف الفاعل الحقوقي نفسه، ضمن تصريح لهسبريس، الوضع الذي يعرفه مستشفى الولادة والأطفال السويسي بالرباط بـ"الكارثي"، قائلا إن "هناك تقريرا أسود أنجز منذ سنة، ولم تُنشر توصياته إلى اليوم".

يذكر أن المحكمة الابتدائية بالرباط قد قضت، منتصف يناير الماضي، بتمتيع الممرضتين المعتقلتين إثر مقتل رضيع بمستشفى الليمون بالعاصمة الإدارية للمملكة بالسراح المؤقت، إذ ينفي دفاعهما وجود علاقة سببية بين موكلتيه وبين وفاة الرضيع، مؤكدا في المقابل أن مسؤولية الحادث تتحملها إدارة المستشفى، نظرا لغياب وسائل العمل؛ من قبيل قاعة وأطباء الإنعاش وأطباء الأطفال، إلى جانب غياب قوانين منظمة واضحة ودقيقة للمهنة.

وتعود تفاصيل حادث مقتل رضيع بمستشفى الليمون بالعاصمة الإدارية للمملكة إلى دجنبر الماضي، إذ حُقن خمسة رضع حديثي الولادة بلقاح خاص بالتهاب الكبد الفيروسي؛ وهو ما نتجت عنه وفاة أحد الرضع الخمسة.

ونفى أنس الدكالي، وزير الصحة، حينها خلال جلسة برلمانية، وجود علاقة للقاح بالحادث، قائلا: "ما رافق الموضوع من أخبار ومعطيات مغلوطة دفعنا إلى التأكيد على أنه في إطار البرنامج الوطني للتمنيع، فإنّ كلّ المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحية تقوم بتلقيح الأطفال خلال الـ24 ساعة التي تلي الولادة بلقاح التهاب الكبد الفيروسي"، مؤكداً أنَّ "وزارة الصحة فتحت تحقيقا في الموضوع بعد وقوع الوفيات"، قبل أن يزيد: "اللقاح الذي نستعمله في مراكز الولادة هو الذي تمَّ استعمالهُ مع هؤلاء الرضع، وبالتالي لا علاقة للقاح بالحادث المؤسف الذي وقع".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - طارق الاثنين 08 أبريل 2019 - 20:32
لا حول و لا قوة إلا بالله واش ما عندهومش مولد الطاقة يديبانيو بيه. هاد نوعية الأخبار تتعصب و تتخلي لواحد يحقد على هاد البلاد
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2 - المعقول الاثنين 08 أبريل 2019 - 20:42
لايهم فهم فقط أبناء الشعب الكادح..وليسوا من أبناء الحاشية والبلاط .... لكي تقام الدنيا وتقعد لأجلهم..الله يصبر والديهم يارب
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3 - مستغرب الاثنين 08 أبريل 2019 - 20:43
السؤال الذي يطرح نفسه!!!!!
هل توجد مولدات كهربائيه إضافية في حالة انقطاع التيار الكهربائي العام ...؟.؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!
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4 - امير الاثنين 08 أبريل 2019 - 20:43
حسبنا الله و نعم الوكيل يجب ان يكون مزود إضافي للطاقة في جميع المستشفيات
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5 - الوطنية الاثنين 08 أبريل 2019 - 20:45
هذ الفاعلين الحقوقيين ولاوا ك يقلبوا على جوا منجل يا العارفين كل الوحدات الصحية الكبرى لها احتياط للكهرباء يتم تفعيله اوتوماتيكيا عند انقطاع التيار الكهربائي
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6 - اليوسفي الاثنين 08 أبريل 2019 - 20:45
السلام عليكم وزارة الصحة تعرف فسادا لا مثيله له الرشوة والمحسوبية .واصبح المواطن المغربي رخيص لا قيمة له .المهم الممرضين والممرضات اغلبية يقتاتون من الرشوة وهناك اقلية تريد الحلال ستحاسبوت امام الله .عندما اذهب يعطوني موعد سنة واعرف البعض اسبوع اقسم بالله لن اسمح لكم . يوم لاينفعكم اولادكم ولا مركزكم والسلام .
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7 - زائر مستشفى الأطفال الاثنين 08 أبريل 2019 - 20:45
والله العظيم سأكتب ما عاينت عن قرب الحقيقة أن الخلل ليس في الأطباء أو الإدارة الكل يعمل ليل نهار من اجل المريض اي الأطفال يضحون بالغالي والنفيس من اجل خدمة الطفل حتى درجة لم تكن عندي مصاريف العلاج و السكانير فقاموا بتصال ب شركات خاصة بالأدوية للتكافل بمصاريفي انهم ما إنسانية عالية من هدا المنبر اشكر الطاقم الطابق 3 وكذلك ناس الإدارة وعلى رأسهم المدير كما الجميع الأطباء بالممشتشفى الأطفال بالرباط والله المعين خالد من طنجة
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8 - Groupe Électrogène الاثنين 08 أبريل 2019 - 20:47
وماذا عن المولدات الإحتياطية (groupes électrogènes) التي تعمل بالديزل، والتي يجب أن تشتغل آليا (أوتوماتيكيا) مباشرة بعد انقطاع التيار الكهربائي الرئيسي !!!!!!؟
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9 - الهواري عبدالله الاثنين 08 أبريل 2019 - 20:48
دخلت إلى مستشفى الأطفال بالرباط سنة 1978 بسبب داء السكري،واشتغلت بمستشفيات الرباط لأكثر من 16سنة،وأنا أعرف مستشفيات الرباط أكثر من وزير الصحة نفسه،المستشفيات أصفها بمستشفيات يسيرها الإستعمار وليس وزارة الصحة،لأن هناك شبه إنتقام من الدولة المغربية لأبناء هذا الوطن.
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10 - ادارة فاشلة الاثنين 08 أبريل 2019 - 20:49
تزهق ارواح اربعة رضع ابرياء وذنبهم الوحيد انهم وجدوا في المكان الخطأ
مكان بلا اخلاق وبلا كفاءة
وهو مستشفى فاشل ككل مستشفيات وادارات بلادنا العزيزة التي سلط الله عليها مسيرين وموظفين بلا ضمير ولا كفاءة ولاأخلاق
ولامن يحاسبهم
موظفين وإدارات متعودة على التواطء بينها للتستر على المجرمين
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11 - طالب الاثنين 08 أبريل 2019 - 20:50
حان الوقت لترفع الدولة يدها عن قطاعي الصحة والتعليم
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12 - عبد الله الاثنين 08 أبريل 2019 - 20:51
مجازر ترتكب في حق المواطنين و لا أحد لديه حتى مجرد التفكير في وقف هذه المهازل بقطاع المسلخة و ليس الصحة
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13 - محسن الاثنين 08 أبريل 2019 - 20:51
ارفع شكواي للذي خلق البابا ..الدعوة بكم لله كلما فكرت في عودتي و ابناءي للمغرب تعقدونني الله ياخد فيكم الحق. قنلتو اطفال .
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