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الرئيسية | مجتمع | الداخلية تستدعي "نقابة الزاير" إلى الحوار الاجتماعي

الداخلية تستدعي "نقابة الزاير" إلى الحوار الاجتماعي

الداخلية تستدعي "نقابة الزاير" إلى الحوار الاجتماعي
هسبريس من الرباط
الاثنين 08 أبريل 2019 - 21:30

وجّه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، دعوة إلى الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بغرض عقد جلسة جديدة من الحوار الاجتماعي، في إطار اللقاءات التشاورية التي تعقدها "أمّ الوزارات" مع النقابات الأكثر تمثيلية، غدا الثلاثاء.

في هذا الصدد، قال عبد القادر الزاير، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن "وزير الداخلية وجّه استدعاءً إلى النقابة التي أترأسها، بغية التشاور بين الطرفين في مجموعة من الملفات".

ويأتي الاجتماع سالف الذكر، بعدما لم يفض اللقاء السابق الذي جمع الطرفين إلى أي نتيجة تذكر، نتيجة اختلاف الرؤية التي سادت عددا من القضايا ذات الطابع الاجتماعي، بما فيها الزيادة في الأجور.

كما يسود تكتم شديد على مجريات جلسات الحوار، التي يعقدها وزير الداخلية مع النقابات الأكثر تمثيلية. ويرتقب أن تعقد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مجلسها الوطني، الأربعاء المقبل، الذي سوف تتجه فيه النقابة صوب التصعيد، في حالة لم يتم الاتفاق، يوم غد، على النقط الخلافية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - mohamed الاثنين 08 أبريل 2019 - 21:37
تتجه فيه النقابة صوب التصعيد hhhh; il n'a que 000.2% d'ouvriers et des leaders corrompus
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2 - Abdou الاثنين 08 أبريل 2019 - 21:50
ا لزيادة في الاجور فقط لجميع الموظفين
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3
3 - متفرج الاثنين 08 أبريل 2019 - 21:52
انها الفانطازيا النقابية (والحبة والبارود من دار القايد).اين كانت هذه النقابة العفريتة يوم تم الاجهاز على كامل حقوقنا ....؟وما طبيعة الدور المسرحي الذي تلعبه؟ وباي معنى يتم الحوار مع الداخلية المجرمة في حقنا كمغاربة؟ اسئلة لا حد لها ايها السادة تجعلني لا ولن اصدق مشاهد من مسرحيات المخزن القاصح؟....
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6
4 - moul chfanj الاثنين 08 أبريل 2019 - 21:58
"الداخلية تستدعي نقابة" أخشى أننا عدنا لعهد البصري
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4
5 - ملاحظ الاثنين 08 أبريل 2019 - 22:07
حاليا السي دي تي هي النقابة الوحيدة اللي عندها مصداقية فالساحة العمالية..استوعبت مطالب الفئات الشعبية بكل أطيافها من متعاقدين، ملفات فئوية، اليوم اضراب الحافلات فالرباط، هادي واحد السيمانة تبنات عمال الفوسفاط و لاسامير، و أوزون، و كاع الحركات الاحتجاجبة فالبلاد..في ظل كشاكل الاتحاد المغربي للشغل، و تراجع نقابات الباجدة و اشكر..قريبا يقدر يكون التحام نقابة الادريسي فالنقابة د التعليم و غايقدرو يشكلو جبهة قوية ضد لوبيات الفساد خصوصا في القطاع الخاص المتوحش. تحياتي.
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6 - بودواهي الاثنين 08 أبريل 2019 - 22:24
ان الحكومة تلعب حقيقة بالنار حيث الأوضاع الاجتماعية وصلت إلى حد الفقر المطلق لاغلبية المغاربة و حيث الإجهاز على كل شيء حيث التفقير الفضيع للطبقات المجتمعية كافة و حيث ملفات ضخمة من قبيل التعاقد و التقاعد و المدرسة العمومية و الصحة و صندوق النقد الدي اتى على الأخضر و اليابس وووو وحيث من الجهة الأخرى الاضطهاد الدي فاق سنوات الجمر و الرصاص و حيث الفساد و حيث تهريب المال العام ووو....
اننا في مرحلة مظلمة من تاريخ المغرب و على المسؤولين ان لا يغطوا الشمس بالغربال حيثما يقع في الجزائر يجب أن يعتبر مثالا ...
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7 - غريب في بلادي الاثنين 08 أبريل 2019 - 22:24
10 سنوات تفاوض ثم 10 سنوات التشاور و10 سنوات مات الجميع ولا أحد سيستفيد مع الاسف النقابة والحكومة والمسؤولين وووو.. يضحكون علينا كاننا عبيد في ضيعاتهم والى الله المشتكى
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8 - مواطن الاثنين 08 أبريل 2019 - 22:29
أتمنى أن يتوصلوا إلى اتفاق يخدم مصلحة الموظفين و الطبقة الشغيلة، اللهم 400 درهم أحسن من لا شيئ لقد ارتفعت الأسعار بحيث أصبح المواطن المغربي يقسم راتبه قبل حتى أن يتسلمه، كفانا من الشعارات التافهة.
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