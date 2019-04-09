ندوة تناقش الوصم الاجتماعي لمتعاطيات المخدرات

هسبريس من الرباط

نظّمت جمعية الوقاية من أضرار المخدرات بالمغرب فرع تطوان ندوة داخلية حول موضوع "الوصم الاجتماعي اتجاه متعاطيات المخدرات"، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة وتخليد مرور خمس سنوات على تأسيس التنظيم.

اللقاء افتتح بكلمة الدكتور عادل العبودي، نائب رئيس الجمعية والاختصاصي في طب الإدمان، ثم تلتها مداخلات كل من الأستاذة سعاد الرغيوي محامية بهيئة تطوان ونائبة نقيب هيئة تطوان للمحاماة؛ والأستاذة والفاعلة الجمعوية حليمة بلعربي؛ والأستاذة الزهرة الخمليشي أستاذة علم الاجتماع بكلية الآداب بمارتيل.

وقد تناولت المداخلات موضوع الوصم الاجتماعي والإقصاء والتهميش، الذي تتعرض له المرأة بصفة عامة والمرأة المتعاطية بصفة خاصة من مختلف الجوانب وعلى جميع المستويات، القانونية والاجتماعية والثقافية.

الندوة أيضا عرفت مداخلات من الحضور الذين أكدوا على ضرورة تضافر الجهود من الجميع، من أجل رفع التهميش والحيف عن المرأة المغربية وتغيير النظرة النمطية التي تلاحق المرأة في الحياة العامة.

وقد عرف اللقاء أيضا تنظيم رواق خاص بإبداعات المستفيدين وإسهامات الجمعية في التدخل من أجل التقليل من أضرار تعاطي المخدرات.

واختتمت أشغال الندوة بتكريم شخصيات أسهمت من أجل صيانة كرامة حقوق متعاطي المخدرات، باعتبارهم مواطنين كاملي المواطنة، بالإضافة إلى عرض العدد الأول من مجلة الجمعية "جرعة أمل"، فضلا عن تقديم وصلات شعرية وموسيقية ومسرحية.