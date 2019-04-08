24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/04/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3307:0213:3417:0619:5821:15
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ترى أن "رحيل بوتفليقة" سيؤدي إلى حل مشاكل المغرب والجزائر؟

  1. جنرال متقاعد: المغرب عدوّ الدولة الجزائرية ما بعد مرحلة بوتفليقة (5.00)

  2. التازي: مدن المهن والكفاءات تستجيب للتطلعات‎ (5.00)

  3. ابتزاز سائحتين أوروبيتين يورط شخصين بفاس (5.00)

  4. إضراب عن الطعام حتى الموت .. الزفزافي "يخيط فمه" داخل السجن (5.00)

  5. حزب الاستقلال يبعثر أوراق البوليساريو‬ في عاصمة الأقاليم الجنوبية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | مسيرة أساتذة التعاقد تجابه "عجز الحكومة" بالصفارات والبالونات

مسيرة أساتذة التعاقد تجابه "عجز الحكومة" بالصفارات والبالونات

مسيرة أساتذة التعاقد تجابه "عجز الحكومة" بالصفارات والبالونات
هسبريس- مصطفى شاكري (صور: منير امحميدات)
الاثنين 08 أبريل 2019 - 22:30

خاض آلاف "الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، عشية اليوم الاثنين، مسيرة حاشدة بالعاصمة الرباط، للمطالبة بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، وكذلك للتنديد بموقف الحكومة "العاجز عن تسوية الملف المطلبي لهذه الشريحة"، وفق ما ذكرته التنسيقية في بيان سالف بخصوص الإنزال الوطني.

وكان من المفترض أن ينطلق الاحتجاج من ساحة حسان بالرباط، لكن السلطات الأمنية منعت الأساتذة من التجمع، فتوجهوا صوب مقر البرلمان، وهم يحملون البطاقات الحمراء والصفارات والبالونات، بمشاركة قياديين في عدة نقابات تعليمية.

وصدحت حناجر المحتجين بشعارات تندد بـ "عجز الحكومة، من خلال ممثلها وزير التربية الوطنية، عن إيجاد حل عاجل للملف المطلبي"، من قبيل: "لا سلام لا استلام.. المعركة إلى الأمام"، "صامدون صامدون.. درب النضال عليه سائرون"، "حرية كرامة عدالة اجتماعية"، "باليد اليد.. الجماهير قوية".

وفي هذا السياق، قال لحسن هلال، عضو المجلس الوطني لتنسيقية "الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، إن "البرنامج النضالي يروم تنفيذ الخطوات التي كشف عنها المجلس الوطني المنعقد في الفترة الأخيرة"، مضيفا "إننا في مرحلة اللاعودة، لاسيما في ظل غياب حوار حكومي جاد ومسؤول".

وأوضح هلال، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الحكومة اكتفت بتطمينات لا تتماشى ولا ترتقي إلى تطلعات التنسيقية". واستطرد قائلا: "نحن مصممون بشكل لا رجعة فيه على تنفيذ الأشكال النضالية القوية خلال هذه المحطة، في الوقت الذي كنّا ننتظر فتح حوار جاد ومسؤول من قبل الحكومة".

وأضاف أن "الوزير الوصي على القطاع، سعيد أمزازي، لا يتقن سوى سياسة الهروب إلى الأمام، إلى جانب سد الحوار أمام التنسيقية"، مؤكدا أن "الأساتذة لن يتراجعوا إلا بعد توفر أرضية حوار جادة ومسؤولة من قبل الحكومة، من خلال شخص وزير التربية الوطنية". وتابع قائلا: "نحن بصدد تشكيل جماعات قوية للدفاع عن المدرسة العمومية"، مشيرا إلى أن "التعاقد صار مشكلة الشعب المغربي بأكمله".

من جانبها، أوضحت لطيفة المخلوفي، عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لـ "الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، أن "المسيرة الوطنية تأتي على خلفية الإنزال الذي دعت إليه التنسيقية بالعاصمة الرباط، والذي نجدد فيه مطالبنا المتمثلة في الإدماج في الوظيفة العمومية".

وأعربت المخلوفي، في تصريح أدلت به لجريدة هسبريس الإلكترونية، عن تفاجئها بـ"المنع الذي طال التنسيقية في ساحة حسان". واستطردت قائلة: "هذه محاولة فاشلة لثنينا عن تجسيد الخطوات التصعيدية"، مشيرة إلى أن التنسيقية "قامت بالإنزال الوطني بالشكل المطلوب، تبعا للنداء الذي جاء من مختلف جهات المغرب".

"الوضع التعليمي لا يبشر بخير، لأن الدولة تريد الالتفاف على هذا الملف المطلبي"، تقول المخلوفي، التي أشارت إلى أن "الشغيلة التعليمية بمختلف التنسيقيات تطالب بالإدماج وتسوية الملفات المطلبية"، داعية الدولة إلى "الحوار مع المحتجين".

وتابعت قائلة إن "الدولة تريد تكريس الهشاشة في قطاع التعليم، الذي صار مستهدفا كثيرا في سياسات الدولة اللااجتماعية"، مضيفة أن "الـ70 ألف أستاذ الذين فرض عليهم التعاقد سيجسدون جميع الأشكال النضالية الحضارية، بدون أي عنف، إلى حين تحقيق مطلب الإدماج في الوظيفة العمومية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (54)

1 - البشير الاثنين 08 أبريل 2019 - 22:41
اساتذة آخر الزمن .
حنا كشعب كرهتونا فيكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-271
2 - ادماجنا الاثنين 08 أبريل 2019 - 22:45
عندكم تبيعو لماتش ادماج ولا بديل عنده لا نريد التعاقد ولانقبلها في اي مجال
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
143
3 - الرشيدية الاثنين 08 أبريل 2019 - 22:46
لا تستسلموا فالنصر قريب بإذن الله كونوا كلمة واحدة في وجع تجار الدين الذين دمروا كل مكتسبات الشغيلة
ما بقى قد ما فات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
148
4 - عبده الاثنين 08 أبريل 2019 - 22:46
يجب على جميع الموظفين التضامن مع الاساتذة وخصوصا الاساتذة المرسمون...المثل المغربي يقول : لا سمعتيهم تيحسنو لجارك غير رطب ليحيتك.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
130
5 - عبدالهادي الاثنين 08 أبريل 2019 - 22:47
يجب أن يعيد هؤلاء الأساتذة المبارة وتصحيح أوراقهم من طرف لجنة محايدة تكون من دولة أخرى اقسم بالله سوف تكون النتيجة مخجلة بالنسبة لاشباه الأساتذة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-184
6 - عمر تنغيري الاثنين 08 أبريل 2019 - 22:48
مطالبا مشروعة و متمسكون بها و ستتحق ولو بعد حين
و لا عزاء للحاقدين و يا حصرتاه لانهم من ابناء الشعب المنهوكين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
83
7 - موطن الاثنين 08 أبريل 2019 - 22:50
التلاميذ ضحية والأستاذ والحكومة كل واحد كيقلب على ملصحته
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-103
8 - ابو عبدالله الاثنين 08 أبريل 2019 - 22:51
ما لا يأتي بالنضال يأتي بمزيد من النضال.
للأستاذات والأساتذة الحق في العيش الكريم ، إنه حقهم ونصيبهم لا يتسولون أحدا ولن يتصدق عليهم أحد.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
85
9 - زكي عنب الاثنين 08 أبريل 2019 - 22:51
الحق اصبح باطلا ، والباطل اصبح حقا !!! لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .. والله ستسألون أمام الله عز وجل عن هذه الجملة الباطلة " فرض عليهم التعاقد " !!؟؟ هذه ليست الحقيقة وانتم تعرفون ذلك .. هل هم أطفال صغار غرر بهم !!؟؟ حتى وان سلمنا بهذه الفرضية فإن هؤلاء الأساتذة إذن غير صالحين لتدريس ابنائنا لأنهم ينقضون العهد .. فكيف سيتعلم منهم أبناؤنا الوفاء بالوعد !!!؟؟؟ ثم انهم مسؤولون أمام الله عز وجل في ضياع أبناء الشعب المغربي بسبب تعنتهم بالرغم من انهم ليسوا على حق .. انما مساندة النقابات والأحزاب هو واضح جدا .. هو تقويض اي عمل للحكومة كيفما كان .. المعارضة تعارض من أجل المعارضة والسلام .. والله يمهل ولا يهمل .. انظر كيف تكون خاتمة هؤلاء وللاسف .. غرتهم الدنيا فنسوا الله فانساهم أنفسهم.. شكرا هسبريس..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-100
10 - الموجه الاثنين 08 أبريل 2019 - 22:52
على زين المستوى ديالكم في التدريس نهار صحو ليكم الامتحانات لمخير فيكم كيجبب 4/20 وزيد وزيد ماذا ستعطون للتلاميذ والطلبة؟ وانتم دون المستوى؟ فاقد الشيئ لا يعطيه، انا مع التعاقد لان اغلبية الاساتذة لا يملكون المؤهلات للتدريس وتكوين جيل قادر على النهوض بهذا البلد مع الاسف الشديد عندما تجد في الشعارات شعارات خاصة بكرة القدم يتضح لك المستوى الحقيقي لهؤلاء.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-94
11 - سامية الاثنين 08 أبريل 2019 - 22:52
الطبقة الواعية بحقوقها تناضل ﻷجلها والطبقة الأكتر هشاشة تمسك الهاتف لتشتم اﻷولى و تطبل لمن هضم حقوقها .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
73
12 - متعاقد الاثنين 08 أبريل 2019 - 22:53
لا نريد كمامر المتعاقدين الفصل هو املنا للتنسيقية دعاة الفتنة،اطردوهم ليعرفوا قدرهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-91
13 - عبدالله الاثنين 08 أبريل 2019 - 22:53
لمادا التضخيم فعن اي آلاف تتكلمون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-76
14 - مغربي ولد الشعب الاثنين 08 أبريل 2019 - 22:53
آخر صرح للدفاع عن المدرسة العمومية؛ كلنا ضد التعاقد من أجل مصلحة أبناء الشعب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
63
15 - وجدي الاثنين 08 أبريل 2019 - 22:53
السؤال المطروح . كيف تتجراء الحكومة على الاقتطاع من اضراب الاساتدة المرسمون و هؤلاء لا ... لي فهم بفهمني
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-57
16 - ماركسي حر الاثنين 08 أبريل 2019 - 22:53
مطالب الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد عادلة ومشروعة وبالتالي يجب ايجاد حل قريب لوضعيتهم فالتعاقد يهدد مستقبلا ضرب مجانية التعليم العمومي وطمس هوية المدرسة العمومية لذا يجب ان يتم دمج هؤلاء الاساتذة في نظام موظفي وزارة التربية الوطنية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
50
17 - مواطن الاثنين 08 أبريل 2019 - 22:54
وفقكم الله ويسر أمركم وحقق مبتغاكم في الاذماج
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
44
18 - Karim الاثنين 08 أبريل 2019 - 22:56
C est vous qui vont détruire d avantage l école publique.
Un ensemble d arrivistes mais croyez moi l et et est forte et vous n aurez que ce que vous méritez. Généralement vous ne méritez que être mises à la porte
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-24
19 - حميد النواري الاثنين 08 أبريل 2019 - 22:57
يجب أن تتعلم الاجيال القادمة الدرس من اساتذتهم : لا تسمحو للمفسدين بأن تسرق حقوقكم
هذا أهم درس من مقررات تربي على الخنوع والخضوع للمفسدين
النصر للشعب
عاش الشعب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
33
20 - اب تلميد الاثنين 08 أبريل 2019 - 22:57
اقتنعت ان السبيل هو طردهم لانهم اجرموا في حق ابنائنا من جهة و من جهة فاساتدة بمستوى البكالوريا احسن منهم بكثير فمستواهم لا ييتحق السلم10
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-48
21 - ولد تنغير مسمرير الاثنين 08 أبريل 2019 - 22:58
اساتدة فرضو عليهوم التعاقد شكون لي مقاري ومفاهم ولو والاساتدة ولا لوزارة شبعنا الصداع على ولو كون غير درو سنة كحلة مقحطة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-21
22 - متابع من امريكا الاثنين 08 أبريل 2019 - 22:59
نعم يجب إلغاء التعاقد وعودة المتعاقدين إلى التشوميرة والبطالة و العمل في المدارس الخصوصية ب1500 درهم او العمل في ماكدولاند ب 2000 درهم .
لا للتعاقد نعم للرجوع إلى راس الدرب والمقاهي و متابعة مباريات كرة القدم والمسلسلات المدبلجة (للاستاذات ).
اشمن تعليم عندكم بعدا.....المغرب بالاساتذة ديال بصح (رسميين ) او كيحتل مرتبة متأخرة فما بالكم باشباه الاساتذة لان أكبر ارتكبته الوزارة هي تسميتكم بلاساتذة (واش عرفتي ما معنى غير معلم ) .
اعتقد ان الصراع أصبح بين المتعاقدين وبين الأساتذة الرسميين ماداما أن الرسميين مرضينهم في عظامهم واش باقيين مسخنتوش بلايصكم باغيين الترسيم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-37
23 - ﻻزواق ﻻنفاق الاثنين 08 أبريل 2019 - 22:59
يجب على جميع المغاربة بدون استتناء ان يتوجهو امام البرلمان للمطالبة بحقهم الدستوري في الوظيفة العمومية ونصيبهم من الراتب مقابل صفر مردودية ولايهمنا ان نبقى في ديل الام في جودة التعليم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-23
24 - محمد بردان الاثنين 08 أبريل 2019 - 22:59
لما علمت أن أصدقاءا لي بمستوى جد ضعيف في اللغة الفرنسية أصبحوا أساتذة بالتعاقد في اللغة الفرنسية تأكدت أن بلادي غاد فالخسران. الحل هو التعليم الخصوصي لمن استطاع إليه سبيلا. أما من لم يستطع الله يكون فالعون.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-30
25 - مغربي الاثنين 08 أبريل 2019 - 23:04
تحية من أعماق القلب لحماة المدرسة العمومية دمتم مناضلين أوفياء نحن بجانبكم حتى تحقيق الإدماج
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
22
26 - Ahmed الاثنين 08 أبريل 2019 - 23:04
كان على هؤلاء أشباه الأساتذة ان لا يقبلوا باجتياز مبارة التعاقد . انهم ضد مصلحة التلاميذ وانتهازيون .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-22
27 - Hamdou الاثنين 08 أبريل 2019 - 23:05
لا والله ما هؤلاء بأساتذة،هؤلاء شرذمة تريد لي ذراع الدولة بأجندة سياسية مقيتة، الدولة استجابت لبعض مطالبهم لكنهم بدعم من جهات معلومة ابوا الا ان يضيعوا ابناءنا المرجو من الدولة الضرب بيد من حديد من أجل ثنيهم على التمادي في الفوضى وتعطيل المرفق العام،اللهم انا هذا لمنكر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-27
28 - مدوخ ومقاطع الى الابد الاثنين 08 أبريل 2019 - 23:06
والله اعطيتم درسا ثمينا لجميع الموظفين الذين لو اتحدوا وناضلوا لما استطاعت هذه المحكومة من تمرير قراراتها المجحفة والمتمثلة في مزيد من الاقتطاعات لتعويض ما تم نهبه من صندوق التقاعد. استمروا يا اساتذتنا الاحرار انتم قدوة ومثال يجب ان يقلدوكم بقية الشعب المغلوب على امره. لا تبالوا بالحاقدين والحساد فانتم القافلة وهم .....فهمتوني ولا لا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
27
29 - حسان الاثنين 08 أبريل 2019 - 23:10
نحن واثقون من خطواتنا وسننتصر والله ولو كلفنا الأمر الموت لن نستسلم للطغاة الذين يريدون تدمير ماتبقى من التعليم، هذه المعركة لن يستطيع أحد إخمادها رغم كل الأساليب الخسيسة من أذرع مخزنية وإعلام فاسد ومسؤولين عديمي الضمائر،لأنها معركة الشعب المغربي بأكمله الذي مات أجدادنا في سبيل كرامة الوطن والبلاد والعباد. تحية للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وكل داعمينا من مرسمين ونقابات شريفة وكل أبناء الوطن البررة الغيورين على بلدهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
30 - إدريس الاثنين 08 أبريل 2019 - 23:10
غايقلبو كم بالتجنيد الاجباري. خصوصا اعضاء التنسيقية الوطنية للأساتذة. جمعوا راسكم لي عندو شي قسم الاتنين 15\04 امشي يدخلو اقري أولاد الشعب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-26
31 - شي الاثنين 08 أبريل 2019 - 23:10
من فرض عليكم التعاقد لقد وقعتم عن طيبة حاطر والعقد شريعة المتعاقدين والقانون لا يحمي المغفلين وتريدون المساواة مع انس قضوا سنتين من التدريب وبعد دلك اجتياز امتحان التخرج وبع دلك الكفاءة وأخيرا يصبح استادا رسميا فيا ترى هل قطعتم هده المراحل أيها المتعاقدون الدين تركتم الأطفال عرضة للضياع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-17
32 - معبر الاثنين 08 أبريل 2019 - 23:11
عمري شي حد كيتعاقد مع دولة ديالو . لا حول ولا قوة إلا بالله . لك الله يا وطني
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
33 - Omar الاثنين 08 أبريل 2019 - 23:13
Il y a plusieurs personnes qui écrivent des commentaires qui mzntrent clairement la rancune qu'ils éprouvent à l'égard des professeurs. Ce sont sans doute les paresseux qui n'arrivent jamais à obtenir la moyenne. En tant que prof titularisé je soutiens mes collègues les les professeurs qui song victimes du contrat.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
34 - مواطن مطنطن الاثنين 08 أبريل 2019 - 23:13
هههه قالك مشكل التعاقد مشكل الشعب المغربي والله ماتحشموااا قول بغي ترسم باش تقري بالفشوش بدون محاسبة ولضمان عيشك لو كنتم تفكرون في مصلحة الشعب المغربي لما تركتكم ابناء الشعب شهرين بدون دراسة المرجواا من الحكومة التصدي لهم بالطرد هناك الاف من الشباب يريدون العمل باقل بكثير من الضروف التي انعمكم الله بها...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-22
35 - حل مؤقت الاثنين 08 أبريل 2019 - 23:17
بالفعل الحكومة عاجزة عن مواجهة المتعاقدين ،
لا هي قادرة على ترسيمهم ، ولا توقيفهم أو طردهم .

* و في الأخير ، لن تجد الحكومة ، سوى الرضوخ
لمطالبهم .
* هناك حل مؤقت هو: الإعلان عن سنة بيضاء ،
وإغلاق المدارس ، في إنتظار حل نهائي السنة
الدراسية المقبلة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
36 - مهاجر مغربي الاثنين 08 أبريل 2019 - 23:17
وفقكم الله و سدد خطاكم. اعطوا الاساتذة حقوقهم كاملة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
37 - مفتش تربوي الاثنين 08 أبريل 2019 - 23:22
هؤلاء الأساتذة هم من خيرة شباب المغرب، و مع أن تكوينهم كان قصيرا لكن عندما تحضر لهم درسا تنبهر بمستواهم. على الوزارة فتح باب الحوار مع هذه الفئة هذا من جهة و حرصا على مصلحة المتعلمين من جهة اخرى.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
20
38 - من المغرب الاثنين 08 أبريل 2019 - 23:22
اعرف عندما يأتي الصيف لا نراكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
39 - حفيظ الخميسات الاثنين 08 أبريل 2019 - 23:24
المطلب ديال هاد الفئة مشروع وخص الوزارة تحل الملف ديالهم .
وخص حتى القياديين ديال التنسيقية يضخو دماء جديدة ومكيكونوش بحال الزعماء الحزبيين والنقابيين كيبقاو شادين بالقيادة حتى كيموتو. خلي بلاصتك لشي استاذ اخر باش يقود المسيرة من بعدك.. ربما يكون حسن منك.
الله يعاونكم اوليداتي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
40 - Abuanass الاثنين 08 أبريل 2019 - 23:25
حكومة مغلوبة على امرها.. غريبة الاطوار.. كرهها الشعب المغربي واشمأز منها.. ارحلوا ارحلوا..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
41 - الحسين اومحند الاثنين 08 أبريل 2019 - 23:25
أحسن رد عن مشكل المتعاقدين مع الدولة تجدوه في حوار اش واقع لهذا اليوم مع السياسي والخبير الاقتصادي سي جمال براوي...
فبصفتي أب اشاطر الرأى والفكرة مع سي جمال لنتفادى سنة بيضاء لاولادنا في التعليم....
* مجرد رأي لا نلزم به أحدا *
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
42 - محمد الاثنين 08 أبريل 2019 - 23:27
تحية من أعماق القلب لحماة المدرسة العمومية دمتم مناضلين أوفياء نحن بجانبكم حتى تحقيق الإدماج ولا تسمعوا للكسلاء والجهلاء فهم كثيرون في هذا الوطن الجريح
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
43 - Dragonaut الاثنين 08 أبريل 2019 - 23:28
لمن يقول بأن هؤلاء الأساتذة ليس لديهم أصلا مستوى يخول لهم أن يكونو أساتذة، أليست الوزارة هي المسؤولة على الامتحانات و التصحيح و الانتقاء و غير ذلك؟ هذا في حد ذاته يستوجب المحاسبة إذا ثبت ذلك، لكن هذا فقط عذر لمن يريد أن يطعن في نضال الأساتذة. الحكومة التي لم تعرنا أي اهتمام في قضية الساعة و التقاعد لا يجب عليها أن تنتظر أن ندعمها في أي شيء. هؤلاء الأساتذة سأساندهم و إن طالبو بضعف الرواتب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
44 - نزار الاثنين 08 أبريل 2019 - 23:28
الى الرقم 16 واش كاين شي ماركسي الافق ديالو هو يدافع علا حقو فالوظيفة فدولة لا يعترف بنظامها ولا قوانينها
أم انكم تتخذون الماركسية مطية انتهازية لنيل فتات المخزن
وبخصوص هؤلاء الاساتذة فأظن أن من وضع نظام التعاقد قد أخطأ
كان يجب أن يترك من فاته قطار الوظيفة يشتغل في الأعمال الشاقة أو الحرة في القطاع الخاص براتب لا يكفيه حتى لأداء فواتير الماء والكهرباء.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-8
45 - hassia الاثنين 08 أبريل 2019 - 23:30
كل التضامن العيش والشغل الكريم وراحة البال تزيد من العطاء فى دولة ليس فيها تعويضات على الشوماج.تولو فراشة.آش قرب الالف للزرواطة,والطز للحمد لله لامقارنة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
46 - جوني الاثنين 08 أبريل 2019 - 23:34
يجب احتواء الاساتذة للوزارة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
47 - Marokkii الاثنين 08 أبريل 2019 - 23:37
شبعتو خبز والله خاصكم السجن والطرد علاش سنيتو في الاول وانتم عارفين العمل بالتعاقد ضيعتو ولاد المغاربة الطبقة الضعيفة منين باغيين المظاهرات ديرو بحال فرنسا يختارون يوم في اخر الاسبوع بدون عرقلة العمل.في بلجيكا عندها التوظيف في جميع الادارات بالكونطرا مافهمتش مالكم .يجب تقنين التوظيف في المغرب بالكوتطرا.باش بنادم يتردع خدم ولا برا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
48 - الحقيقة... الاثنين 08 أبريل 2019 - 23:43
... كاينة فالتعليقات لي كيصوتو عليها (في الغالب هادوك المتعاقدين) بالديسلايك، اما الاخرى لي كثير فيها الاعجاب فهي كما يقول المثل شكون لي كيشكر العروسة هههههه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
49 - Marocain الاثنين 08 أبريل 2019 - 23:43
La solution c'est de généraliser les écoles sous régime militaire sur l'ensemble du territoire marocain. Une telle mesure servira les intérêts des citoyens et permetera d'instaurer la discipline et éviter les grèves
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
50 - ولي امر تلميذ الاثنين 08 أبريل 2019 - 23:45
هؤلاء الاساتذة كان عليهم ان يطالبوا الوزارة ب:
-تكوين صلب يجعلهم يقومون بواجبهم التربوي والتعليمي على احسن وجه.
-اعادة دراسة تخصصهم والتعمق فيه اكثر
هؤلاء الاساتذة كان من الاحسن تسميتهم بأساتذة سد الخصاص لأجل مسمى في انتظار تخرج الاساتذة الاكفاء قولا وفعلا معرفة وممارسة اما هؤلاء أشباه الاساتذة الذين لم يجتازوا حتى المباراة بنجاح فجل الأكاديميات من تم توظيفهم حصلوا على معدل 6/20
علما ان المباراة لم تكن بالصرامة المعهودة أسئلتها مستهلكة وسهلة كما ان الكل تقدم لها بدو. انتقاء
احسن شيء ديرو الدولة هو تقوم بتسريح هاد الفئة من الاساتذة راهم فرضوا وجودهم بحكم الخصاص وبحكم عددهم لكبير ....اساتذة اخر زمن
والله كون دخلوا فأيام مانِ مستوى التعليم طالع لمخير فيهم يبقاو يضحكو علي التلاميذ
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
51 - فاقد الامل الاثنين 08 أبريل 2019 - 23:50
قالك ادا اعطيت الامور لغير اهلها فانتظر الساعة مطفرناهش حتى فاش كان اساتدة اكفاء عاد غدي نطفروه مع هاد الانتهازيون دوي الكفاءة الهشة والمحدودة هادو براسهم خاص لي يقريهم الاسف شديد تعاقد وبزاف عليهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
52 - افران الاطلس المتوسط الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 00:03
هؤلاء الاساتذة غير كيخربقوا وراه في كل بلاد العالم تمر الاشياء هكذا يعني في المرحلة الاولى توظيف بالتعاقد ومن بعد ياتي بعقد نهائي اذا كانت المؤسسة بحاجة اليه وكذلك إذا كان الشخص يستوفي الشروط المطلوبة في الخدمة يجب على هذا الاساتدة المتظاهرين ان يعرفوا هذا ما بقاش كيف زمان غير اجي اتوظف مباشرة والى الابد انتهنا مع هاته المرحلة الدولة ليس لديها ليوم جميعالامكانية المالية متوفرة يجب ان يعرف الجميع هذه القضية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
53 - hassia الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 00:05
لا تتنازلو.التعليم من واجب الدولة أن توفره,والمعلم يجب أن يكون مرتاحا لتربية الأجيال,بصمودكم ستتعلم الأجيال الكرامة والدمقراطية,ستنجحون ما فها لا إلاولا حتى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
54 - مواطن الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 00:07
مخطط التعاقد طريق لخوصصة المدرسة العمومية والاجهاز على الوظيفة العمومية.
والحق في الوظيفة العمومية حق دستوري للجميع على وجه المساواة.
عوض ان ترموا سهامكم على المسؤولين الذين ينهبون خيرات البلاد، توجهونها لأولاد الشعب.
لا يصلح حال هذه الامة إلا بصلاح التعليم، فردوا للأستاذ كرامته وأعطوه حقوقه فهو الفاعل الاول في صلاح التعليم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 54 | عرض: 1 - 54

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.