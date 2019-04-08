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كُتّاب وآراء
مسيرة أساتذة التعاقد تجابه "عجز الحكومة" بالصفارات والبالونات
خاض آلاف "الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، عشية اليوم الاثنين، مسيرة حاشدة بالعاصمة الرباط، للمطالبة بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، وكذلك للتنديد بموقف الحكومة "العاجز عن تسوية الملف المطلبي لهذه الشريحة"، وفق ما ذكرته التنسيقية في بيان سالف بخصوص الإنزال الوطني.
وكان من المفترض أن ينطلق الاحتجاج من ساحة حسان بالرباط، لكن السلطات الأمنية منعت الأساتذة من التجمع، فتوجهوا صوب مقر البرلمان، وهم يحملون البطاقات الحمراء والصفارات والبالونات، بمشاركة قياديين في عدة نقابات تعليمية.
وصدحت حناجر المحتجين بشعارات تندد بـ "عجز الحكومة، من خلال ممثلها وزير التربية الوطنية، عن إيجاد حل عاجل للملف المطلبي"، من قبيل: "لا سلام لا استلام.. المعركة إلى الأمام"، "صامدون صامدون.. درب النضال عليه سائرون"، "حرية كرامة عدالة اجتماعية"، "باليد اليد.. الجماهير قوية".
وفي هذا السياق، قال لحسن هلال، عضو المجلس الوطني لتنسيقية "الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، إن "البرنامج النضالي يروم تنفيذ الخطوات التي كشف عنها المجلس الوطني المنعقد في الفترة الأخيرة"، مضيفا "إننا في مرحلة اللاعودة، لاسيما في ظل غياب حوار حكومي جاد ومسؤول".
وأوضح هلال، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الحكومة اكتفت بتطمينات لا تتماشى ولا ترتقي إلى تطلعات التنسيقية". واستطرد قائلا: "نحن مصممون بشكل لا رجعة فيه على تنفيذ الأشكال النضالية القوية خلال هذه المحطة، في الوقت الذي كنّا ننتظر فتح حوار جاد ومسؤول من قبل الحكومة".
وأضاف أن "الوزير الوصي على القطاع، سعيد أمزازي، لا يتقن سوى سياسة الهروب إلى الأمام، إلى جانب سد الحوار أمام التنسيقية"، مؤكدا أن "الأساتذة لن يتراجعوا إلا بعد توفر أرضية حوار جادة ومسؤولة من قبل الحكومة، من خلال شخص وزير التربية الوطنية". وتابع قائلا: "نحن بصدد تشكيل جماعات قوية للدفاع عن المدرسة العمومية"، مشيرا إلى أن "التعاقد صار مشكلة الشعب المغربي بأكمله".
من جانبها، أوضحت لطيفة المخلوفي، عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لـ "الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، أن "المسيرة الوطنية تأتي على خلفية الإنزال الذي دعت إليه التنسيقية بالعاصمة الرباط، والذي نجدد فيه مطالبنا المتمثلة في الإدماج في الوظيفة العمومية".
وأعربت المخلوفي، في تصريح أدلت به لجريدة هسبريس الإلكترونية، عن تفاجئها بـ"المنع الذي طال التنسيقية في ساحة حسان". واستطردت قائلة: "هذه محاولة فاشلة لثنينا عن تجسيد الخطوات التصعيدية"، مشيرة إلى أن التنسيقية "قامت بالإنزال الوطني بالشكل المطلوب، تبعا للنداء الذي جاء من مختلف جهات المغرب".
"الوضع التعليمي لا يبشر بخير، لأن الدولة تريد الالتفاف على هذا الملف المطلبي"، تقول المخلوفي، التي أشارت إلى أن "الشغيلة التعليمية بمختلف التنسيقيات تطالب بالإدماج وتسوية الملفات المطلبية"، داعية الدولة إلى "الحوار مع المحتجين".
وتابعت قائلة إن "الدولة تريد تكريس الهشاشة في قطاع التعليم، الذي صار مستهدفا كثيرا في سياسات الدولة اللااجتماعية"، مضيفة أن "الـ70 ألف أستاذ الذين فرض عليهم التعاقد سيجسدون جميع الأشكال النضالية الحضارية، بدون أي عنف، إلى حين تحقيق مطلب الإدماج في الوظيفة العمومية".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (54)
حنا كشعب كرهتونا فيكم
ما بقى قد ما فات
و لا عزاء للحاقدين و يا حصرتاه لانهم من ابناء الشعب المنهوكين
للأستاذات والأساتذة الحق في العيش الكريم ، إنه حقهم ونصيبهم لا يتسولون أحدا ولن يتصدق عليهم أحد.
Un ensemble d arrivistes mais croyez moi l et et est forte et vous n aurez que ce que vous méritez. Généralement vous ne méritez que être mises à la porte
هذا أهم درس من مقررات تربي على الخنوع والخضوع للمفسدين
النصر للشعب
عاش الشعب
لا للتعاقد نعم للرجوع إلى راس الدرب والمقاهي و متابعة مباريات كرة القدم والمسلسلات المدبلجة (للاستاذات ).
اشمن تعليم عندكم بعدا.....المغرب بالاساتذة ديال بصح (رسميين ) او كيحتل مرتبة متأخرة فما بالكم باشباه الاساتذة لان أكبر ارتكبته الوزارة هي تسميتكم بلاساتذة (واش عرفتي ما معنى غير معلم ) .
اعتقد ان الصراع أصبح بين المتعاقدين وبين الأساتذة الرسميين ماداما أن الرسميين مرضينهم في عظامهم واش باقيين مسخنتوش بلايصكم باغيين الترسيم
لا هي قادرة على ترسيمهم ، ولا توقيفهم أو طردهم .
* و في الأخير ، لن تجد الحكومة ، سوى الرضوخ
لمطالبهم .
* هناك حل مؤقت هو: الإعلان عن سنة بيضاء ،
وإغلاق المدارس ، في إنتظار حل نهائي السنة
الدراسية المقبلة .
وخص حتى القياديين ديال التنسيقية يضخو دماء جديدة ومكيكونوش بحال الزعماء الحزبيين والنقابيين كيبقاو شادين بالقيادة حتى كيموتو. خلي بلاصتك لشي استاذ اخر باش يقود المسيرة من بعدك.. ربما يكون حسن منك.
الله يعاونكم اوليداتي
فبصفتي أب اشاطر الرأى والفكرة مع سي جمال لنتفادى سنة بيضاء لاولادنا في التعليم....
* مجرد رأي لا نلزم به أحدا *
أم انكم تتخذون الماركسية مطية انتهازية لنيل فتات المخزن
وبخصوص هؤلاء الاساتذة فأظن أن من وضع نظام التعاقد قد أخطأ
كان يجب أن يترك من فاته قطار الوظيفة يشتغل في الأعمال الشاقة أو الحرة في القطاع الخاص براتب لا يكفيه حتى لأداء فواتير الماء والكهرباء.
-تكوين صلب يجعلهم يقومون بواجبهم التربوي والتعليمي على احسن وجه.
-اعادة دراسة تخصصهم والتعمق فيه اكثر
هؤلاء الاساتذة كان من الاحسن تسميتهم بأساتذة سد الخصاص لأجل مسمى في انتظار تخرج الاساتذة الاكفاء قولا وفعلا معرفة وممارسة اما هؤلاء أشباه الاساتذة الذين لم يجتازوا حتى المباراة بنجاح فجل الأكاديميات من تم توظيفهم حصلوا على معدل 6/20
علما ان المباراة لم تكن بالصرامة المعهودة أسئلتها مستهلكة وسهلة كما ان الكل تقدم لها بدو. انتقاء
احسن شيء ديرو الدولة هو تقوم بتسريح هاد الفئة من الاساتذة راهم فرضوا وجودهم بحكم الخصاص وبحكم عددهم لكبير ....اساتذة اخر زمن
والله كون دخلوا فأيام مانِ مستوى التعليم طالع لمخير فيهم يبقاو يضحكو علي التلاميذ
والحق في الوظيفة العمومية حق دستوري للجميع على وجه المساواة.
عوض ان ترموا سهامكم على المسؤولين الذين ينهبون خيرات البلاد، توجهونها لأولاد الشعب.
لا يصلح حال هذه الامة إلا بصلاح التعليم، فردوا للأستاذ كرامته وأعطوه حقوقه فهو الفاعل الاول في صلاح التعليم.