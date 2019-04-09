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الرئيسية | مجتمع | معتقلو "حراك الحسيمة" يلحقون بالزفزافي في الإضراب عن الطعام

معتقلو "حراك الحسيمة" يلحقون بالزفزافي في الإضراب عن الطعام

معتقلو "حراك الحسيمة" يلحقون بالزفزافي في الإضراب عن الطعام
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 17:00

في أوَّلِ ردٍّ فعل لهم على حكم الاستئناف الذي أيّدَ قرارَ المحكمة الابتدائية، أعْلَنَ معتقلو "حراك الحسيمة"، بمن فيهم من باتوا يعرفون بـ "الزفزافي ومن معه"، الدّخول في إضراب مفتوح عن الطعام، رافضين منطوق القضاء الذي أدانهم بأحكام وصفت بـ "الثقيلة"، وضدَّ "ما يتعرَّض له بعضُ المعتقلين داخل سجن عكاشة من سوء معاملة"، وفق تعبير مصدر مقرّب من المعتقلين.

ووفقاً لما أسرّتْ به مصادر هسبريس فقد قرر عدد من المعتقلين القابعين في "سجن عكاشة" بمدينة الدار البيضاء، في خطوة جماعية، التصعيد برفْض تناول الطعام إسوةً بما أقدم عليه متزعمو احتجاجات الحسيمة، ناصر الزفزافي (20 سنة سجنا)، والمعتقل محمد حاكي (15 سنة سجنا)، اللّذان قاما بـ"خياطة فميهما بالإبرة والخيط، معلنيْن خوضهما لإضراب عن الطعام احتجاجا على الأحكام الباطلة الصادرة في حقهما وضد العسكرة التي شهدتها منطقة الريف".

ونقلتْ عائلة المعتقل نبيل أحمجيق (20 سنة سجنا) أنّ "دينامو حراك الرّيف" دخلَ بدورهِ في إضراب مفتوح عن الطعام، بشعار اللاعودة حتى الشهادة. وقال محمد أحمجيق، شقيق المعتقل، إنّ "قرار الإضراب عن الطعام جاء ضد الإنزال الاستفزازي لحراس السجن الذي عرفه محيط جناح المعتقلين اليوم، حيث عمدت الإدارة السجنية إلى هذه الخطوة المفاجئة التي تروم بث الخوف والرعب في نفوسهم، إذ لم يسبق لها أن قامت بذلك".

وأوردَ أحمجيق أنّ دينامو حراك الريف لنْ يتراجع عن قراره بإضراب اللاعودة عن الطعام، مؤكداً أنه "يفضل أن يستشهد وهو يافع حر شامخ على أن يخرج وهو شيخ يعيش باستعمال الحفاظات".

وأعلن المعتقل كريم أمغار (10 سنوات سجنا)، أحد أبرز قياديي الحراك في امزورن، بدوره، أنه "مضرب عن الطعام ومستاء من حكم لم يتحر عن الحقيقة حينما قضى في حقه بعشر سنوات عن مكالمة هاتفية لم يكن طرفا فيها"، مضيفا: "لم يعد هناك جو أو إمكانية للتجاوب، هناك حالة من الحزن تخيم على الزنازين" وفق ما نقلته هيئة الدّفاع.

وفي هذا السياق، قال إلياس الموساوي، فاعل حقوقي من الحسيمة، إن "الرأي العام كان ينتظر الانفراج، خاصة بعد تخفيف الأحكام في حق مجموعة من معتقلي أحداث جرادة، لكن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء سبحت عكس التيار عندما قامت بتأييد الأحكام الابتدائية، الأمر الذي جعل الجميع يطرح سؤال: لماذا هذا التعامل الانتقامي مع أبناء الريف؟".

وأضاف الموساوي في تصريح لهسبريس: "هذا التأييد شكل صدمة لدى الرأي العام ولدى المعتقلين أنفسهم، خاصة بعد التطمينات العديدة التي قدمت من قبلُ من طرف مسؤولين حكوميين إبان صدور الأحكام الابتدائية"، معتبراً هذه "الصدمة ولدت نوعا من الإحساس بالظلم الشديد والحكرة اللامتناهية لدى المعتقلين وعائلاتهم وكل الغيورين على أوضاع حقوق الإنسان ببلادنا".

وزادَ الحقوقي ذاته قائلا: "المعتقلون من خلال هذه الخطوات أرادوا إرسال مجموعة من الرسائل إلى الذوات الحية في بلادنا، ولعل أبرز هذه الرسائل تصب في منحى انعدام استقلالية السلطة القضائية، خاصة بعدما تجاهلت المحكمة كل الأقوال التي أدلوا بها في جميع مراحل التقاضي، لاسيما في المرحلة الابتدائية التي عرفت مرافعة المحامين والمعتقلين".

وأشار إلى أن "هذه الخطوات تأتي أيضا في خضم عسكرة رهيبة تعرفها مدينة الحسيمة، الشيء الذي يمنع أي أشكال تضامنية حتى وإن تعلق الأمر بأمهات وزوجات المعتقلين".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (28)

1 - Samir الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 17:09
ياله من قضاء غير مستقل و سياسي بالدرجة الأولى. يسجن كل من فتح فمه لفضح الفساد و المطالبة بأبسط الحقوق و تمنح الحماية بل يكرمون الفاسدون الذين يسرقون ثروات الشعب ليل نهار و يهربون الملايير إلى الخارج و يحسبون أنهم يحسنون صنعا. حقيقة لا شيء يدعوا للافتخار و لست مفتخر بمغربيتي. الله غالب.
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36
2 - amine الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 17:10
est ce qu'il y a qlq un qui peut se taire ces personnes, on est marre de ces personnes, ils veulent se comaprer a Abdekrim Elkhattabi ?
si viou evoulez la liberté, demandez la grace au roi et arreetez d'etre heros...a chaque jour ils envoient des messages pour creer la fitna dans le pays, ceci est une arme des idiots
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-24
3 - صحراوي قح الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 17:11
اللهم فرج عليهم .. اللهم اطلق سراح كل معتقل او مختطف مظلوم في هذا الوطن الجريح .. الويل لقاضي الارض من قاضي السماء .. حسبنا الله ونعم الوكيل ... ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم
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33
4 - ابن العاصمة العلمية الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 17:13
وفب.انتظار ردة ادارة السجن او المندوبية للسجون و الناطق الرسمي و وزير حقوق الانسان الدين فقدو تقة الشعب في المبالغة في الكدب لنفي هده الخطوة التي نهجها هاؤلاء المعتقلين و كالعادة انهم يتمتعون بكامل الحقوق.
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28
5 - تمسمان الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 17:14
بصراحة العقوبات كانت مخففةفي حق هؤلاء
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-53
6 - انا الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 17:17
كمواطن مغربي حر، أنا مع السيد الزفزافي،
و السلام
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33
7 - الريفي الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 17:19
الاعتقالات والحصار لم يتوقفا منذ ماي 2017 إلى يومنا هذا، كل أسبوع أقرأ عن تقديم شباب وأطفال صغار ومراهقين إلى محكمة الحسيمة وتوزيع الأحكام العشوائية، التهم (وضع جيم في الفايسبوك، الدعوة إلى التظاهر، أنت صديق الزفزافي، أنت ابن عم متظاهر، ذكرت اسم الخطابي أو الريف ...)

مباشرة بعد تأكيد أحكام الاستئناف قبل 3 أيام اعتقل أخ أهباض الذي حوكم بـ 10 سنوات، بتهمة الدعوة إلى التظاهر وتم اليوم إيداعه السجن، البوستاتي حوكم بـ 20 سنة، لماذا الله أعلم، زوجته دعت إلى التظاهر لإطلاق سراحه وهي شابة في ريعان شبابها اعتقلت وحوكمت بـشهرين سجنا نافذا ؟؟؟

هذه القوانين والتهم لم أقرأ عنها حتى في قوانين الإغريق القدامى وفي عهد حمورابي وتحدث في القرن الواحد والعشرون في عهد HD.

لكن المضحك في الأمر هو جانب من شعب الزومبي الذي ورغم كل الظلم الذي حدث و يحدث لا زال يتحدث بالسوء عن الريف وأهله، لماذا؟ لأنهم خرجوا للتظاهر، ولسان حالهم يقول على أهل الريف أن يكونوا مثلنا نحن شعب الزومبي ...

انشري يا هسبريس
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23
8 - kopiko الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 17:19
بشعار اللاعودة حتى الشهادة.!!!!!! هذا يسمى انتحار و ليس استشهاد.الله يهدي ما خلق
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-35
9 - SLIM الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 17:20
كما يساند الشعب المغربي الشقيق اخوانه المتظاهرين
بالجزائر فالشعب الجزائري بدوره يساند ايضا اخوانه المغاربة امثال الزفزافي والمعتقلين الاخرين بالسجون المخزنية......
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25
10 - مواطن2 الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 17:21
اصبح التعليق على قضية الزفزافي ومن معه امر مملا وتتكرر فيه نفس العبارات تقريبا..شخصيا اعلق عل" الصورة فقط " ..صورة المقال توحي بالكثير من الاحترافية التي يتمتع بها في تعامله مع التجهيزات المبينة في الصورة. كل هذا يدل على انه استغل الموضوع بكل احترافية. وعلى كل من يدافع عنه ان يحلل مشهده وهو يتعامل مع الآلة والشخص المتواجد معه.انه استغل سذاجة المواطنين الابرياء وقام بالمنسوب اليه فعلا.القضاء لا يمكن ان يظلم مجموعة من الاشخاص من بين ال 40 مليون نسمة. السسد الزفزافي نكرة وليس له اي تاريخ يجعل منه هدفا لمحاكمته...الزفزافي ليس له اي مستوى يؤهله للخوض في السياسة ...شخص وجد نفسه بين عشرات المواطنين واستغل المناسبة لصالحه ومن معه..وبالتالي لا داعي للبكاء عليه.فهو مواطن تمت محاكمته للاسباب التي يعرفها الجميع...وطويت الصفحة ب 20 سنة ...وانتهى امره...تبقى امامه حالة الاستعطاف وطلب العفو...وهذا حقه لا ينازعه احد فيه...وليس هناك اي باس في استفادته من " عفو " ملكي اذا تيسر ذلك.وكفى نفخا في شخص ليس له اي تاريخ.
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-16
11 - المحقق كونان الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 17:24
رغم اختلافنا مع زفزافي و ما قام به إلا أن هذا الاجراء تعسفي في حق اىشباب المغربي، المجرمين الحقيقين كيتحاكمو بشهور او سنة او سنتين و شباب مسالم 20 سنة باش معمر شي مغربي يرفع راسو و يطلب حقو،، راه ولينا اكثر من سوريا على اقل شعبهم يموت شهيد،، بغينا نوليو اكثر من سوريا غي ما يبقاوش هاد هاجوج و ماجوج و التماسيح يحكمونا و الملك الله ياخذ في الحق هو سبب دهادشي كامل
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14
12 - Hamido الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 17:25
لو نفذ المعتقلون إضرابهم وطال امده فإن المغرب سيكون في موقف حرج أمام المجتمع الدولي. وسيزيد من غضب الرأي العام اللذي لم يعد راض ولا خائف من المخزن. المغاربة على اعصابهم وقد ينفلت الوضع لاقدر الله.الماسكين بالبلاد والعباد لم يستوعبوا أن تفكير المغاربة قد تغير ولم يعودوا متقبلين لفكرة أن الدولة يجسدها بعض الأشخاص وما على الباقي إلا السمع والطاعة.
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18
13 - بومليك رشيد الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 17:26
كان الحراك منطقيا في مطالبه بل ناقوس تنبيه و محاسبة...و بالفعل تمت المحاسبة و توقيف كل من كان يعطل المشاريع....و بداءت مرحلة مد يد الصلح و التصالح من طرف الحكومة و الجلوس للطاولة الحوار و رسم خريطة المستقبل...لكن ماذا وقع ؟
كان اشخاص يستفيدون ماديا من جهات .لكي يدوم الحراك و تحويله لمواجهة (عنيفة) بين الشباب و الامن
و رفضوا كل اشكال الحوار بل تغير الحوار الى نغرة الانفصال.
خلاصة :
نرحب بالتنمية و الشغل و العلاج. و من ارتكب جريمة يتحمل مسؤوليته.
ومن يخلق التفرقة و الشتات لا يمثلنا
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-18
14 - Sam.. italy الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 17:28
اطلقوا سراح المختطفين بجميع مناطق المغرب وليس الريف فحسب استوعبوا الدروس فبل فواة الاوان والا ....
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16
15 - Abdelghani benrahmoune الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 17:33
يجب على أبناء الريف الخروج للشوارع لا دراسة لا عمل لا هدنة حتى تتحقق الطالب واولها الإفراج عن المعتقلين.الملك ومن معه لا يعرفون العنف والترياق هو تعطيل جميع المصالح. حتى الدكاكين يجب أن تقفل. المنظمة المفترسة مالها الزوال. لا المدافئ ولا هتلر جذور الشر نجو من الثورات.
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9
16 - rachid الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 17:33
Tres triste pour la mentalité de nos responsables et de la situación de notres jeunes en general et des prisonniers politique en particulier
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12
17 - nekour الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 17:34
سعيد زريكو

حق لهذه الرقعة التي تسمونها وطن أن تفتخر بالريف..حق لكم ولنا بأن نفتخر بأرض الشرفاء..أرض الرجالات..أرض الأبطال..أرض النضال آلتي تصدح بالحق دون رجفة الخوف..


لن تنكسر شوكة الحرية والصمود بالريف..ولن ينكسر أحفاد الشهيد مولاي محند..قد يموت الوطن ولكن لن يموت الريف
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12
18 - هربلاك فرتوخ صحراوي حر الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 17:34
مع الاسف القانون واضح في هدا الشأن وكانت العقوبات في نظري خفيفة فتهديد سلامة الدولة واسقرار البلاد تكون عقوبته الإعدام ،اما الإضراب عن الطعام كشكل احتجاجي فهذا تعذيب النفس والروح القدس الذي خلقها الله عز وجل فاتقوا الله في اوطانكم وانفسكم.اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا يا رب وابعد المرتزقة عنا.
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-12
19 - حسبي الله ونعم الوكيل الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 17:37
ولاتلقو بأنفسكم ألى التهلكة

ضلموك أعداء الله وكل عليه أمرك وغادي ياخدليك حقك منهم أبسط الأشياء وهي الأمراض المزمنة ناهيك الكسايد والشلل والمشاكل العائلية الصعبة ووووووو خزائن الخالق لا تنتهي وعذابه أشد

الأضراب عن الطعام مغاينفعك فوالو مدام سجانوك مرتاحين واكلين شاربين ونتا كاتعدب فراسك بدون فائدة راه مكاينيش لي غادي يتهم بيك

تحذير لكل من طلب بحقوقه في هذا البلد فهو مهدد بالسجن لسنوات عيشو فيها كالقطيع ماطلب لا بالتعليم ولا بالصحة ولا بالعمل ولا بالسكن ولا بالمعيشة الكريمة

الخبزة فرقوها بيناتهم و الشعب كايضارب على التفرتيت

لنا الله لي غادي ياخدلينا حقنا منهم كاينة الموت لي مكاتفرق بين حتى واحد فينا
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8
20 - محمد المزواري الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 17:40
لاهم تركو الحدود مفتوحة لننجو. ولاهم أعطوك حقوقك. ويل لقاضي الارض من قاضي السماء
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13
21 - ريجيم الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 17:40
فكرة مزيانة,بنادم ينقص في الوزن باش يبعد عليه مرض السكري والكوليسطرول ويحافظ على صحتو باش يخرج من الحبس نشيط
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-7
22 - حسن الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 17:42
كن دخلتو سوق راسكم كن راكم هانيين ومهانيينا معاكم سخونييت الرأس كا ترجع بالبرودة
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-2
23 - الحمد لله الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 17:44
والزفزافي مالك على الشوهة كول و لا ماتكولش شغلك هاداك دير الاظراب حتى على النوم كان عليك ان تظرب عن الكلام و الكتابة كفى من المسرحيات
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0
24 - nour lhouda الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 17:51
كل التضامن مع المعتقلين الذين لا ذنب لهم سوى أنهم طالبوا بحقوقهم
قال الله تعالى:<<ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون>>
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1
25 - حسن التادلي الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 17:59
بالنسبة للخياطة ديال الفم ... هذي فكرة مزيانة ... لأن الفم الواسع هو اللي وصلوا لهاذ المشاكل .......
اما بالنسبة للاضراب عن الطعام .... فذلك شأنهم...ما يهمنا نحن المغاربة هو ان يتم تنفيذ الحكم على المدانين دون امكانية العفو لانهم ابانو عن جهل و تخلف وعصبية قبلية لا يمكن للمغاربة ان يصفحوا معها عنهم ....
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-1
26 - ايت الراصد:المهاجر الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 18:06
قبل سنة صرحت من خلال حرية الراي انه يجب اطلاق سراح ابرياء احرار حراك الريف العظيم والا فانه سيتم تدويل القضية ويتم فضح دولة الاستبداد والفساد ..،وذلك للاتهامات الجاهزة التي لفقت للابرياء ولعدم استقلالية القضاء..وهانحن اليوم نرى كيف يتم الضغط على العائلات حتى لايناصروا ذويهم المعتقلين وهانحن وكيف ان الذين تم إعفاؤهم من طرف الملك /ذرا للرماد في العيون- جراء تقصيرهم في مشروع منارة المتوسط الحسيمة كيف يتلقون رواتبهم كاملة ولهم مناصب اخرى ؟!الاهم ان الحل هو مايراه من يضربون عن الطعام حتى تحقيق مطالبهم أهمها اطلاق سراحهم بدون شرط القيد اونيل كرامة الشهادة -بدل كرامة العيش بمذلة -في سبيل الجهر بالحق في وجه حكام الاستبداد .... وانه لنضال حتى النصر...
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0
27 - المغرب هاته اللحظة الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 18:07
أحكام قاسية ظالمة و جائرة هدفها إخراس و إقبار كل صوت و فعل احتجاجي جماهيري شعبي عارم منتفض ضد سياسات التفقير و التجويع والقهر والتراجع اللاشعبية المخزنية و مطالب بالحقوق و المكتسبات الاجتماعية والاقتصادية و الحقوقية العادلة و المشروعة و المعارض لكل هجوم و إجهاز عليها...
لا للريع....لا للفساد....لا للاستبداد... ....
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1
28 - سلام madrid الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 18:07
كيف لشخص في سجن ان يخيط فمه بل كيف ادخلت هاته الابرة لسجن ام هو ليس بسجن بل مصنع للخياطة؟؟؟
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0
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