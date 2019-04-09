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كُتّاب وآراء
معتقلو "حراك الحسيمة" يلحقون بالزفزافي في الإضراب عن الطعام
في أوَّلِ ردٍّ فعل لهم على حكم الاستئناف الذي أيّدَ قرارَ المحكمة الابتدائية، أعْلَنَ معتقلو "حراك الحسيمة"، بمن فيهم من باتوا يعرفون بـ "الزفزافي ومن معه"، الدّخول في إضراب مفتوح عن الطعام، رافضين منطوق القضاء الذي أدانهم بأحكام وصفت بـ "الثقيلة"، وضدَّ "ما يتعرَّض له بعضُ المعتقلين داخل سجن عكاشة من سوء معاملة"، وفق تعبير مصدر مقرّب من المعتقلين.
ووفقاً لما أسرّتْ به مصادر هسبريس فقد قرر عدد من المعتقلين القابعين في "سجن عكاشة" بمدينة الدار البيضاء، في خطوة جماعية، التصعيد برفْض تناول الطعام إسوةً بما أقدم عليه متزعمو احتجاجات الحسيمة، ناصر الزفزافي (20 سنة سجنا)، والمعتقل محمد حاكي (15 سنة سجنا)، اللّذان قاما بـ"خياطة فميهما بالإبرة والخيط، معلنيْن خوضهما لإضراب عن الطعام احتجاجا على الأحكام الباطلة الصادرة في حقهما وضد العسكرة التي شهدتها منطقة الريف".
ونقلتْ عائلة المعتقل نبيل أحمجيق (20 سنة سجنا) أنّ "دينامو حراك الرّيف" دخلَ بدورهِ في إضراب مفتوح عن الطعام، بشعار اللاعودة حتى الشهادة. وقال محمد أحمجيق، شقيق المعتقل، إنّ "قرار الإضراب عن الطعام جاء ضد الإنزال الاستفزازي لحراس السجن الذي عرفه محيط جناح المعتقلين اليوم، حيث عمدت الإدارة السجنية إلى هذه الخطوة المفاجئة التي تروم بث الخوف والرعب في نفوسهم، إذ لم يسبق لها أن قامت بذلك".
وأوردَ أحمجيق أنّ دينامو حراك الريف لنْ يتراجع عن قراره بإضراب اللاعودة عن الطعام، مؤكداً أنه "يفضل أن يستشهد وهو يافع حر شامخ على أن يخرج وهو شيخ يعيش باستعمال الحفاظات".
وأعلن المعتقل كريم أمغار (10 سنوات سجنا)، أحد أبرز قياديي الحراك في امزورن، بدوره، أنه "مضرب عن الطعام ومستاء من حكم لم يتحر عن الحقيقة حينما قضى في حقه بعشر سنوات عن مكالمة هاتفية لم يكن طرفا فيها"، مضيفا: "لم يعد هناك جو أو إمكانية للتجاوب، هناك حالة من الحزن تخيم على الزنازين" وفق ما نقلته هيئة الدّفاع.
وفي هذا السياق، قال إلياس الموساوي، فاعل حقوقي من الحسيمة، إن "الرأي العام كان ينتظر الانفراج، خاصة بعد تخفيف الأحكام في حق مجموعة من معتقلي أحداث جرادة، لكن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء سبحت عكس التيار عندما قامت بتأييد الأحكام الابتدائية، الأمر الذي جعل الجميع يطرح سؤال: لماذا هذا التعامل الانتقامي مع أبناء الريف؟".
وأضاف الموساوي في تصريح لهسبريس: "هذا التأييد شكل صدمة لدى الرأي العام ولدى المعتقلين أنفسهم، خاصة بعد التطمينات العديدة التي قدمت من قبلُ من طرف مسؤولين حكوميين إبان صدور الأحكام الابتدائية"، معتبراً هذه "الصدمة ولدت نوعا من الإحساس بالظلم الشديد والحكرة اللامتناهية لدى المعتقلين وعائلاتهم وكل الغيورين على أوضاع حقوق الإنسان ببلادنا".
وزادَ الحقوقي ذاته قائلا: "المعتقلون من خلال هذه الخطوات أرادوا إرسال مجموعة من الرسائل إلى الذوات الحية في بلادنا، ولعل أبرز هذه الرسائل تصب في منحى انعدام استقلالية السلطة القضائية، خاصة بعدما تجاهلت المحكمة كل الأقوال التي أدلوا بها في جميع مراحل التقاضي، لاسيما في المرحلة الابتدائية التي عرفت مرافعة المحامين والمعتقلين".
وأشار إلى أن "هذه الخطوات تأتي أيضا في خضم عسكرة رهيبة تعرفها مدينة الحسيمة، الشيء الذي يمنع أي أشكال تضامنية حتى وإن تعلق الأمر بأمهات وزوجات المعتقلين".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (28)
si viou evoulez la liberté, demandez la grace au roi et arreetez d'etre heros...a chaque jour ils envoient des messages pour creer la fitna dans le pays, ceci est une arme des idiots
و السلام
مباشرة بعد تأكيد أحكام الاستئناف قبل 3 أيام اعتقل أخ أهباض الذي حوكم بـ 10 سنوات، بتهمة الدعوة إلى التظاهر وتم اليوم إيداعه السجن، البوستاتي حوكم بـ 20 سنة، لماذا الله أعلم، زوجته دعت إلى التظاهر لإطلاق سراحه وهي شابة في ريعان شبابها اعتقلت وحوكمت بـشهرين سجنا نافذا ؟؟؟
هذه القوانين والتهم لم أقرأ عنها حتى في قوانين الإغريق القدامى وفي عهد حمورابي وتحدث في القرن الواحد والعشرون في عهد HD.
لكن المضحك في الأمر هو جانب من شعب الزومبي الذي ورغم كل الظلم الذي حدث و يحدث لا زال يتحدث بالسوء عن الريف وأهله، لماذا؟ لأنهم خرجوا للتظاهر، ولسان حالهم يقول على أهل الريف أن يكونوا مثلنا نحن شعب الزومبي ...
انشري يا هسبريس
بالجزائر فالشعب الجزائري بدوره يساند ايضا اخوانه المغاربة امثال الزفزافي والمعتقلين الاخرين بالسجون المخزنية......
كان اشخاص يستفيدون ماديا من جهات .لكي يدوم الحراك و تحويله لمواجهة (عنيفة) بين الشباب و الامن
و رفضوا كل اشكال الحوار بل تغير الحوار الى نغرة الانفصال.
خلاصة :
نرحب بالتنمية و الشغل و العلاج. و من ارتكب جريمة يتحمل مسؤوليته.
ومن يخلق التفرقة و الشتات لا يمثلنا
حق لهذه الرقعة التي تسمونها وطن أن تفتخر بالريف..حق لكم ولنا بأن نفتخر بأرض الشرفاء..أرض الرجالات..أرض الأبطال..أرض النضال آلتي تصدح بالحق دون رجفة الخوف..
لن تنكسر شوكة الحرية والصمود بالريف..ولن ينكسر أحفاد الشهيد مولاي محند..قد يموت الوطن ولكن لن يموت الريف
ضلموك أعداء الله وكل عليه أمرك وغادي ياخدليك حقك منهم أبسط الأشياء وهي الأمراض المزمنة ناهيك الكسايد والشلل والمشاكل العائلية الصعبة ووووووو خزائن الخالق لا تنتهي وعذابه أشد
الأضراب عن الطعام مغاينفعك فوالو مدام سجانوك مرتاحين واكلين شاربين ونتا كاتعدب فراسك بدون فائدة راه مكاينيش لي غادي يتهم بيك
تحذير لكل من طلب بحقوقه في هذا البلد فهو مهدد بالسجن لسنوات عيشو فيها كالقطيع ماطلب لا بالتعليم ولا بالصحة ولا بالعمل ولا بالسكن ولا بالمعيشة الكريمة
الخبزة فرقوها بيناتهم و الشعب كايضارب على التفرتيت
لنا الله لي غادي ياخدلينا حقنا منهم كاينة الموت لي مكاتفرق بين حتى واحد فينا
قال الله تعالى:<<ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون>>
اما بالنسبة للاضراب عن الطعام .... فذلك شأنهم...ما يهمنا نحن المغاربة هو ان يتم تنفيذ الحكم على المدانين دون امكانية العفو لانهم ابانو عن جهل و تخلف وعصبية قبلية لا يمكن للمغاربة ان يصفحوا معها عنهم ....
لا للريع....لا للفساد....لا للاستبداد... ....