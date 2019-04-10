حقوقيون يدقون ناقوس الخطر حول مستشفى الأطفال بـ"السويسي"

هسبريس - أمال كنين

أوضاع متدهورة يعيشها مستشفى الأطفال والولادة ابن سينا بالرباط؛ إذ أعاد حادث وفاة أربع رضع في يوم واحد تسليط الأضواء على الاختلالات التي يعرفها المركز الجامعي، خاصة أن الأمر لا يتعلق بحادثة منفردة بل بتوالي عدد من الأحداث المؤلمة التي يروح ضحيتها أطفال وتتسبب في اندلاع احتجاجات.

علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، دق ناقوس الخطر بشأن ما أسماه "التسيب وسوء الأوضاع واسترخاص الحياة" داخل المنشأة التي كانت في وقت سابق تعد "مفخرة للبلاد".

وقال لطفي في تصريح لهسبريس: "عرف المستشفى في السنوات الأخيرة اختلالات عدة لها انعكاسات خطيرة على الأطفال، سواء الرضع أو الأطفال المرضى"، مضيفا: "كان المستشفى يعد في وقت سابق بمثابة المنارة التي يفتخر بها المغرب، وكان يضم خيرة الأطباء، 90 بالمائة منهم غادروه، وكانت به تجهيزات جيدة".

وأورد المتحدث أن المنشأة التي يقبل عليها المرضى من جميع الأنحاء تعاني اليوم "سوء التسيير والتدبير، مما أدى إلى تراجع خدماتها وتسجيل ارتفاع مهول للوفيات في صفوف الأطفال".

وأبرز رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة أن الأطفال المرضى بالمستشفى "لا يجدون العناية الكاملة للعلاج وتشخيص المرض"، مردفا: "إذا ما زرنا مصالح المستشفى، نجد النساء يفترشن الأرض، فيما قاعات إقامة المرضى في حالة يرثى لها، والمراحيض جد متسخة، والأفرشة والأغطية غير متوفرة، والتغذية هي الأخرى جد سيئة وهزيلة".

وتابع لطفي قائلا: "في الوقت الذي وُجد فيه المستشفى لعلاج الأطفال، فإذا به هو من يقتلهم نتيجة إهمال واسترخاص الحياة"، موردا أن "غياب الصيانة والتسيب يؤديان إلى فقدان أطفال أبرياء".

من جانبه، ذكّر حبيب كروم، عضو الشبكة المغربية للدفاع عن الصحة، في حديثه لهسبريس، بعدد من الحوادث التي شهدها المركز الجامعي، مرجعا إياها إلى "استهتار غير مقبول".

وقال كروم إن السنوات الماضية عرفت "وفاة عشرات الخدج داخل المستشفى، وهو ما أدى إلى فتح تحقيق من قبل المفتشية العامة لوزارة الصحة وإصدار تقرير مفصل أرسلته إلى مديرة المركز الاستشفائي ابن سينا".

وأوضح كروم أنه على الرغم من إصدار التقرير "لم يتم اتخاذ إجراءات تذكر"، مؤكدا أن السنوات الماضية عرفت عددا من الأحداث السلبية، ذكر من بينها العثور على مولود حي بمستودع الأموات بالمستشفى ذاته، وتسجيل وفيات بسبب انقطاع في التيار الكهربائي.