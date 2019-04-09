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مبادرة برلمانية .. انفراج ملف "الأساتذة المتعاقدين" يلوح في الأفق

مبادرة برلمانية .. انفراج ملف "الأساتذة المتعاقدين" يلوح في الأفق
هسبريس – نور الدين إكجان
الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 20:00

بعد ما يقارب الشهر من الشلل التام الذي أصاب المدرسة العمومية جراء إضرابات "الأساتذة المتعاقدين"، بدأت بوادر انفراج الملف تلوح في الأفق عقب الجلسة الأخيرة التي جمعت أعضاء من تنسيقية الأساتذة المعنيين مع برلمانيين، خلصوا فيها إلى "عودة الأساتذة إلى مهامهم داخل المؤسسات التعليمية مع بذل كل الجهود للانخراط في المبادرات الرامية إلى تمكين التلاميذ من استدراك دروسهم وتعليق إضرابهم".

وأوضح بيان صادر عن الاجتماع الذي عقد صباح الثلاثاء، ووقعه البرلمانيون الحاضرون دون التنسيقية، أن "وزارة التربية الوطنية ستوقف كل الإجراءات التأديبية التي باشرتها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في حق الأساتذة، فضلا عن صرف الأجور المتوقفة، مع استمرار الحوار دائما عبر "المبادرة البرلمانية الشبابية"، للدراسة والنظر في كل المقترحات الرامية إلى إيجاد حل نهائي لهذا المشكل والبحث في كل السبل التشريعية التي تفي بهذا الغرض".

وفي السياق ذاته، قال محسن مفيدي، برلماني عن حزب العدالة والتنمية وعضو لجنة الحوار، إن "البرلمانيين والأساتذة اتفقوا على ضرورة وقف الإضراب؛ لكن بعد العودة إلى المجلس الوطني للتنسيقية الذي سينعقد ليلة اليوم الثلاثاء"، مشيرا إلى أن "الجواب في الغالب سيكون إيجابيا".

وأضاف مفيدي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "اللجنة البرلمانية هي وسيط بين الأساتذة والحكومة"، مشددا على "وقف كل أشكال التأديب التي باشرتها الوزارة"، وزاد بأن "اللجنة ستستمر في حوارها مع الأساتذة إلى غاية إيجاد حل للجميع".

بدوره، سجل عمر العباسي، برلماني عن فريق الوحدة والتعادلية وعضو لجنة الحوار، أن "البرلمانيين اقترحوا على الأساتذة وقف إضرابهم وسيعودون إلى قواعدهم من أجل الحسم في الأمر"، مشددا على أن "أرضية النقاش لا علاقة لها بالإدماج في سلك الوظيفة العمومية، بل بتقوية موقعهم القانوني، ودعم نظامهم الأساسي من خلال خروجه عبر مرسوم أو تعديل قانون الأكاديميات".

وأشار العباسي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن "الأساتذة تعاطوا مع المقترحات بشكل إيجابي مقارنة مع الاجتماعات السابقة، في انتظار أن يأتي الحسم من لدنهم".

ولا تزال "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" متشبثة بخيار عدم الرد على المبادرة حتى انعقاد المجلس الوطني، مع لجوئها إلى خيار الاحتجاج في شوارع الرباط. ومن المرتقب أن تتكرر مسيرة الشموع مساء اليوم الثلاثاء بالعاصمة، ويتخللها اعتصام جزئي يتضمن أنشطة متعددة؛ من بينها قراءة الكتب وحلقيات نقاش وجموع عامة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (44)

1 - ولد الشعب الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 20:20
الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية باعتبارها حق مستحق بتكافؤ الفرص لكل مواطن مغربي ولا بديل عن هذا المطلب الأوحد
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4
2 - اباء الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 20:26
جمعيات الاباء تساند الحكومة لطرد هؤلاء الغشاشين الكذابين الانانيين ولتوظيف اساتذة جدد وتدعو البرلمانيين الى عدم التدخل فيما لا يعنيهم
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-37
3 - أستاذة بالإعدادي متقاعدة الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 20:29
بما ان الحكومة متمسكة بالعمل بالعقدة سيرا على نهج مجموعة من الدول المتقدمة فلتتفق التنسيقية على مجموعة من القرارات التي تخدم الاستاذ المتعاقد حتى يظل الوضع شد الحبل بين الحكومة والاستاذ والضحية هو ابن الشعب يا ابنائي لان أبناء الأغنياء يواصلون دراستهم دون توقف
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6
4 - زهير الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 20:32
الأساتذة الذين قبلوا بالتعاقد و ليس فرض عليهم التعاقد .. التعاقد متعامل به في العديد من دول العالم .. أغلبيتهم سيرسمون مستقبلا .. أما المقرقبون و لحشايشيا و الإنتهازيون يمشيو يقالبو ف جهة أخرى، لأن التعليم مهنة نبيلة، أفضل مهنة في العام.
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-14
5 - Abdelghani الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 20:32
هي والو و خلاص ... تابعوا اضراباتكم و احتجاجاتكم فليس لكم ما تخسرون
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7
6 - اعليلوش الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 20:32
كفى وعفاكم كفانا إضرابات.اولادي ضاعو في الدراسة هاد عام عندي 2 كيقراو.معنديش باش نقريهم في الخاص.فكرو فينا شوية نحن الاباء.وخا هكاك احنا مع مطالب ديالكم ولكن ماشي على ظهرنا.
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3
7 - ولد الشعب الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 20:33
أتمنى حلا نهائيا لهدا الملف يضمن كرامة الاستاد وحق التلميذ.
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14
8 - عبدوو الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 20:33
تحية لهؤلاء الأطر الشابة .
لقد أبنتم عن سمو و رفعة احتجاجاتكم المشروعة و الحضارية .
و ما ضاع حق وراءه طالب
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4
9 - تم استدراجكم واصطيادكم الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 20:33
الصلح خير ولكن مع من. مع وزارة التربية والتعليم التي لا يمكن اعتبرها لها مصداقية. الوزارة هددت بالطرد ونجحت حيث استدرجت التنسيقة للحوار وأصبح الموضوع هو وقف الإجراءات التأديبية مقابل وقف الإضراب و الالتحاق بالمدارس وتجميد كل شيء إلى حين وبعدها ستستمر الوزارة في تطبيق مخططها الاستراتيجي الجهنمي والايام بيننا.
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5
10 - هشام كولميمة الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 20:35
اولا،يجب على الحكومة أن تقبل بالحوار مع الأساتذة ثم بعد ذلك كل الإقتراحات ممكنة...شريطة الإدماج.الشعب هو الذي يحكم و ليس شيئا آخر.
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2
11 - جديد الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 20:35
كذب في كذب. لن يعود الأساتذة إلى المدارس إلا والإدماج في أيديهم.. . لا ثقة في الدكاكين......
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-1
12 - احمد كريمي الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 20:35
الأساتذة لن يقبلوا بأنصاف الحلول ! الحل الوحيد هو الإدماج لضمان كرامة الأستاذ وحماية المدرسة العمومية من التخريب والخوصصة
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1
13 - Hamid الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 20:36
Un grand salut et un grand V à nos braves professeurs qui ont tenu bon face aux marionnettes de al makhzan
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1
14 - المكلخ الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 20:36
ارجو ان يتم ايجاد حل لان الاستاد كعنصر فاعل داخل المنظومة يجب ان يكون مرناحا نفسانيا ليعطي اكتر... هدا ان كانت الدولة تريد اصلاحا حقيقيا وليس اصلاحا لارضاء البنك الدولي...
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4
15 - الحمد لله الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 20:37
اش من انفرج الحكومة اولادكم ما ضاعوش هد العام راه ولاد المزليط لكانو ضحية لهدا نطالب بطرد كل المضربين او على الاقل كل يوم المفتشين يراقب 5 اقسام و المراقبة على المباشر في التلفاز لنرى مستواهم الحقيقي اقسم ان اغلبيتهم لن يكتبو نص سواء بالعربية او الفرنسية
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1
16 - فكيكي الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 20:37
مشكل تخلف العالم العربي هو ضعف الحس الوطني. المدرسة لم تستطع غرس هذا الحس في طلبتها وهذا واضح في هؤلاء الشباب يبحثون إلا على مصلحتهم لا يفكرون في مصلحة التلاميذ رغم أنهم يتوفرون على نفس الإمتيازات التي يتوفر عليها الأساتذة الذين توظفوا بالنظام القديم.
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3
17 - أستاذ مناضل الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 20:39
كلام غير صحيح، نحن مازلنا في إضراب مفتوح حتى تحقيق إدماج داخل الوظيفة العمومية، ونفس ان لا نرجع إلى الأقسام حتى تلي المطالب المشروعة هو دمجها مع الأساتذة الرسميين
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0
18 - محمد الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 20:41
مبادرة شبابية هادفة ، الأهم أنها فتحت قنوات الحوار بين الطرفين ..لكن الملف لا يمكن أن يحل هكذا ، ولا وجود لأنصاف الحلول ..الحل واضح الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية بدون قيد أو شىرط ..والحوار يجب أن ينصب في هذا الطرح ..وكيفية الخروج من مأزق البلوكاج هذا ..بحل توافقي يرضي كل الأطياف .
الله المعين ..
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-7
19 - Wislani الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 20:41
الحل الواحد والوحيد* إدماج الاساتذة في الوظيفة العمومية* ..رفعت الاقلام وجفت الصحف.
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2
20 - مهتم الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 20:43
نتمنى ٱن يكون الاساتذة متبصرين،فما لا يؤخذه كله لا يترك جزؤه. الثمار تقطف ٱحيانا حبة حبة. ثم لا تحبطوا مبادرة هؤلاء البرلمانيين الذين يحاولون إيجاد مخارج مشرفة لكم. عليكم ٱن تتركوا التشدد في مواقفكم،فقد تنالون مبتغاكم مع الزمن،كونوا رجالا ، فليونة المواقف تكون ٱحيانا ٱشد وقعا من التصلب. ضعوا شيءا من الملح في مطالبكم. و الله الموفق.
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-2
21 - متضرري حتى النخاع الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 20:44
والحمد لله رب العالمين الكثرة الضاغطة نعم والذين عددهم ٢١٠٠لا رغم صبرهم ثلاثة عقود أنهم اصحاب الخدمة المدنية الثمانينات نريد حقوقنا ياحكومة
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-1
22 - فرض عليه التقاعد الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 20:45
والله لو لم ينالوا العقاب جراء تضييع ابناء المغاربة اولا والفوضى التي قاموا بها ثانيا لأصبحت ج. العدل والاحسان تعرض المغاربة إلى ابتزازات يصعب التحكم فيها .
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-2
23 - عمر الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 20:46
البرلمانيون ليس لهم عهد و سبق إن غدروا بناخبيهم. و الحكومة ليس لها عهد و هي تفتك بالشعب و تتحدث عن التنمية. الكلام مع فاقدي المصداقية كالحرث في الرمال
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-1
24 - افعدسن الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 20:47
اذا كان شرط عدم الإدماج الفوري فلا داعي لأي نقاش خارج هذا المطلب .حوار ما هو إلا مناقشة بيزنطية و مضيعة للوقت.
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-2
25 - يوسف الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 20:48
لم نخرج للشارع ولم نضرب بغية القبول بنظامهم المليء بالثغرات القانونية والمخالف بشكل كبير للنظام الأساسي لموظفي الوزارة (المرسمين) خرجنا نصرة للوظيفة العمومية وللمدرسة للعمومية نريد إدماجا في النظام الأساسي لموظفي الوزارة غير ذلك فهو خيانة للشعب الذي وتق فينا وللتلاميذ الذين يساندوننا دوما ..
الوظيفة العمومية أمل التلميذ وأمل أسرته ولن نتخلى عن هذا المكتسب الذي حصه أحرار وحرائر هذا الوطن وقدموا أرواحهم لذلك...
شخصيا لن أعود إلا والادماج بيدي غير ذلك فسأهجر هذا الوطن في قارب من قوارب الموت ...
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-2
26 - مستهدف الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 20:49
مشددا على أن "أرضية النقاش لا علاقة لها بالإدماج في سلك الوظيفة العمومية، بل بتقوية موقعهم القانوني، ودعم نظامهم الأساسي من خلال خروجه عبر مرسوم أو تعديل قانون الأكاديميات".
حذاري من مناورات السلطة، فالتراجع عن المطلب الأساسي المتمثل في الإدماج يعني ذهاب نضالكم مهب الريح ويعني الاستسلام أمام رد فعل الوزارة بتوقيف الأجور والتهديد بالطرد. كما أستغرب موقف النقابات من هذه الهجمة النيوليبرالية بقيادة العدالة والتنمية من أجل تفكيك الوظيفة الاجتماعية للدولة لصالح رأس المال. فصراحة قضيتكم قضية مجتمع مغربي بأكمله من أجل وقف النزيف لكن لا حياة لمن تنادي!!! بقيتم أنتم وبعض جيوب المقاومة لوحدكم في الواجهة. دعواتنا وقلوبنا معكم.
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1
27 - الحق يقال الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 20:55
انالست أستاذا ولاموظفا من ليس من المعقول أن يكون التوظيف العمومي مختلفا لأن ذالك سيؤدي إلى إلى الفشل لامحالة
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-1
28 - انا الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 20:56
هدشي الي بغاو. أين هو حق التلميذ؟ انا كمواطن يريد مصلحة البلد وأدفع ضراءب ألح على تأديب كل من يضرنا
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29 - انتصار الحكومة الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 20:56
قبول الاساتدة الرجوع لحجرات الدرس ووقف الاضراب دون الاندماج في الوظيفة العمومية له معنى واحد فشل الاساتدة في مسعاهم و انتصار الحكومة لمبدا التوظيف الجهوي ام ان عدم صرف الاجور بدا يعطي اكله؟
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6
30 - التنسيقية الوطنية الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 20:58
البلاغ السادج ممضي من طرف هؤلاء دون التنسيقية و التنسيقية تبرأت منه حينها مطالب التنسيقية واضحة و هو الادماج في سلك الوظيفة العمومية ماعدا ذلك هو استمرار للاضراب و مضيعة للوقت أما الاجرائات التأديبية الغير قانونية فحتى ان استعملتها الحكومة ستبطلها المحكمة الادارية
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-2
31 - هاشمي هاشمي الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 20:59
لو كنت مسؤولا على ملف الأساتذة المتعاقدين لأنزلت عليهم أشد العقاب ... من وقع عقدا عليه أن يلتزم به .
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6
32 - Aly d'Agadir الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 21:04
إذا تراجعتم عن الإضراب .. كونوا على يقين بأنكم لن ترسموا مهما حييتم .. لا أنتم ولا الأفواج القادمة ..
.. إذا تراجعتم عن الإضراب ستكون ضربة قاضية لكم ..
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33 - متتبع الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 21:04
هذا هو عين الصواب ولا زال في البلاد رجال عقلاء ومتبصرين والحمد لله.
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0
34 - Travalger الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 21:05
هل الأساتذة المتعاقدين يناضلون فقط من أجل الزواج، أم أن مطلبهم أكثر من ذالك بكثير؟ تم فقط يمكن لهم الزواج بموظفة ؟وما هو مال الغير الموظفات؟ فكر ساقط وينم عن تدن في المستوى هؤلاء هم من سيدرس ابناءنا؟صدق من قال العقول الكبيرة تناقش الأفكار.الجهوية خط أحمر مولوي لايساوم.
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35 - مواطن الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 21:05
المجد للاساتذة بناة الوطن،و كفى تحريض و كره للاساتذة من طرف لجان الذباب الالكتروني.
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36 - Mourad الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 21:06
خلي راسك مرفوع لا تخطاك مقاومة و لا تخضع لهم و لا طوع خليك من المساومة. اغنية جميلة الحاج درهم جيل جلالة
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0
37 - تاوناتي الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 21:07
جبدتو عليكم النحل، الاساتدة المتعاقدون لهم تجربة كبيرة في الاضراب والاعتصام والمقاطعة و ااحلقات.سيحولون ساحة البرلمان الى ساحة جامعية حيث الحلقات ،و مهدي عامل ومقدمة بن خلدون.وشعارات يا رفيق،ويا شهيد.
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38 - Napolitano الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 21:07
الإدماج مكاينش راه خاصهم يحسنو النظام الأساسي بلا ميبقاو يضيعو الوقت لتلامد
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39 - ارطغرل الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 21:07
الكل يعرف ان الدولة عندما تريد حلا فانها تقوم بكل شيء لانجازه ومن هذا المنبر اقول اتقوا الله في ابناء هذا الوطن (اساتذة و تلاميذ)
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40 - Abuanass الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 21:07
كذب وهراء.. محاولة لتشتيت عزم الاساتذة.. من الخدع السينمائية الحلزونية.. مطلب الاساتذة هو الادماج وليس الديبناج والتوقيع..
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41 - خبير بالاقتصاد الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 21:14
كتلة اجور الموظفين سواء في التعليم او غيره هي سبب الديون الداخلية و الخارجية للدولة التي وصلت الى مرحلة افلاس اذ لا يمكنها آداء الاجور حاليا الا بالاقتراض كل ثلاثة اشهر عوض كل ستة اشهر او كل عام كما في الماضي الى درجة ان وزير المالية الجديد اضطر هذا الاسبوع الى طلب عروض قرض بمليار دولار لاول مرة في تاريخ المغرب من المنتدى الدولي بفوائد اعلى عوض البنك العالمي و صندوق النقد الدولي لاننا تجاوزنا سقف القروض عندهم و لن يمكننا تسديدها ! ثم اذا احتسبنا ان موظفينا ليست لهم مردودية و مستوى الاساتذة خير دليل و زدنا الفساد المستشري عند الموظفين بكل فئاتهم و مراتبهم و قطاعاتهم فهذا يعني ان القادم اسوئ مما نتوقع و لا يمكن تحميل اي حكومة كيف ما كان لونها المسؤولية لوحدها لاننا للاسف امام ازمة قيم و ضمائر و مسؤولية و جماعية ! الحل الوحيد امامنا هو ارساء دكتاتورية متنورة تسحق عظام كل موظفي الدولة بدون استثناء و تجبرهم على العمل بالكفائة و التعاقد المتجدد كل اربع سنوات كما هو الحال بالنسبة للجيش و الدرك منذ 50 سنة. ما عدى ذلك اقسم بالله بان المغرب سينهار كقصر من الرمال يبنيه الاطفال على شاطئ البحر.
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42 - يوسف الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 21:15
لا أدري ما مدى تشبث الأساتذة بملفهم المطلبي الواقعي..لهذا أحذرهم من الوقوع في مصيدة التسلل..لا تنسوا ما خرجتم من أجله للشارع..و بالأحرى لا تكسروا صيامكم بالبصل..
تحية معنونة بالنضال.
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43 - احمد الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 21:17
(مشددا على أن "أرضية النقاش لا علاقة لها بالإدماج في سلك الوظيفة العمومية، بل بتقوية موقعهم القانوني، ودعم نظامهم الأساسي من خلال خروجه عبر مرسوم أو تعديل قانون الأكاديميات") !!

حذاري من بيع الماتش و ترسيخ التعاقد عن طريق مرسوم !!

لا عودة حتى تحقيق الادماج في في سلك الوظيفة العمومية.
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44 - امغار نا ريف توري توري الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 21:17
ارجو كاب ل7 تلاميذ بالبادية المهجورة والمنسية ان بعود.السيد وزير التربية الوطنية الى غيه ويحل مشكل الاساتدة الذين فرض عليهم التعاقد لان الضحايا هم ابناؤنا وليس ابناءه وابناء الطبقة الحاكمة فهو يدفع باولاده للدراسة في معاهد ديكارت الفرنسية وكذلك ابناء الطبقة النبيلة اما ابناء العبسد مثلنا فمصيرهم مجهول وبيد الحكومة مرهون فالاسياد لا يقبلون بالمساواة مع العبيد حسبنا الله ونعم الوميل في كل من ظلمنا ونهب ثروات وطننا عند ربكم تختصمون صدق الله العظيم
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