24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

10/04/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3107:0113:3417:0619:5921:16
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ترى أن "رحيل بوتفليقة" سيؤدي إلى حل مشاكل المغرب والجزائر؟

  1. "خوْصصة التعليم" تقود طلبة الطّب إلى الاعتصام في مدن المملكة (5.00)

  2. الحكومة تقاوم الأمراض المزمنة بالحد من تعاطي السجائر والكحول (5.00)

  3. لبَّيكِ يا قُدْسُ.. لكلِّ شيء إذَا مَا تَمَّ نُقْصَانُ! (5.00)

  4. إعادة بناء "دار المختار العدل" بـ"مراكش العتيقة" (5.00)

  5. أبطال أولمبياد الرياضيات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | أمزازي يتعهد بوقف التدابير الزجرية مقابل التحاق المتعاقدين بالأقسام

أمزازي يتعهد بوقف التدابير الزجرية مقابل التحاق المتعاقدين بالأقسام

أمزازي يتعهد بوقف التدابير الزجرية مقابل التحاق المتعاقدين بالأقسام
هسبريس - مصطفى شاكري
الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 23:50

عقدت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا عاجلا مع وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي، خصص لتدارس وضعية "الأساتذة المتعاقدين"، بعدما اتجهوا صوب التصعيد، حيث قدمت الوزارة الوصية على القطاع مقترحا حكومياً يهدف إلى تسوية الملف الذي عمر طويلا، الأمر الذي دفع النقابات القطاعية إلى عقد اجتماع ثانٍ مع التنسيقية، عشية اليوم ذاته، من أجل إخبارها بنتائج المفاوضات الثنائية.

ووعدت وزارة التربية الوطنية، وفق ما أسرت به مصادر نقابية، بتوقيف جميع الإجراءات الزجرية التي اتخذتها سابقا ضد "الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، مقابل التحاقهم بالأقسام، إضافة إلى عقد جولة ثانية من الحوار الاجتماعي مباشرة بعد نهاية العطلة الربيعية، بحضور أعضاء تنسيقية "الأساتذة المتعاقدين"، في الوقت الذي كان أمزازي يرفض محاورة التنسيقية.

وفي تعليقه على مستجدات الحوار الثنائي الذي جمع النقابات بالوزارة، قال عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي، إن "اللقاء تطرق إلى نقطة وحيدة هي التعاقد، حيث غلب عليه طابع الأخذ والرد، وتبادل وجهات النظر المتناقضة، بحضور الوزير الوصي على القطاع، إلى جانب مدير الديوان والكاتب العام ومدير الموارد البشرية ومديرة الاتصال".

وأضاف الإدريسي، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الوزارة طرحت حلا جديدا يروم التحاق الأساتذة بالأقسام، وتوقيف الإضراب والاحتجاج، مقابل تعهدها بتوقيف جميع الإجراءات الزجرية ضدهم"، مؤكدا أن "المقترح الثاني، وفق الوزارة، يتضمن عقد جولة ثانية من المفاوضات، الثلاثاء المقبل، أي بعد نهاية العطلة الربيعية، بحضور النقابات وممثلين عن التنسيقية لمناقشة الملف من جديد".

وبخصوص الاجتماع الثاني، الذي عقدته النقابات القطاعية مع التنسيقية، عشية الثلاثاء، أشار الإدريسي إلى كون "النقابات قدمت لـ"التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" مخرجات الحوار الأولي مع الوزارة، لكنهم قالوا إن الأمر سيتم تداوله على مستوى المجلس الوطني للتنسيقية، وبعد ذلك سيتم تقديم جواب نهائي".

وأضاف أن "التنسيقية تطرح أساسا مسألة الضمانات والحوار، لاسيما التزام الطرف الحكومي بما قدمه"، موضحا أن "التنسيقية هي المعنية بمناقشة الموضوع، لأنها قائمة بذاتها وواقع على مستوى التنظيم والهياكل". وأضاف أن "النقابات القطاعية من المرتقب أن تعقد لقاء ثانيا مع وزارة التربية الوطنية، الخميس المقبل، بخصوص ملفات مطلبية أخرى".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (22)

1 - أستاذ الثلاثاء 09 أبريل 2019 - 23:57
لقد وصلت وزارة أمزازي للباب المسدود ولعل هذه هي تباشير تحقيق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد للإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
27
2 - الصراحة على عين ميكا الأربعاء 10 أبريل 2019 - 00:01
سياسة تخريب ماتبقى من المدرسة العمومية وإنتاج اجيال فاشلة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
3 - متعاقد الأربعاء 10 أبريل 2019 - 00:01
نقول له بأن مطلبنا هو الإدماج وليس فتح حوار
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
4 - ولد العربي الأربعاء 10 أبريل 2019 - 00:03
أرى أن الوزارة تنازلت كثيرا لصالح الاستاذ المتعاقد.يبدو لي أن الوزارة يتوجب عليها سلك مسار الضرب على يد كل استاذ متغيب عن عمله.والسلام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-32
5 - استاذ الأربعاء 10 أبريل 2019 - 00:03
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
مبتغى الأساتذة هو الادماج ولا غير
لماذا هذا التماطل من طرف الوزير
هو يعلم بأن الاساتذة لن يعودوا الا و ورقة الادماج بين ايديهم...
ضحك على الذقون كما العادة والضحية هو تلاميذ الدراوش...اما ولادهوم فمدارس ديكارت و فيكتور هوجو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
6 - متتبع الأربعاء 10 أبريل 2019 - 00:03
مشات للدولة الهيبة ديالها هه. ومسحو بيكم الأرض.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-14
7 - ادريس الأربعاء 10 أبريل 2019 - 00:05
ربما لم يفهم البعض مطلب الأساتذة أطر الأكاديميات.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
8 - عيشة بنلمخنتر- الأربعاء 10 أبريل 2019 - 00:09
نريد ديموقراطية حقة تقرر ما تراه مناسبا و صالحا للامة فقط..كلنا يتذكر العفو عن دانيال غالفان مغتصب اطفال المغرب--نريد ديموقراطية حقة تقطع مع عهد الحجر و الحماية الذي دام طويلا منذ 1912 و لا يستفيد منه الا شرذمة قليلة تعيش على الريع و لا تعمل و لا تعرف معنى الاشتغال و الكد و الجهد..بل تستفيد من مخطط وضعه الاستعمار لاستنزاف موارد البلد و ابقاء السيطرة التامة على شعب المغرب...فئة جشعة لا انسانية و لا عادلة و لا ديموقراطية و لا تربطها اية رابطة بما يسمى المغرب: لا دين و قيم و لغة و ذاكرة و ثقافة..لا تعرف المواسم و الحجيج و الصلاة و الجمعة و الصوم و الاذان و المساجد و اللهجات الوطنية و لا تعرف معنى البؤس و لا واقع المغرب من نقل و صحة و تعليم و ادارات و سكن و شغل..لا تعرف الارض و القرى و المداشر و القبائل و الدواوير و الاحياء...فئة لا تعرف المقابر و دفن المسلمين و لا الصيام ...فئة تعتاش على وضع تركه المستعمر لدرجة صار المغربي ينكر ذاته و اصله و فصله و دينه و قبيلته...صرنا اقل من شعوب الكاناك و الكورس و الباسك و البرتغال و مالطة و قبرص..فئة لا ارتبط كلي بدول اجنبية تفعل ما تريد بالمغاربة....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
9 - صالح الأربعاء 10 أبريل 2019 - 00:09
لا تركنوا إلى السلم وانتم الاعلون هدا معنى آية قرآنية كريمة.ينطبق تماما مع موقف الوزير امزازي.حداري السيد الوزير. أي مهادنة وتلطيف للاجواء مع أولئك القوم سيفسرونها بضعف منكم وادعان واستسلام لهم.انتم معالي الوزير في موقف قوة وقراراتكم شعبية تخدم ابناءنا وعليه فلاداعي للتراجع والاستكانة بل بالعكس ننشد منكم مزيدا من الحزم والتصعيد والوعيد ومباشرة عملية العزل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-14
10 - Enseignant الأربعاء 10 أبريل 2019 - 00:10
نظام التعاقد، يكرس التمييز بين الأساتذة المتعاقدين والأساتذة المرسمين
مقترحات أمزازي "تضليل للرأي العام"
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
11 - طالب باحث الأربعاء 10 أبريل 2019 - 00:12
بإذن الله مسعى كل الأساتذة سوف يتحقق إنشاء الله
وأقول في إختصار "الحق يأخذ ولا يعطى" بوركتوم في مسعاكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
12 - متعاقد الأربعاء 10 أبريل 2019 - 00:12
لحد الآن لا يزال الإدماج غير وارد و بالتالي الإلتحاق بالأقسام أيضا غير وارد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
13 - مغربية الأربعاء 10 أبريل 2019 - 00:13
يبدو انه الهدوء الذي يسبق العاصفة انصح المتقاعسين بالالتحاق بعملهم والا سيكون الطرد من نصيب كل من سولت له نفسه التلاعب بحق ابنائنا في التعلم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-16
14 - بلال الأربعاء 10 أبريل 2019 - 00:13
النصر قريب إن شاء الله مزيدا من الصمود .... ما لا يأتي بالنضال يأتي بمزيد من النضال
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
15 - يسف الأربعاء 10 أبريل 2019 - 00:17
سياسة الهروب الى الامام. المرجو من التنسيقية ان تستمر في النضال حتى تحقق مطلبها العادل والمشروع الا وهو الادماج في اسلاك الوظيفة العمومية. اذا عزمتم على اضافة الاسبوع المقبل في الاضراب، فكونوا على يقين انكم سوف تربحون الرهان وغير ذلك ستخسرون المعركة وتضيعون رصيدكم النضالي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
16 - حذاري الأربعاء 10 أبريل 2019 - 00:19
العودة يوم الإثنين بدون ادماج تعني نهاية التنسيقية و بداية انتقام الوزارة من المتعاقدين فردا فردا. المرجو الانتباه والصمود في هذه الفترة الحساسة فرائحة الإدماج تفوح. ما ضاع حق وراءه طالب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
17 - متقاعد مظلوم الأربعاء 10 أبريل 2019 - 00:21
اساتذتنا الكرام اسمعوا وعوا اذا اسند ملفكم المطلبي هذا الى النفايات (النقابات ) فانتظروا الساعة انهم يسمسرون بقضايا الشغيلة لقضاء مصالحهم البغيضة عليكم بالالتفاف حول التنسيقيات فهي الكفيل بحل مشاكلكم وتكتسب المصداقية اما النفايات فسترمي بكم الى المزابل وقد اعدر من اندر حداري ثم حداري ان تبتلعكم البالوعات كما ابتلعت قضايا الاساتذة الذين اكتووا بالزنزانة 9 وضحايا النظامين و حاملي الشهادات فهذه النفايات نفسها التي تامرت على الموظفين وصادقت على مجزرة التقاعد واليوم ستدبح المتعاقدين بعد المتقاعدين Attention il ne faut pas croire aux regares
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
18 - عادل الأربعاء 10 أبريل 2019 - 00:22
الإدماج وصل مرحلة الوقت بدل الضائع، قريبا ينتهي المشكل....
صبر جميل أيها الأبطال
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
19 - الحو سكينة الأربعاء 10 أبريل 2019 - 00:22
اوشكنا على النصر باذن الله!
الادماج حقنا!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
20 - عادل الأربعاء 10 أبريل 2019 - 00:22
الإدماج وصل مرحلة الوقت بدل الضائع، قريبا ينتهي المشكل....
صبر جميل أيها الأبطال
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
21 - المسعودي 2 الأربعاء 10 أبريل 2019 - 00:26
التجربة السابقة لخروج التلاميذ إلى الشارع عندما تم تغيير الساعة الإضافية لا يجب تكرارها. فإذا قامت الوزارة بطرد بعض الأساتذة المتعاقدين ، فمن سيدرس التلاميذ الذين كانوا يدرسون لديهم بقية هذا العام ؟ يعني ببساطة سنة بيضاء بالنسبة لهؤلاء التلاميذ وسيكون عددهم بالآلاف ، لذلك لن تلجأ الوزارة إلى حل الطرد حتى لا تسقط في فخ المواجهة مع الآباء والتلاميذ المتضررين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
22 - سوسي الأربعاء 10 أبريل 2019 - 00:31
يسرقون رغيفك .. ثم يعطونك منه كِسرة .. ثم يأمرونك أن تشكرهم على كرمهم .. يالوقاحتهم
لا تراجع عن الاضراب حتى تحقيق الادماج الذي هو حقنا بصفتنا مواطنين مغاربة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 22 | عرض: 1 - 22

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.