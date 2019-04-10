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الرئيسية | مجتمع | الحكومة تقترح على النقابات زيادة 500 درهم في أجور الموظفين

الحكومة تقترح على النقابات زيادة 500 درهم في أجور الموظفين

الحكومة تقترح على النقابات زيادة 500 درهم في أجور الموظفين
هسبريس ـ يوسف لخضر (كاريكاتير: عماد السنوني)
الأربعاء 10 أبريل 2019 - 13:00

علمت هسبريس من مصادر نقابية أن وزارة الداخلية قدمت عرضاً حكومياً جديداً للنقابات خلال الاجتماعات التي عقدتها معها،آخرها كان مع وفد نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أمس الثلاثاء في العاصمة الرباط.

ويضم المقترح الحكومي الجديد زيادة عامة لجميع الموظفين العموميين قدرها 500 درهم للسلالم ما دون العاشر والرتبة 5، و400 درهم ابتداءً من السلم العاشر والرتبة 6.

ينص المقترح الجديد على صرف هذه الزيادة على ثلاث دفعات خلال سنة ونصف، ستكون الدفعة الأولى بقيمة 200 درهم ابتداء من فاتح ماي المقبل، والثانية في يناير من العام المقبل، والثالثة في الشهر ذاته من سنة 2021.

كما يشمل العرض الحكومي الجديد، حسب ما أسرت به مصادر نقابية، زيادة 100 درهم عن كل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل، إضافة إلى زيادة 10 في المائة على دفعتين بالنسبة للحد الأدنى للأجر (SMIG) والأجر الأدنى الفلاحي.

وينتظر أن تحسم النقابات موقفها من هذا المقترح الجديد في غضون الأسبوع الجاري بعد اجتماع هياكلها، وفي حالة تمت الموافقة على ذلك، سيتم التوقيع على اتفاق قُبيل فاتح ماي الذي يعتبر محطة عمالية للاحتجاج السنوي.

ويأتي إشراف وزارة الداخلية على الحوار مع النقابات المركزية منذ يناير الماضي بعدما رفض سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، مطالبها بتجويد العرض المقترح ليصل إلى زيادة 600 درهم، وهو ما ردت عليه النقابات واحتجت بالانسحاب من الحوار الاجتماعي.

ويعود آخر اتفاق وقعته الحكومة مع النقابات إلى 26 أبريل 2011، في عهد حكومة عباس الفاسي، وانتهى بزيادة 600 درهم في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، لكن عدداً من الالتزامات المضمنة في هذا الاتفاق لم يتم تطبيقها إلى حد الساعة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (94)

1 - موظف مقهور الأربعاء 10 أبريل 2019 - 13:12
ديك 500 درهم علاش ما تزيدوهاش دفعة او كتستحمرو لموظفين،، لا تراجع عن الزيادة دفعة واحدة أو التصعيد و غنبداو نقصو من جودة الخدمة،، غنوليو نخدمو على قد صالير حيت لي كيشد 2990 درهم ماشي هو لي كيشد 8000 و 9000 و 10000 درهم و كيعملو نفس لخدمة،، هذا هو الظلم و الحكرة
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146
2 - هشام الأربعاء 10 أبريل 2019 - 13:12
و القطاع الخاص ما محله من الاعراب...
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115
3 - ملاحظ الأربعاء 10 أبريل 2019 - 13:13
المتقاعد لا احد يلتفت اليه وكانهم يريدون له ان يرحل عاجلا عن هذه الدنيا.
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153
4 - عماد الأربعاء 10 أبريل 2019 - 13:14
اعتقد ان العرض جيد في ظل لعبة شد الحبل بين الحكومة والنقابات لان الموظف مل من هذا المسلسل الدرامي الحامض
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51
5 - Mohamed de Tanger الأربعاء 10 أبريل 2019 - 13:15
وهل نحن عمال القطاع الخاص محسوبون على المغرب ام أننا يسري علينا قانون وطن آخر ؟
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85
6 - عماد الأربعاء 10 أبريل 2019 - 13:15
وكالعادة القوات العمومية خارج هذا الموضوع . اللهم ان هذا منكر
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-68
7 - مغربي حرررر الأربعاء 10 أبريل 2019 - 13:16
مادنب مافوق السلم العاشر الرتبة خمسة ..أليست هذه الحكومة عدوة ما فوق هذه الدرجة 1 الرتبة خمسة ..؟ ألا يكفيها ما خصمت من الأجور وتحرمهم من الزيادة ؟ إنه ظلم ما فوقه ظلم ...
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51
8 - مواطنة الأربعاء 10 أبريل 2019 - 13:16
زيادة للكل 600dh بدون استثناء.والتي أزلتموها لنا بالاقتطاع لصالح الصندوق .دون الزيادة على الاطفال
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55
9 - لغة الخشب الأربعاء 10 أبريل 2019 - 13:16
ما تفهم حتى لعبة، دولة تتاخذ ليك من جهة الاقتطاعات ديال التقاعد وما شابه، ومن جهة أخرى ما زال ما بغاتش تزيد، ونهار تزيد تتزيد دكشي هزيل وعلى فترات. إخوتي الموظفين راه غير غدي تبقاي فبلاصتكم حتى لو زدت ليكم. النقابات أو النهابات. منين وزارة الداخلية ولات تفاوض بلاصة الحكومة عرف دكشي والو.
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29
10 - مقهور الأربعاء 10 أبريل 2019 - 13:16
واش كلشي الموظفين ولا غيلر السلم العاشر فقط مافهمت والو
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-13
11 - الوطنية وا الأربعاء 10 أبريل 2019 - 13:17
والله ك الضحكو على الموظف بطرقكم الهزلية يا حكومة الباجدة وانتما ونوابكم وبرلمانييكم تمتعوا بالأجر والعلاوات بدون اي مجهود يذكر لان العمل ديالكم كله يقوم به الكتاب والحاشية المحيطة بكم
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26
12 - مراقب عام الأربعاء 10 أبريل 2019 - 13:17
نحن لا نقبل هذا العرض البئيس، زيادة 800 درهم هو رقم المطلوب بحكم ارتفاع الأسعارد كذلك يجب حل الملفات العتلقة من بينها سلم 9 و دكاترة التربية الوطنية وضحايا النضامين وغيرها
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33
13 - sécutité الأربعاء 10 أبريل 2019 - 13:17
كنتمنى يطبقو غير القانون الحلالي للحد الأدنى للأجور راني كنشد 1900 درهم للشهر و12 لساعة ديال الخدمة حادكين غير فالموظفين زيد زيد زيد الله إحسن لعوان ولكن شوفو القطاع الخاص راه داير فينا مابغى
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31
14 - مهاجر الأربعاء 10 أبريل 2019 - 13:18
ه الموظفين كيزيدولوم و مع ذلك مكيخدموش مزيان....الشعب مطحون .و والموظفين لا يستحقون الزيادة و هذا الشعب كامل يعلمه
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-85
15 - شرح ملح الأربعاء 10 أبريل 2019 - 13:18
سؤال للحكومة المحكومة واش جميع المغاربة موظفون بالقطاع العام لكي نقول ان الزيادة للمغاربة في الاجور.
اتقو الله وخدوا العبرة من الجزائر
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10
16 - Houssam الأربعاء 10 أبريل 2019 - 13:19
و نحن نقول للحكومة.الف طز عليك و على زيادتك.اغتنيتم و افقرتمونا فبعد ان قمتم بالاقتطاع من اجورنا وبعد الزيادات المتتالية في كل شيء تاتون الآن بزيادة هزيلة و مقسمة على سنوات في الحين ينعم بنكيران بتقاعد سمين و باثر رجعي قدره تسع ملايين شهريا مقابل اجهازه على مكتسبات الموظف البسيط.الله ياخد فيكم الحق.
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34
17 - شرطي انيق الأربعاء 10 أبريل 2019 - 13:19
ماذا عن رجال الشرطة نشتغل طول الاسبوع و طيل العام بالليل والنهار واغلبيتنا مجازين واصحاب شواهد عليا وفي الاخير كل ما نتحصل عليه 5000 درهم .
نرجو من السيد الحموشي اعطاء الاسبقية في الترقية بالشواهد لرجال الامن على المتبارين الخارجين .
نتمنى زيادة في الاجور والتعويضات وزيادة ايام الراحة لنا .
ليس لي الا هذا المنبر لاعبر فيه عن رأيي .
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-26
18 - hh kk الأربعاء 10 أبريل 2019 - 13:20
المندبة كبيرة والميت فار زيادة مهمة لتغطية مصارف parking
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25
19 - خير الامور الوسط الأربعاء 10 أبريل 2019 - 13:20
يمكن اعتبار هذا العرض الحكومي وسطي بينها وبين النقابات وفي رأيي يبدو أنه متقدم بالنسبة للعرض السابق للحكومة والله أعلم بحال الناس
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-3
20 - Hassan الأربعاء 10 أبريل 2019 - 13:20
نتمنى من النقابات القبول بهذا العرض لان الموظف يعاني الامرين من غلاء الاسعار ومن بعد نطالب بمطالب اخرى وتحيتي
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-13
21 - رضى الأربعاء 10 أبريل 2019 - 13:20
أتمنى أن توافق على هذا العرض بشرط أن تصرف الزيادة على شطرين وليس ثلاثة أشطر.
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-13
22 - والووو الأربعاء 10 أبريل 2019 - 13:20
الزيادة لابد تشمل الفئة الهشة اولا و المتقاعديين شوفوا من حالهم
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34
23 - nihilus الأربعاء 10 أبريل 2019 - 13:21
لاش صلحنا هاد الإدارة العمومية، عاد منفوق ازيدو اسرقو المواطن بالرشوي، أو تلقاهم يوم الجمعة يهرولون إلى المساجد لطلب الغفران....
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-17
24 - issmaïel elmamouny الأربعاء 10 أبريل 2019 - 13:21
جيد، قررت الحكومة زيادة ٥٠٠ DH في أجور الموظفين؛ وماذا عن المساكين اللذينليسوا بموظفين؟ والمكفوفين المعطلين؟ ليسكبوا الماء على بطونهم
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20
25 - استاذ دكتور الأربعاء 10 أبريل 2019 - 13:21
على الحكومة حل ملف دكاترة الوظيفة العمومية الذي لا يتطلب أي اعتمادات مالية، وفرصة لإنهاء هذا الملف الذي عمر طويلا، والقصاص هو معمول في قطاع التعليم العالي
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-7
26 - الصياد الأربعاء 10 أبريل 2019 - 13:22
بالنسبة للمبالغ الصغيرة .. 400 أو 500 درهم راه غير الموظف بنفسه الى عرف كيف يسير المانضة دياله غادي يوفرها .. المشكل ان الزيادة كيف ما كان حجمها ما دايرة والو .. لأن العجز جاي من ارتفاع الاسعار .. ولي كيعاني منه الموظف والأجير وطالب معاشه .. إذن الأجدر خاص الاهتمام بالإستثمار لي مباشرة كيكون عنده تأثير إيجابي على المجتمع ككل . بخلق فرص الشغل .. وظهور المنافسة بين المنتوجات ... ورواج كبير لرؤوس الاموال .. يعني بالدارجة الناعورة كدور .. والاسعار تنخفظ.. شوفو غير فاش كيكون الموسم الفلاحي مزيان .. كتشوف المجتمع كله ناشط وفرحان والحبة دايرة .. واخا ماشي كلشي فلاحة .. يعني هاد الزيادة هي فقط لإسكات النقابات واحد 10 سنين ولا 15 عام .. ولي كيبقى فيا مسكين هو داك المواطن لي عنده كل نهار ورزقه .. يمكن يدخل نهاره يمكن يرجع الله كريم .. ما كاين ختى حد يشوف من حاله.. الله غالب.. طولت سمحو ليا.. الصياد الى شد لكلافي كنسى راسه./.
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12
27 - مــــــقـــــــاصــــعـــــون الأربعاء 10 أبريل 2019 - 13:22
500.00 درهم / 365 يوما = 1،3698630137

400.00 درهم / 365 يوما = 1،3698630137

200.00 درهم / 365 يوما = 0.5479452055

600.00 درهم / 365 يوما = 1.64383561643
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-7
28 - hossin الأربعاء 10 أبريل 2019 - 13:23
خمسة دراهم ليست ثمن كيلوا طماطم وهذه خمس دهم ستجلب زيادة في المواد الأساسية للكادح مناقص منها،
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9
29 - Fouad الأربعاء 10 أبريل 2019 - 13:23
أو القطاع الخاص مشي بشر
الله ياخد فيكم الحق
واش القطاع الخاص خدامين مع البوليزاريو مفهمتش
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11
30 - بدر الأربعاء 10 أبريل 2019 - 13:23
اضنه عرض مقبول هده المرة فما على الجميع الى توافق عليه لان الموضف البسيط اصبح متقل بالديون ولم تعد اجرتنا تكفينا لانهاء الشهر
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-11
31 - ورديغة الأربعاء 10 أبريل 2019 - 13:23
غير قبلوا اللهم العمش والا الأعمى
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-6
32 - السكتاني FBS الأربعاء 10 أبريل 2019 - 13:23
من غير 600 dh دفعة واحدة وللجميع بدون استثناء ليس هناك تفاوض، نحن بريؤون منكم إن أمضيتم اتفاقا. يجب على النقابات أن تستبدل متقاعديها بأطر نقابية عاملة.
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23
33 - مزيان...! الأربعاء 10 أبريل 2019 - 13:24
لا بأس ...بعد هذه المدة الطويلة "الجافة" التي لن تحرك فيها الأجور للعموم ، قد تكون بادرة حسنة. لكن لا يجب أن ننسى المتقاعدين و المستخدمين الخواص...؟ كما يجب أن لا نوقع على وثيقة أو إلزام أو تحفظ يرمي إلى عدم طلب الزيادة مرة أخرى ...لمدة معينة ...؟
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-1
34 - رشيد الأربعاء 10 أبريل 2019 - 13:24
مقترح مابيهش غي طلقو لنا الفراجة
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0
35 - مصطفى الأربعاء 10 أبريل 2019 - 13:24
منتساوش المتقاعدين باقين أحياء. ..................)))***
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6
36 - idane الأربعاء 10 أبريل 2019 - 13:25
cela dit que moi j ai une nationalite (secteur privé)?
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1
37 - موظف الأربعاء 10 أبريل 2019 - 13:26
في الحقيقة فهاته الزيادة كافية في الوقت الحاضر نظرا للانكماش الاقتصادي اللدي وصل الئ مستويات قياسية من ازمة خانقة في كل القطاعات ناهيك عن الجفاف اللدي ضرب معظم مناطق المغرب وكما قيل قديما : ( قنع شبع ومن شبع فقد اغناه الله ) : ( طير في اليد احسن وافضل وافيد من اثنين فوق الشجرة ) فالتعتبروا يا اولي الامر .
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2
38 - استاد الأربعاء 10 أبريل 2019 - 13:26
وهل هناك زيادة للسلم11 ام لا افيدونا جزاكم الله خيرا
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2
39 - متضرر الأربعاء 10 أبريل 2019 - 13:26
نحن جميعا نشتكي من ضعف القدرة الشرائية . والزيادة هزيلة بالنسبة لارتفاع الاسعار . ناهيك عن مصاريف العلاج للذين افنوا شبابهم في الخدمة . . ومع ذلك تريدون تقسيم هذه الزيادة الى دفعات . تتحكمون في لقمة العيش كاننا صبيان او قاصرين . اتقوا الله وأغيثونا .
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3
40 - متتبع الأربعاء 10 أبريل 2019 - 13:27
اللهم نقولو بعدا وخا مبقات تيقا.
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2
41 - نقابي. الأربعاء 10 أبريل 2019 - 13:28
طيلة ثمان سنوات والحكومة المحكومة تراوغ وتفشل كل الحوارات.
أنا كأستاذ مرسم لا تهمني الزيادة في الاجر ﻷنني أعلم علم اليقين أنهم سيقتطعونها فيما بعد بعدة طرق،حضرت في الثلاثة أيام لإنزال التنسيقية الوطنية للاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد أظن عل الحكومة أن تجد حلا لهؤلاء عاجلا وتتراجع عن التعاقد المشؤوم جيل جديد بأعداد هائلة تقول لا للظلم لا للحكرة يجب الانصات لها وعدم التضحية بمستقبل الملايين من التلاميذ..
تريدون ان تعطونا الفتات بعدما اجهزتم على تقاعدنا وسكتم عمن نهب الصناديق.
ما بغيناش الزبادة وبس بغينا كراكة نحن رجال ونساء التعليم، بغينا تقاعدنا اللي خربتوه، بغيناكم تبعدوا على المدرسة في مخططاتكم التخريبية.
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4
42 - المختار الأربعاء 10 أبريل 2019 - 13:28
زيادة مهمة تفي بالغرض .ما تشتري به كوميرة تجبد فيها مسكة وها انت مغدي ما تحبس من النضيع حتى يعيا ليك فمك
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0
43 - haroun الأربعاء 10 أبريل 2019 - 13:29
ولا شيء للمتقاعدين الذين يجب ان يخفف عنهم من الضرائب لأنهم أكثر ضرر من الموظفين.
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1
44 - meslouhi الأربعاء 10 أبريل 2019 - 13:29
وزارة الداخلية؟؟؟
عجيب!!!
وزارة الداخلية تتدخل في الوظيفة العمومية والأجور والميزانية!!!
من هنا يظهر حجم الحكومة في المغرب.
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1
45 - عمر الأربعاء 10 أبريل 2019 - 13:29
ان قلبت النقابات فتاك مؤامرة وان تشبتت بكل مطالب الشغيلة فهي نقابات حقيقية
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1
46 - Ziade الأربعاء 10 أبريل 2019 - 13:29
يجب ان تكون الزيادة دفعة واحة وليس التجزيئ على ثلاث سنوات اللهم ان هذا منكر
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2
47 - محمد الأربعاء 10 أبريل 2019 - 13:32
الم تلاحظوا قوله ولو حتى اخر سنة من عمر الحكومة يعني ما كاين والو النقابات والحكومة متفقتين على تميديد الخلاف
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0
48 - FIK FIK الأربعاء 10 أبريل 2019 - 13:32
شفت مازدوش 100 فلسنسيس ولا دومصو لقضية
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0
49 - مواطن الأربعاء 10 أبريل 2019 - 13:32
500 درهم على ثلاث دفعات حتى يناير 2021 و في يناير 2022 سيتم اقتطاها على ثلاث دفعات لاصلاح صنوق التقاعد
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2
50 - الحيران الأربعاء 10 أبريل 2019 - 13:33
والموضف فالمغريب اش كيدير كاع عبارة عن شبح يتقاضى اجرة بدون عمل الا ما رحم ربي واذا وقف عليه المواطن للقضاء حاجته اسمعه جميل العبارات من شتاءم وقدف . طلع فين بغيتي . واذا اراد المواطن الشكوى لمن الكل متفق على الانتقام من المواطن البسيط نعم نحن مع الزيادة فالاجور للموضف والعامل والاجير ولاكن مع تشديد الصرامة في مراقبة المتهاونون والمتخادلون والاشباح والفاسدون
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-4
51 - omar الأربعاء 10 أبريل 2019 - 13:36
رأيي المتواضع ان العرض الجديد فيه إيجابية التوقيع على الاتفاق بحيث يصبح ملزما للطرفين والزيادة شملت جميع الموظفين كما همت ايضا الزيادة في الحد الأدنى للأجور
أي نعم تجوهل القطاع الخاص ولكن إلى حين
لو كنت مفاوضا نقابيا لاخذت هذآ العرض خصوصا أنه جاء بعد مفاوضات عسيرة
في رأيي التفاوض يفرض علينا ثقافة رابح رابح
واذا لم ناخذ هذه المرة 100 في المئة فيجب أن نأخذ خمسين في المئة ونطالب بالباقي في المستقبل
اتمنى لاخواني النشطين ان ينالوا هذه الزيادة فلقد حرموا من الزيادة طيلة ثماني سنوات لدرجة أنني أصبحت اشك في البيجيدي ياك ما كايظن الزيادة في الأجور حرام
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1
52 - محمد بنحدة الأربعاء 10 أبريل 2019 - 13:36
لازالت هذه الحكومة تعتبر الفتات زيادة وتقسم هذا الفتات على 3 في حين الزيادات في الاسعار التي باشرت والاقتطاعات في الأجور لصالح صندوق التقاعد وسحب صندوق المقاصة من الناس لم تقسم ذلك على 3 بل توالت الاجهازات على القدرة الشرائية بشكل غير مسبوق
وتستمر هذه الحكومة في اعتبار المتضررين أكثر هم ما دون السلم 10 في حين أنها اضرت بالسلاليم كلها
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1
53 - استاذ الأربعاء 10 أبريل 2019 - 13:36
لا نحتاج لهذا الفتات، بل نريد تشغيل الشباب المعطل.
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-1
54 - محمد الأربعاء 10 أبريل 2019 - 13:37
وما راي الحكومة والنقابات فيما يخص المتقاعديين ؟
اشتغلنا 40 سنة وانخرطنا نقابيا....وناضلنا من اجل تحسين اوضاع الجميع....فهل يلتفت الجيل الحالي الينا ؟
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1
55 - مواطن مغربي الأربعاء 10 أبريل 2019 - 13:38
أعتقد أن الهوة أم تعد كبيرة بين العرض الحكومي ومطالب النقابات.أتمنى أن يتوصل هؤلاء الفرقاء إلى حل توافقي في أقرب وقت.وإذا حصل ذلك سيكون إنجازا جيدا لحكومة الدكتور العثماني، لأن آخر زيادة في الأجور كانت في عهد حكومة الأستاذ عباس الفاسي. أتمنى أن يترك العثماني بدوره أشياء إيجابية تحسب له قبل نهاية ولايته الحكومية سنة 2021.
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1
56 - المشكل هو الاتر اارجعي ٦٦٥ الأربعاء 10 أبريل 2019 - 13:38
يتماطلون لكسب الوقت اسيدي غير خليوها من هنا 10 سننوات لكن يأخدها الموظفون بأتر رجعي اي عطيوهم رابيل على السنوان الي كنتو كتفاوضو فيها مهما طالت. هههههه
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0
57 - Elbahri76 الأربعاء 10 أبريل 2019 - 13:39
اللهم العمش ولا العما شدوها بعدا ممكن أن تحل بعض الأزمات عن الموقف الصغير وبعد ذلك تفاوضوا على باقي الحقوق أن كانت عندكم غيرة على الفئة التي تمثلونها ماشي السيارت الفارهة و التمثيل على الناس
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58 - الحمد لله الأربعاء 10 أبريل 2019 - 13:39
زيادة على 3 مراحل المرحلة الاولى ماي 2019 رغم ان الحوار بدء سنين بن كيران غمض عينيه اوو افتحها لقا 7 المليون خودو الزيادة و قسموها مع النقابات وهنيونا اخر المطاف اجل الحوار الى ما بعد فاتح ماي
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59 - ملاحظ الأربعاء 10 أبريل 2019 - 13:39
المتقاعدون لا يستفيدون من الزيادة في الاجور وليست لهم وسيلة للضغط ولكنهم يعانون من الضغط الدموي
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60 - Nizar الأربعاء 10 أبريل 2019 - 13:40
اتمنى من المركزيات النقابية ان ترفض هدا العرض ادا كانت تشمل ثلات سنوات نحن كقواعد. نرفض هدا المقترح. واي توقيع بهدا العرض يعتب. وصمة عار على المركزيات النقابية وسيسجلها التاريخ بالله عليكم في ظل هدا القوة السرشة للقواة الشرائية المهول في غلاء المعيشي هل هدا العرض المقسم على تلاث سنوات سنواجه هدا الغلاء هدا ضحك على الطبقة المسحوقة وشكرا
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61 - Achraf الأربعاء 10 أبريل 2019 - 13:41
موظفوا القطاع الخاص محسوبون على الكفار ليس لهم الحق في الزيادة في الأجور او تحسين ضروفهم.

كم عدد موظفوا القطاع العام لكي يكونوا مركز كل زيادة .القطاع الخاص هو من يخلق الثروة في المغرب وليس العام .

موظف القطاع العام لا يعمل مثل موظف القطاع الخاص.

الزيادة للكل والسلام
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62 - محمد الأربعاء 10 أبريل 2019 - 13:41
أسيدي إيطلقونة ويقضيو الغرض ، راه بارك علينا من شد ليا أن الشد ليك .كلا طرف عند أجندة ديالو ، والموظف البسيط ضايع بيناتهم .
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63 - عزيز الأربعاء 10 أبريل 2019 - 13:41
كعضو سابق في احدى النقابات وملم بكل خبايا الاتفاقات والمناوشات السرية بين الطرفين أقترح حلا وسطا يرضي الجميع : نقبل جميعا ب 500 درهم ولكن يستفيد منها الجميع ابتداءا من فاتح ماي المقبل ولا يمكن القبول بتجزئ أية زيادة كيفما كانت ولو على مدة عامين. هذا هو العبث الحقيقي.
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64 - khalid الأربعاء 10 أبريل 2019 - 13:43
حكومة العثماني تستعمل سياسة اليهود في فلسطين، اليهود يريدون المفاوضات إلى أجل غير مسمى بينما هم يسرقون الأرض.
العثماني يريد التفاوض إلى أجل غير مسمى بينما بن كيران وعصابته يأكلون خيرات البلاد.
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65 - مهتم الأربعاء 10 أبريل 2019 - 13:43
يظهر ٱن المتقاعدين غير ٱحياء،ربما ٱصبحوا ٱشباح!!!؟؟؟ يإما تشملنا حتا حنا هاد الزيادة يا إما معتصم و لو بوحدي فباب الحكومة الى حتا نموت. و الله ما عندي فراق معاكم. ٱنا مغربي من حقي نستافد من ٱي إجراء عملتو الحكومة.
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66 - عبد المولى ادريس الأربعاء 10 أبريل 2019 - 13:43
دأبا الموظف يتسنى أكثر من عشر سنوات و اجي اسي العثماني اعطيه 400 درهم مقسمة ... غير زيدوها لبن كيران مول تسعة ملايين .... 400 درهم شري بيها قنبة قج بيها راسك اسي العثماني ... راك احماضيتي
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67 - TEXAS الأربعاء 10 أبريل 2019 - 13:44
لماذا تهميش فئات المتقاعدين وعمال القطاع الخاص من هدا الاتفاق الكل سواسية نقابات الدل والعار لقد وقعتم في فخ الحكومة.
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68 - مقهور الأربعاء 10 أبريل 2019 - 13:44
ماذا عن قدماء المحاربين اللذين لا زالو يتقاضون 250 درهم للشهر يجب ان ينتفضو ضد السياسات التفقيرية
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69 - مت قاعد الأربعاء 10 أبريل 2019 - 13:47
المتقاعدون خارج التغطية و كان الزبادات في الاسعار لا تطالهم لك الله يا وطني
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70 - قسمة ونصيب الأربعاء 10 أبريل 2019 - 13:47
واين نصيب المتقاعد والقطاع الحر
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71 - doukali الأربعاء 10 أبريل 2019 - 13:48
الله يجازيكم بخير ايتها الحكومة الموقرة
بن كيران غي جالس كيشد 2 معاشات ب 16 مليون
والموظف في الجبال والقرى النائية وبعملية حسابية زيدينو 10 دريال في النهار
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72 - متتبع الأربعاء 10 أبريل 2019 - 13:49
هذه الزيادة هي نفسها التي تم اقتطاعها (سرقتها) لفائدة صندوق التقاعد. عن أي زيادة تتكلمون؟؟؟
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73 - HICHAM الأربعاء 10 أبريل 2019 - 13:50
هذا المستحق الجزءي وجب ان يستهدف ايضا الفئات التي حرمت من دخل الادماج الاجتماعي الذي وعدت به الحكومة مقابل مصادرتها لصندوق المقاصة . و المهم ان يكون ذلك باثر رجعي فلعبة الاستدراج و المماطلة باتت واضحة
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74 - hamid الأربعاء 10 أبريل 2019 - 13:52
الزيادة 600درهم دفعة واحدة ابتداءا من فاتح يناير 2019 لجميع القطاعات ولجميع السلالم او زيدوا ديك 2 فرانك في حساباتكم راكم مازال ماشبعتو الانتفاضة تنتضركم عما قريب وستزيدوها بلا خاطركم انشري يا هسبريس
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75 - Mohammad الأربعاء 10 أبريل 2019 - 13:52
دور النقابات في المغرب هو تلطيف الاحتجاجات وبيع match في النهاية.
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76 - حميد الأربعاء 10 أبريل 2019 - 13:54
مالهم شنو خصهوم بخير احسن من بلاش
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77 - مواطن الأربعاء 10 أبريل 2019 - 13:54
صراحة ما اسفرت عليه نتائج الحوار الجتماعي اظن انها تلبي طلب الطرفين.لكن لماذا لم يعلن عن اي اتفاق بخصوص القطاع الخاص الذي يشغل اكبر عدد من المواطنين المغاربة
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78 - abdou الأربعاء 10 أبريل 2019 - 13:55
والمتقاعد أين هو من كل هذا على الحكومة أن تلغي قانون تجميد أجور المتقاعدين وأن يبقى مفتوحا إسوة مع رغم إستدلالي للمعيشة كلما آرتفع رقم الإستدلالي يرتفع كذلك أجر المتقاعد أناشد من هذا المنبر الوزير المكلف بالإدارة أن ينتبه إلى هذه الشريحة لكي تتمكن من العيش أمام إرتفاع الأسعار ويعمل على تجويد هذا القانون للأجيال القادمة ويحسب له في ميزان حسناته وألتمس منكم أيها المسؤولون على هذا المنبر المتميز العمل لكي يصل تعليقي هذا إلى معالي الوزير ولكم جزيل الشكر
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79 - ملاحظة الأربعاء 10 أبريل 2019 - 13:57
السلام عليكم
لا نريد اي تفرقة في الزيادة 500 أو 600درهم للجميع بدون زيادة للاطفال
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80 - Karim الأربعاء 10 أبريل 2019 - 14:01
ليس هناك فقط الموضفين في المغرب. هناك العاطلون عن العمل. هناك اسر لا دخل لها ابدا. هناك ارامل يعشن في فقر مذقع.
ليس هناك الموظفون فقط. هذه الفئة من الناس تتقاضى اجرا زهيدا وهم لا يقومون بأي عمل ينفع الناس. اعرف موظفين لهم شهرية كبيرة وهم يشتغلون 4 ساعات في اليوم. والله عار
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81 - حقيقة الأربعاء 10 أبريل 2019 - 14:01
L’Etat doit acheter la paix sociale à tout prix. C pas du chantage C la réalité en France en tunisie ou Algérie et autres les fonctionnaires sont les allumettes de grandes contestations sociales. Cet accord doit être appliqué même en cas de refus des syndicats comme ça elles seront isolés d’avantage. En étant fonc suis pour cet accord à seule condition de généraliser les 500 dh sur tous les fonctionnaires.
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82 - abdel الأربعاء 10 أبريل 2019 - 14:02
من الافضل جمع الفتاة على قلته في دفعة دفعة واحدة وفي أقرب الاجال...
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83 - مراد الأربعاء 10 أبريل 2019 - 14:02
تتلاعبون بالشعب الكل يعلم انا 70,بالمىة من الشعب المغربي يعمل بالقطاع الخاص وكل يعلم انا الدولة تسير في مجال الخوصصة جميع المرافق وكل يعلم انا جميع انتهاكات الشغل والضلم تتم في قطاع الخاص من يتكلم عن هذا القطاع ام انتم اصحاب المشاريع لذلك تتكتمون عن هذا القطاع لتفعلوا ما تشاؤون
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84 - ريفــــــــــــي CH الأربعاء 10 أبريل 2019 - 14:02
لا للفتنة ... لا للفتنة ... هل تريدون أن نعيش مثل الدول المتقدمة ؟ مثل هولندا ؟ و السويسرا ؟ و النرويج ؟ و الدنمارك ؟ و السويد ؟ و بلجيكا ؟ ...
نحن سعداء بفقرنا في دولة بعض أشخاص فقط ، الإستقرار في ظل النهب و الإستبداد و القمع أفضل من سجن عكاشة حيث يقبعون السجناء المختطفين السياسيين الريفيين لأنهم كانوا شجعان كعادتهم أفضل من باقي هذا المجتمع الذي تبنى الذل كشكل من الوطنية المزيفة و هم إلا جبناء يتعايشون مع القمع كالسرطان ...

تحياتي من جبال " الســــويســـــــــــــرا " و الطبيعة رائعة و الحرية لا ثمن لها و أمامي بنك HSBC حيث مال الشعب المغربي مودع و أنتم آنتظروا فرج الله في مساجد المخزن حيث أصبح الآذان بالموسيقى ...

اللهم دمر المخزن بالديمقراطية و قنابل حقوق الإنسان و آنعم على شعب العياشة العبيد المساكن بالحرية و العدالة و الكرامة...

ريفــــــــــــي مـــــــن السويسرا ، أدعو الله أن يصب غضبه على الريــــــــــــــف و يجعله كالسويسرا و كما غضب على هولندا بالديمقراطية و حقوق الإنسان و بلجيكا بآحترام ثروات الشعب ...

الشعب أكثر قدسية من النظام الذي قتل ظميره و لا وطنية له ...
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85 - شاهد الأربعاء 10 أبريل 2019 - 14:04
ما هذا الاستهتار بالشعب اما الزيادة للجميع و اما التصعيد هذا هو الحل .كاننا نتسول الى الحكومة و الدولة .ارتفعت الاسعار في كل شيء ليس فقط المواد الاستهلاكية بل حتى في جميع الخدمات العمومية كرخص البناء و الضراءب وووووو هذه الحكومة مصرة على القضاء على الطبقة المتوسطة التي اصبحت بدورها ضعيفة و ليس متوسطة من الموظفين .نحن نريد عدالة اجتماعية للكل و توزيع الثروات بشكل عادل دون الفأوية كيف يعقل ان الشركات تودي للاعوان 2000 dhs و تجني من الدولة اضعاف هذا المبلغ .لا انصح النقابات بالموافقة على هذا العرض ابدا ابدا اما الزيادة للجميع لا تنقص على 800 dhs على الاقل و اما سيعم السخط في البلاد و ستكبر الهوة بين الموظفين و الدولة بصفة عامة .تحفيز الموظف و الاجير و المستخدم يشجعه على العطاء اكثر شريطة اصلاح شامل لجميع القطاعات اولهم التعليم و الصحة
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86 - تفاوت الأربعاء 10 أبريل 2019 - 14:05
زيادة 100 درهم لكل طفل من الثلاثة الاوائل أما الاخرين فليست لهم حقوق. غياب المساوات حتى مع نفس الاخوة.
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87 - جلال الأربعاء 10 أبريل 2019 - 14:06
تم اقتطاع 800 درهم لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد بالنسبة للمتصرفين الممتازين، وأن الزيادة المقترحة لا صل حتى لما تم اقتطاعه. أية حكومة هاته؟ عدوة للشعوب...
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88 - النداس الأربعاء 10 أبريل 2019 - 14:06
ان كان هذا صحيحا...شخصيا اقبله ..لا لاني اعجبني ولكن حسن من والو...اتونا بها ..يالله كنستناو...باغيينها دغيا
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89 - عبد الصمد الأربعاء 10 أبريل 2019 - 14:06
كيف لأسرة ان تعيش بأجر زهيد وديون متراكمة منذ سنين والنقابيون المنافقون الوصوليون اصحاب الأجور الظخمة والضيعات الفسيحة والسيارات الفارهة يتمتعون في بلاد كثر فيها المضاربون في العقار والمواد الضرورية للعيش الكريم في حين يتمتع اصحاب النفوذ بخيرات البلاد تحت اعين الحكام .
فكيف ل500dh ان تخرج الغيض الدفين في قلوب المواطنين تجاه الحاكمين الذين يأكلون أموالا جمعوها عفوا سرقوها من افواه العرقى.
لك الله يا وطني ان كنت حقا وطني.
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90 - عبد اللطيف الأربعاء 10 أبريل 2019 - 14:10
غلاء المعيشة يطال جميع المواطنين. الزيادة يجب أن تهم الجميع بما فيهم المتقاعدين و القطاع الخاص. أما الوزراء و البرلمانيون يجب أن يتضامنوا مشكورين مع المواطنون بتنازلهم عن بعض الامتيازات.
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91 - mooha الأربعاء 10 أبريل 2019 - 14:10
L Etat a deja gagnè 2 ans depuis les premiers pourparlers avec les syndicats . Ĺaugmentation doit prendre effet à compter du 1er mai 2017 . .
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92 - القطاع العام الأربعاء 10 أبريل 2019 - 14:11
أضن يجب الموافقة على هاد الإقتراح حيت كل ماطالت المدة حنا اللي خاسرين اللهم هاد الإعانة اصغيرة ولا والو كما أنه يجب الإلتفات إلى أسلافنا المتقاعدين فغدا سنكون بمكانهم إن شاء الله
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93 - الما ني الأربعاء 10 أبريل 2019 - 14:13
يجب الأخد بعين الإعتبار بقطاع الحر سكيغتي sécurité
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94 - محمد جاد الأربعاء 10 أبريل 2019 - 14:13
زيادة فيها تمييز لخدمة اجندة حكومية تهدف الى التفريق بين الشغيلة.ما الفرق بين السلم العاشر وغيره.تطبيق السلم المتحرك للاجور لان الزيادة في الاستهلاك تمس الجميع.اذا قبلت النقابات هذا المنطق فتكون قد انكشفت.التقاعد نسيه الموظف لان الحكومة تعمل بالمثل المغربي زيتو تقليه....
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