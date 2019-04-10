24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|10
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:31
|07:01
|13:34
|17:06
|19:59
|21:16
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- جمعية تُعِدّ فضاء للتعليم الأولي في جبال تارودانت
- برمجة نشاط لعمالة شفشاون يجهض مهرجانا للشعر
- احتجاج فراشة عين أسردون
- "روابط" يوصل الرحامنة بالجذور الصحراوية ويدعم القضية الوطنية
- بوريطة ينقل رسالة الملك إلى ولي العهد السعودي
خبراء اقتصاديون يرجّحون كفة الإنجليزية في جدل لغات التدريس (5.00)
"الاستقلال": الصحراويون يتشبثون بالحكم الذاتي تحت سيادة المغرب (5.00)
ذكرى مجزرة "دير ياسين" .. جرح نازف لم يندمل في خاصرة فلسطين (5.00)
- أوريد: تدريس العلوم بالعربية فشل .. وتعلم اللغات الأجنبية حتمي - (122)
- الحكومة تقترح على النقابات زيادة 500 درهم في أجور الموظفين - (94)
- معتقلو "حراك الحسيمة" يلحقون بالزفزافي في الإضراب عن الطعام - (81)
- تقرير النظام الجبائي يوصي بإحداث ضريبة على الإرث في المملكة - (75)
- مبادرة برلمانية .. انفراج ملف "الأساتذة المتعاقدين" يلوح في الأفق - (74)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الحكومة تقترح على النقابات زيادة 500 درهم في أجور الموظفين
علمت هسبريس من مصادر نقابية أن وزارة الداخلية قدمت عرضاً حكومياً جديداً للنقابات خلال الاجتماعات التي عقدتها معها،آخرها كان مع وفد نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أمس الثلاثاء في العاصمة الرباط.
ويضم المقترح الحكومي الجديد زيادة عامة لجميع الموظفين العموميين قدرها 500 درهم للسلالم ما دون العاشر والرتبة 5، و400 درهم ابتداءً من السلم العاشر والرتبة 6.
ينص المقترح الجديد على صرف هذه الزيادة على ثلاث دفعات خلال سنة ونصف، ستكون الدفعة الأولى بقيمة 200 درهم ابتداء من فاتح ماي المقبل، والثانية في يناير من العام المقبل، والثالثة في الشهر ذاته من سنة 2021.
كما يشمل العرض الحكومي الجديد، حسب ما أسرت به مصادر نقابية، زيادة 100 درهم عن كل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل، إضافة إلى زيادة 10 في المائة على دفعتين بالنسبة للحد الأدنى للأجر (SMIG) والأجر الأدنى الفلاحي.
وينتظر أن تحسم النقابات موقفها من هذا المقترح الجديد في غضون الأسبوع الجاري بعد اجتماع هياكلها، وفي حالة تمت الموافقة على ذلك، سيتم التوقيع على اتفاق قُبيل فاتح ماي الذي يعتبر محطة عمالية للاحتجاج السنوي.
ويأتي إشراف وزارة الداخلية على الحوار مع النقابات المركزية منذ يناير الماضي بعدما رفض سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، مطالبها بتجويد العرض المقترح ليصل إلى زيادة 600 درهم، وهو ما ردت عليه النقابات واحتجت بالانسحاب من الحوار الاجتماعي.
ويعود آخر اتفاق وقعته الحكومة مع النقابات إلى 26 أبريل 2011، في عهد حكومة عباس الفاسي، وانتهى بزيادة 600 درهم في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، لكن عدداً من الالتزامات المضمنة في هذا الاتفاق لم يتم تطبيقها إلى حد الساعة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (94)
اتقو الله وخدوا العبرة من الجزائر
نرجو من السيد الحموشي اعطاء الاسبقية في الترقية بالشواهد لرجال الامن على المتبارين الخارجين .
نتمنى زيادة في الاجور والتعويضات وزيادة ايام الراحة لنا .
ليس لي الا هذا المنبر لاعبر فيه عن رأيي .
400.00 درهم / 365 يوما = 1،3698630137
200.00 درهم / 365 يوما = 0.5479452055
600.00 درهم / 365 يوما = 1.64383561643
الله ياخد فيكم الحق
واش القطاع الخاص خدامين مع البوليزاريو مفهمتش
أنا كأستاذ مرسم لا تهمني الزيادة في الاجر ﻷنني أعلم علم اليقين أنهم سيقتطعونها فيما بعد بعدة طرق،حضرت في الثلاثة أيام لإنزال التنسيقية الوطنية للاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد أظن عل الحكومة أن تجد حلا لهؤلاء عاجلا وتتراجع عن التعاقد المشؤوم جيل جديد بأعداد هائلة تقول لا للظلم لا للحكرة يجب الانصات لها وعدم التضحية بمستقبل الملايين من التلاميذ..
تريدون ان تعطونا الفتات بعدما اجهزتم على تقاعدنا وسكتم عمن نهب الصناديق.
ما بغيناش الزبادة وبس بغينا كراكة نحن رجال ونساء التعليم، بغينا تقاعدنا اللي خربتوه، بغيناكم تبعدوا على المدرسة في مخططاتكم التخريبية.
عجيب!!!
وزارة الداخلية تتدخل في الوظيفة العمومية والأجور والميزانية!!!
من هنا يظهر حجم الحكومة في المغرب.
أي نعم تجوهل القطاع الخاص ولكن إلى حين
لو كنت مفاوضا نقابيا لاخذت هذآ العرض خصوصا أنه جاء بعد مفاوضات عسيرة
في رأيي التفاوض يفرض علينا ثقافة رابح رابح
واذا لم ناخذ هذه المرة 100 في المئة فيجب أن نأخذ خمسين في المئة ونطالب بالباقي في المستقبل
اتمنى لاخواني النشطين ان ينالوا هذه الزيادة فلقد حرموا من الزيادة طيلة ثماني سنوات لدرجة أنني أصبحت اشك في البيجيدي ياك ما كايظن الزيادة في الأجور حرام
وتستمر هذه الحكومة في اعتبار المتضررين أكثر هم ما دون السلم 10 في حين أنها اضرت بالسلاليم كلها
اشتغلنا 40 سنة وانخرطنا نقابيا....وناضلنا من اجل تحسين اوضاع الجميع....فهل يلتفت الجيل الحالي الينا ؟
كم عدد موظفوا القطاع العام لكي يكونوا مركز كل زيادة .القطاع الخاص هو من يخلق الثروة في المغرب وليس العام .
موظف القطاع العام لا يعمل مثل موظف القطاع الخاص.
الزيادة للكل والسلام
العثماني يريد التفاوض إلى أجل غير مسمى بينما بن كيران وعصابته يأكلون خيرات البلاد.
بن كيران غي جالس كيشد 2 معاشات ب 16 مليون
والموظف في الجبال والقرى النائية وبعملية حسابية زيدينو 10 دريال في النهار
لا نريد اي تفرقة في الزيادة 500 أو 600درهم للجميع بدون زيادة للاطفال
ليس هناك الموظفون فقط. هذه الفئة من الناس تتقاضى اجرا زهيدا وهم لا يقومون بأي عمل ينفع الناس. اعرف موظفين لهم شهرية كبيرة وهم يشتغلون 4 ساعات في اليوم. والله عار
نحن سعداء بفقرنا في دولة بعض أشخاص فقط ، الإستقرار في ظل النهب و الإستبداد و القمع أفضل من سجن عكاشة حيث يقبعون السجناء المختطفين السياسيين الريفيين لأنهم كانوا شجعان كعادتهم أفضل من باقي هذا المجتمع الذي تبنى الذل كشكل من الوطنية المزيفة و هم إلا جبناء يتعايشون مع القمع كالسرطان ...
تحياتي من جبال " الســــويســـــــــــــرا " و الطبيعة رائعة و الحرية لا ثمن لها و أمامي بنك HSBC حيث مال الشعب المغربي مودع و أنتم آنتظروا فرج الله في مساجد المخزن حيث أصبح الآذان بالموسيقى ...
اللهم دمر المخزن بالديمقراطية و قنابل حقوق الإنسان و آنعم على شعب العياشة العبيد المساكن بالحرية و العدالة و الكرامة...
ريفــــــــــــي مـــــــن السويسرا ، أدعو الله أن يصب غضبه على الريــــــــــــــف و يجعله كالسويسرا و كما غضب على هولندا بالديمقراطية و حقوق الإنسان و بلجيكا بآحترام ثروات الشعب ...
الشعب أكثر قدسية من النظام الذي قتل ظميره و لا وطنية له ...
فكيف ل500dh ان تخرج الغيض الدفين في قلوب المواطنين تجاه الحاكمين الذين يأكلون أموالا جمعوها عفوا سرقوها من افواه العرقى.
لك الله يا وطني ان كنت حقا وطني.