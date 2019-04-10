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كُتّاب وآراء
وزارة التربية تصدر دليل الترشح لامتحانات الباكالوريا
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المعني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، أنها وافت كل المترشحين لامتحانات الباكالوريا 2019 بدليل المترشح عبر بريدهم الالكتروني على مسطحة taalim.ma، في إطار تأطير ومواكبتهم لاجتياز الاستحقاق الوطني.
وذكرت الوزارة، في بلاغ صحافي، توصلت به هسبريس، أن عنوان البريد الإلكتروني للتلميذ يتكون من رمزه في منظومة مسار، والذي يتم الولوج إليه عبر موقع www.taalim.ma؛ فيما ينبغي تسلم القن السري من إدارة المؤسسة التعليمية للمترشح متبوعا بالقن السري لتفعيل الحساب، موردة أنه في حالة نسيانه يمكن إعادة طلبه من إدارة المؤسسة التعليمية.
وأخبرت الوزارة بأنها وضعت عنوانا إلكترونيا ([email protected]) رهن إشارة المرشحين والمرشحات، لتلقي طلبات المعلومات والاستفسارات بشأن امتحانات الباكالوريا لسنة 2019.