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الرئيسية | مجتمع | عبد النباوي يوصي المسؤولين القضائيين بالإنصات إلى المواطنين

عبد النباوي يوصي المسؤولين القضائيين بالإنصات إلى المواطنين

عبد النباوي يوصي المسؤولين القضائيين بالإنصات إلى المواطنين
هسبريس - محمد الراجي (صور: منير محيمدات)
الأربعاء 10 أبريل 2019 - 21:00

دعا محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، المسؤولين القضائيين إلى الحرص على التنظيم المحكم لطرق العمل في المحاكم، وضبط أساليب تصريف الأشغال وتحديد آجالها وتوفير شفافية الإجراءات ووضوح الخدمات، وفرض الاحترام الواجب عن طريق الإقناع وإثبات حسن النية.

وقال عبد النباوي، في كلمة بمناسبة الدورة التكوينية لفائدة المسؤولين القضائيين الجدد، إنّ تدبير الأزمات وحسم الخلافات بين مختلف مكونات المحكمة "لا يمكن النجاح فيه من غير أن يعمل المسؤول القضائي على فتح باب مكتبه لاستقبال المواطنين وكافة المرتفقين والمتقاضين، والاستماع إليهم، والمبادرة السريعة لحل مشاكلهم، أو توضيح القرارات المتخذة لهم، وتبسيط الحوار من أجل محاولة الوصول إلى إقناع المعنيين بالأمر".

وأضاف رئيس النيابة العامة أنّ تسيير المحاكم والنيابات العامة لا يتطلب فقط التميز في ممارسة المهام القضائية، وإنما يتطلب، أيضا، "إتقان أساليب الحوار والتشاور، وبناء جسور التواصل، بالثقة والمصداقية، التي لا بد من إقامتها على الثوابت الأخلاقية وعلى القيم القضائية الراسخة".

واعتبر عبد النباوي أن المسؤولَ القضائي "يُعد بمثابة رئيس مقاولة يجب أن يتقن فن التسيير والتدبير ويتابع مراحل الإنتاج"، مبرزا أن مردودية المقاولة القضائية "لا تتمثل في أرباح مالية واقتصادية، وإنما في المساهمة الإيجابية في حفظ الأمن والنظام العام بمختلف تجلياته الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتقوية الثقة في نظام العدالة، في زمن تطغى فيه ثقافة التشكك في أحكام المحاكم، وتستشري فيه اتجاهات فقد الثقة في الأنظمة القضائية".

وشدّد رئيس النيابة العامة على أنّ المسؤولين القضائيين يتوجب عليهم أن يتوفروا على برنامج عمل يضعونه بعد الاستماع لمختلف الفعاليات القضائية والحقوقية والمجتمعية، وبعد فهم وتفهم مطالب المواطن للعدالة وانتظارات المجتمع منها، مستدركا أنّ وضع البرنامج غير كاف وحده، بل يَلزمُ المسؤولين القضائيين "التوفر على لوحة قيادة تضبط المهام والمسؤولين عليها وكيفيات وأدوات التنفيذ وآجاله".

وحرص عبد النباوي، في كلمته الموجهة إلى المسؤولين القضائيين الجدد، على التأكيد على ضرورة تمسكهم باستقلاليتهم، وعدّها من بين المؤهلات الأساسية للمسؤول القضائي الناجح، قائلا "المسؤول القضائي هو صاحب قرار، وليس مجرد منفذ، ولذلك فأنتم أصحاب القرار في مؤسساتكم، ومسؤولون عن قراراتكم سواء في صحتها وشرعيتها ومطابقتها للقانون، أو في تنفيذها".

وأضاف: "لا يمكنكم إصدار قرارات مخالفة للشرعية، ولا الأمر بقرارات لا تملكون الوسائل المادية والبشرية لتنفيذها؛ ولكنكم تملكون صلاحية المطالبة والتفاوض مع الجهات المعنية لتوفير تلك الوسائل والإمكانيات، علماً أنكم مسؤولون على تأطير العمل القضائي وتطويره، كما أنكم مسؤولون عن الإدارة القضائية".

رئيس النيابة العامة بدا متفائلا بشأن إنجاح ورش استقلال السلطة القضائية، فبعد أن قال حث المسؤولين القضائيين على استيعاب دقّة المرحلة التي يجري فيها تنزيل مقتضيات الدستور، باعتبارهم المسؤولين المباشرين عن هذا التنزيل، أردف: "أقول لكم أنكم قادرون على رفع التحدي وكسب رهان استقلال السلطة القضائية، وستتنافسون في إعطاء الدليل على استحقاق الثقة المولوية، وكسب ثقة المتقاضين والمساهمة في إرجاع الثقة إلى نظام العدالة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - المغربي باب المغاربة الأربعاء 10 أبريل 2019 - 21:20
نتمناو الخير لبلاد لكن كنتمنى تكون عندهم حصانة وحراس الأمن في المنزل وفي الطريق العام وان يجهزوا بمكروفونات وغير ذلك عكس ما يعطى للوزراء الأهمية المبالغ فيها من حراس أمن و صالير بملايين وسيارات الخدمة وغير ذلك ولا نتائج ملموسة يجب إعطاء الأولوية القصوى للقضاء الذي بنجاحه سينجح التعليم والصحة والشغل...
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2 - %%%% الأربعاء 10 أبريل 2019 - 21:25
écouter c bien exécuté la loi c mieux sans exception faites ni coruption .je crois qu on n est loin du compte.
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3 - دارلمان الأربعاء 10 أبريل 2019 - 21:28
يدخلو ليوتوب ويشوفو شحال د ناس تتشكى ويصفيو بين المظلوم والظالم ,وينقصو من سجن ناس قبل المحاكمة وبدون ادلة وخصوصا في القرى والمدن الصغيرة
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4 - mountassir khalid الأربعاء 10 أبريل 2019 - 21:30
القضية قضية ديموقراطية و حكم الشعب لنفسه بنفسه و تقرير مصيره و اتخاذ القرارات التي تلائم وضعه هو و ليس الانصات و غيره من الخرجات...المشكل هو مشلك استبداد و استفراد بالقرارات و لهذا لا شيئ يمشي على ما يرام كما قيل و المغرب يحكم من وراء ستار حيث توجد ايادي تحرك الاخرين مثل الدمى و الكراكيز...لهذا لا نحن باننا في وطننا بل الجميع يريد الهجرة و الرحيل لانعدام القضاء و العدل و الفساد بسبب غياب الديموقراطية الحقة...
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5 - ابن الريف الأربعاء 10 أبريل 2019 - 21:40
هذا ما نتمناه ان يكون التواصل والإنصاف وان يضع القضاء كرامة المواطن في صلب اهتماماته،لكن عندما تتقدم بشكاية وتظل سنتين بدون جواب بعد طلوع وهبوط في دواليب الإدارة، آنذاك يطرح سؤال الثقة ،ثقة المواطن في المؤسسات مع العلم أن الثقة هي سر بناء الدولة الديمقراطية وسر نجاح التنمية الاقتصادية...
نتمنى خيرا على كل حال
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6 - الإصلاح الأربعاء 10 أبريل 2019 - 21:43
الإصلاح المجتمعي والوظيفي . يجب النظر في محاربة الغش في ألامتحانات بالجامعات و المعاهد التي تخرج الأطر.
ومحاربة الغش في المباريات التي تشرف عليها وزارة العدل و السمسرة خاصة مع تطور تكنولوجيا الغش .
اعرف من استعمل التكنولوجيا وتوظيف. فما قولكم .
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7 - متتبع. الأربعاء 10 أبريل 2019 - 21:45
و الله لن اتكلم عن حرماني من صلة الرحم مع ابنتي وطريقة منعي .
اترك ذلك الى يوم القيامة .
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8 - مهتم الأربعاء 10 أبريل 2019 - 21:46
كلام جميل ، هل يعقل ٱن نطلب من القضاء الانسان للمتقاضين و ٱنا ٱرى يوميا عدد القضايا التي تعرض في محكمة ٱمر بها يوميا و ٱحيانا ٱرافق صديقا لي استولت سيدة على عقاره و لم يستطع استرجاعها منذ 7 سنوات بالرغم من الاحتكام التي يحوزها لصالحه،ٱقول كيف للقضاء ٱن يسير و القضاة غارقون في الد الكبير للقضايا. لا بد من توظيف المزيد من القضاة للنجاح القضاء.
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9 - عبلة الأربعاء 10 أبريل 2019 - 21:48
لماذا لم يوصيهم بعدم تنفيذ الاوامر القضائية والاحكام الجاهزة التي تصدر اليهم من الجهات العليا ؟!!!!!
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