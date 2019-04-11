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الرئيسية | مجتمع | أحمجيق يعلن إضراب "اللا عودة" ويطالب الدولة بتغليب لغة الحكمة

أحمجيق يعلن إضراب "اللا عودة" ويطالب الدولة بتغليب لغة الحكمة

أحمجيق يعلن إضراب "اللا عودة" ويطالب الدولة بتغليب لغة الحكمة
هسبريس- مصطفى شاكري
الخميس 11 أبريل 2019 - 01:00

أعلن نبيل أحمجيق، "دينامو حراك الريف"، خوضه إضرابا مفتوحا عن الطعام، حاملا شعار "اللاعودة"، موضحا أنه "إضراب لا رجعة فيه ما لم تسع الدولة، من خلال الماسِكين بخيوط الملف، إلى تغليب لغة العقل والحكمة، ثم تفعيل آلية الحوار البنّاء". وأكد على ضرورة "خلق جو الثقة ومراعاة مصلحة الوطن".

وأضاف الوجه الثاني في "الحراك الشعبي بالريف"، من خلال "تدوينة" أخيه في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على هامش الزيارة التي قام بها إلى سجن الدار البيضاء، أن "الدولة مُطالبة بالشروع في الانكباب على المعالجة السياسية، بعد انقضاء المقاربة القضائية للقضية، من أجل إطلاق سراح كافة معتقلينا السياسيين".

وتابع "يجب تحقيق المطالب المشروعة للمنطقة ورد الاعتبار للريف، ثم استحضار مكانته وأدواره التاريخية في استقرار الوطن، وهي الكفيلة بحل الأزمة وتجاوزها لطي صفحة هذا الملف"، مثيرا الانتباه إلى أن الأحكام القضائية كانت "ظالمة".

وكشف "دينامو حراك الريف"، الذي أدانته محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بعشرين سنة نافذة، أن الأحكام "أسقطت أسطورة استقلالية القضاء التي روجت لها الكثير من الأبواق والبيادق الانتهازية، التي تقتات على الريع والفساد"، مضيفا أن "مزاعم إصلاح ورش القضاء ما هي إلا وهم للاستهلاك الداخلي والتسويق الخارجي ليس إلا، فالقضاء المستقل لا يمكن أن يكون إلا في إطار الدولة الديمقراطية".

"إن الحديث عن الأحكام الظالمة الباطلة الانتقامية لقرون من السنوات بحقنا كأحرار أوفياء للحق والمخلصين له، ممن رفعوا مطالب مشروعة في الحراك الشعبي السلمي المبارك، التي أجمع الجميع على عدالتها وحاجة المنطقة الموضوعية لشروط الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية"، يورد نبيل أحمجيق.

وأضاف، وفق ما دونه أخوه محمد أحمجيق على لسانه، أن الأحكام "تأخذنا لتذكير الرأي العام بمسارات القضية؛ فالحراك الشعبي السلمي بالريف أشعر الدولة الاستبدادية العميقة بالوجع، لتشن حربها القذرة عليه، بدءا بتسخير أذرعها السياسية والإعلامية والدينية لتخوين الحراك وشيطنته، مرورا بجنوحها نحو المقاربة الأمنية".

وتطرق نبيل أحمجيق إلى "مصادرة الحق في التظاهر السلمي، من خلال القمع الأهوج ومداهمات حرمة البيوت، ثم مباشرة الاختطافات، وصولا عند تثبيت الأحكام الابتدائية استئنافيا ليلة الجمعة"، لافتا الانتباه إلى كون "ذلك أكد مخاض الإصلاح المزعوم، عبر أطوار جلسات المحاكمة".

وأكد "دينامو حراك الريف" أن "هذه المحاكمة كانت سياسية، لأنها افتقرت لأدنى ضمانات شروط المحاكمة العادلة، وهو ما كان لنا السبق فيه عبر إشهارنا لقرار المقاطعة التاريخي في وجه هذه المحاكمة العبثية، مع التأكيد الذي لا يدع مجالا للشك أنه كانت هناك نية مبيّتة لتوريط مؤسسة القضاء في هذه القضية، كما سبق في مثل كل المحاكمات السياسية التي عرفها المغرب".

وأشار أحد أبرز قادة "حراك الريف" إلى أنه خاض فيما مضى معركة الإضراب المفتوح عن الطعام، التي وصلت مدتها إلى ثلاثة وأربعين يوما، قبل أن يضيف "لقد أعلنت تعليقه كإشارة حسن نية مع قرار عاهل البلاد، القاضي بإعفاء مجموعة من المسؤولين من مناصبهم، على خلفية تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي يهم تعثرات مشاريع ما سمّي "منارة المتوسط"".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - Morocco الخميس 11 أبريل 2019 - 01:09
أنتم من كان عليكم تغليب الحكمة ،عندما وصفنا قائدك بالعبيد والعياشة،ليس لسبب فقط لأننا كنا ندعوا لتماسك الشعب وعدم التفرقة بين عربي و أمازيغي ،لكنكم لم تحتكموا للعقل وعثتم فسادا في الأرض، أعانكم الله على قضاء الحكم العادل ،عشرون سنة.
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2 - عبد الرحيم الخميس 11 أبريل 2019 - 01:17
ولماذا عندما جاءهم الوزراء إلى الحسيمة للإستماع لمطالبهم رفضوا مقابلتهم؟.. هل بمثل هذا التصرف يمكن اعتبارهم سجناء سياسيين أم متهورين خارجين عن القانون يريدون لي دراع الدولة؟
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-1
3 - لوسيور الخميس 11 أبريل 2019 - 01:26
من اراد ان يركع الريف لا شك انه واهم...اعتقد ان الامور ستتطور بشكل خطير جدا وقد تتسع البقعة ويتسع الخرق على الراقع...حدسي يقودني ان ما وقع في الصحراء سيتكرر في الشمال...
الحكمة غابت...وبدأ قانون التدافع...والتاريخ يخبرنا ان النصر حليف من له الحق
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-3
4 - Trop tard الخميس 11 أبريل 2019 - 01:26
6 اشهر وانتم تحتجون وجاءت وفود من الرباط للتحاور معكم ورفضتم الالتقاء بها بدعوى ان فقط ملك البلاد من يجب ان يحاوركم وتهتم في اوهامكم فافقتم في السجن والان تستجدون "الحوار" بعد فوات الاوان.
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0
5 - مغربي الخميس 11 أبريل 2019 - 01:26
"تغليب لغة العقل والحكمة"كان عليكم العمل بهذه الحكمة في بداية الحراك واثناء الحراك.لبكا ورا الميت خسارة
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6 - اخوان الصفا الخميس 11 أبريل 2019 - 01:26
لمشكل تاع لمغاربة فهاد لحراك هو الجهل ديالهم لانه هاد لحراك كون نجح كن تبدل لمغرب سنوات ضوئية ولكن المتل تاقول you have one chance كان زفزافي هو وسيلة باس اخرجو من عبادة العباد الى عبادة رب العباد ولكن دارولهم سماوي عدو خارجي ،انفصالي وزيد وزيد غادي أجي دور على كل واحد فيكم نهار تمرض شوف فين داوى نهار تبي تقرا حتى دولى فلعالم متتعتارفش بلي دبروم تاع المغرب
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7 - عياشششششش الخميس 11 أبريل 2019 - 01:29
أصبحت الخطة معروفة من لدن جميع الملاحظين كإعلان الإضراب عن الطعام والتراجع عنه وخياطة الفم ثم فك تلك الخياطة وكذا التناوب في الإعلانات حتى تبقى الوتيرة متواصلة من أجل الضغط قصد تحصيل مكاسب أكثر من باقي المعتقلين وكذا التواصل عبر أفراد العائلة كالاخ والاب والبنت دون إعطاء الدليل على صدقية التصريح من عدمها لذا نحن نرى بأن على هؤلاء الإخوة تقديم اعتذار للمغاربة وتقديم طلب العفو ونحن على يقين بأن الوطن غفور رحيم.
حفظ الله المغرب من كل مكروه.
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8 - مغربي فحسب الخميس 11 أبريل 2019 - 01:33
الحرية لمعتقلي حراك الريف. لم تكن التهم الباطلة الموجهة إليهم بتهم الحق العام حتى يحال ملفهم على القضاء الجنائي أو الجنحي، إنما التهم كانت سياسية، والحل بات سياسياً. وإذن فهم معتقلو رأي سياسي. لذا الحادة ماسة لتدخل السياسة في الموضوع، ومعنى ذلك إذلاق سراحهم باعتبارهم معتقلين سياسيين. استقرار البلاد والقطع مع الماضي البغيض طيه يستدعي إطلاق سراح معتقلي حراك الريف. الحرية للمعتقلين السياسيين. ولا شيء غير حريتهم من أجل إرساء الثقة وتوفير شروط الانتقال الديموقراطي، وإلا سنكون بالأحرى أمام نظام قمعي وديكتاتوري، وهو ما لا نريده لبلادنا، ولا سيما ونحن لا نزال نخوض معركة الوحدة الوطنية وعلى رأسها الوحدة الترابية. الحكمة والحكمة ثم الحكمة من طرف الدولة والسياسيين.
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9 - المزدوجة الخميس 11 أبريل 2019 - 01:34
الريف العطيم له تاريخ عميق ومعروف علميا وعلى رأسهم الزعيم عبد الكريم الخطابي..الذي قال نحنو قوم نفظيل الموت ولا الركوع. ..نفتخرو بهذا الرجل العطيم لا ننسهو الى يوم الدين
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10 - وجدي الخميس 11 أبريل 2019 - 01:44
والله الذي لا اله الا هو هذا الشخص اعرفه حق المعرفة كان زميلا لي في الجامعة سنوات 2004 2005 2006 بجامعة وجدة تخصص smp/smc . والله نعم الرجل اخلاقا ومعاملة . وابتسامته لا تفارق مخيلتي. هذا هو مصير خيرة شبابنا. أما من يسمون انفسهم بالوطنيين الفاسدين فينعمون في مناصب لا يستحقونها الا ب "باك صاحبي" ولمسيح د كابا.
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11 - محمد المغربي الطانطاني الخميس 11 أبريل 2019 - 01:44
نتمنى أن تحل الدولة هذا المشكل في أقرب وقت لأن الأعداء في الخارج يتربصون بنا لتاجيج الفتن و المشاكل، و على الدولة تحمل مسؤوليتها تجاه أبناء الوطن عموماً والشباب خصوصاً في جميع أنحاء المغرب.
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12 - عبد الكبير الخميس 11 أبريل 2019 - 01:46
"الموت ولا المذلة!!"
هل هو شعار فارغ مثل شعارات السياسيين ؟
إضراب جماعي في انتظار الموت الجماعي, هكذا أفهم أنا الشعار.. إذا كنا مجرد أفواه فارغة فنحن نستحق هذه المذلة!!!
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