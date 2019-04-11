"رفاق الهايج" ينبهون الحكومة إلى "معاناة التضييق"

هسبريس من الدار البيضاء

وجه المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة، الأربعاء، يتساءل فيها عن عدم تلقيه أي جواب عن المُكاتبات التي وجهها إلى السلطات المحلية بمدينة بوزنيقة بخصوص المؤتمر الوطني الثاني عشر، المقرر تنظيمه بالمركب الدولي للشباب.

وأضافت الجمعية في مراسلتها، التي تتوفر جريدة هسبريس على نسخة منها، أن "المكتب المركزي، كما درج على ذلك، قام بمكاتبة السلطات المحلية، انطلاقا من منتصف دجنبر الماضي؛ ممثلة في عامل إقليم بنسليمان وباشا مدينة بوزنيقة، الأول عبر البريد المضمون و"أمانة"، والثاني بواسطة رسالة تسلمها خليفته دون تأشير منه على نسخة منها؛ وذلك لإشعارهما بمكان وتاريخ عقد المؤتمر، ولطلب عقد لقاء معهما بهذا الخصوص".

وأوضحت الهيئة الحقوقية أن "المكتب المركزي لم يتلق أي جواب عن هذه المكاتبات، ليعمد كل من الرئيس والكاتب العام إلى تنظيم زيارات إلى مقرات السلطة المحلية؛ حيث زارا باشوية مدينة بوزنيقة خمس مرات، دون أن يتمكنا من اللقاء بباشا المدينة"، مؤكدة أنه "جرى لقاء خاطف، داخل قاعة الانتظار، بين موفدي المكتب المركزي وعامل الإقليم، اقتصر على تبادل المجاملات، مع توصية لمدير الديوان للاتصال بباشا بوزنيقة للقيام بالمتعين".

وتابعت "غير أنه بعد تجديد الاتصال بباشوية مدينة بوزنيقة، لوضع طلب الترخيص بتعليق اللافتات، يوم الثلاثاء 02 أبريل، وجدت الجمعية نفسها أمام نفس الوضعية؛ فالباشا غير موجود، وكتابة الضبط ترفض تسلم الطلب بحجة وجود تعليمات في الموضوع". وأضافت "مرة أخرى توجه موفدا المكتب المركزي إلى مقر العمالة بمينة بنسليمان للقاء بمدير الديوان، الذي دعاهما للعودة إلى بوزنيقة وانتظار قدوم الباشا، بوصفه صاحب الاختصاص الترابي للبت في مثل هذه الطلبات، وهو ما لم يتحقق رغم طول انتظار".

المراسلة التي وجهت نسخة منها إلى وزير الداخلية ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى وزير الشباب والرياضة، ثم وزير الاتصال والثقافة، أوضحت أن "الجمعية وجهت مجموعة من الطلبات لاستعمال عدد من القاعات التابعة لوزارة الثقافة، والشباب والرياضة، والمكتبة الوطنية، وبعض المؤسسات التعليمية الجامعية، من أجل تمكينها من الفضاءات التابعة لها لاحتضان الندوة الفكرية الافتتاحية، واستقبال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر".

وأكد المصدر عينه أنه "لم يتلق أي جواب عن الطلبات إلى اليوم، باستثناء جواب المكتبة الوطنية التي اعتذرت عن احتضان الندوة لأسباب قالت عنها تقنية". وأضاف "نخشى أن يكون ذلك ضربا جديدا من ضروب التضييق على الجمعية، مما يجعله مشوبا بالشطط والتعسف في استعمال السلطة".