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كُتّاب وآراء
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ترحيل "معتقلي الريف" إلى سجون في شمال المملكة
الخميس 11 أبريل 2019 - 11:35
أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ترحيل المعتقلين على خلفية ملف "حراك الريف" إلى عدد من السجون بشمال المملكة، وذلك بعد صدور الأحكام الاستئنافية.
وقالت المندوبية العامة في بلاغ لها، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، إن "الهدف من عملية الترحيل هو تقريب النزلاء ما أمكن من ذويهم والحفاظ بذلك على روابطهم الأسرية والاجتماعية".
وأوردت المندوبية أنها اعتمدت في هذا التوزيع على معايير تنظيمية تخص مدة العقوبة المحكوم بها على كل واحد منهم، والتصنيف المعمول به للمؤسسات السجنية من حيث مدد العقوبة، مع مراعاة بعض الحالات الخاصة المرتبطة بالطابع الأسري والاجتماعي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (15)
2 - youssef الخميس 11 أبريل 2019 - 11:50
اطلقوا سراح الأبرياء، لم يطلبوا سوى بمستشفى وجامعة وفك العزلة عن الريف.
4 - زهير الخميس 11 أبريل 2019 - 11:55
إن العدل أقل تكلفة من الظلم و الأمن أقل كلفة من الحرب .. أتمنى التوفيق للجميع !
5 - Abdelghani الخميس 11 أبريل 2019 - 11:55
لا اظن هناك انسانية و مراعاة الظروف اﻹجتماعية و الروابط اﻷسرية ... كل ماهناك ضغط من المنظمات العالمية و الوطنية كأمنستي و ترانسباريتي و الجمعية المغربية للحقوق اﻹنسان و من هذا المنبر تحياتي الحارة لهم ..
6 - Gala الخميس 11 أبريل 2019 - 11:58
نطالب القضاء بتخفيف الأحكام القاسية الصادرة في حقهم وبعد ذلك نتمنى عفوا ملكيا شاملا كل معتقلي الريف.
7 - bonjour الخميس 11 أبريل 2019 - 12:02
بتلك النية المطبوخة والمبيتة تلتقون مولاكم الله.عاش الريف والموت ولا الإذلال والخنوع
تعليق غير لائق
-14
8 - خبر الخميس 11 أبريل 2019 - 12:06
إجراء يستحق التشجيع لكن العفو عنهم بإطلاق سراحهم هو الأفضل وأنا متأكد أنهم سيأخدون دروسا وعبر وهذا ما عبروا عنه من خلال جلساتهم في المحكمة.
9 - مجرد رأي الخميس 11 أبريل 2019 - 12:07
الحل المناسب في رأيي كمواطن هو إطلاق سراحهم ماقاسوه هم وعائلاتهم كافي جدا .و الرقي بالمواطن الى مايحبوا إليه من نمو اقتصادي واجتماعي حتى تعم الثقة الجميع.
10 - محمد الزموري الخميس 11 أبريل 2019 - 12:27
مبادرة محمودة من طرف الدولة جزاكم الله خير وهذا يجعل السجين كأنه خارج السجن بالقرب من ذويه الذين ستسهل عليهم الزيارة من حين إلى آخر
11 - وزارة حديدان الخميس 11 أبريل 2019 - 12:34
خطوة انسانية تحترم وتقدر خاصة من المعنيين بالتنقل وبالتالي تقليص مصاريف
وهذا اضعف الايمان والتخفيف او العفو على البعض مرتبط بتصحيح مرجعياتهم وافكارهم التي لا تخدم الريف وساكنته بل تخذم البوليزاريو والجاء زائر الحركيين وينتظر سيطرتهم على الدولة بالكامل وكذلك يخذم هولندا التي تعاكس المغرب ولا نعلم ما علاقتها ببارونات المخذرات والريف دون غيره من المناطق والله غالب وما تقوم به الدولة شر لابد منه لانه فرض عليها تطبيق القانون قبل تحقيق المطالب القنطرة للزعزعة الاستقرار وفتح باب التذخل في السيادة وضرب الوطنية وهذه ليست بطولة ولا زعامة ولا ذكاء فلا الدولة تملك عصى سحرية ولا ناصر الزفزافي وضحاياه المغرر بهم
وهذا اضعف الايمان والتخفيف او العفو على البعض مرتبط بتصحيح مرجعياتهم وافكارهم التي لا تخدم الريف وساكنته بل تخذم البوليزاريو والجاء زائر الحركيين وينتظر سيطرتهم على الدولة بالكامل وكذلك يخذم هولندا التي تعاكس المغرب ولا نعلم ما علاقتها ببارونات المخذرات والريف دون غيره من المناطق والله غالب وما تقوم به الدولة شر لابد منه لانه فرض عليها تطبيق القانون قبل تحقيق المطالب القنطرة للزعزعة الاستقرار وفتح باب التذخل في السيادة وضرب الوطنية وهذه ليست بطولة ولا زعامة ولا ذكاء فلا الدولة تملك عصى سحرية ولا ناصر الزفزافي وضحاياه المغرر بهم
12 - شهادة الحق والله بيننا الخميس 11 أبريل 2019 - 12:37
المهم يستحيوا هؤلاء الدين يعلقو ويحسبون المعتقلين ب "الأبرياء..!!"
13 - Karim الخميس 11 أبريل 2019 - 12:43
بل تفريقهم وتوزيعهم على عدة سجون كي لا يقوموا بالاحتجاج كمجموعة واحدة ويسمع العالم صوتهم هذه هي عقوبة من طالب بحقوقه مستشفى وجامعة وشغل فيا ترى ماستكون عقوبة من طالب بانتخاب الحاكم يوما ما الله يخفف عليك يا زفزافي ورفاقك ضيعتم حياتكم من اجل شعب جبان تخلى عنكم لما جد الجد وحتى ريافة أوروبا تناسوكم وتركوكم لمصيركم عكس الجالية الجزائرية الحرة التي قلبت أوروبا من أجل الديمقراطية والحرية.
14 - الطنز البنفسجي الخميس 11 أبريل 2019 - 12:43
من يدعم هؤلاء النشطاء كلهم كارهون للوضع وللحكومة وللمسؤولين..
بينما الدولة ترى ان هؤلاء شبه انفصاليين والزفزافي خصوصا اراد ان يكون زعيم ثورة.. وبين هذا وذاك ضاع الحق.
شخصيا انا متعاطف مع النشطاء وفي نفس الوقت ألتمس العذر للدولة.. ولكني ضد الاحكام الشديدة.
الحساب عند الله والعدل عند الله.
بينما الدولة ترى ان هؤلاء شبه انفصاليين والزفزافي خصوصا اراد ان يكون زعيم ثورة.. وبين هذا وذاك ضاع الحق.
شخصيا انا متعاطف مع النشطاء وفي نفس الوقت ألتمس العذر للدولة.. ولكني ضد الاحكام الشديدة.
الحساب عند الله والعدل عند الله.
15 - الوزاني الخميس 11 أبريل 2019 - 12:44
طلبوا مستشفى وتعليم وصحة وعمل وعدالة اجتماعية،فأرسلوهم للسجون ظلما وعدوانا لو طلبو 50غرام من الفوسفاط و 10غرام من الذهب للأرسلوهم إلى غوانتنامو أو كوكب زحل
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