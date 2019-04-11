ترحيل "معتقلي الريف" إلى سجون في شمال المملكة‎

هسبريس من الرباط

أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ترحيل المعتقلين على خلفية ملف "حراك الريف" إلى عدد من السجون بشمال المملكة، وذلك بعد صدور الأحكام الاستئنافية.

وقالت المندوبية العامة في بلاغ لها، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، إن "الهدف من عملية الترحيل هو تقريب النزلاء ما أمكن من ذويهم والحفاظ بذلك على روابطهم الأسرية والاجتماعية".

وأوردت المندوبية أنها اعتمدت في هذا التوزيع على معايير تنظيمية تخص مدة العقوبة المحكوم بها على كل واحد منهم، والتصنيف المعمول به للمؤسسات السجنية من حيث مدد العقوبة، مع مراعاة بعض الحالات الخاصة المرتبطة بالطابع الأسري والاجتماعي.