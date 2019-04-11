24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

11/04/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3006:5913:3417:0619:5921:17
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ترى أن "رحيل بوتفليقة" سيؤدي إلى حل مشاكل المغرب والجزائر؟

  1. المساعدة على الإنجاب تدخل حيز التنفيذ .. حلم يتحقّق في المغرب (5.00)

  2. حملة شعبية تقاطع خدمة سيارات الأجرة الصغيرة في مدينة خريبكة (5.00)

  3. سابقة فلكية .. علماء يلتقطون أول صورة لـ "ثقب أسود" في الفضاء (5.00)

  4. جيش السودان يطلق سراح المعتقلين السياسيين (5.00)

  5. "أشبال الأطلس" يهزمون الجزائر وتنزانيا في مصر (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | الزيادة في الأجور .. التوقيع على الاتفاق الاجتماعي مبرمج قبل فاتح ماي

الزيادة في الأجور .. التوقيع على الاتفاق الاجتماعي مبرمج قبل فاتح ماي

الزيادة في الأجور .. التوقيع على الاتفاق الاجتماعي مبرمج قبل فاتح ماي
هسبريس ـ يوسف لخضر
الخميس 11 أبريل 2019 - 15:00

اتفق وزير الداخلية عبد الوفي لفتيت، اليوم الخميس في العاصمة الرباط، مع النقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب على مواصلة الحوار في أفق توقيع اتفاق اجتماعي جديد قبل فاتح ماي المقبل.

جاء ذلك في اجتماع ثلاثي الأطراف عُقد بمقر وزارة الداخلية، بحضور قيادات نقابات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والاتحاد العام لمقاولات المغرب؛ ممثل أرباب العمل في القطاع الخاص.

ويأتي هذا اللقاء بعدما قدمت الداخلية عرضاً حكومياً جديداً للنقابات تمثل في زيادة عامة لجميع الموظفين العموميين قدرها 500 درهم للسلالم ما دون العاشر والرتبة الخامسة، و400 درهم ابتداءً من السلم العاشر والرتبة السادسة، والرفع من الحد الأدنى للأجر بالقطاعين الخاص والفلاحي.

وبحسب ما كشفت عنه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بعد انتهاء الاجتماع مع وزارة الداخلية، فقد تم الاتفاق على مواصلة الحوار في أفق التوصل إلى اتفاق ثلاثي الأطراف، بعد التوافق على تحسين الدخل، قبل فاتح ماي المقبل، أي في غضون الشهر الجاري.

وبحسب بلاغ لها، دعت قيادة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وزير الداخلية إلى ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي ووضع كل القوانين الاجتماعية على طاولة التفاوض الجماعي، وتنفيذ الالتزامات المتضمنة في اتفاق 26 أبريل 2011 الذي وقع في عهد حكومة عباس الفاسي.

وأشارت النقابة إلى أن كاتبها العام، عبد القادر الزاير، دعا، خلال الاجتماع الثلاثي، إلى احترام الحريات النقابية وضرورة إصدار وزارة الداخلية لمذكرة إلى جميع الولاة والعمال من أجل معالجة كل النزاعات الاجتماعية بمختلف الأقاليم، واتخاذ الدولة لمبادرات قوية لتجاوز الاحتقان الاجتماعي.

ويتجلى من خلال بلاغ النقابة أن الحوار الاجتماعي يتجه نحو الانفراج؛ إذ من المرتقب أن تجتمع النقابات المركزية على مستوى قياداتها للحسم في العرض الحكومي وإمكانية تحسينه في غضون الأيام المقبل، لتنتهي مرحلة البلوكاج التي طبعت الحوار الاجتماعي منذ عهد عبد الإله بنكيران.

وبحسب مصدر نقابي، فإن الاجتماعات الطويلة التي عقدتها وزارة الداخلية مع قيادة نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل كان لها الفضل في تحسين العرض الحكومي وتذويب الخلافات التي جعلت الحوار الاجتماعي متوقفاً لمدة طويلة.

ويتضمن العرض الحكومي للنقابات أن تصرف زيادة 500 درهم في أجور الموظفين العموميين على ثلاث دفعات خلال سنة ونصف، ستكون الدفعة الأولى بقيمة 200 درهم ابتداء من فاتح ماي المقبل، والثانية في يناير من العام المقبل، والثالثة في الشهر ذاته من سنة 2021.

كما يشمل العرض الحكومي أيضاً زيادة 100 درهم عن كل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل، إضافة إلى زيادة 10 في المائة على دفعتين في الحد الأدنى للأجر في القطاع الصناعي والخدماتي (SMIG) والحد الأجر الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي (SMAG) بالنسبة لأجراء القطاع الخاص.

ويأتي إشراف وزارة الداخلية على الحوار مع النقابات المركزية منذ يناير الماضي بعدما رفض سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، مطالبها بتجويد العرض المقترح ليصل إلى زيادة 600 درهم، وهو ما ردت عليه النقابات واحتجت بالانسحاب من الحوار الاجتماعي.

ويعود آخر اتفاق اجتماعي مع النقابات في المغرب إلى 26 أبريل من سنة 2011، في عهد حكومة عباس الفاسي، أي قبل ثماني سنوات، وقد تضمن زيادة بـ600 درهم في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (40)

1 - مغربي... و افتخر الخميس 11 أبريل 2019 - 15:06
اتفق العرب على الا يتفقو ...عبارة تختزل كل شيء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
25
2 - أطلسي الخميس 11 أبريل 2019 - 15:08
أعتقد أن الخاسر الأكبر في هذه الحياة هو ذلك الضفدع الذي قمنا بتشريحه في حصة العلوم الطبيعية؛ فلا هو عاش و لا نحن صرنا علماء.....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
117
3 - علي آيت حماد الخميس 11 أبريل 2019 - 15:09
( النقابات المغربية ) ما هي إلا آلية من آليات المخزن يستغلها فقط لتهدئة الأوضاع المتوثرة في البلاد .. فهذه ( النقابات ) تجعل نفسها و كأنها وسيط بين الموظفين و السلطة المخزنية و لكن في واقع الأمر فهي مع السلطة في مراوغة الشعب و أكبر مُستغبٍ و مُستحمِرٍ للمواطن المغربي الذي يثوق إلى من يمثله و يؤطره بديلاً عن ( النقابات ) المخزنية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
77
4 - عبده الخميس 11 أبريل 2019 - 15:10
لا بد أولا من تنفيذ اتفاق طال عمره: اتفاق 26 أبريل.حتى تحظى الإتفاقات بالمصداقية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
36
5 - فرودجا الخميس 11 أبريل 2019 - 15:10
مبروك على الموظيفين استرجاعهم لمبالغهم المقتطعة في التقاعد..و كما يقو المثل المغربي:الحيلة حسن من العار..وهاهي الداخلية نالت الشرف ثانية..وحيلة واشمن حيلة ..اوا آشمن زيادة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
39
6 - موظف مقهور الخميس 11 أبريل 2019 - 15:10
البرلمانيين كتزيدهم دفعة واحدة و بالآلاف و لكن الموظف البسيط الذي يفني حياته في خدمة الادارة غتزيدوه 500 درهم على سنة و نصف، مع العلم أن أغلب الادارات يسيرها مواظفين سلمين 6 و 7 الذي تتراوح اجرة موظف سلم 6 في 2990 درهم،، الله ياخذ فيكم الحق.. واخا ضيعتونا ربي ما يضيعناش
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
67
7 - الحمد لله الخميس 11 أبريل 2019 - 15:10
غير طلقونا برك 500 درهم و 100 درهم لبقات جمعها و فرقها النقابات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
8 - Ahmed الخميس 11 أبريل 2019 - 15:15
زيادة 600 درهم سنة2011 تم اقتطاع 1000 درهم من سنة2016 الى 2019 تم زيادة 400 درهم من2019 الى 2021 فاهموني ياخوان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
9 - انا الخميس 11 أبريل 2019 - 15:16
واصخاب سلم ١١ ليسوا موظفين ؟؟!!!!.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
10 - متقاعد الخميس 11 أبريل 2019 - 15:17
و المتقاعد المسكين الذي ضحى بقوته في سبيل الوطن و باجرة زهيدة اصبح منتهى الصلاحية و لا أحد يفكر فيه. من الأحسن على الحكومة دفنه حيا بدلا من تركه يقاوم الأمراض المزمنة و لا يزال ينفق على أبناءه العاطلين و حتى على أحفاده.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
11 - سعيد برادة الخميس 11 أبريل 2019 - 15:17
المتقاعدين صليتو عليهم صلات الجنازة بالأخص المتقاعدين العسكريين الذين أفنوا شبابهم للدفاع عن وحدة التراب الوطني الرجاء في الله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
20
12 - موحى الخميس 11 أبريل 2019 - 15:19
لمذا لا تصرف هذه الزيادة كاملة مكمولة و باثر رجعي لاصحاب السلاليم الدنيا؟؟؟؟؟ العواشر هذه .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
13 - موظف مجاز الخميس 11 أبريل 2019 - 15:19
ما مصير الموظفين المجازون والقابعين في سلاليم دنيا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
14 - الرميلي الخميس 11 أبريل 2019 - 15:20
تبين من خلال هذا الخبر الذي أعلن أن الاتفاق تم بين وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت والمركزيات النقابية أمرين هامين وذوا دلالتين عميقتين
أولاهما ان لا حكومة لدينا . ومن اراد ان يتحاور عليه ان يختار محاوره بدقة والذي في يده الشغل
ثانيهما انه لايعول على المركزيات المخزنية البورصوية وان النقابة التي تم تأسيسها تحت التوقيف
ات والتهديدات والطرد والقهر حتى وإن ضعفت فإنها لا تموت وهي التي ينبغي أن يعول عليها المأجورون وليس غيرها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
15 - بدر الخميس 11 أبريل 2019 - 15:20
والله اضنها مبدارة حميدة خصوصا مع ان حتى القطاع الخاص سيستفيد من هده الزيادة وكدلك الفع من الحد الادنى للاجور لكن نتمنى من الحكومم ان لا ينسو المتقاعدين الدين ضحو بزهرة الشباب من اجل هدا الوطن مع العلم ان اغلبيتهم لازالو يعيلون ابناءهم ويصرفون عليهم في ضل تفشي البطالة في صفوف الشباب والله المستعان غير طلقونا لفراجة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
16 - متتبع الخميس 11 أبريل 2019 - 15:20
زيادة هزيلة ولكن أحسن من والو.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
17 - مافهمتش الخميس 11 أبريل 2019 - 15:21
لماذا إقحام وزير الداخلية؟ فيناهوا رئيس الحكومة أو الممثلون لاخرين؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
18 - aziz الخميس 11 أبريل 2019 - 15:23
الوظفون لا يشكلون سوى 0،5 من السكان ويحضون بتغطية صحية هم وأبنائهم ومعاش وعطل ووو فمن يلتفت الى باقي الشعب اللذي لا حولة ولا قوة له.ام انه بقرة حلوب رغم هزالها !
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
19 - مواطن الخميس 11 أبريل 2019 - 15:24
ما تمت سرقته بالاقتطاعات في عهد بنكيران يقومون الان برده على دفعات. من لحيتو لقم ليه.الهدف هو فرملة إضراب الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وتنسيقي الزنزانة 9 وحملة الشواهد اللتان ستنضمان للإضراب بعد العطلة.لانريد الفتات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
20 - عبدو بن المغرب الخميس 11 أبريل 2019 - 15:26
بالتأكيد لن يتم التوقيع ،سيأجل لما بعد فاتح ماي وربما بتراضي الطرفين ،ليتناسى الامر وليعود سنة2020 الله إطول عمر كل مغربي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
21 - الوطنية الخميس 11 أبريل 2019 - 15:26
لو كانت النقابات تنفع . تنفع راسها تزيح شيوخها الرؤساء وتترك الفرصة للشباب يثبت ذاته النقابات ما هم إلا ممثلون يقلزون للطبقة العاملة من وراء الستار . حتى هذي تعتبرها الناس زيادة في ظل الغلاء في كل المواد. لنا الله قبل وبعد كل شيء يخلص المفسد والظالم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
22 - جواد الخميس 11 أبريل 2019 - 15:27
عرض هزيل قبلت به النقابات المخزنية داخلت عليكم بالله اش غدير لينا 13 درهم في النهار كيلو ديار العدس ب 15 درهم بناقص بلا متزيدونا راه ولفنا بجوع المعيشة غلات ردوا لينا غير المعيشة كيف كانت وقطعوا هاد 13 درهم لزدتوا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
23 - عنترة الخميس 11 أبريل 2019 - 15:28
كما العادة عرض حكومي ضعيف وشحيح لا يرقى لتطلعات الشغيلة. عندما يتعلق الأمر بالشعب والزيادة في قدرته الشرائية وتحسين ظروف عيشه فالزيادة تكون بالكوت أكوت والدولة عاجزة وميزانيتها جد محدودة إلخ إلخ .. .... لكن عندما يأتي وقت المهرجانات والكرنفالات تبدء الأموال تظهر وتصرف بشكل غريب ةعجيب. دولة العبث بامتياز
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
24 - قول الحقيقة الخميس 11 أبريل 2019 - 15:28
ليس هناك أي تجويد للعرض الحكومي بل تراجعت عن تحمل الاقتطاع الرابع من مساهمة الموظفين في الصندوق المغربي للتقاعد الذي فرضه بنكيران عليهم في إطار خطته المشؤومة . و كيف يمنح التعويض العائلي للأطفال الثلاث فقط هل باقي الأطفال ليسوا مغاربة إنه إجراء يخالف الدستور بشكل صارخ
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
25 - retraité الخميس 11 أبريل 2019 - 15:30
وماذا عن المتقاعدين يا رؤساء النقابات؟ أم هم في سلة المهملات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
26 - نبيل الخميس 11 أبريل 2019 - 15:30
^^ الاتحاد العام لمقاولات المغرب؛ ممثل أرباب العمل في القطاع الخاص. ^^ نريد ممثلين العمال و ليس الارباب ..
الفتات للقطاع الخاص و 500 درهم للموظف اللذي يعمل 4 سعات في اليوم ..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
27 - مصطفى الخميس 11 أبريل 2019 - 15:31
شكرًا السيد الفتيت على هذا العرض الجيد وعلى المساهمة الفعالة. في التوصل لحل لهذه المطالب اللتي ظلت معلقة لأكثر منظماتية سنوات رحم الله والديك في هذه الايام المباركة. ياله إخواني الاساتذة فلنشمر على أيدينا ونعمل.ونحلل الخلصة ونتدارك ما فات حتى نكون عند حسن ظن المجتمع ووزارة التعليم وأمها وزارة الداخلية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
28 - قنيطري .... الخميس 11 أبريل 2019 - 15:31
اتفق على مواصلة الحوار .... و تستمر المسرحية بين النقابات و الدولة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
29 - محمد ام الخميس 11 أبريل 2019 - 15:32
نريد الزيادة في الكرامة والهبة وزيادة قيمة المدرسة العمومية ولا نزيد وزاراء يقللون من قيمة المدرسة العمومية ويهينونها ويقرون بفشلها وهم على رأس المنظومة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
30 - مهتم الخميس 11 أبريل 2019 - 15:33
لدي صديق قديم معروف بتشدده في مواقفه،هو لا ديني و ليس شيوعيا.مواطن مغربي،يحب بلده،لذلك فهو يقول : ٱحمق من يدافع عن المغاربة،هؤلاء لا يريدون حياة حقيقية،يرتاحون حين يكونوا عبيدا،لذا لا يهمهم كل ما يجري،فقط يلوكون الكلام في المقاهي و للاماكن العمومية حين يلتقون،تراهم يناقشون كل شيء و يعرفون كل شيء،شعب غريب لا يعرف حتى ما يريد و انتم تدافعون عنه ٱو تتكلمون نيابة عنه و كثيرا ما تستعملونه في ٱغراضكم،فهل هذا شعب يستحق الدفاع عنه؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
31 - ابنو قاسيم الخميس 11 أبريل 2019 - 15:40
تمخض الجبل فولد فارا. ومع ذلك سيحسبونه انجازا تاريخيا. حكومة الويل والفقر ثماني سنوات من الحكم وتأتي بعرض جد هزيل لم يصل حتى لمستوى الاقتطاعات الظالمة التي نفذها المطرود من رحمة الله الذي نستعر من ذكر اسمه الخاءن للوطن والمواطنين صاحب معاش الثمانية ملايين التي قبلها على نفسه بعدما قام بالمهمة المنوطة به احسن قيام . وعلى نفس الخط يمشي خلفه الكارثة العظمى الذي لم يستطع حتى إدارة ملف الحوار الاجتماعي فبالاحرى إدارة دواليب الدولة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
32 - احمد الخميس 11 أبريل 2019 - 15:42
يجب على النقابات المطالبة ب 600 dh بأتر رجعي لان المفاوضات بدأت مايقارب العامين او اكتر،بالا ضافة الى عامل التضخم الذي من خلاله اصبحت الاسعار جد مرتفعة .الله يهدي هذه الحكومة تتعامل مع الموظفين بمنطق التقشف اما في ما يخص رواتب و امتيازات وزرائها والبرلمانين المرتفعة والتي لا تتلائم مع اقتصاد المغرب فتجدها دائما سخية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
33 - الله المعين الخميس 11 أبريل 2019 - 15:45
لا اعلق على هذه الزيادة لا بالسلب أو الايجاب لأن لكل رأيه حسب وضعيته _هذا من خلال التعاليق_وما يمكن لي قوله أليس لاباءنا وشيوخنا /المتقاعدين/أناس يتكلمون عنهم ام ان لهم بطائق تعفيهم من عدة مسائل كالنقل ومجانية الدواء وبعض الامتيازات على غرار الدول المحترمة لمن كانوا لبنة لبناء مجتمعاتهم.فهم لازالوا احياء ويسري عليهم ما يسري على الكل.اما الأرامل والعاطلون آلله وحده العالم باحوالهم لأن من وراء هذه الزيادة ننتظر لهيب الاسعار وتكون الخسارة أكثر من الزيادة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
34 - youto الخميس 11 أبريل 2019 - 15:45
Le SMIG et le SMAG est le salaire horaire le plus bas que les employeurs doivent verser à leurs employés qui travaillent au Maroc. Ainsi ce salaire se représente selon le secteur d’activité comme suit :



Dans le secteur de l'industrie, du commerce et des services (1):
Depuis le 1er juillet 2015, le salaire minimum est toujours de 13.46 dirhams l’heure dans les secteurs de l'industrie, du commerce et des services.
Ainsi, la valeur du salaire minimum est de 2,570.86 MAD
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
35 - مصطفى الخميس 11 أبريل 2019 - 15:45
اما المتقاعدون يعيشون في المريخ.لا علاقة لهم بالزيادة في الأجر الزهيد..لكم الله يامتقاعدين....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
36 - simo الخميس 11 أبريل 2019 - 15:47
Et pour les retraités tous régime confondu civil et militaire. est ce que c' est un appel à manifesté pour avoir une augmentation, où bien les retraités du maroc sont immunisé contre l'inflation. et doivent attendre la mort en silence .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
37 - نورالدين بنعربية الخميس 11 أبريل 2019 - 15:47
اصبحت النقابات المغربية الة مسخرة للدولة والحكومة بالضبط لوزير الداخلية المحاور التاريخي .
وعلى النقابات ووزير الداخلية ان يضمنوا في الملف مقننة وزير الداخلية في الحوار الاجتماعي لتضفى عليه صبغة قانونية يعتد بخا مستقبلا ويصدرونها الى الدول الاخرى. ههههههه
للاسف الشديد مردوناش حتى الاقتطاعات التي اغتصبها منا بنكيران واعطاها للمتقاعدين مثله.
انها ليست زيادة فقط استرجاع بعض ما اخذ منا ظلما وعدوانا .
حسبنا الله ونعم الوكيل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
38 - simo الخميس 11 أبريل 2019 - 15:51
tous les secrétaires généraux des syndicats sont des retraités pourquoi ils ne défendent pas le pouvoir d'achats des retraités. le droit à une mort décente et digne.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
39 - صابر على الهم الخميس 11 أبريل 2019 - 15:52
أما المشاريع الوهمية غير الاجتماعية تصاب بالدوخان و الدوار حين تسمع الملايير من الدراهم خصصت لمشروع غير مجدي ....
لكن المشروع الاجتماعي الحقيقي الا و هو الرفع من المستوى المعنوي و تحسين الدخل المادي فتسمع زيادات مذلة للطبقة العاملة المكافحة ....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
40 - نقطة اللاعودة الخميس 11 أبريل 2019 - 15:52
اذا خرج الاساتذة المرسمون و التحقوا بالاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد و تم تعليق الدراسة حتى اشعار اخر حينها فقط ستسفيق النقابات و الوزارة و الداخلية على مرارة الوضع الذي اصبح يعيشه الاستاذ المغربي و انه وصل الى نقطة عدم التحمل و الانفجار.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 40 | عرض: 1 - 40

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.