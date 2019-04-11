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الرئيسية | مجتمع | نقل الزفزافي وأحمجيق إلى سجن فاس.. والمهدوي إلى معتقل تيفلت‬

نقل الزفزافي وأحمجيق إلى سجن فاس.. والمهدوي إلى معتقل تيفلت‬

نقل الزفزافي وأحمجيق إلى سجن فاس.. والمهدوي إلى معتقل تيفلت‬
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الخميس 11 أبريل 2019 - 21:07

في وقتٍ ترفضُ فيه المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إعطاء تفاصيل عن ترْحيل مُعتقلي حراك الرّيف، كشفت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أنّ السلطات المغربية رحّلت ناصر الزفزافي، قائد الاحتجاجات الميدانية في الرّيف، و3 معتقلين آخرين إلى سجن رأس الماء بمدينة فاس؛ بينما نقلت الصحافي حميد المهدوي إلى سجن تيفلت، نواحي الرباط.

وحسبما نقلته مصادر متطابقة، فقدْ تمّ إشعارُ كلّ من ناصر الزفزافي (20 سنة) ونبيل أحمجيق (20 سنة) ووسيم البوستاتي (20 سنة) وسمير إغيد (20 سنة) بقرار ترحليهم إلى سجن رأس الماء بفاس، بينما أقدَمتْ المندوبية على ترْحيل أزيد من 19 معتقلاً صوب السجن المحلي للحسيمة، بسبب اقتراب مدة الإفراج عنهم.

أما المرحلون إلى سجن طنجة 2 وسجن قريب من سيدي سليمان، فهُم: عبد العالي حود، محمد الآصريحي، إبراهيم ابقوي، ربيع الأبلق، الحبيب الحنودي، شاكر المخروط، حسين الإدريسي، سليمان الفاحيلي، إلياس الحاجي.

كما تمّ ترحيلُ 10 معتقلين إلى سجن الناظور وهم: محمد الحاكي، زكرياء اظهشور، محمود بوهنوش، محمد جلول، كريم أمغار، صلاح لشخم، أشرف اليخلوفي، جمال بوحدوا، عمر بوحراس،بلال اهباض.

وأوْردت المصادر ذاتها أنّ "قرارات الترحيل تأتي بعدَ دعوات المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتقْريب المعتقلين من عائلاتهم، خاصة أنّهم يقْطعون أزْيد من 600 كلم لزيارة ذويهم في سجن عكاشة بالدار البيضاء؛ وهو ما انتقدته عدد من المنظمات الدولية، والأوروبية على وجه التحديد".

وفي هذا الصدد، قال إلياس الموساوي، فاعل حقوقي، إنّ "هذه التنقيلات كانت واردة منذ البداية إذا ما أخذنا بعين الاعتبار كيف تم التعامل مع المعتقلين الذين حوكموا في محاكم الحسيمة وتم تشتيتهم بعد أن صدرت في حقهم الأحكام النهائية، الأمر نفسه ينطبق على معتقلي عكاشة".

وأضاف الحقوقي من الحسيمة أنّ "مندوبية التامك" "كانت تنتظر صدور أحكام الاستئناف لتشرع في تطبيق هذا الإجراء التعسفي الذي من شأنه أن يفاقم معاناة عائلات المعتقلين الذين كانوا يتنقلون مجموعين أثناء تنظيم الزيارات المنظمة إلى الدار البيضاء حيث كان المعتقلون مجموعين".

وأشار الموساوي إلى أنّ "الهدف من وراء هذا الإجراء التعسفي هو محاولة كسر الخطوات النضالية التي كان يقدم عليها المعتقلون وهم مجموعين في معتقل واحد، حيث كانت تسمح الظروف بتنسيق خطواتهم الاحتجاجية نتيجة الحيف الذي يتعرضون له من قبل الإدارة السجنية بعكاشة"، مبرزاً أن "كل هذه الأسباب وغيرها جعلت من مندوبية التامك تُعجل بتطبيق هذا التشتيت الذي سيدخلنا في متاهات ومنعرجات لا أحد سيتكهن بها، بعدما أعلن جل المعتقلين دخولهم في إضراب مفتوح بعد هذا الإجراء حسب إفادات عوائل المعتقلين".

وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أعلنت ترحيل المعتقلين على خلفية ملف "حراك الريف" إلى عدد من السجون بشمال المملكة، بعد صدور الأحكام الاستئنافية.

وقالت المندوبية العامة، في بلاغ لها، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، إن "الهدف من عملية الترحيل هو تقريب النزلاء ما أمكن من ذويهم والحفاظ بذلك على روابطهم الأسرية والاجتماعية".

وأوردت المندوبية أنها اعتمدت في هذا التوزيع على معايير تنظيمية تخص مدة العقوبة المحكوم بها على كل واحد منهم، والتصنيف المعمول به للمؤسسات السجنية من حيث مدد العقوبة، مع مراعاة بعض الحالات الخاصة المرتبطة بالطابع الأسري والاجتماعي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - يونس السلفي الخميس 11 أبريل 2019 - 21:12
لا أدري لماذا تصر دولتنا على اللعب بالنار
و هي ترى بأم عينها ما يقع بدول الجوار
أطلقوا سراح المعتقلين و الصحفيين
و حاربوا الفساد لا من يحاربه
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39
2 - La3jeb الخميس 11 أبريل 2019 - 21:21
انا بغيت نفهم اشنو الدور التاريخي للعب الريف؟
هل حرر القدس، هل بنى دولة الموحدين و المرابطين..هل بنى اقدم جامعة في العالم..مافهمتش؟
محمد بن عبدالكريم ابن الخليفة بني ورياغل يتحالف مع الاسبان و يسهل عليهم التوغل ضد الشريف المزيان و المطلسي و كان يشتغل في مخابرات الاسبان ان ذاك اسبانيا دولة ضعيفة اعطيتها مهمة السطرة عن شمال المغرب حتى لاتتصادم القوات الانجليزية و الفرنسيىة في مضيق جبل طارق.
عبد الكريم انقلب على الاسبان و جمع القبايل و لكن الكثير منهم بالاموال بقاو مع الاسبان ( حتى عبد الكريم كان له اجر في المرحلة الاولى من طرف الاسبان) و قام بالدفاع عن الريف اقصد الحسيمة، اما مناطق جبالة كان جد عنصري معها. بحيث اقصاهم في كل شيء.
وناض اسيدي قاليك بغى جمهورية..اوا تما اسبانيا رسلات ليه ريافا ديالها los irregulares y la guardia mora بقيادة الريفي محمد امزيان لرشهم بالكيماوي مع تدخل قوي فرنسي و في الاخر استسلم.
هل حرر شييء؟ مشا عاش مع راسو في مصر و بقا علينا بالقومية العربية و الحقد ضد بلاده.
اتحمل مسؤوليتي و بالوثائق انه بطل كرطوني. واقرأو وثائق Rosa de Madariaga
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-24
3 - مجهول الهوية الخميس 11 أبريل 2019 - 21:22
سجل أسود في تاريخ القضاء المغربي كلمة حق تقال
يجب إطلاق سراح المعتقلين من دون قيد أو شرط
لنا و لكم الله ملك الملوك
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27
4 - الغريب في الامر الخميس 11 أبريل 2019 - 21:23
بونسواغ عليكم،
ولكم في صدام حسين ومعمر القذافي اسوة حسنة.
صدام اخرجوه من الحفرة
العقيد معمر القذافي اخرجوه من انبوب لصرف المياه.
حلل وناقش
ولكن واسع النظر
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8
5 - هشام الكولميمي الخميس 11 أبريل 2019 - 21:25
ما ذنب هؤلاء الشباب ؟
هل ذنبهم أنهم طالبوا بمستشفيات توفر العناية الطبية لمرضاهم ؟

أم أن ذنبهم أنهم طالبوا بمدارس وجامعة لاستيفاء حقهم الدستوري في التعليم؟

أم أن ذنبهم هو المطالبة بفرص شغل ؟
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20
6 - انوال الخميس 11 أبريل 2019 - 21:28
عليكم أن تبتعدوا عما يثير النعرات القبلية والعرقية أنتم مغاربة وستبقون مغاربة ،ولا داعي للاستقواء بالآخر أما الأحكام فكانت عادية ان لم أقل مخففة،عاش المغرب حرا أبيا موحدا
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-24
7 - nisrin الخميس 11 أبريل 2019 - 21:30
قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم:{أتقوا الظلم فإنّ الظلم ظلمات يوم القيامة، واتّقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم} [رواه مسلم]،
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13
8 - Rbati الخميس 11 أبريل 2019 - 21:33
رغم كل ما حدث نتمنى أن تكون مصالحة حقيقية و أن يتم الإفراج عن كل معتقلي الحسيمة و جرادة و زاكورة وان يتم توزيع عادل لفرص الشغل و بناء المستشفيات و الطرق و الجامعات في كل المناطق المغربية وان يتصالح المغاربة فيما بينهم أينما تواجدو ففي الأخير يجمعنا سقف وعلم وطن واحد ولنعتبر بالنموذج الأمريكي والذي جعل من اختلاف الأمريكيين قوة باتحادهم
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7
9 - غاضب الخميس 11 أبريل 2019 - 21:33
نسي المخزن أن 90% من المغاربة غير راضين بهذه الأحكام الجائرة.وان المخزن لم يأخذ بعين الاعتبار ما وقع وما يقع في الجارة الشرقية وما ذالك ببعيد عنا والضروف متشابهة
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15
10 - المعقول الخميس 11 أبريل 2019 - 21:44
من قال بأن المغاربة قد ودعوا سنوات الرصاص فهو واهم ...إنها سنة الله في كونه ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع...كل من كان يخرج لطلب كسرة خبز يابسة سوداء يرسل إلى سجون تم تشييدها لأجله...سموها مؤامرات خارجية سموها إرهاب سموها خيانة سموها زعزعة نظام تعددت الأسماء من قبل الجلادين لكن الشعوب من كثرة ما عانقت السياط أجسادها ماعادت تشعر بالألم ولم يبقى لديها ما تخسره ولسان حالها يقول قد طفح الكيل ...حتى شماعة الدين قد احترقت وسقطت الأقنعة بعد الفضيحة...المرجوا النشر
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13
11 - الضلم بعينه الخميس 11 أبريل 2019 - 21:47
اطلقوا سراح من فضح و تكلم و ندد بالفساد و اعتقلوا المفسدين و سارقي اموال الشعب و من غطى عليهم و من وقف بجانبهم. لقد فقدتم عقلكم لكن الله يمهل ولا يهمل
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15
12 - يوم ما الخميس 11 أبريل 2019 - 21:47
السيد الزفزافي سيكون يوم ما، شخصية قوية في بلادي الدي طلامه فيه، تدكرو كلامي هد
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8
13 - نادية الهندي الخميس 11 أبريل 2019 - 21:59
لا حول ولاقوة قوة الا بالله.
حسبنا الله ونعم الوكيل، لقد صدقت أمي حين قالت :من طالب بحقه في هذه البلاد يزج به في السجن.
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2
14 - Mohammad الخميس 11 أبريل 2019 - 22:02
حكمة اليوم :
يمكن أن تدوس على بعض الزهور ولكن لا يمكن أن توقف فصل الربيع
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2
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