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الرئيسية | مجتمع | المغرب يستوعب أكثر من مليون طالب بإنشاء 17 مؤسسة جامعية

المغرب يستوعب أكثر من مليون طالب بإنشاء 17 مؤسسة جامعية

المغرب يستوعب أكثر من مليون طالب بإنشاء 17 مؤسسة جامعية
هسبريس - يوسف لخضر
الجمعة 12 أبريل 2019 - 14:01

أعلنت حكومة سعد الدين العثماني، الخميس، عن إحداث 17 مؤسسة جامعية جديدة كخطوة استباقية لاستيعاب الزيادة المرتقبة في عدد الطلبة بخمسين في المائة في الخمس سنوات المقبلة.

وكشف مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحافية عقب انعقاد المجلس الحكومي، أنه جرت المصادقة على مرسوم 2.18.958 يغير المرسوم المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية.

وبموجب هذا التعديل، سيتم إحداث ست مدارس عليا للتربية والتكوين في جميع الجامعات المغربية مع تغيير اسم المدارس الست العليا للأساتذة الموجودة حالياً لتصبح المدرسة العليا للتربية والتكوين، ليكون مجموعها اثنتا عشرة مدرسة.

وقالت الحكومة إن هذا الإجراء يأتي من أجل توفير الحاجيات الملحة لمنظومة التربية والتكوين من الموارد البشرية التي تناهز 200 ألف مدرس، في أفق العشر السنوات المقبلة؛ وهو البرنامج الذي انطلق العمل به السنة الماضية.

كما قررت الحكومة إحداث ثلاث كليات متعددة التخصصات، الأولى في برشيد تابعة لجامعة الحسن الأول بسطات، والثانية في سيدي بنور تابعة لجامعة أبي شعيب الدكالي الجديدة، والثالثة في القصر الكبير تابعة لجامعة عبد المالك السعدي تطوان.

كما ستُحدث مدرستان وطنيتان للتجارة والتسيير في كل من مكناس وبني ملال، وكلية للاقتصاد والتدبير في بني ملال، وكليتان للغات والفنون والعلوم الإنسانية بسطات وآيت ملول، وكلية للعلوم التطبيقية في آيت ملول، ومدرسة عليا وطنية للكمياء في القنيطرة، ومدرسة عليا للتكنولوجيا في الفقيه بنصالح.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن إطلاق هذا الجيل الجديد من المؤسسات الجامعية يقطع تدريجياً مع المؤسسات التقليدية الجامعية ويعيد إعادة بناء الخريطة الجامعية الوطنية لتحقيق العدالة المجالية والاستجابة للحاجيات الجهوية.

وتسعى الحكومة، من خلال إحداث هذه المؤسسات الجامعية، إلى تحقيق نسبة تمدرس جامعي تفوق 40 في المائة، إضافة إلى استيعاب عدد الطلبة المتوقع أن يصل عددهم إلى مليون ونصف المليون في غضون الخمس السنوات المقبلة مقابل مليون حالياً.

وأكد الخلفي أن "التحدي من هذه المؤسسات الجديدة هو ضمان الجودة، وأن يكون التكوين مفضياً للتشغيل، وأن تجد المقاولة الوطنية والخدمات العمومية من الصحة والتعليم حاجياتها الضرورية من الأطر".

كما تضمن تعديل المرسوم سالف الذكر أيضاً تغيير تسمية كلية أصول الدين التابعة لجامعة عبد المالك السعدي بتطوان إلى كلية أصول الدين وحوار الحضارات، وتغيير تسمية المدرسة العليا للتكنولوجيا التابعة لجامعة بني ملال إلى مدرسة وطنية للعلوم التطبيقية.

وقررت الحكومة أيضاً تغيير تسمية كلية العلوم الشرعية بالسمارة، التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، إلى كلية متعددة التخصصات السمارة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - Maatouk الجمعة 12 أبريل 2019 - 14:08
Ce sont des etudiants,l'avenir du maroc
on dirait une porcherie et non pas un restaurent universitaire
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8
2 - عبد الفتاح-مناضل غيواني الجمعة 12 أبريل 2019 - 14:13
وتبقى المدن المغضوب عليها في اللائحة السوداء المخزنية إلى أجل غير مسمى ومنها المدينة الشهيدة واديزم, وسيدي قاسم, ومكناس.
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4
3 - بورورو الجمعة 12 أبريل 2019 - 14:17
ما محل جهة درعة تافيلالت من الاعراب هل كتب على ابنائهم ان يعيشو الشتات النصف في فاس و مكناس و النصل الاخر اغادير و مراكش ... هدا رغم تفوقهم و مراتبهم الاولى وطنيا
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6
4 - beny abd الجمعة 12 أبريل 2019 - 14:19
oh la la pas de Khenifra.mon Dieu
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1
5 - رشيد الجمعة 12 أبريل 2019 - 14:20
أغلبيتهم كيدوزو السنوات الجامعية فمقصف الجامعة، ومسجلين غي على قبل المنحة، وينقلو فالامتحانات= وآخر حاجة يديروها هي يقراو ويحفظوا!
وفالأخير: ظلموني فبلادي!!!!!.
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8
6 - benbarka الجمعة 12 أبريل 2019 - 14:21
هل هكذا يأكل طلبة العلم؟؟؟, لهذا فأنا لن ا نستغرب من الزمرة التي تسن القوانين وتحكم البلاد. لك الله يابلادي.
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8
7 - فيلالي الجمعة 12 أبريل 2019 - 14:21
تكريس جديد للمغرب غير النافع. جهات تتوفر على جميع أنواع المدارس العليا وجهات بعينها يضطر طلبتها (المحظوظون منهم) الى قطع مئات الكلمترات من أجل الظفر بمقعد جامعي.
الجهوية الموسعة هههههه
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2
8 - مجيد الجمعة 12 أبريل 2019 - 14:22
أين المؤسسة الجامعية بتامنصورت
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1
9 - nba الجمعة 12 أبريل 2019 - 14:26
أين هو نصيب المغرب غير النافع من هذا المرسوم.
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4
10 - badr الجمعة 12 أبريل 2019 - 14:26
غايخرجو شي وحدين وغاينتاقدو مرة اخرى نريد الصحة وليس التعليم او كان عليهم يعملوا لينا 19 جامعة وليس 17. طررر عليكم
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-6
11 - said الجمعة 12 أبريل 2019 - 14:27
بادرة جيدة في إنتظار القضاء على الفرنسية ورميها في المزبلة وتعويضها بالإنجليزية والإبقاء على العربية كلغة تدريس٠
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4
12 - المتخلفون. الجمعة 12 أبريل 2019 - 14:29
"وبحكم تشابه المعطيات، يحق لنا مقارنة الوضع الجامعي المغربي مع مقابله الجزائري، إذ نجد أن التعليم العالي في الشقيقة الجزائر يضم مليوني طالب، في مقابل مليون طالب في الجامعة المغربية. وهو ما يعني أنه بنفس عدد السكان تقريبا نحن متخلفون عن مثيلتنا الجزائر بنسبة الضعف".
الباحث المغربي: الأستاذ ماهر الملاخ
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13 - badr الجمعة 12 أبريل 2019 - 14:32
شكرا لكم و الله العظيم الى فرحتونا را التعليم هو كلشي ما بغينا لا تيجيفي لا مطارات لا والو غير قريونا مزيان راه منا اتلقاو المهندسين و الاطباء و لي بغيتو.. الله يجازيه من كان سبب فهاد المشروع !
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3
14 - Aziz الجمعة 12 أبريل 2019 - 14:33
و مادا عن التوظيف...؟
Il faut créer une agence gouvernementale de recrutement qui lancerai des appels d'offre à l'international, pour le placement des presents et futures diplômés.
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-1
15 - سي محمد الجمعة 12 أبريل 2019 - 14:36
أين إقليم خنيفرة "المنكوب" من كل هذا ؟؟؟
لك الله يا خنيفرة ليس لك من يدافع عن مطالبك ولا عن حقك في الحصول ولو على كلية في الوقت الذي يستفيد فيه من هم أصغر سكانا منها !!!
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3
16 - مواطن2 الجمعة 12 أبريل 2019 - 14:36
ما يكتب شيء...والواقع شيء آخر...اخبار سارة بدون شك...وما سينجز من كليات امر جميل...لكن ....ما مصير المتخرجين ؟ هنا تكمن الاشكالية...على سبيل المثال ما قامت به الدولة في الميدان الفلاحي والملايير التي رصدت له كانت نتائجها ناجحة وواضحة للعيان...الماساة التي حصلت هي في ترويج المنتوج..الفلاح وجد نفسه امام منتوج ضخم ..لم يجد طريقا لتسويقه..وبالتالي كان مصيره اما الاتلاف او البيع بثمن اقل باضعاف من ثمن التكلفة..هنا لابد من القول بان مصير آلاف المتخرجين سيبقى دائما مجهولا.سيدة تخرجت من المدرسة الوطنية للتجارة والتدبير بميزة مستحسن من بين العشرات ودخلت في سنتها السادسة دون ان تجد عملا رغم العشرات من المباريات التي اجتازتها.ومن المعلوم ان تلك المدرسها لا يلجها الا اصحاب المعدلات المرتفعة في الشعب العلمية...فما بالك بالفلسفة او العربية او الاجتماعيات او الاسلاميات ؟ السر كله في ولوج سوق الشغل...وما دون ذلك فهو " العبث ".
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0
17 - Chrefdref الجمعة 12 أبريل 2019 - 14:37
بعد ان قرانا التعليق والذي علق وحدث عن بعض الجامعات التي سوف ترى النور قريبا نسائلكم عن قسط مدينة تزنيت التي تحدث عنها رئيس ومدير جامعة ابن زهر باكادير عن احداث نواة جامعية التابعة لابن زهر والتي ستشيد على طريق المؤدية الى جماعة اكلوا بقرب من غابة موانوا ولماذا لم تذكر هذه النواة في تعليقكم....
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18 - الواقعي الجمعة 12 أبريل 2019 - 14:39
نفس المقاربة.واش الشرق و الجنوب ما كاينينش فالخريطة.واش ضروري نتغربو باش نقراو و ندواو
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0
19 - فؤاد الجمعة 12 أبريل 2019 - 14:39
العلم مصدر قوة الدولة.من حض المغاربة الدراسة مجانا بينما بأمريكا لا تقدر الولوج للجامعة بسبب التكلفة الضخمة للدراسة. مثلا. 3سنوات من الدراسة تكلف الطالب 4مليون سنتيم .400ألف دولار
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