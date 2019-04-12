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الرئيسية | مجتمع | قادمون وقادرون: الاحتقان يهدد بسنة دراسية بيضاء

قادمون وقادرون: الاحتقان يهدد بسنة دراسية بيضاء

قادمون وقادرون: الاحتقان يهدد بسنة دراسية بيضاء
هسبريس من الرباط
الجمعة 12 أبريل 2019 - 00:19

عقدت الهيئة التأسيسية الوطنية لحركة "قادمون وقادرون" - مغرب المستقبل- اجتماعا شاركت فيه الهيئة الاستشارية الجهوية لجهة الرباط سلا القنيطرة، وحضرته تمثيليات عن الهيئات الاستشارية الجهوية والديناميات الإقليمية والمحلية للحركة.

وقالت حركة "قادمون وقادرون"، في بلاغ توصلت به هسبريس، إنها "تستنكر ما يحدث بالمؤسسات التعليمية من احتقان يهدد بسنة دراسية بيضاء، مما يؤثر سلبا على حق بنات وأبناء المغاربة في التمدرس خاصة في البادية والجبل؛ الشيء الذي يستدعي، من كل الأطراف، إقرار الثقة قبل كل شيء وتغليب المصلحة الفضلى للمتعلم وجعلها فوق كل اعتبار والقيام بكل الإجراءات الملائمة من أجل ضمان السير العادي للدراسة بكل المؤسسات التعليمية ببلادنا. من أجل ذلك، ندعو كل الأطراف إلى الجلوس إلى طاولة الحوار في أفق إيجاد حل منصف يحقق للأساتذة المتعاقدين وغيرهم استقرارا وظيفيا، ويفتح أمامها مسارا مهنيا محفزا في إطار نظام قانوني محصن يحقق الاستقرار المهني والترقي الوظيفي المناسب، مع التذكير بمواقف الحركة الرافضة للعنف ضد هيئة التدريس".

وتعتبر الحركة الانفتاح والتعددية اللغوية للمجتمع المغربي، حسب البلاغ، "مدخلا أساسيا لبلورة إطار خاص بمنظومة التربية والتكوين يستجيب لمتطلبات مستقبل المدرسة العمومية، ولطموحات المغاربة المشروعة في التقدم والحداثة والتنمية المستدامة والازدهار الشامل الذي يجمع بين احترام الهوية الوطنية والانفتاح على مستجدات العصر ومتطلباته البيداغوجية والعلمية والتكنولوجية؛ وتطالب بإرساء العدالة والمساواة بين أبناء الفقراء والأغنياء و مغاربة البوادي وسكان الجبل، في التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، والقطع الفوري مع التوظيف السياسي الضيق المحكوم بالسكيزوفرينيا وبالتوافقات الهجينة والمزايدات العدمية والمتخلفة".

وأضاف الحركة أنها "تدارست مجموعة من المشاريع التي انخرطت فيها الحركة وطنيا ومحليا، والتي تهم بالخصوص التحضير للمجلس الوطني الثالث المزمع عقده يومي 15 و16 يونيو المقبل، والاستعداد لهيكلة ديناميات محلية جديدة بأزيلال، سلا الجديدة، الصخيرات تمارة، سيدي يحيى بني زروال-غفساي، كرسيف ووجدة، والتحضير للملتقيات الجهوية للشباب".

وأشار البلاغ إلى أنه خلال الاجتماع تم "التذكير بورش هيئة خبراء الحركة استعدادا لإصدار وثيقة "خطتنا الوطنية الإستراتيجية"، وتقديمها في المجلس الوطني المقبل، كما تم تقديم عرض حول الموقع الإلكتروني للحركة وكيفية استثمار مضامينه من طرف أعضائها".

وبعد نقاش مستفيض وحوار جاد ومسؤول حول القضايا الوطنية والدولية الراهنة"، يضيف البلاغ، أعلنت الحركة عن "تجديد موقفها الثابت والمبدئي من قضية الصحراء المغربية، وتندد بالممارسات اللاإنسانية التي يتكبدها المغاربة المحتجزون بمخيمات تندوف".

وأكّد البلاغ أن الحركة "تثمن بشكل عميق نداء القدس الذي وقعه صاحب الجلالة الملك محمد السادس والبابا فرنسيس بالرباط، بمناسبة زيارته الرسمية لبلادنا، وبكل ما تحمله هذه الزيارة من دلالات حضارية وإنسانية تجسد الهوية المغربية متعددة الأبعاد والروافد، والمنحازة إلى القيم الإنسانية النبيلة التي تتعالى على كل النزعات الظلامية التي تسعى إلى تبخيس قيم التسامح والانفتاح على الأديان والثقافات والشعوب والفن والجمال".

وجاء في الوثيقة أن "الحركة تقدم عزاءها لأسر ضحايا فاجعة حادثة السير التي أودت بحياة العاملات الزراعيات في منطقة الغرب ضحايا الاستغلال وهدر الكرامة، والمطالبة بفتح تحقيق حقيقي من أجل تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية المناسبة؛ كما تطالب بتعزيز الإطار القانوني للعاملات الزراعيات في إطار نظام حماية اجتماعية منصفة ومواطنة، انسجاما مع موقف الحركة بخصوص أهمية إرساء أسس الدولة الاجتماعية".

وقالت حركة "قادمون وقادرون" إنها "تندد بقرار الرئيس الأمريكي، دولاند ترامب، المتمثل في اعترافه بسيادة الكيان الصهيوني على هضبة الجولان مع التأكيد على أنها جزء لا يتجزأ من التراب السوري، انسجاما مع مقتضيات القانون الدولي ومع قرارات الأمم المتحدة"، مشيرة إلى أنها "تحيي الدور البطولي الذي لعبه الشعب الجزائري، وفي مقدمته الشباب والنساء، في حراكه الاجتماعي السلمي من أجل الديمقراطية وإعادة الاعتبار لدولة الحق والقانون والمؤسسات، وتدعم نضالات الشعب السوداني في بناء الدولة الديمقراطية القادرة على تحقيق انتظارات السودانيات والسودانيين".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - أيوب المغربي الجمعة 12 أبريل 2019 - 00:30
الإحتقان يهدد بإفراغ كرسي الرئاسة
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-1
2 - صالح الجمعة 12 أبريل 2019 - 00:49
بمجرد أن أقرأ مقالا في هذا المنبر المحترم يخص الأساتذة المتعاقدين إلا واجدني أكتب تعليقي بطريقة آلية علني أخرج غضبي وانفثه نفثا.لا أعرف حقا كيف يستطيع هؤلاء القوم اغماض أعينهم ليلا وفلدات اكبادنا ضائعون تائهون بلا تعليم.عقابهم عسير عند ربهم فلقد خانوا الأمانة. وظفتهم الدولة على أساس عقد واضح وقبلوا بدلك.يدعون رعونة أنهم نوابغ وجلهم مجازون في الدراسات الإسلامية والأدب العربي والتاريخ والجغرافيا والحقوق.لا ترسيم بعد اليوم في التعليم.من أراد الإدماج فعليه بقطاعات اخرى.#العمل أو العزل#
. العقد أو الطرد#
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-3
3 - أستاذ في الفيافي الجمعة 12 أبريل 2019 - 00:53
الادماج و لا شيئ غير الادماج
كنت اشتغل في مدرسة خاصة ب 3500 درهم قرب بيتنا من دون كراء و في راحة
و الأن انا في جبل و مصاريف الكراء و النقل بحيث اصبح الأجر اقل من المدرسة الخصوصية و اعيش حياة صعبة و المشاكل مع المدير و و و
لو كنت اعرف ان حالتي ستنقلب للأسوا لما تقدمت لمباريات التعليم
لي باقي مصبرنا هو الادماج الا ماكانش بالناقص من هاد الخدمة
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0
4 - عكاشة أبو حفصــــــــــــة٠ الجمعة 12 أبريل 2019 - 00:55
.. وتبقى مصلحة التلميذ فوق كل اعتبار . على السادة - الاساتذة - الرجوع الى الاقسام وتدارك ما يمكن تداركه لابعادا شبح السنة البيضاء التي تحوم في الافق . لكي تصبح استاذا متمكنا من مادتك عليك ان تمر بعدة مراحل اولها اجتياز المبارة . ثانيا مدة التكوين التي لا تقل عن سنتين بغض النظر عن العطل . امتحان الكفاءة المهنية .
استخدام العقل في هذه الامور واجب حفاظا على الحياة الدراسية للتلميذ وابعاد لكل هدر .
اقف هنا والسلام عليكم .
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5 - لا تضخموا الموضوع الجمعة 12 أبريل 2019 - 00:59
* لا تضخموا الموضوع و لا تهولوا المشكل ،
فأجيال ما قبل الثمانينات ، نظراً لكثرة الإضرابات التي
كان يقوم بها التلاميذ والطلاب ، هؤلاء لم يكملوا المقررات قط ،
ورغم ذلك تخرج منهم أطباء و مهندسون ،و.....ومنهم بعض
الوزراء الذين عايشوا المرحلة .
* لو كان ما يقع الآن سيؤثرعلى الدراسة ، لأسرعت الحكومة
في إيجاد حل للمشكل الذي إفتعلوه هم و لا أحد سواهم .
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