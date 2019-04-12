حملة "تكميم الأفواه" تندد بالأحكام القضائية ضد نشطاء "حراك الريف"

هسبريس من الدار البيضاء

أعلن مئات المواطنين المغاربة عن حملة تضامنية مع معتقلي "الحراك الشعبي بالريف"؛ فقد أطلق المتضامنون حملة في مواقع التواصل الاجتماعي، تحت عنوان "حملة تكميم الأفواه"، بغية التنديد بالأحكام القضائية "القاسية" الصادرة في حق المعنيين.

ولا تقتصر الحملة على مدن المملكة فقط، وإنما اكتست صيتا دوليا، بعدما انضم عشرات المغاربة المقيمين في المهجر إلى الحملة سالفة الذكر، إذ تداولوا صوراً تظهرهم وهم يضعون أشرطة لاصقة على فمهم.

واستنكر هؤلاء المواطنون الأحكام الصادرة في حق ناصر الزفزافي، "أيقونة حراك الحسيمة"، إلى جانب بقية معتقلي "حراك الريف"، معتبرين أنها "لا تخدم مصلحة الشعب المغربي"، وإنما "تكرس تبعية السلطة القضائية للحسابات السياسية".

في السياق ذاته، عبّرت أزيد من تسعين منظمة نقابية عن تضامنها مع "معتقلي حراك الريف"، بعد صدور الأحكام القضائية من قبل محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، في إطار بيان أصدرته الشبكة النقابية العالمية للتضامن والنضال بمختلف اللغات؛ العربية والفرنسية والإسبانية والإنجليزية.

وتتوزع المنظمات النقابية الموقعة على البيان، الذي تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منه، بين الأرجنتين وفرنسا وألمانيا وهونغ كونغ وإيطاليا، إلى جانب الشيلي وسويسرا والبرازيل والجزائر واللائحة طويلة.

وفي وقت سابق كشفت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أنّ السلطات المغربية رحّلت ناصر الزفزافي، قائد الاحتجاجات الميدانية في الرّيف، و3 معتقلين آخرين إلى سجن رأس الماء بمدينة فاس؛ بينما نقلت الصحافي حميد المهداوي إلى سجن تيفلت، نواحي الرباط.

وحسبما نقلته مصادر متطابقة، فقدْ تمّ إشعارُ كلّ من ناصر الزفزافي (20 سنة) ونبيل أحمجيق (20 سنة) ووسيم البوستاتي (20 سنة) وسمير إغيد (20 سنة) بقرار ترحليهم إلى سجن رأس الماء بفاس، بينما أقدَمتْ المندوبية على ترْحيل أزيد من 19 معتقلاً صوب السجن المحلي للحسيمة، بسبب اقتراب مدة الإفراج عنهم.