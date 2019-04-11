والد الزفزافي يعلن "اختطاف ناصر" ويثني على "شعبية المعتقلين"

هسبريس- عبد السلام الشامخ

في أول خروج إعلامي له بعدَ قرار ترْحيل ابنه ناصر الزفزافي من سجن عكاشة بالدار البيضاء، عبّر أحمد الزفزافي، والد أيقونة حراك الرّيف، عن قلقه من ظُروف هذا التّرحيل ومُلابساتهِ، مشيراً إلى أن "ابني اختطف للمرة الثانية؛ المرَّة الأولى اخْتُطِفَ صباحاً وفي المساء تمّ إخباري أين يوجد. أما اليوم، فأنا لا أعرف أين يوجدُ ناصر".

وقال والد الزفزافي، في شريط فيديو جديد نشره على صفحته الرسمية بفيسبوك، إنّ ابنه ناصر قد اخْتُطفَ ولا يعرفُ إلى أيّ وجهة أخذوه ما دام لم يتلق أيّ اتصال من جانبه كما دأب على ذلك في كلّ يوم خميس، محملاً "المسؤولية الكاملة للمندوب العام للسجون، محمد صالح التامك، فيما سيقعُ لابني ناصر الزفزافي"، وفق تعبيره.

وأوضح الزفزافي، الذي كان يتحدث من داخل بيته الكائن في الحسيمة، أنّ "الأمر يتعلق بقضية اختطاف بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى"، متوجهاً إلى مندوب السجون قائلاً "أين ابني الزفزافي؟ أين يوجد حالياً؟ قبل أن يجيبَ: "ابني اختطف، وأنا أعلم أن ناصر إذا وقعَ له شيء ما فهو لن يصبر وخياطة الفم دليل على أنه لا يرضخ بسهولة".

وفي هذا المنحى، أشار والد الزفزافي إلى أنّ "المعتقلين لهم شعبية كبيرة في كل ربوع المملكة حتى وإنم قمتم بترحيلهم إلى الكويرة سيجدون الناس هناكَ في ترحيبهم"، متوقفاً عند الوضعية الصحية لوالدة الزفزافي إنها "طريحة الفراش بسبب اختطاف ابنها من سجن عكاشة إلى وجهة غير معلومة"، على حد تعبيره.

ولم يخفِ والد ناصر الزفزافي امتعاضهُ من قرار المندوبية العامة لإدارة السجون ترحيل المعتقلين القابعين في سجن عكاشة، وقال إنه "ينتظرُ جواب المندوب ليردَّ على سؤالي أين يوجدُ ناصر الزفزافي؟"، مبرزاً أنه "في كل يوم خميس كان يتصل بوالدته؛ لكنه اليوم لم يفعل"، قبل أن يزيد "العقاب ليس حلاً؛ لأنّ الأمر يتعلق بأبطال تعرضوا لمعاناة كبيرة".

وعن ردّه بشأن ترحيل ناصر الزفزافي إلى سجن فاس لتقريبه من عائلته، قال أحمد الزفزافي: "فاس ليس من الشمال"، وزادَ: "ابني أعرفه إذا تعرّض لمكروه فإنه لن يصبر، باش يخيط فمو صعيبة شوية"، قبل أن يوردَ بأن المحامين الذين اتصل بهم لا يعرفون إلى أين تم نقل الزفزافي والإدارة بدورها لا تجيبُ.

وأكد المتحدث أن "ناصر الزفزافي وأنا معه مغاربة عن جدارة واستحقاق ننتمي إلى الأمازيغ السكان الأصليين، ولا نملكُ جنسية أخرى مثل بعض المسؤولين"، مبرزاً: "كنّا نضحك على الجزائريين انظروا ماذا فعلوا والسودانيين أيضاً"، خاتماً كلامه: "ولدي خصو يبان ويتصل، وهذا القرار تصرف مُشين، ومن المعيب أن يكونَ تصرفاً مسؤولاً".