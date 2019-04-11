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الرئيسية | مجتمع | والد الزفزافي يعلن "اختطاف ناصر" ويثني على "شعبية المعتقلين"

والد الزفزافي يعلن "اختطاف ناصر" ويثني على "شعبية المعتقلين"

والد الزفزافي يعلن "اختطاف ناصر" ويثني على "شعبية المعتقلين"
هسبريس- عبد السلام الشامخ
الخميس 11 أبريل 2019 - 23:55

في أول خروج إعلامي له بعدَ قرار ترْحيل ابنه ناصر الزفزافي من سجن عكاشة بالدار البيضاء، عبّر أحمد الزفزافي، والد أيقونة حراك الرّيف، عن قلقه من ظُروف هذا التّرحيل ومُلابساتهِ، مشيراً إلى أن "ابني اختطف للمرة الثانية؛ المرَّة الأولى اخْتُطِفَ صباحاً وفي المساء تمّ إخباري أين يوجد. أما اليوم، فأنا لا أعرف أين يوجدُ ناصر".

وقال والد الزفزافي، في شريط فيديو جديد نشره على صفحته الرسمية بفيسبوك، إنّ ابنه ناصر قد اخْتُطفَ ولا يعرفُ إلى أيّ وجهة أخذوه ما دام لم يتلق أيّ اتصال من جانبه كما دأب على ذلك في كلّ يوم خميس، محملاً "المسؤولية الكاملة للمندوب العام للسجون، محمد صالح التامك، فيما سيقعُ لابني ناصر الزفزافي"، وفق تعبيره.

وأوضح الزفزافي، الذي كان يتحدث من داخل بيته الكائن في الحسيمة، أنّ "الأمر يتعلق بقضية اختطاف بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى"، متوجهاً إلى مندوب السجون قائلاً "أين ابني الزفزافي؟ أين يوجد حالياً؟ قبل أن يجيبَ: "ابني اختطف، وأنا أعلم أن ناصر إذا وقعَ له شيء ما فهو لن يصبر وخياطة الفم دليل على أنه لا يرضخ بسهولة".

وفي هذا المنحى، أشار والد الزفزافي إلى أنّ "المعتقلين لهم شعبية كبيرة في كل ربوع المملكة حتى وإنم قمتم بترحيلهم إلى الكويرة سيجدون الناس هناكَ في ترحيبهم"، متوقفاً عند الوضعية الصحية لوالدة الزفزافي إنها "طريحة الفراش بسبب اختطاف ابنها من سجن عكاشة إلى وجهة غير معلومة"، على حد تعبيره.

ولم يخفِ والد ناصر الزفزافي امتعاضهُ من قرار المندوبية العامة لإدارة السجون ترحيل المعتقلين القابعين في سجن عكاشة، وقال إنه "ينتظرُ جواب المندوب ليردَّ على سؤالي أين يوجدُ ناصر الزفزافي؟"، مبرزاً أنه "في كل يوم خميس كان يتصل بوالدته؛ لكنه اليوم لم يفعل"، قبل أن يزيد "العقاب ليس حلاً؛ لأنّ الأمر يتعلق بأبطال تعرضوا لمعاناة كبيرة".

وعن ردّه بشأن ترحيل ناصر الزفزافي إلى سجن فاس لتقريبه من عائلته، قال أحمد الزفزافي: "فاس ليس من الشمال"، وزادَ: "ابني أعرفه إذا تعرّض لمكروه فإنه لن يصبر، باش يخيط فمو صعيبة شوية"، قبل أن يوردَ بأن المحامين الذين اتصل بهم لا يعرفون إلى أين تم نقل الزفزافي والإدارة بدورها لا تجيبُ.

وأكد المتحدث أن "ناصر الزفزافي وأنا معه مغاربة عن جدارة واستحقاق ننتمي إلى الأمازيغ السكان الأصليين، ولا نملكُ جنسية أخرى مثل بعض المسؤولين"، مبرزاً: "كنّا نضحك على الجزائريين انظروا ماذا فعلوا والسودانيين أيضاً"، خاتماً كلامه: "ولدي خصو يبان ويتصل، وهذا القرار تصرف مُشين، ومن المعيب أن يكونَ تصرفاً مسؤولاً".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (30)

1 - عادل الجمعة 12 أبريل 2019 - 00:08
نصيحة لك أيها الأب المكلوم: فقد حان وقت الالتجاء لله ثم التوجه للملك محمد السادس، فلاداعي للتعالي على ولي الأمر، فنحن في حاجة إليه وهو في حاجة لنا...
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-36
2 - ب-ت-3 الجمعة 12 أبريل 2019 - 00:09
ظلم فئة صغيرة تستحود على مقدرات الوطن و تستعبد المغاربة لن يدوم و لن تطول و الايام بيننا و لو تحالفت مع جميع شياطين الارض...يقبر شباب مغربي ب 30 سنة و يحمون كبار اللصوص...من ينبغي ان يكون في السجن؟ من ينبغي ان يكون في الحكم؟
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15
3 - حكيم الجمعة 12 أبريل 2019 - 00:14
بكل حيادية هذا نموذج حي للأب الذي يتاجر بمآسي الآخرين خاصة آبنه غير معقول أن تستفز الدولة سواءا كانت على حق أو مخطئة وتقوم بجولات أوروبية تكدس في الأموال وتجتمع مع الآنفصاليين وتطالب دعمهم وضغطهم على الدولة خاصة أن ملف آبنك كان في مرحلة حساسة من أجل آطلاق صراح آبنك وكأن المغرب بدون سيادية وضعيفة لدرجة أن يؤثر عليه من طرف هؤلاء وتخرج حاليا بتصريح مفاده أن آبنك آختطف والمغرب كله يعلم أنه نقل لسجن رأس الماء بفاس يجب أن تخجل من نفسك لأنك خرفت للأمانة
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-7
4 - mohamed3 الجمعة 12 أبريل 2019 - 00:21
يجب وضع حدا لتصرفات هذا الاب ، لقد زاد لسانه تطاولا على هيبة الدولة و تصرف ابنه الا نتيجة تربية هذا الاب المتشبع بأفكار عنصرية و انفصالية. يجب على الدولة ان تحاكمه فما عدنا قادرين كمواطنين على الصبر و نحن نرى عنصرا يريد النيل من وطننا نزولا لرغبة الانفصاليين بهولاندا.
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-14
5 - essaid الجمعة 12 أبريل 2019 - 00:21
هذا اسمه ترحيل وليس إختطاف، وأنت أيها السيد تبحت عن زعامة بالنيابة عن ابنك،وصورة الخطابي في الخلفية رسالة ،والله تعبنا من أخبار الزفزافي وووو ،وكأنه عالم ذرة ، أن تكون مغربيا مواطنا مرحبا والا فنحن لسنا بحاجة إلى قبلية جاهلية ،المغرب واحد من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه ،
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-4
6 - قائل الحق الجمعة 12 أبريل 2019 - 00:23
والد الزفزافي يعلن "اختطاف ناصر" ويثني على "شعبية المعتقلين"
خلاصة القول، أبا الزفزافي، ما ربيتي والو فـولدك: خرج ليك خطية.
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-15
7 - simo الجمعة 12 أبريل 2019 - 00:24
لقد حاول إبنك تخريب بلدنا العزيز علينا
إتقي الله و قل الحقيقة التي تعلمها جيدا
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-15
8 - معربي الجمعة 12 أبريل 2019 - 00:24
انت تتكلم بدون معنى شكيت على هولندا بلجيكا اسبانيا وعلى عبد الكريم الخطابي ...
ابنك مجرم ويستحق العقاب كفا
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-12
9 - على امقران الجمعة 12 أبريل 2019 - 00:25
سير تقضي حاجة لراسك نتا وولدك. ولاتكلم باسم الامازيغ.
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-7
10 - اجراء عادي الجمعة 12 أبريل 2019 - 00:27
هذا اجراء عادي تقوم به ادارة السجون لتخفيف الضغط على السجن المحلي عوكاشة وذلك بنقل كل السجناء الذين صدرت في حقهم احكام نهائية الى سجون اخرى واحمد الله ان ابنك تم نقله الى فاس ووفروا عنك نصف المسافة وكفاك مزايدات * خاوية *
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5
11 - Mogador الجمعة 12 أبريل 2019 - 00:27
خرج الشيخ الفيزازي أحد أبرز شيوخ السلفية بالمغرب بتصريح خطير إعتبر معتقلي حراك الريف بالخونة، و قد أكد السلفيون عن حربائيتهم و تغيير أفكارهم بدرجة كبيرة بين عشية و ضحاها و الأمثلة على ذلك ما حصل في مصر من تأييدهم للإنقلاب، و أبرز مثال عن سلفيي المغرب هو إنقلاب الشيخ أبو حفص بدرجة 360 في أفكاره و غدى من المدافعيين عن العلمانية أكثر من العلمانيين أنفسهم.
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5
12 - ولد حميدو الجمعة 12 أبريل 2019 - 00:28
قضاء سجين للعقوبة في سجن بعيد عن مدينته أو تنقيله من سجن إلى سجن كانت متعامل بها منذ سنوات و ليس حتى الآن
و لسبب أمني لا يتم أخبار اي احد عن يوم تنقيله أو وجهته و بعد دلك سيتم الإخبار
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12
13 - سناء الجمعة 12 أبريل 2019 - 00:31
أظن أن وصف هذا الشخص بأيقونة هو شيء مبالغ فيه فالايقونة ترمز لشخصية دينية مقدسة يتبرك بها اما في المعلوميات فالكل يعرف معناها لكن أظن أن هذا الشخص بالفعل كان أيقونة في خلق الفتنة بين الاعراق و نعت المغاربة الاحرار بالمصطلح المتعصب "العياشة" فهنيأ لك ماجنيت من ثمار الآن
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-1
14 - أم سلمى الجمعة 12 أبريل 2019 - 00:33
صدعتينا بحالا زعما شي واحد مهم عالم نووي ولا شنو.هذا غير واحد كينشر الفتنة بين المغاربة وشد الجزاء ديالو صافي
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-6
15 - بارك من الثمتيل الجمعة 12 أبريل 2019 - 00:34
بارك من الثمتيل انك تعرف والصحافة أخبرتك أن ابنك في فاس ولا زلت تصر على أنه اختطف. إذا كانت فاس بعيدة رغم أنها أقرب إليكم من البيضاء. لماذا لا تطلبون ببناء سجن في الحسيمة عوض مستشفى وستبقى زيارتك لابنك قريبة ويمكنك زيارته يوميا
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-1
16 - jeo الجمعة 12 أبريل 2019 - 00:40
لو إبنك تصرف تصرف الرجال ولم يشثم المغاربه ، كان كل سيكون معه لا كنه إرتكب غلط كبير ، وانت أبوه لا زلت تنهج نفس ألطريقه .عليك بالاعتدار للمغاربه على ماصدر من إبنك من السب الشيم والقدف في أعراض الناس ، حتى يتضامن كعك الكل، للاسف أنت لم تفهم كيف تعالج مأفسده ابنك ،
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-3
17 - أنير إتري الجمعة 12 أبريل 2019 - 00:42
سياسة الترحيل و سياسة التفرقة و سياسة التهديد و الردع
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1
18 - عياشششششش الجمعة 12 أبريل 2019 - 00:42
السيد الزفزافي الأب نرجو أن تتواضع شيئا ما فمن تواضع لله رفعه وكل فعلته مديرية السجون هو تقريب ابنك من عائلته وكان ممكنا أن ترحله لأكادير أو طرفاية أو غيرها ولا أحد يستطيع أن يمنعها لذلك وختى نغلق هذا الملف نرجو منكم الإعتذار للمغاربة وتقديم طلب العفو فإن الوطن غفور رحيم.
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-2
19 - مواطن مغربي من أكادير الجمعة 12 أبريل 2019 - 00:44
كفى افتراءا و تزويرا للحقائق فهؤلاء السجناء يؤدون عقوبة اجرامهم البين في حق الوطن و المواطنين تطبيقا للعدالة . و على المفترين الاستحياء و لكن الكل يعرف انهم يسترزقون أموالا من ممولي البلبلة و المتاجرين بالجرائم في الخارج .
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-2
20 - الجوقة الجمعة 12 أبريل 2019 - 00:44
أسيدي فرقوا علينا هاذ الجوقة كل واحد يمشي لصوالحوا العدالة أنصفت علم البلاد أنصفت المرشقون بالطوبيات أنصفت المغاربة جمعاء فمن يريد رفع علم جمهورية ما على أرض المملكة فليتقدم ليعلم ما ينتظره
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-3
21 - البدوي عمران الجمعة 12 أبريل 2019 - 00:48
يبدو انه مع مرور الايام قد يزج بالزفزافي الاب في السجن مع ابنه، المخزن يعرف المقالب التي قد يوظفها من اجل الايقاع باحمد الزفزافي كالمقلب الذي وضعوه للمهداوي حين اتصل به متصل منهم عبر الهاتف واخبره انه بصدد ادخال دبابة حربية الى المغرب ثم اتهموه بعدم التبليغ عن تلك المكالمة التي هي منهم واليهم والسبب ان المهداوي يكشف المستور في قناته بيوتيوب .
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-2
22 - DONKICHOTE الجمعة 12 أبريل 2019 - 00:48
عندما أرى صور عبد الكريم الخطابي ولا اثر لأي رمز من رموز الإنتماء للوطن الكبير !!لا أشعر بتعطف مع هذا الحراك ولا مع أعضائه وعندما تدخلون جهات أجنبية هنا أقول عمالة و شبه خيانة لانهم يعرضون هذا البلد لضغوط دولية قد تتحول لتدخل في شؤونه أو عقوبات غير آبهين بهذا الشعب.
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2
23 - عبدالله دحايسي الجمعة 12 أبريل 2019 - 00:48
لكم الله يا عائلة الزفزافي و باقي المعتقلين الأحرار! لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم!أحكام جد قاسية! محاكمة غير عادلة! والله كأننا سافرنا عبر الزمن و رجعنا إلى سبعينيات القرن الماضي! الحل الوحيد هو العفو الملكي مع أنهم أبرياء! سيكون ذلك إنشاء الله!و لكن ليس بالقريب العاجل!
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24 - otman الجمعة 12 أبريل 2019 - 00:52
شي تازممرة جديد هد لي صيفطو زفزافي ليه
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1
25 - شملال الجمعة 12 أبريل 2019 - 00:53
الكلام طويل ولكن ما قام به ابنك ورفاقه فيه نوع من الغلو والتطرف في حق أنفسهم ووطنهم فخياطة الفم والعصيان لن تنفعه في شيء فالدولة المنتصرة بقوة القانون في تمرده والتحريض والعصيان ومطالب تعجزية وليس واقعي مدفوعا بإيديولوجية عصبية عرقية دينينة تمييزية نتيجتها ماهو عليه فقد قال مرة لنا نفس طويل وعليه أن يكون جديرا بما قال قولا وفعلا لا محاولة إنهاء حياته التي حرمها الاسلام وطلب العفو والصفح حتى يطوى الملف فنحن لم نقرأ التاريخ كاملا ولكننا نعيش الواقعية فعهد الخطابي ولى ال غير رجعة ولو كان مكانه لجنح لسلم والصلح والإصلاح لا قيادة شباب اتبني قضية والمساومة عليها.
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2
26 - rabatage الجمعة 12 أبريل 2019 - 00:53
كيف له ان يتصل و فمو مخيط
للاشارة انا لا اتشفى او استهزئ ولكن مجرد استفسار
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4
27 - عبدالكريم بوشيخي الجمعة 12 أبريل 2019 - 00:54
لا تقلق على ابنك ربما سينتقل الى سجن فاس ليكون قريبا منك و من عائلتك بعد صدور الحكم الاستانافي فلا تحاول الاسترزاق و المتاجرة بقضية ابنك و هذا لن يفيدك في شد الحبل مع القضاء و الدولة هو مدان ب20 سنة سجنا و ينفذ عقوبته طبقا للقانون كباقي مئات الاف المسجونين ; نقله الى سجن فاس اجراء روتيني و قانوني هو في صالحك و في صالح العائلة للتخفيف من متاعب السفر من الحسيمة الى البيضاء كلمة الاختطاف التي تتحدث عنها تثير السخرية لدى القراء الكرام انت مازلت تتخيل ان ابنك زعيم كما اوهمك اولائك الذين يعيشون خارج ارض الوطن و ورطوه في هذه القضية التي يؤدي ثمنها وحيدا انت تحاول مقارنة ابنك بالزعيم المغربي عبدالكريم الخطابي و كلما ظهرت في وسيلة اعلامية الا و وضعت الصورتين جنبا الى جنب فشتانا بين المجاهد عبدالكريم الخطابي و بين ابنك التافه الذي قضى معظم حياته متسكعا بين مقاهي مدينة االحسيمة.
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6
28 - habibhabib الجمعة 12 أبريل 2019 - 00:56
سيدي الفاضل، كل المغرب من طنجة إلى لكويرة (قرى ومدن وجبال وهضاب وسهول لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات). لاداعي إلى التعصب الاعمى ونشر رائحة الانفصال. كفى من نشر هذه النزعة العرقية التافهة. هل ما كان يقوم به ابنك ومن معه، كان سلميا فعلا؟ هل هو مجرد طلب مستشفى وجامعة وشغل؟ كل المناطق المغربية لها ما لها وتنتظر ما ينبغي ان يكون، لكن بنوع من الهدوء ودون عنف . الكل له الحق في المطالبة بالحقوق نعم، لكن لاداعي إلى التعصب والرغبة في الانفصال. الحسيمة مثل أي مدينة مغربية. لماذا لا ترفعون راية المغرب نعم راية المغرب هي ما يوحدنا جميعا. كلامك اشاراتك صورك الخ، فيه رائحة العنصرية . وعلى الرغم من هذا سيتعرف اين هو ابنك وستزوره الخ. الحاصول كيف قال رويشة : شلح أو عربي تيعفو ربي. انا مع المطالبة بالحقوق لكن بطريقة سلمية وحضارية ولاداعي الى التعصب ونشر. مجرد وجهة نظر تحتمل الصواب او الخطأ. عاش المغرب من طنجة إلى لكويرة ولامكان للتعصب العرقي.
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2
29 - عياشي وافتخر الجمعة 12 أبريل 2019 - 01:00
على ما اعتقد ان تهورك ومستواك العلمي والمعرفي المحدود يا عمي احمد كانوا سببا انزلاق ابنك واختطافه من طرف الفكر العدواني الماكر
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5
30 - العباسي الجمعة 12 أبريل 2019 - 01:06
ذلك المنزل الذي يسكن فيه الزفزافي هبة ملكية..ولا صورة واحدة للملك..سوى ابنه ناصر والخطابي..سؤال للزفزافي الاب ماهو بلدك ومن هو رئيس بلدك..؟
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4
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