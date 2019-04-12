"منتدى الحرية" يرفع شعار التنمية الإنسانية بالرباط

هسبريس من الرباط

تستضيف الرباط، بين 10 و13 أبريل الجاري، فعاليات المنتدى الدولي السنوي للاتحاد الدولي للشباب الديمقراطي "منتدى الحرية"، الذي ينظم تحت شعار "التنمية الإنسانية في خدمة السلام العالمي"، والذي سيعرف مشاركة شباب يمثلون تنظيمات تابعة لأحزاب اليمين والوسط من أزيد من 30 دولة من القارات الخمس.

ومن المنتظر أن يعرف هذا المنتدى، الذي سيدوم ثلاثة أيام، طرح قضايا ومواضيع تخص التنمية الإنسانية، وتحديات الانتقال الطاقي والطاقات المستدامة، والهجرة والتحولات الإقليمية...

جدير بالذكر أن المغرب كان قد انتخب في نونبر 2018 بالعاصمة الفنلندية هيلسنكي رئيسا للاتحاد الدولي للشباب الديمقراطي، في شخص عبد المجيد الفاسي، وهي المرة الأولى التي تمنح فيها الرئاسة بهذه المنظمة لبلد عربي- إفريقي.

وتعتبر هذه المنظمة من أكبر الشبيبات الحزبية الدولية، وقد أنشئت سنة 1981، وتضم في عضويتها أزيد من 81 دولة.