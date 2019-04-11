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الرئيسية | مجتمع | تمسّك الحكومة بتعليق الإضراب يعطلّ حل ملف الأساتذة المتعاقدين

تمسّك الحكومة بتعليق الإضراب يعطلّ حل ملف الأساتذة المتعاقدين

تمسّك الحكومة بتعليق الإضراب يعطلّ حل ملف الأساتذة المتعاقدين
هسبريس من الرباط
الخميس 11 أبريل 2019 - 22:55

لم يُسفر الاجتماع الماراطوني بين النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية ووزير التربية الوطنية، اليوم الخميس، عن أي تقدم في مسار حلحلة مشكل ملف الأساتذة المتعاقدين، إذ أبدت الحكومة تشبثها بعودتهم إلى عملهم كشرط أساسي لمباشرة الحوار معهم.

وانطلق اجتماع النقابات التعليمية الخمس مع وزير التربية الوطنية، المخصص لمناقشة الملفات العالقة، وضمنها ملف الأساتذة المتعاقدين، على الساعة التاسعة والنصف، قبل أن يلتحق الوزير باجتماع المجلس الحكومي حيث طرح موضوع الأساتذة المتعاقدين، وفي حدود الساعة الثالثة بعد الزوال أُخبر مسؤولي النقابات التعليمية، على لسان الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية، أن الحكومة متمسكة بضرورة استئناف الأساتذة لعملهم كشرط لفتح الحوار معهم.

الاقتراح الذي قدمته الحكومة مجددا، اليوم، هو نفسه الذي سبق أن قدمه وزير التربية الوطنية في اجتماعه مع النقابات التعليمية الخمس يوم تاسع أبريل الجاري، حيث اقترح إنهاء الأساتذة المتعاقدين إضرابهم، الذي يوشك على إتمام شهره السادس، والعودة إلى عملهم مقابل وقف الوزارة الإجراءات الزجرية في حقهم، ومباشرة الحوار مع ممثليهم تحت مظلة النقابات التعليمية.

وخلف تمسك الحكومة بعودة الأساتذة المتعاقدين إلى عملهم كشرط لمحاورتهم إحباطا وسط النقابات التعليمية الخمس، إذ قال عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، إن ردّ الحكومة "يبرهن على أنها تدبّر ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بشكل أقل ما يمكن أن يقال عنه إنه لا يذهب في اتجاه رأب الصدع وحل هذا المشكل".

وأضاف الإدريسي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنّ التواصل مع الأساتذة المتعاقدين "هو أقل ما يمكن أن تفعله الحكومة لحلحلة هذا الملف، لأن التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد أمر واقع ولا يمكن تجاوز وجودها، ولأن الأساتذة جزء من المنظومة التعليمية، ويجب أن يُصغى إليهم ويؤخذوا بعين الاعتبار".

وبتأكيد الحكومة تمسكها بتعليق الأساتذة المتعاقدين إضرابهم عن العمل كشرط للحوار معهم، يظهر أنه لا تلوح أي آمال في الأفق لحل هذا الملف، خاصة أن الأساتذة المتعاقدين تشبثوا، في المقابل، بعدم العودة إلى عملهم، ما لم تستجب الوزارة لمطلبهم الرئيسي، المتمثل في إدماجهم في الوظيفة العمومية، وهو ما أكدوا عليه خلال الجموع العامة التي عقدوها في آخر أيام الإنزال، الذي خاضوه بالعاصمة الرباط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الأسبوع الجاري.

ومن المرتقب أن تلتقي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية مجددا بوزير التربية الوطنية يوم سادس عشر أبريل الجاري، أي في اليوم الثاني لاستئناف الدراسة بعد العطلة الربيعية، حيث تنتظر الوزارة معرفة ما إن كان الأساتذة المتعاقدون سيعودون إلى عملهم، لتحاورهم في حال حصول ذلك. ولا يُعرف ما هي الإجراءات التي تنوي الوزارة اتخاذها إذا استمر الأساتذة المتعاقدون في الإضراب، بعد تلويح أمزازي بالشروع في عزل قادة تنسيقيتهم، وإنذار باقي الأساتذة قبل تطبيق إجراء ترك الوظيفة بحقهم في أجل ستين يوما بعد الإنذار.

وتعليقا على اشتراط وزارة التربية الوطنية تعليق الأساتذة المتعاقدين إضرابهم، قال الإدريسي: "قلنا للوزير إن من الأفضل أن يتم الجلوس إلى طاولة الحوار مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد الآن، وليس بعد نهاية العطلة ما داموا في الرباط، لأن الموضوع يخص سبعين ألف مدرس، وليس فقط من يمثلونهم في التنسيقية"، مضيفا "هؤلاء الأساتذة الشبان لديهم القدرة على مناقشة هذا الموضوع من أجل الوصول إلى حل، لكن الحكومة كان لها رأي آخر، وهذا لن يساعد على حل هذا الملف".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - مفكر الخميس 11 أبريل 2019 - 23:02
الحل هو الإدماج في الوظيفة العمومية باعتبارها حق مستحق بتكافؤ الفرص لكل مواطن مغربي
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32
2 - حاميدو الخميس 11 أبريل 2019 - 23:07
حكومة لم تستطع حل مشكل 70 ألف أستاذ كيف ستلقى الحلول لمشاكل 40 مليون مغربي.
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35
3 - استاذة فرض عليها التغاقد الخميس 11 أبريل 2019 - 23:08
الوزارة تقول لنا ارجعو للاقسام ويكون خير ونحن نقول لها يكون خير ونرجعو للاقسام هه... مراجعينش الى غاية تحقيق مطلبنا الوحيد والاوحد؛ ادماجنا في اسلاك الوظيفة العمومية✌✌
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29
4 - خريجو الشارع يحبون الشارع الخميس 11 أبريل 2019 - 23:08
سيجب على الوزارة أن تسارع إلى عزل هؤلاء الفارغين المغرورين الأنانيين.فهم بلا قدرات مهمة في التدريس وبلا إرادة أيضا.لقد بدؤوامهم ب
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-53
5 - محمد المزواري الخميس 11 أبريل 2019 - 23:08
الدولة لاتف بوعودها ولكم عبرة في محضر 20 يوليوز و الأساتذة المتدربين. لذلك لاتعودو حتى تحققو الإدماج.
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42
6 - متقاعد الخميس 11 أبريل 2019 - 23:09
نحن المتقاعدون مستعدون للتعاقد مع الوزارة لاستكمال العام الدراسي ضدا في المتعاقدين الذين ضيعوا التلاميذ ويريدون سنة بيضاء،لنا طلب واحد وهو طردهم وفصلهم عن التعليم في اقرب وقت ولتشرع الوزارة في العزل الآن
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-68
7 - مواطنة الخميس 11 أبريل 2019 - 23:10
وزير متعنت اذا كانت لا تهمك مصلحة الاستاذ على الاقل اهتم بمصلحة التلميذ ما العيب اذا تم ادماجهم اسوة باخوانهم المرسمين
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23
8 - بلازواق الخميس 11 أبريل 2019 - 23:13
ادا رضخت الوزارة لمطالب المتعاقدين الغير الشرعية فسوف تزكى بهتانهم بان التعاقد فرض عليهم وستفتح عليها ابواب جهنم لانهم سيواظبون على الاضرابات لاتفه الاسباب
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-42
9 - واضح الخميس 11 أبريل 2019 - 23:14
على الأساتذة الكرام تغليب جانب الحكمة والعقل ومصلحة ابناء الفقراء الذين تم وضعهم كرهائن في صراع ليس لهم فيه أي دخل.
كما يجب الانتباه الى أن أغلب المنسقين الوطنيين لتنسيقية الأساتذة لهم مصالح خاصة "وغير قاضيين غراض بالتعليم" ومن أراد التأكد فليتابع تصريح إحدى المنسقات عند سؤالها عن غياب أحد أهم كوادر التنسيقية"ربيع الگرعي" وعدم حضوره في الانزال الوطني الأخير فكان جوابها أنه يحضر للدكتوراه بفرنسا!!!كيف لمن يدعي النضال أن يترك القسم تلبية لنداء نضاله ثم يغيب عن أهم محطة نضالية من أجل الحصول على شهادة شخصية؟!!
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-20
10 - ابو ياسين الخميس 11 أبريل 2019 - 23:15
يجب على الوزارة الضرب من حديد وبقوة:
الطرد الطرد ثم الطرد.فهؤلاء لا ينفع معهم الحوار.عن اي مصلحة يتحدثون؟لقد اضاعو مستقبل جيل من التلاميذ بكل استهتار.اتمنى من الدولة ان تعبدهم الى البطالة حتى بكونوا عبرة لغبرهم.
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-27
11 - خريجو الشارع يحبون الشارع الخميس 11 أبريل 2019 - 23:16
يجب على الوزارة أن تسارع إلى عزل هؤلاء المراهقين الفارغين الأنانيين المغرورين.فهم بلا قدرات مهمة في التدريس،والكترثة أنهم بلا ضمير ولا إرادة أيضا.لقد بدؤوا عملهم بالكسل و"السلاك"،وزادو كملوها وجملوها بشرملة أولاد الفقراء،ولي تسحر مع الدراري يصبح فاطر.ولعل الوزارة بدأت تستخلص الدروس بإعلانها إحداث مدارس عليا للتربية والتكوين.فالتكوين مهم في بناء الضمير المهني.أما من جاء كن الشارع إلى المدرسة فيشتاق إلى الشارع بعد أخذ الأجرة في آخر الشهر.وهؤلاء البراهش البلطجيون يظنون أن المغرب لن يسير بدونهم.
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-15
12 - ليست حربا الخميس 11 أبريل 2019 - 23:16
المقاربة التي تعتمد استهداف زعماء التنسيقية جوهرها قمعي وحربي تتمثل في استهداف الرؤوس التي تقود الحركة، وهي مقاربة متجاوزة وعقيمة ومرجعها الحرب التي يحاول فيها الجيش القضاء على جنيرالات وقواد جيش العدو ليتشتت شمل الجنود.
نحن في ميدان التربية، ويجب تبني مبادئ التفاوض والحوار البناء واعتبار الآخر ذا حقوق يطالب بها وليس عدوا يجب القضاء عليه. كما على الجهة الأخرى أن تتينى نفس المبادئ والأخذ بعين الاعتبار مختلف المعطيات التي تتقدم بها الحكومة والوزارة، ومصلحة الوطن والمتعلمين والأسر. فالبلوكاج الذي قد يؤدي إلى سنة بيضاء يعني خسارة كبيرة للدولة والمجتمع والأفراد (خسارة مادية ومعنوية...)
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4
13 - بنسودة الخميس 11 أبريل 2019 - 23:16
الإدماج قريب، والدولة تناور من أجل إيجاد مخرج يحفظ لها كرامتها.
معلوم أن الدولة كان هدفها إطالة المعركة من أجل أن تكون كلفة الإدماج كبيرة(ماديا، جسديا، معنويا، نفسيا..) لكي لا يتجرأ أي كان على المطالبة بحقه، لأنه يعرف كلفة الحصول على الحقوق في المغرب مسبقا.
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-3
14 - ملاحظ تربوي الخميس 11 أبريل 2019 - 23:17
ملف الأساتذة المتعاقدين مسؤولية الحكومة ككل،فوزير التربية الوطنية لا يستطيع اتخاذ قرار دمج هؤلاء في الوظيفة العمومية.وما يقوم به لحد الساعة،هو در الرماد في العيون و تجاوز هذه المرحلة العصيبة التي تعيشها الاسرة التعليمية و خصوصا و نحن مقبلون على فاتح ماي.رجاء،انصفوا هذه الفئات المتضررة ببعض القرارات الوزارية التي اججت الوضع.عامل الزمن،يلعب دورا استراتيجيا في هذه العملية.
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2
15 - عبدالله الخميس 11 أبريل 2019 - 23:19
لان غطرسة الحكومة اعمت بصيرتها وجعلتها ترى ان في حلبة مصارعة لا بد ان ينهزم فيها الضعيف. ولما تبين لها انها هي الاضعف امام اصرار اكثر من خمسين الف ممن فرض عليهم التعاقد اخترت الهروب الى الامام وتشبتت بإملاء شروطها فلو كان همها هو مصلحة التلاميذ لكانت هرعت الى عقد لقاءات مع من يمثل الاساتذة المضربين ولكانت ابانت عن نيتها الصادقة بحلحلة المشكل لكن تبين ان آخر ما تفكر فيه هو التلاميذ. وكأب اضم صوتي للاساتذة المطالبين بإنصافهم. وعلى الوزير الاختيار اما الجلوس لطاولة الحوار لما فيه مصلحة التلاميذ او رحيله
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0
16 - حمو موليير الخميس 11 أبريل 2019 - 23:20
إنها مهزلة سيسجلها التاريخ على منظومة التعليم بالمغرب فكيف يعقل أن يكون تلميد المدرسة العمومية ضحية صراع الطرفين : فلا الأساتدة و لا الوزارة يحسون بما يحس به التلميد و أولياء أمورهم من ضياع الزمن المدرسي لأن الأساتدة من جانبهم سيحلون وسيستدركون هدا النقص لأبنائهم في منازلهم أو وفي الأعشاش التي يقدمون فيها دروس الدعم وأما موظفي الوزارة ومن يدور في فلكها فإن أولادهم أكيد أنهم يدرسون إما في أرقى المدارس الخصوصية بالمغرب أو خارج البلاد.
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-1
17 - أستاذة بالإعدادي الخميس 11 أبريل 2019 - 23:20
أنتم النقابات الذين جعلتموهم يمسكون بالاوهام كما تمسكنا نحن بها في ملف التقاعد وتركتموهم يتمردون على أبناء الشعب وليس على الحكومة لان هذه الأخيرة في مكانها لا تتزحزح وأبناء الشعب في الشارع
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4
18 - الحرب خداع الخميس 11 أبريل 2019 - 23:21
التشبت بتوصيات صندوق النقد الدولي جعل الحكومة مقيدة بل وتفتقر الى الروح الوطنية حيث تعمل على ارضاء هذه المؤسسة ولو اقتضى الامر ان تسير بالبلد الى الهاوية...لذا اقول للاساتذة المتعاقدون اياكم ان تنجروا الى مقترحات السيد الوزير فالامر يتعلق بمستقبلكم اولا ومستقبل الاجيال القادمة لذى المدرسة العمومية......
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0
19 - مواطن الخميس 11 أبريل 2019 - 23:24
ولادنا بلا أساتذة والوزير لا زال يساوم حكومة الويل
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0
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