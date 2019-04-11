مركز حقوقي يدين أحكام الاستئناف في حراك الريف

هسبريس من الرباط

أوضح المركز المغربي لحقوق الإنسان أنه "تلقى بمشاعر من التذمر والإحباط الأحكام الاستئنافية الصادرة من لدن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في حق معتقلي حراك الحسيمة الثلاثة والخمسين، بالإضافة إلى الصحفي حميد المهداوي، حيث تم تأييد الأحكام الصادرة في حقهم ابتدائيا، ونال نصفهم بين عشرين سنة وعشر سنوات سجنا نافذا، والنصف الآخر بين خمس سنوات وسنة سجنا نافذا مع غرامات مختلفة".

وأكّد المركز المغربي لحقوق الإنسان، في بلاغ توصلت به هسبريس، أنه "يدين بشدة أحكام الاستئناف الصادرة في حق نشطاء حراك الحسيمة، والصحفي حميد المهداوي، ويعتبرها أحكاما جائرة وظالمة، لم تراع إطلاقا قواعد المحاكمة العادلة، بل شكلت مسمارا آخر في نعش حرية التعبير والحق في الاحتجاج السلمي، وحرية الصحافة والإعلام ببلادنا".

وأضاف البلاغ أن المركز "يعتبر المحاكمة، وكذا الأحكام الصادرة في حق نشطاء حراك الحسيمة، سياسية هدفها إسكات الأصوات المنددة بالأوضاع المزرية، ومظاهر الفساد والاستبداد المستشريين، وسياسة ممنهجة للسقوط في انسداد الأفق الحقوقي ببلادنا".

وأوضح المركز أن ما قامت به النيابة العامة، حسب البلاغ ذاته، "من خلال تكييفها للتهم في حق نشطاء الحسيمة، مخيب لآمال الشعب المغربي، بعدما توسم هذا الأخير خيرا بشأن استقلاليتها عن وزارة العدل، حيث كان ينتظر منها أن تعكس إشارات إيجابية تبرز استقلالية حقيقية عن الاعتبارات السياسية، إلا أن ما جرى، وبالنظر إلى الاختلالات التي تم تسجيلها، سواء لدى الضابطة القضائية، وعدم مطالبتها بفتح تحقيق إزاء ما تعرض له بعض المعتقلين من تعذيب، حسب ما أقر به تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أو المنحى السلبي لمرافعاتها أثناء المحاكمة، يطرح أكثر من سؤال حول مفهوم استقلالية النيابة العامة للاضطلاع بمهمتها في تدبير الدعوى العمومية".

وورد في البلاغ ذاته أن "المركز المغربي لحقوق الإنسان يعتبر حراك الحسيمة تعبيرا شبابيا حقيقيا عن الرفض الشعبي لمظاهر الفساد والاستبداد، التي دفعت بأوضاع الشرائح العريضة من المواطنين المغاربة إلى أتون الفقر والهشاشة وانسداد الأفق"، مندّدا في الوقت ذاته بـ"انتهاكات حقوق الإنسان التي واكبت عملية اعتقال نشطاء حراك الحسيمة، وجرائم التعذيب المرتكبة في حق بعضهم، وعدم قدرة القضاء المغربي على تقديم مقترفي تلك الجرائم من بعض عناصر الضابطة القضائية أمام العدالة، مما يشكل شكلا من أشكال الإفلات الممنهج من العقاب، وهو ما يضرب بعرض الحائط التزامات المغرب إزاء المنتظم الدولي بشأن الاتفاقيات الأممية ذات الارتباط، والتي صادق عليها وتعهد باحترامها".

وأضاف المركز المغربي لحقوق الإنسان أنه "يحيي عاليا جرأة وشجاعة نشطاء الحراك الشعبي بالحسيمة، ويدعو الدولة المغربية إلى إطلاق سراحهم، واعتقال الفاسدين، الذين نهبوا ثروات البلد بدلا عن هؤلاء المناضلين، الذين يعكسون إرادة الأجيال الصاعدة، التواقة إلى الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية"، مهيبا في السياق ذاته بكل الفعاليات المدنية والحقوقية الوطنية "التنديد بهذه الأحكام الجائرة، والوقوف على قلب رجل واحد، إزاء الردة الحقوقية التي تشهدها بلادنا...".