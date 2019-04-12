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الرئيسية | مجتمع | صيادلة يهددون بوقف صرف أدوية العلاج النفسي

صيادلة يهددون بوقف صرف أدوية العلاج النفسي

صيادلة يهددون بوقف صرف أدوية العلاج النفسي
هسبريس من الرباط
الجمعة 12 أبريل 2019 - 12:30

قالت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب إنها رصدت حالات متابعة العديد من الصيادلة في وضعية سراح مؤقت وفي حالة اعتقال بسبب صرف أدوية لعلاج الأمراض النفسية.

وأضاف الكونفدرالية، في بلاغ لها، أن هذه المتابعات تنفذ رغم "احترام قواعد صرف تلك الأدوية حسب مدونة الدواء والصيدلة الصادر سنة 2006 وقانون يعود لسنة 1922 بالرغم من أنه قانون متقادم منذ الاستعمار".

وأشارت الكونفدرالية إلى أن "القضاء المغربي يعتبر هذه الأدوية مخدرات، وهو ما يعرض الصيادلة ومساعديهم للمتابعات القضائية رغم صرفها بناء على وصفات طبية واحترام كل الضوابط القانونية".

وهددت الكونفدرالية بإيقاف صرف هذه الأدوية على مستوى التراب الوطني من طرف جميع الصيادلة في حالة لم تتم معالجة الوضع.

ولمواجهة ذلك، طالبت الكونفدرالية بـ"إخراج وصفات طبية مؤمنة على غرار الدول المتقدمة، ومراجعة القوانين المتقادمة التي تضع الصيادلة في خانة تجار المخدرات".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - فرنسا الجمعة 12 أبريل 2019 - 12:39
أتمنى أن لا يوقف الصيادلة هاته الأدوية فى وجه حكومتنا الشريفة بين قوسين ! لأن أغلبهم مرضى نفسيين و الله الموفق !
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2 - النفس الجمعة 12 أبريل 2019 - 12:48
بين العلاج بالادوية الواهم والعلاج الحقيقي بحر عميق والدليل هو ان العلاج الحقيقي لم يكتشف بعد.
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2
3 - omar الجمعة 12 أبريل 2019 - 12:53
ما حدها تقاقي وهي تزيد في البيض
الوردي سد بويا عمر وترك المرضى في عهدة عائلاتهم رغم ما في ذالك من تبعات وصعوبات
والان مع هذه الحكومة ازداد الأمر سوءا حيث سبقى هولاء المرضى بدون علاج
عندي مريضين نفسيين ونتعرض لازمات لمجرد ان لا يتناول أحدهم دواءه ويزداد الأمر سوءا وتعقيدا ابتداء من الليلة الثانية من الارق
ماذا سنفعل ان انقطعت هذه الأدوية
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0
4 - kurt cubain الجمعة 12 أبريل 2019 - 12:56
اوا اشنو ندير انا لي مريض واقف غير بدواء هو لي مخليني متبت معاكم في هذه الدولة لولا الدواي الذي اخده ضد الاكتئاب لكنت في عداد الموتى . 2 محاولات انتحار فاشلة. حتى عرضت على طبيب نفسي بفضل الدواء الذي وصفه لي اصبحت داخل سوق راسي
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3
5 - لا يجب منع الدواء على المرضى الجمعة 12 أبريل 2019 - 13:01
هذه الأدوية مادمت قانونية ومركبة من مواد مسموح بها وغير ضارة وتسلم بوصفة طبية فلماذا يتم منعها هناك بعض المرضى النفسيين والعصبيين والعقليين لا يمكن أن يستغنوا عن تناول هذه الأدوية ولو ليوم واحد فهى التى تجعلهم يعيشوا أسوياء أو على الأقل تسكن الآلام التى يعانوا منها داخليا هذا الذى يدعوا لصرف هذه الأدوية أو منعها جاهل ولو كان متعلما أو من ذوى الإختصار أو مسؤولا وصاحب قرار ...
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1
6 - القرقوبي الجمعة 12 أبريل 2019 - 13:02
المتابعات المعروضة على القضاء جلها إذا لم أقل كلها بسبب بيع الصيادلة أو بائعي الأدوية أو مساعديهم للكثير من الأقراص المهدئة والمهلةسة بدون وصفات طبية أو بناء على وصفات طبية مزورة. بالاظافة إلى هذا، ينبغي على الصيادلة المتغيبين عن "دكاكينهم" أن يتحملوا مسؤولياتهم كاملة أمام القضاء بسبب تقاعسهم عن القيام بعملهم وتركها بين أيادي لا تبدو أمينة مائة بالمائة.
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