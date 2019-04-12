شباب أولاد اسعيد الواد يحتجون ضد التهميش

حميد رزقي من الفقيه بنصالح

نظم مجموعة من شباب الجماعة الترابية أولاد اسعيد الواد بإقليم بني ملال، صباح اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية أمام مقر الجماعة، للتنديد بما أسموه "مظاهر الإقصاء والتهميش" الناتجين عن ضعف البنيات السوسيو-رياضية والثقافية والترفيهية (ملاعب القرب، دار الثقافة، دار الشباب).

ورفع المحتجون، الذين أكدوا لهسبريس أنهم لا ينتمون لأي تيارات سياسية، شعارات تستنكر الوضع الحالي بالجماعة، وتدعو إلى ضرورة الإسراع بإنجاز ملاعب رياضية للقرب ودار للثقافة ومراكز سوسيو-اجتماعية وترفيهية كفيلة بالاستجابة لتطلعات شباب المنطقة.

وقال شاب من المحتجين في تصريحات لهسبريس إن "الوقفة الاحتجاجية جاءت بعدما وصل السيل الزبى، وبعد وقفة مماثلة أمام قيادة أولاد اسعيد الواد، كانت الغاية منها بعث رسالة غير مشفرة إلى السلطات المحلية والساهرين على تدبير الشأن العام من أجل إعادة النظر في آليات التسيير، والتعاطي بإيجابية مع متطلبات الشباب، وذلك عبر تنزيل مشاريع تنموية تتلاءم وانشغالات شباب الجماعة".

وأوضح المتحدث الذي فضل عدم ذكر اسمه أن "احتجاجات الشباب سلمية ولا علاقة لها ببعض الصراعات السياسية المحلية، وهي تروم بالأساس رفع الحيف عن شباب المنطقة وتبديد مختلف أشكال الحكرة والاقصاء ومساءلة المجالس المتعاقبة عن حصيلة ما قدمته من وعود وما أنجزته طيلة السنوات الفارطة، التي كانت على الأرجح وراء تحفيز شباب المنطقة على اختيار لحْريڭْ كبديل عن هذا الواقع الموبوء".

وأوردت تصريحات متطابقة لهسبريس أن شباب المنطقة الذين يتكونون في غالبيتهم من العائدين من الديار الأوروبية باتوا في أمسّ الحاجة إلى بديل حقيقي، له من النجاعة ما يكفي لإدماج كافة المهاجرين في محيطهم الاجتماعي بدل تركهم وجها لوجه مع العديد من المظاهر المشينة التي بدأت تأثيراتها تظهر بشكل جلي على شريحة مهمة من شباب الجماعة.

من جانبه، أبدى رئيس المجلس الجماعي في تصريح لهسبريس تفهمه لمطالب الشباب، وقال إن المجلس الجماعي "سبق له أن تداول أكثر من مرة في مختلف هذه المشاريع، إلا أن غياب الوعاء العقاري كان يحول دائما دون تنزيلها".

وأضاف الرئيس المنتمي إلى حزب الاستقلال، في سياق إجابته عن سؤال يتعلق بالإجراءات المستعجلة في هذا الإطار، أن "لجنة مختلطة باشرت أشغالها على الفور، من خلال خروجها إلى الميدان، وتحديد مساحات مختلفة سيتم اقتناء البعض منها الذي تمت الموافقة عليه لإنجاز ملاعب للقرب، ومسبح جماعي، ومرافق أخرى ذات صلة باهتمامات الشباب".