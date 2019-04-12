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الرئيسية | مجتمع | برنامج إماراتي يمنح أمل الإبصار لـ5 آلاف مغربي

برنامج إماراتي يمنح أمل الإبصار لـ5 آلاف مغربي

برنامج إماراتي يمنح أمل الإبصار لـ5 آلاف مغربي
هسبريس – يوسف لخضر (صور: منير امحميدات)
الجمعة 12 أبريل 2019 - 22:46

أُعلن، اليوم الجمعة في العاصمة الرباط، إطلاق برنامج الشيخة فاطمة بنت مبارك لعلاج مرضى العيون في المغرب، بدعم من الإمارات العربية المتحدة لفائدة حوالي 5000 مغربي في المناطق القروية والبعيدة.

وجرى إطلاق هذا البرنامج في ندوة صحافية حضرها سعيد مهير الكتبي القائم بالأعمال بالإنابة لسفارة الدولة بالرباط، ومحمد يوسف الفهيم نائب الأمين العام في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومحمد بلمكي رئيس الجمعية المغربية الطبية للتضامن.

وقال الكتبي إن "هذا البرنامج إلى جانب مبادرات إنسانية أخرى في المغرب دليل متانة وقوة العلاقات بين البلدين الشقيقين، التي أرسى دعائمها المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات والملك الحسن الثاني والتي واصل حمل مشعل قيادتها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة والملك محمد السادس".

وأضاف القائم بالأعمال بالإنابة لسفارة الدولة بالرباط، في كلمة افتتاحية للندوة الصحافية، أن "برنامج فاطمة بنت مبارك لمرضى العيون يندرج ضمن جهودها الإنسانية لمساعدة المرضى المحتاجين وبناء جسر جديد من التعاون الإنساني الأخوي مع المملكة المغربية".

وأوضح المسؤول في سفارة الإمارات العربية المتحدة في الرباط أن "إطلاق المخيم الجراحي لعلاج مرضى العيون يتم بشراكة مع الهلال الأحمر الإماراتي والجمعية المغربية الطبية للتضامن ويُجسد المستوى المتميز للعلاقات بين البلدين الشقيقين ويؤكد حرص دولة الإمارات على استمرار التعاون الإنساني ودعم الفئات المتعففة وتطوير التعاون في المجال الاستشفائي".

من جهته، أشار محمد يوسف الفهيم، نائب الأمين العام في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، إن هذا البرنامج سيمتد على مدى سنة، وسيستفيد منه 5000 آلاف شخص في القرى والمناطق البعيدة، ويتضمن عمليات إزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات باستخدام تقنيات جراحية متقدمة لألفي مريض، والكشف الطبي لمرضى العيون وتوفير الأدوية والنظارات الطبية لثلاثة آلاف شخص".

وأشار الفهيم إلى أن "حملة مكافحة أمراض العيون في المغرب تجرى بمتابعة واهتمام من الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة بالعاصمة أبو ظبي ورئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي"، مورداً أن الحقل الطبي يمثل أولوية لاهتمامات الهلال لأحمر الإماراتي وجهودها لصون الكرامة الإنسانية.

وقال محمد بلمكي، رئيس الجمعية المغربية الطبية للتضامن، في الندوة الصحافية، إن هذا البرنامج الجديد يتضمن أيضاً إجراء فحوصات طبية لتشخيص مضاعفات السكري ومضاعفات داء الزرق وأمراض ضعف وطول وقصر النظر لدى الأطفال.

يشار إلى أن الشيخة فاطمة بنت مبارك، زوجة الراحل الشيخ زايد والملقبة بأم الإمارات، تشغل منصب الرئيسة الأعلى للاتحاد النسائي العام الإماراتي ورئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ورئيسة مؤسسة التنمية الأسرية والرئيسة الفخرية للهلال الأحمر الإماراتي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - hassia الجمعة 12 أبريل 2019 - 23:28
أعيش بألمانيا,ولدي نضارتين واحدة للبعد وواحدة للقرب للقراءة.لدي تأمين10ورو فى السنة100درهم لكل نضارة,لايهم إن ضيعتها أو تكسرت أو نضرى تغير أو نقص,أدهبopticienوأحصل على نضارات جدد.حلل وناقش
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